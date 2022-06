–

De parte de ANRed June 1, 2022 258 puntos de vista

Jugadoras, hinchas, directoras t茅cnicas y periodistas marcharon este lunes 30 de mayo a la sede de la Asociaci贸n del F煤tbol Argentino (AFA) con la consigna #S铆LoSab铆an, para exigir que se separe de su cargo al directo t茅cnico de f煤tbol femenino Diego Guacci y se inicie una investigaci贸n a partir de los testimonios coincidentes de m谩s de cinco mujeres futbolistas denunciantes, que lo acusaron en 2021 de acoso sexual y maltrato. La movilizaci贸n se dio luego de que el Comit茅 de 脡tica de la FIFA resolviera cerrar la investigaci贸n y no aplicar sanciones al DT. Tambi茅n reclamaron participaci贸n activa y real del 脕rea de G茅nero de la AFA, capacitaciones de g茅nero a instituciones deportivas, dirigentes y deportistas, el efectivo cumplimiento de la Ley Micaela en todos los clubes, y la correcta y eficaz aplicaci贸n de los protocolos de g茅nero en todos los clubes. 芦El f煤tbol tambi茅n es nuestro, y nos negamos a entregarlo a la violencia machista, homof贸bica y mis贸gina禄, remarcaron. Guacci fue entrenador de River, UAI Urquiza y, hasta el a帽o pasado, de la Selecci贸n Argentina de F煤tbol Femenino. Compartimos im谩genes de la jornada. Por ANRed | Im谩genes: Lidia Bar谩n, para ANRed.

Este lunes 30 de mayo, desde las 18, jugadoras, hinchas, directoras t茅cnicas y periodistas marcharon a la sede de la Asociaci贸n del F煤tbol Argentino (AFA) 鈥 Viamonte 1366, CABA 鈥 con la consigna #S铆LoSab铆an, para exigir a la asociaci贸n que se separe de su cargo al directo t茅cnico de f煤tbol femenino Diego Guacci y se realice una investigaci贸n a partir de los testimonios coincidentes de m谩s de cinco mujeres futbolistas denunciantes, que lo acusaron en mayo de 2021 de acoso sexual y maltrato.

En un comunicado, la Coordinadora Sin Fronteras de F煤tbol Feminista, que convoc贸 a la movilizaci贸n, expres贸: 芦paramos la pelota y decimos basta. No nos callamos m谩s. Luego de conocer la resoluci贸n de FIFA a las denuncias de abuso sexual y conducta abusiva que hicieron jugadoras de f煤tbol femenino a Diego Guacci, en la que el Comit茅 de 脡tica de la Federaci贸n determin贸 que no contaban con las pruebas suficientes para manifestarse; decidimos volver a alzar la voz y ponerle el cuerpo a 茅sta lucha, para garantizar seguridad en los clubes a mujeres y disidencias. Gritamos basta al entramado de complicidad institucional, el escudo protector de la violencia en el F煤tbol. No queremos exponernos m谩s a procesos de revictimizaci贸n que s贸lo funcionan como ejemplo de disciplinamiento para que no continuemos con las denuncias禄, remarcaron.

Asimismo, agregaron: 芦gritamos basta a la din谩mica violenta, mis贸gina y homof贸bica que se viene reproduciendo sistem谩ticamente dentro de las instituciones del f煤tbol, instituciones que en lugar de asegurar que el deporte sea un ambiente seguro para todas y todos, eligen mirar al costado y encubrir a los violentos y acosadores. De cara al #3J queremos que nuestros reclamos dejen de ser un tema solo de agenda, exigimos una transformaci贸n real y por ello necesitamos del compromiso de todes禄, se帽alaron.

En esa l铆nea, reclamaron 芦separar de su cargo al Sr. Diego Guacci y alejarlo del 谩mbito deportivo芦; 芦realizar de manera inmediata una investigaci贸n de los hechos denunciados, teniendo en consideraci贸n los testimonios vertidos por las futbolistas y que fueron probados por FIFA禄; la 芦participaci贸n activa y real de su propia 脕rea de G茅nero, comprometi茅ndose a acompa帽ar y asesorar a cualquier jugadora que necesite realizar una denuncia芦; realizar 芦capacitaciones permanentes sobre perspectiva de g茅nero a instituciones deportivas, dirigentes y deportistas, y cumplimiento efectivo de la Ley Micaela en todos los clubes pertenecientes a la misma芦; y la 芦correcta y eficaz aplicaci贸n de los protocolos de actuaci贸n para la prevenci贸n e intervenci贸n ante situaciones de discriminaci贸n y/o violencias de g茅nero, en todos los clubes pertenecientes a la misma禄.

芦El f煤tbol tambi茅n es nuestro, y nos negamos a entregarlo a la violencia machista, homof贸bica y mis贸gina芦, sentenciaron.

El t茅cnico Diego Guacci, actualmente entrenador de las inferiores del f煤tbol femenino de Defensa y Justicia, fue acusado en mayo de 2021 por cinco mujeres futbolistas por haber hecho comentarios sexuales expl铆citos y amenazar a las jugadoras 鈥 en ese momento, menores de edad 鈥 de acuerdo a su rendimiento deportivo. En aquel momento la AFA se despeg贸 de las acusaciones, que la Coordinadora Sin Fronteras de F煤tbol Feminista impuls贸 y elev贸 a trav茅s de la Federaci贸n Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFIPro) ante la Comisi贸n de 脡tica de la FIFA. Finalmente, la sala de adjudicaciones de la Comisi贸n de 脡tica de la FIFA decidi贸 no sancionar al entrenador argentino pese a las varias acusaciones coincidentes de acoso sexual y comportamiento abusivo sobre futbolistas.

驴Qui茅n es Diego Guacci?

Diego Guacci tiene 42 a帽os. Desde 2013 coordin贸 la escuela de F煤tbol Femenino del Club River Plate. Tambi茅n fue vicepresidente de la Liga de F煤tbol Femenino desde hace una d茅cada. En octubre de 2011 la FIFA lo nombr贸 entrenador de f煤tbol femenino y se convirti贸 en el primer var贸n sudamericano en lograr ese tipo de certificaci贸n.

En 2012 sac贸 campe贸n del Torneo AFA al UAI-Urquiza, el equipo del ascenso formado por mujeres que pertenece a la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Y al a帽o siguiente, subcampe贸n. Tambi茅n consagr贸 en 2009 y 2010 al equipo femenino de River Plate, que gan贸 ambos Torneo Clausura.

Hasta el a帽o pasado, cuando fue denunciado, fue director t茅cnico en la Asociaci贸n de F煤tbol Argentino (AFA) e instructor de FIFA en las categor铆as sub15 y sub17. En esa funci贸n tambi茅n recorri贸 el pa铆s en busca de talentos. Hoy entrena las inferiores del equipo de f煤tbol femenino de Defensa y Justicia.

Foto: Lidia Bar谩n, para ANRed.