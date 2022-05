–

Docenas de mujeres y organizaciones feministas escribieron una carta abierta al Secretario General de la ONU, António Guterres, y a ONU Mujeres, expresando su oposición al respaldo del organismo internacional a la agresión turca contra el pueblo kurdo en el noreste de Siria y el norte de Irak. Además, pidieron que la ONU condene los actuales ataques lanzados por Ankara. También exigieron movilizar sus mecanismos para detener los bombardeos transfronterizos de Turquía contra Rojava y Bashur.

La carta, firmada por más de 70 mujeres, dice lo siguiente:

La agresión de Turquía contra los kurdos alcanzó una nueva etapa en 2017 cuando comenzó sus ataques aéreos contra el noreste de Siria, la patria yezidí de Sinjar (Shengal) y el Campamento Makhmour en el norte de Irak, donde viven más de 11.000 refugiados kurdos.

Desde entonces, Turquía ha ocupado las ciudades de población mayoritariamente kurda de Afrin (marzo de 2018) y Serêkaniyê/Ra’s al’ Ain (octubre de 2019). Los drones armados turcos sobrevuelan permanentemente el noreste de Siria, Sinjar y Makhmour, creando una atmósfera de miedo y profunda inseguridad. La infraestructura civil, los automóviles y las casas son atacados sin previo aviso. La gente huye de su tierra porque teme más ataques y ocupación turcos.

Turquía justifica sus ejecuciones extrajudiciales, ataques con aviones no tripulados y operaciones de ocupación militar como ‘defensa propia’ en términos del artículo 51 de la Carta de la ONU. El Estado turco afirma que su seguridad nacional ha estado y está bajo amenaza directa del noreste de Siria, Sinjar y Makhmour. Además, Ankara está legitimando la ocupación actual del territorio del norte de Siria en la frontera y planea ocupar la región fronteriza en el norte de Irak, ‘garantizando así la seguridad fronteriza de Turquía’. Instrumentaliza el conflicto armado con el PKK para una mayor ocupación militar e intervención política en el norte de Irak, lo que desestabiliza aún más la situación allí y profundiza la inseguridad.

Las propias suborganizaciones de la ONU elaboran periódicamente informes sobre la situación de la seguridad en Siria y en Irak. Ni el noreste sirio ni el pueblo yezidí de Sinjar ni el campamento de refugiados de Makhmour representan una amenaza para la seguridad de Turquía. Por el contrario, el ejército turco comete impunemente violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales basadas en tecnología de drones y ataques aéreos contra objetivos civiles y militares en el noreste de Siria, Sinjar y la región del Kurdistán de Irak/norte de Irak. Todo esto se hace en nombre de la Carta de la ONU.

Nosotras, las abajo firmantes, no aceptamos el respaldo de la ONU a la agresión turca contra el pueblo kurdo en el noreste de Siria y el norte de Irak. Rechazamos la afirmación de Turquía de autodefensa y subrayamos que el estado turco es el atacante. Hacemos un llamado a la ONU para que condene la agresión turca contra los kurdos y movilice sus mecanismos para detener los ataques transfronterizos de Turquía en el noreste de Siria y la región del Kurdistán de Irak/norte de Irak.

Firmas:

-Kongra Star, confederación de organizaciones de mujeres en Rojava, noreste de Siria

-Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, AANES, Coordinación de Mujeres, Noreste de Siria

-Benedetta Argentieri, periodista y cineasta, Italia

-Susanne Bader, coordinadora Europea de la Conferencia Mundial de Mujeres de Mujeres de Base, Alemania

-Clare Baker, oficial internacional de UNITE the union, Reino Unido

-Zahraa Banaho, activista de derechos humanos, Sáhara Occidental

-Trude Bennett, organizadora de salud pública, EE. UU.

-Janet Biehl, autora independiente, artista, traductora, editora, EE. UU.

-Vicky Blake, presidenta de la UCU, Reino Unido

-Baronesa Christine Blower, Cámara de los Lores, Reino Unido

-Centro de Investigación y Protección de los Derechos de la Mujer, Noreste de Siria

-Debbie Bookchin, periodista y autora, EE. UU.

-Debbie Brennan, Mujeres Radicales Australia

-Consejo de Siria Democrática (MSD), oficina de mujeres, noreste de Siria

-Partido Camino Democrático, Rama Femenina, Marruecos

-Judith Butler, profesora Maxine Elliot en el Departamento de Literatura Comparada y el Programa de Teoría Crítica, Universidad de California, EE. UU.

-Orsola Casagrande, periodista, País Vasco

-Vandana Chaudry, Profesora Asociada, Universidad de la Ciudad de Nueva York, EE. UU.

-Louise Christian, abogada, vicepresidenta honoraria de la Haldane Society of Socialist Lawyers, Reino Unido

-Nora Cortinas, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, Argentina

-Molly Crabapple, artista y autora, EE. UU.

