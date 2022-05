–

Foto de portada: Santiago Navarro F.

Este lunes (2), una comisi贸n de mujeres ind铆genas chontales acudi贸 a las oficinas del comisionado del Registro Agrario Nacional (RAN), en Oaxaca, para entregar dos solicitudes que demandan el reconocimiento de 39 mujeres como comuneras ante el 贸rgano estatal.

Para ellas, este tr谩mite est谩 en sincron铆a con acciones que han emprendido sus comunidades para la defensa del territorio. 鈥淧ara nosotras, la tierra significa trabajarla, cuidarla y el territorio, cuidar de nuestros aguajes, de nuestros bosques, de toda la fauna鈥, comparte la comisi贸n en entrevista con Avispa Midia.

Las mujeres se帽alan la importancia de esta iniciativa, pues en el pasado no eran consideradas en las tomas de decisiones en el interior de sus comunidades. 鈥淓stamos luchando para ser reconocidas como comuneras, ya nos dieron ese derecho y nos reconocieron en la comunidad, ahora nada m谩s estamos esperando la respuesta legalmente鈥.

El reconocimiento como comuneras significa tener derechos y obligaciones, adem谩s de fortalecer el sistema de cargos comunitarios y la defensa de sus tierras. 鈥淓s necesario que haya mas guardianes de los bienes comunales y el territorio que habitamos鈥, manifest贸 la comisi贸n que entreg贸 actas que demuestran el respaldo de sus autoridades y asambleas comunitarias en el respeto a sus derechos agrarios.

Tras la reuni贸n con el comisionado, Javier Mancilla Miranda, las mujeres chontales compartieron que, pese a que la respuesta del 贸rgano fue positiva, ahora resta esperar para el tr谩mite administrativo que concrete su reconocimiento legal como comuneras.

La comisi贸n de mujeres chontales que acudi贸 a la capital del Estado representa a las asambleas agrarias de Santa Luc铆a Mecaltepec y Santa Mar铆a Candelaria, ambas ubicadas en el municipio de Yautepec, en la sierra sur de Oaxaca.

Antecedentes

Esta no es la primera ocasi贸n en que las mujeres chontales solicitan el reconocimiento legal como comuneras.

En el caso de Santa Luc铆a Mecaltepec, el RAN neg贸 el registro positivo de las mujeres en su solicitud realizada el 11 de junio del 2018 y confirm贸 su negativa en la resoluci贸n a un recurso de revisi贸n en marzo del 2019. Lo mismo sucedi贸 con la comunidad de Santa Mar铆a Candelaria en su petici贸n de agosto del 2018 y en la resoluci贸n de 2019 que tambi茅n neg贸 el reconocimiento legal de las comuneras.

En aquellas ocasiones, el RAN argument贸 que las solicitantes deb铆an acreditar el acceso a la tierra comunal con la presentaci贸n de un certificado de derechos parcelarios o comunes, desvalorizando las constancias de posesi贸n que las mujeres presentaron.

Para las mujeres, el RAN pidi贸 un requisito imposible de entregar. Esto debido a que el certificado de derechos parcelarios o comunes es un documento derivado de la inscripci贸n al Programa de Certificaci贸n de Derechos Ejidales y Titulaci贸n de Solares Urbanos, mejor conocido como (PROCEDE).

鈥淣o queremos privatizar nuestra tierra porque eso divide a nuestra comunidad鈥, reflexionaron las mujeres y enfatizaron que ello pone en peligro el derecho a decidir la manera en que quieren vivir, as铆 como su organizaci贸n econ贸mica, pol铆tica y social. Por estas razones, la asamblea de las comunidades chontales no acept贸 la inscripci贸n al PROCEDE, por lo cual no cuentan con el certificado solicitado por el RAN.

Actividades de la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio. Foto: Santiago Navarro F.

La organizaci贸n Tequio Jur铆dico, quien ha acompa帽ado a las mujeres chontales en sus demandas, define al PROCEDE como un programa dise帽ado por el gobierno federal con la finalidad y prop贸sito de fraccionar, dividir, privatizar y finalmente desaparecer a los ejidos y comunidades ind铆genas del pa铆s.

De acuerdo a las comuneras, sus constancias fueron expedidas por el Comisariado de Bienes Comunales y ratificadas por la asamblea agraria, por lo cual argumentaron su validez para acreditar la posesi贸n y el acceso a las tierras comunales de sus comunidades.

Por ello, remarcaron su derecho al territorio y a organizarse seg煤n sus costumbres para defenderse ante el riesgo de despojo de sus bienes comunales, raz贸n por la cual decidieron organizarse por tercera vez para exigir el reconocimiento de las comuneras ante el RAN.

鈥淪i ustedes no nos reconocen, ustedes son machistas que estan violando nuestros derechos (鈥) porque si el RAN no nos reconoce a las mujeres, no podemos ejercer el derecho reconocido en el art铆culo 37 de la Ley agraria鈥, sostuvieron las mujeres en comunicado ante su tercera solicitud.

Para Tequio Jur铆dico, el imponer requisitos rigurosos acent煤a la discriminaci贸n estructural. 鈥淓llo se deja ver en el hecho de que, de acuerdo con las cifras oficiales del Registro Agrario Nacional, en M茅xico s贸lo 4 de cada 10 mujeres fueron comuneras o ejidatarias en el a帽o 2020. En el caso de Oaxaca, el padr贸n agrario est谩 integrado tan s贸lo por un 28% de las mujeres鈥, contextualiza la organizaci贸n.

Ser comuneras es nuestro derecho

En consonancia con la mas reciente solicitud ante el RAN, las mujeres chontales anunciaron que continuar谩n con las acciones con las ocho comunidades que integran la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio, por el reconocimiento de las mujeres y sus derechos agrarios.

鈥淒efinir lo contrario, violenta nuestros derechos a ser reconocidas como comuneras, el acceso a la tierra, al territorio y el derecho a participar en cargos de representaci贸n agraria鈥, declararon las mujeres en comunicado, previo a su reuni贸n con el comisionado.

Seg煤n Tequio Jur铆dico, mediante la campa帽a 鈥淪er comuneras es nuestro derecho鈥, buscan dirigirse a las instituciones responsables de resolver los temas agrarios y a otras organizaciones para respaldar el reconocimiento de los derechos agrarios de las mujeres.

鈥淨ueremos trabajar juntos, cuidar nuestros bosques, manantiales y todos nuestros bienes comunales, teniendo derecho agrario tanto hombres como mujeres, as铆 tenemos m谩s fuerza en nuestro territorio鈥, finalizaron las mujeres chontales.