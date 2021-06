LA ORTODOXIA FEMINISTA

El feminismo es una de las peores plagas que nos ha enviado Dios nuestro señor para castigarnos, y ese “Dios”, omnipotente y nada misericordioso, no es otro que el Estado.

El feminismo institucional es la religión política que con más insistencia está agrediendo nuestra maltrecha libertad de conciencia;un sistema de creencias fabricado en un laboratorio, como el coronavirus de Wuhan, y promocionado hasta la saciedad por el sistema de poder a través de los medios de comunicación, la publicidad comercial, el sistema educativo y la industria cultural. Ser feminista, hoy, es una obligación, igual que pagar impuestos.

El feminismo se hace realidad a través de leyes sexistas como la LIVG[1] o mediante la discriminación judicial que sufren los padres divorciados. El feminismo de Estado se riega cada año con millones de euros en subvenciones, sueldos públicos y prebendas de todo tipo[2]que enriquecen a todas aquellas tipas que comulgan con una ideología que fomenta el odio entre iguales, atenta contra la convivencia, impide el libre ejercicio de la maternidad y condena a las mujeres al infierno del salariado y el aborto.

El feminismo de Estado,esta religión líquida hecha a la medida de pijas que se odian a sí mismas, discrimina a los varones, pero anula a las mujeres, en tanto que se las obliga a dejar de serlo. Mujeres con gato y sin niño, mujeres con un mal trabajo y sin familia, mujeres solas, enfermas, recetadas con antidepresivos, sin vida erótica o lesbianas por la fuerza; mujeres que no quieren niños, odian a su padre y aman a los policías. El feminismo institucional ha construido un nuevo patriarcado en el que el Estado ejerce de pater familias, pues tutela y “protege” a la mitad de la población, mujeres a las que “empodera”, pues las considera débiles, apocada se incapaces de defenderse por sí mismas de esos terribles monstruos con testículos, pene y testosterona que las acechan a todas horas.

Pero hay dioses en los que resulta muy difícil creer, razón por la que la mayoría de las mujeres de Occidente no se consideran feministas[3]. Cada vez menos incautos creen en los cantos de sirena del invento de la Rockefeller Foundation. Obras como Feminicidio o autoconstrucción de la mujer. Volumen 1. Recuperando la historia de María del Prado Esteban Diezma y Félix Rodrigo Mora (2012) o El Minotauro en Alcà sser. Crimen sádico, voluntad de poder y feminismo de Estado de Antonio Hidalgo Diego (2020) han derribado para siempre los templos ideológicos del feminismo, desenmascarando las verdaderas intenciones de aquellas que aseguran “defender a las mujeres”, las representan sin su permiso y se atreven a hablar en su nombre. El feminismo misógino de Simone de Beauvoir, santa patrona de la religión del odio, ha entrado ya en fase de putrefacción.

En primer plano, Simone de Beauvoir, santa patrona del feminismo. En segundo plano, a la izquierda, una persona de la Fundación Rockefeller dándole instrucciones.

LA GUERRA DE SEXOS

La alemana de origen argentino Esther Margareta Katzen, conocida como Esther Vilar, médica, socióloga y psicóloga, publicó en 1971 la obra El varón domado (Grijalbo). El éxito de ventas de este ensayo enriqueció a Vilar, que aprovechó el tirón para completar su trilogía antifeminista con los títulos El varón polígamo (Plaza &Janés, 1975) y Modelo para un nuevo machismo (Mundo actual de ediciones, 1977).Las obras de Esther Vilar tuvieron una gran repercusión en una década en la que las ideas de Simone de Beauvoir, BettieFriedan, Shulamith Firestone, Kate Millett y del resto de feministas de la segunda ola ya habían penetrado en los ambientes académicos e intelectuales del desnortado Occidente. Los mismos Estados que subvencionaban las obras de las feministas, difundían en sus medios de comunicación el discurso “antifeminista” de Vilar. El varón domado llegó a ser uno de los libros de no ficción más vendidos en España en la década de los 70, razón por la que calaron bien hondo en el discurso popular ibérico expresiones como «chantaje emocional», practica manipulativa asociada por la socióloga al comportamiento femenino.

La tesis de la obra de Esther Vilar es que la mujer occidental no está oprimida por el conjunto de la población masculina, sino que, al contrario, las mujeres explotan económicamente a los hombres a través de la práctica del matrimonio. Las “armas de mujer” que usan las congéneres de Vilar son el uso regulado de las emociones y el condicionamiento a través del placer sexual. Las mujeres utilizan su cuerpo para conseguir todo aquello que desean de los varones: sexo a cambio de control[4]. El mito de la mujer como“sexo débil”ha sido creado, según Esther Vilar, por las propias féminas para ser protegidas física, emocional y económicamente por los hombres de su entorno afectivo; al mismo tiempo, las pérfidas y calculadoras mujeres han presentado a sus hijos y maridos como seres obsesionados con el sexo, reduciendo la masculinidad al deseo constante de consumar relaciones sexuales. Vilar compara a los hombres con el perro de Pávlov; las mujeres nos condicionan para que hagamos lo que ellas se proponen. Si las mascotas de Iván Petróvich Pávlov babearon por la comida, los hombres domados por Esther Vilar babeaban por el acceso a su vagina. Además del condicionamiento, la invención del amor romántico sería la otra elucubración femenina por excelencia. Atar con la alianza de boda a un buen partido proporciona a la mujer estabilidad financiera para toda la vida. Vilar presenta a las mujeres como expertas consumadas en regular sus emociones para despertar la empatía de los varones.

¿Qué solución propone Esther Vilar para acabar, de una vez por todas, con esta “tiranía de las mujeres”? Ninguna. Para la doctora germano-argentina las mujeres son así por naturaleza.

