August 3, 2021

M谩s de 100 mujeres de 30 pa铆ses se reunieron el 30 y el 31 de julio pasado en Beirut, L铆bano, bajo la consigna 鈥淐on la unidad de las mujeres haremos realidad una revoluci贸n democr谩tica鈥, en el marco de una regi贸n como Medio Oriente, donde las pol铆ticas patriarcales, conservadoras y nacional-islamistas en los 煤ltimos tiempos son fuertemente cuestionadas.

La Segunda Conferencia de Mujeres de Oriente Medio y 脕frica del Norte tambi茅n cont贸 con otras 30 delegadas a trav茅s de videoconferencias, debido a la imposibilidad de viajar por la actual pandemia de la COVID-19. El primer encuentro de este tipo se hab铆a llevado a cabo en 2013 en Amed (Diyarbakir), capital hist贸rica de Kurdist谩n.

En la declaraci贸n final de la conferencia se anunci贸 la creaci贸n la 鈥淎lianza de Mujeres Democr谩ticas de Oriente Medio y 脕frica del Norte (MENA)鈥, con varios objetivos, entre los que se destacan 鈥渇ormar una visi贸n estrat茅gica para la construcci贸n de una sociedad libre, democr谩tica e igualitaria, teniendo en cuenta los derechos humanos universales鈥, seg煤n inform贸 la agencia de noticias ANF.

Para cumplir esta propuesta, las participantes decidieron crear un comit茅 con representantes de varios pa铆ses que en seis meses evaluar谩 y pondr谩 en funcionamiento las iniciativas aprobadas en el encuentro.

Las mujeres que participaron en la conferencia de Beirut coincidieron que es urgente intensificar la lucha contra los feminicidios, cualquier forma de ocupaci贸n militar, el tr谩fico de personas, el desplazamiento y el cambio demogr谩fico forzados, los asesinatos pol铆ticos, el analfabetismo, la pobreza, el desempleo, la marginaci贸n y la exclusi贸n.

Para las participantes, para alcanzar estos objetivos es fundamental 鈥渓a lucha contra la mentalidad patriarcal y autoritaria, el fanatismo y las formas tradicionales de opresi贸n鈥. A su vez, convocaron a formar redes locales, regionales e internacionales para compartir sus propias experiencias.

En los dos d铆as del encuentro se realizaron diferentes mesas y presentaron ponencias sobre temas particulares referidos a las cuatro partes de Kurdist谩n, Turqu铆a, Irak, Ir谩n, Siria, Egipto, Yemen, T煤nez, Sud谩n, Afganist谩n, Jordania, Libia, Marruecos y Palestina.

B眉艧ra Ali, integrantes de Asociaci贸n de Mujeres del L铆bano, advirti贸 que en la actualidad se desarrolla una Tercera Guerra Mundial en Medio Oriente, entre las potencias capitalistas globales y los estados regionales. Ali subray贸 que las luchas sociales lideradas por las mujeres son la 煤nica opci贸n real a las pol铆ticas guerreristas.

Por su parte, Meryem Zolfagharianaliabad, defensora de los derechos de las mujeres en Ir谩n, alert贸 sobre la utilizaci贸n del sexismo, la religi贸n y el nacionalismo contra las mujeres. Sobre su pa铆s, Zolfagharianaliabad denunci贸 la institucionalizaci贸n de los matrimonios forzados a las menores de edad. La activista tambi茅n afirm贸 que aunque la participaci贸n de las mujeres era amplia antes de la Revoluci贸n Isl谩mica en Ir谩n, no estaban organizadas, pero actualmente las mujeres tienen importantes 鈥渉abilidades organizativas鈥.

En tanto, Lina Bereket, integrante del Consejo de Mujeres Sirias, alert贸 que en su pa铆s enfrentan diversas formas de violencia, y revel贸 que esta situaci贸n creci贸 durante los 煤ltimos d铆as a帽os de guerra. Bereket explic贸 que en Siria, 鈥渓a violaci贸n durante la detenci贸n se utiliza como herramienta de opresi贸n y tortura, y los argumentos religiosos se utilizan para la prostituci贸n鈥.

Seg煤n los datos presentados por Bereket, aproximadamente el 40 por ciento de las refugiadas sirias son mujeres. De ese total, una cuarta parte de las mujeres refugiadas se ocupan solas de sus hijos e hijas, 鈥渓o que conduce a un aumento de los matrimonios precoces鈥.

En declaraciones a la agencia de noticias JINHA, la profesora Iman El-His锚n explic贸 que no es posible 鈥渟eparar la vida pol铆tica de la esfera econ贸mica鈥. 鈥淗emos ganado la cuota de mujeres en parlamentos y municipios de Jordania 鈥搑elat贸-. Se est谩n realizando esfuerzos para aumentar el n煤mero de esca帽os para mujeres en el parlamento. Las mujeres han logrado grandes avances en los municipios y su participaci贸n ha superado la cuota establecida鈥. 鈥淒esafortunadamente, esto no aparece en el 谩mbito econ贸mico. Porque la proporci贸n de mujeres trabajadoras registradas no supera el 14 por ciento en Jordania鈥, remarc贸.

El-His锚n reflexion贸 que 鈥渃omo mujeres es importante que nos unamos para compartir programas y trabajar juntas. Porque todas enfrentamos las mismas cosas, no solo en el mundo 谩rabe sino en todo el mundo. Por eso, mostramos la solidaridad de las mujeres en todas partes. Porque si las mujeres no se ponen de pie, nadie les ceder谩 sus derechos鈥.

Por su parte, la periodista sudanesa Madiha Ebdullah, alert贸 que en el mundo existen 鈥渄os niveles de ciudadan铆a, que se regulan de acuerdo con los acuerdos internacionales y garantizan la igualdad ante la ley, y tambi茅n hay un nivel individual, donde se revelan las principales diferencias y constituyen el problema com煤n de todas las mujeres de la regi贸n 谩rabe. Creo que esto se debe al tema cultural. Porque todas las revoluciones que se produjeron no le dieron importancia a la cultura. Esto es cierto para las mujeres sudanesas鈥.

Ebdullah asegur贸 que el 60 por ciento de quienes participaron en el movimiento de protesta en Sud谩n eran mujeres. 鈥淟a lucha de las mujeres no comenz贸 con la revoluci贸n. Pero, por el contrario, derrot贸 al sistema pol铆tico isl谩mico. Ha enfrentado violencia y desplazamiento desde el inicio de la soberan铆a en la d茅cada de 1990 del siglo pasado鈥, resumi贸 Ebadullah.

FUENTE: La tinta