-Angela Davis, autora y Profesora Distinguida Emérita, Universidad de California, EE. UU.

-Mary Davis FRSA, Profesora Visitante de Historia del Trabajo en la Universidad Royal Holloway de Londres, Reino Unido

-Francesca Degiuli, Profesora Asociada, Universidad Fairleigh Dickinson, EE. UU.

-Barbara Ehrenreich, escritora y organizadora, EE. UU.

-Silvia Federici, autora y profesora emérita de Ciencias Sociales, Universidad de Hofstra, EE. UU.

-Lindsey German, Coordinadora de la Coalición Paremos la Guerra, Reino Unido

-Helen Gilbert, Mujeres Radicales EE.UU.

-Dra. Sarah Glynn, escritora, Francia

-Ozlem Goner, profesor asociado, College of Staten Island y Graduate Center, City University of New York, EE.UU.

-Saloua Guiga, sección FemWise-Africa Túnez, Túnez

-Rahila Gupta, escritora y periodista, Reino Unido

-Dra. Hiba Haddadin, Directora General de la Fundación para Estudios y Consultas de Género, Jordania

-Jean Halley, profesora, Universidad de la Ciudad de Nueva York, EE. UU.

-Dra. Basma Hamdi, Secretaria General de la Federación Internacional de Mujeres Africanas, Túnez

-Dr. Choman Hardi, Director del Centro de Estudios de Género y Desarrollo de la Universidad Americana de Irak, Sulaimani, GRK

-Ava Homa, escritora, periodista y activista, Canadá/EE.UU.

-Dra. Amber Huff, investigadora del Instituto de Estudios del Desarrollo, Reino Unido

-Baronesa Helena Kennedy QC, Cámara de los Lores, Reino Unido

-Hosu ​​Kim, Profesor Asociado, Universidad de la Ciudad de Nueva York, EE. UU.

-Neemat Koko, Directora del Centro de Estudios de Género, Sudán

-Claudia Korol, periodista e integrante de Feministas del Abya Yala, Argentina

-Andrea Koskondi, Miembro del Comité Ejecutivo de la Federación General de Sindicatos (GFTU), Reino Unido

-Şeyda Kurt, autora, Alemania

-Dra. Carol Mann, directora de Women in War, Francia

-Joya Misra, profesora, Universidad de Massachusetts, EE.UU.

-Baronesa Jones de Moulsecoomb, miembro del Partido Verde de la Cámara de los Lores, Reino Unido

-Movimiento por una Sociedad Democrática (TEV-DEM), Oficina de la Mujer, Noreste de Siria

-Consejo de Mujeres del Noreste de Siria, Noreste de Siria

-Kazhal Nouri, autor y organizador, Países Bajos

-Shamiran Odisho, Secretaria de la Asociación de Mujeres Iraquíes, Irak

-Margaret Owen, OBE, Presidenta Viudas por la Paz a través de la Democracia, Reino Unido

-Julia Pascal, dramaturga, directora, periodista, Reino Unido

-Maxine Peake, actriz y escritora, Reino Unido

-Rosalind Petchesky, Distinguida Profesora Emérita de Ciencias Políticas, Hunter College y Graduate Center, City University of New York, EE. UU.

-Louise Regan, Oficial Nacional, Membresía e Igualdad, Sindicato Nacional de Educación, Reino Unido

-Khadija Riyadi, activista, ganadora del Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Marruecos

-Tiba Saad Abdelkarim, movimiento feminista Intadifi, Irak

-Rita Segato, académica feminista y profesora emérita de la Universidad de Brasilia, Argentina

-Dra. Maha Al Sekban, Presidenta del Centro de Derechos Humanos de la Mujer, Irak

-Marina Sitrin, abogada, autora y profesora asociada de sociología, Universidad Estatal de Nueva York, EE.UU.

-Sabah Shuaib, coordinador de la Red de Círculos de Paz en el Este de Libia, Libia

-Prof. Radha D’Souza, Universidad de Westminster, Reino Unido

-Gloria Steinem, escritora y organizadora, EE.UU.

-Dra. Greta Sykes, escritora y artista, Reino Unido

-Rama de mujeres del Partido del Futuro de Siria, noreste de Siria

-Consejo de Mujeres de Siria, Siria

-Atika Al Taiif, Partido Camino Democrático, Marruecos

-Shavanah Taj, Secretaria General TUC de Gales, Reino Unido

-Meredith Tax, escritora y organizadora, EE.UU.

-Saadia Toor, Profesora Asociada, Universidad de la Ciudad de Nueva York, EE.UU.

-Profesora Kariane Westrheim, Presidenta de la Comisión Cívica de Turquía de la UE (EUTCC), Noruega

-Debra Winger, actriz y productora, EE.UU.

-Jan Woolfe, escritor, miembro del Comité de Teatro – Sindicato de Escritores, Reino Unido

-Reunión de mujeres de Zenoobya, noreste de Siria

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina

