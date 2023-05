–

De parte de Centro De Medios Libres May 5, 2023 16 puntos de vista

A m谩s de cuatro a帽os de la emisi贸n de la Sentencia de la Corte IDH en el caso Atenco, la FGJEM debe de remitir la investigaci贸n sobre tortura sexual cometida contra las once mujeres a la FGR, tras un largo litigio impulsado por las sobrevivientes.

FGR debe de investigar de manera integral los hechos de tortura sexual, como lo orden贸 la Corte IDH; en particular, debe indagar las responsabilidades en la cadena de mando durante la planificaci贸n e implementaci贸n del operativo del 3 y 4 de mayo de 2006.

Ciudad de M茅xico, a 3 de mayo de 2023.- A 17 a帽os de los hechos de represi贸n social, detenciones arbitrarias y actos de tortura 鈥攅n particular tortura sexual contra mujeres鈥 por fuerzas policiales estatales y federales en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de M茅xico, y a m谩s de cuatro a帽os de la emisi贸n de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 鈥淢ujeres V铆ctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. M茅xico鈥 en diciembre de 2018, las mujeres sobrevivientes han dado un nuevo paso para combatir los obst谩culos interpuestos por el Estado para alcanzar la justicia.

Despu茅s de un largo e in茅dito litigio de casi tres a帽os, las mujeres sobrevivientes de tortura sexual en Atenco lograron que la Fiscal铆a General de Justicia del Estado de M茅xico (FGJEM) deba entregar la investigaci贸n a la Fiscal铆a General de la Rep煤blica (FGR). As铆 lo confirm贸 el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito al resolver el amparo en revisi贸n 245/2022, ordenando a la FGJEM remitir la averiguaci贸n previa del caso Atenco a la Fiscal铆a Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), la cual ahora tendr谩 la obligaci贸n de continuar la investigaci贸n del caso, bajo los par谩metros ordenados por la Corte IDH.

En julio de 2020, las mujeres sobrevivientes acompa帽adas por el Centro Prodh iniciaron una larga batalla legal sin precedentes contra las autoridades del Estado de M茅xico para que 茅stas cumplieran con lo ordenado por el Tribunal interamericano. Cabe recordar que, durante estos 17 a帽os, las autoridades locales han sido las encargadas de investigar los actos de tortura y represi贸n en Atenco; sin embargo, hasta hoy ning煤n elemento o funcionario de las diversas corporaciones locales ha sido sancionado por la tortura sexual cometida contra las mujeres. Por el contrario la FGJEM ha obstaculizado, desde el 2006 e incluso despu茅s de la emisi贸n de la Sentencia de la Corte IDH, la posibilidad de que las mujeres sobrevivientes accedan a la justicia, m谩s recientemente neg谩ndose a remitir la investigaci贸n a FGR.

El pasado 6 de abril, la FGJEM solicit贸 a las autoridades judiciales una pr贸rroga de 20 d铆as para dar cabal cumplimiento a la resoluci贸n judicial, debido a la 鈥渃omplejidad del asunto y voluminosidad del expediente鈥. En respuesta, el Juzgado encargado de la ejecuci贸n de la sentencia 煤nicamente le concedi贸 10 d铆as para la entrega de la investigaci贸n, sin que hasta hoy se haya notificado a las sobrevivientes si esto se ha cumplido.

Tras la confirmaci贸n de la remisi贸n del total de la investigaci贸n a la FGR, ahora esta entidad est谩 obligada a conducirla de manera integral, amplia, sistem谩tica, minuciosa y sin dilaci贸n para determinar, juzgar y sancionar a los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las once mujeres v铆ctimas de este caso, as铆 como los posibles v铆nculos entre los responsables directos y sus superiores jer谩rquicos, individualizando los responsables en todos los niveles de decisi贸n tanto federales, estatales o municipales; con la participaci贸n activa de las mujeres sobrevivientes y sus representantes, tal y como lo orden贸 la Corte IDH.

La exigencia de las mujeres sobrevivientes por alcanzar justicia es de la mayor relevancia, no s贸lo para poner fin a 17 a帽os de impunidad, sino porque una adecuada investigaci贸n y sanci贸n de los responsables puede fungir como una verdadera medida de no repetici贸n, en un pa铆s donde la pr谩ctica de la tortura sexual persiste, como reconoci贸 recientemente el Diagn贸stico Nacional de Tortura Sexual que public贸 la Secretar铆a de Gobernaci贸n. En este sentido, es alarmante y ominoso que a cuatro a帽os de la emisi贸n de la sentencia interamericana no existan pasos firmes hacia su cumplimiento, espec铆ficamente en cuanto al acceso a la justicia.

Publicado originalmente en la p谩gina del Centro de Derechos Humanos 鈥淢iguel Agust铆n Pro Ju谩rez鈥: https://centroprodh.org.mx/2023/05/03/17-anos-de-lucha-contra-la-tortura-sexual-y-cuatro-anos-de-desacato-a-la-sentencia-interamericana/

Comparte esto:

Me gusta esto: Me gusta Cargando…