Las controvertidas ideas que refleja El varón domado exasperaron a las feministas de la época. Vilar fue amenazada de muerte y llegó a recibir una paliza que le propinaron cuatro activistas del feminismo lesbiano en los baños de una biblioteca de la ciudad de Múnich. En un debate televisado en Estados Unidos en el programa The Tonight Show, la feminista Alice Schwarzer calificó a Esther Vilar de «sexista» y «fascista».Pero, ¿tanta diferencia existe entre el discurso feminista y las tesis de la obra de Vilar? La trilogía antifeminista está tan olvidada hoy en día, como aceptadas sus ideas en el imaginario colectivo europeo contemporáneo. Mientras que Beauvoir, Millett y Dworkin alentaba a sus lectoras a odiar sea sí mismas con la misma fuerza con la que debían odiar a los varones, Esther Vilar convoca a los hombres a que odien a las mujeres. Si Kate Millett afirmó que «El amor es el opio de las mujeres»,Vilar aseguró que «El amor coarta la libertad de los hombres». Gana el odio, muere el amor. Gana el enfrentamiento entre iguales(la lucha de sexos)y pierden las clases populares.Ganan las elites que nos enfrentan y confunden, las élites que nos anulan y nos explotan. Ambas facciones, feministas y Vilar, beben de las ideas de Friedrich Nietzsche. El amor que nos impulsa a cuidar, cooperar y ayudar a nuestros seres queridos, queda relegado por la voluntad de poder y la guerra de todos contra todos en pos del beneficio egoísta; el prójimo deja de ser visto como un igual para convertirse en un objeto al que someter[5]. Igual que el feminismo de la segunda ola considera que todos los varones son agresivos violadores, y las mujeres unas pobres víctimas indefensas, El varón domado invierte los mismos elementos cuando presenta a las féminas como pérfidas vividoras, y a los hombres como idiotas obsesionados con el sexo. Las semejanzas entre las obras de Esther Vilar y las de Simone de Beauvoir son tan evidentes que la propia Vilar llegó a declararse una orgullosa «feminista», ya que en sus libros «despreciaba a los hombres»y «ensalzaba a las mujeres»[6], con argumentos tan “empoderadores” como llorar para conseguir todo aquello que se proponen o mantener relaciones sexuales a cambio de dinero.

La feminista Alice Schwarzer y Esther Vilar, dos caras de una misma moneda

UN FEMINISMO PARA HOMBRES

Al Estado español le preocupa mucho el bajísimo nivel de inglés que tienen sus contribuyentes. Una de las razones que tienen los dirigentes para empujarnos a dominar la lingua franca es que casi nadie consume la propaganda oficial anglosajona que inunda internet, y que muy pocos se han molestado en traducir al castellano o a otras lenguas ibéricas. Un buen ejemplo de este proselitismo yanqui es el “movimiento” MGTOW que, por fortuna, apenas está teniendo repercusión en nuestras tierras. Todo llegará, así que me propongo desenmascarar el MGTOW antes de que comience a tener una incidencia significativa entre los acomplejados hombres del siglo XXI.

MGTOW son las siglas en inglés de «Men Going Their Own Way» («Hombres que Siguen Su Propio Camino»), una nueva religión líquida creada ex profeso para hombres resentidos y solitarios que se oponen al feminismo y han tenido recientemente alguna mala experiencia relacional con una mujer. El Manifiesto MGTOW se difundió en la red a principios de la década del 2000 y su autor se desconoce. Al mismo tiempo que se iba popularizando el acrónimo, se fue conformando una «comunidad virtual» de hombres del ámbito anglosajón que han ido definiendo las características de este nuevo feminismo para hombres.

El MGTOW se caracteriza por culpar de todos los males que aquejan a los varones a un enemigo común: las mujeres en su conjunto. ¿Cuál es la solución? Alejarse de ellas e iniciar una nueva vida sin tener relaciones de pareja o sentimentales con ninguna mujer, aunque sin llegar a practicar la homosexualidad. Las relaciones de pareja solamente pueden beneficiar a la mujer; el matrimonio es poco más que el infierno en vida: «salva a un hombre y detén una boda», reza uno de sus lemas.

Otra de las características del MGTOW vendría a imitar lo que algunas feministas han denominado «sororidad»; al igual que las mujeres feministas, los hombres que van a su bola son, todos ellos,“seres de luz”, perfectos y sin mácula. Los varones MGTOW se agrupan en una comunidad masculina denominada «manosfera» (de man, «hombre» en inglés) en la que se reúnen, se cuentan sus penitas y rajan de lo malas que son las mujeres en esa especie de lavadero cibernético only men constituido en la plataforma de internet Reddit.

Pero la principal característica del MGTOW es la pasividad. Lejos de mejorarse a sí mismo para resultar más atractivo al público femenino, el hombre masculinista huye con su rabo entre las piernas, se aleja de las mujeres, se consagra al onanismo y se contenta con pagar los servicios sexuales de las prostitutas, al mismo tiempo que alaba las virtudes de la pornografía y las muñecas sexuales japonesas. Incluso algunos se atreven a defender con ascetismo el celibato masculino, llegando a presumir de no haber tenido jamás relaciones sexuales. ¿A qué se debe tanto miedo al sexo opuesto? A que las mujeres son presentadas como seres interesados que, lejos de convivir con un hombre por amor, lo hacen por dinero o por cualquier otro tipo de bien tangible[7]. Solo los hombres ricos, los muy guapos o los malotes podemos acceder con garantías al mercado sexual. Los MGTOW odian, tanto a las esquivas mujeres que solo los quieren como amigos (la famosa friendzone), como a los llamados «machos alfa», esa minoría de hombres listillos que acaparan a la mayoría de las mujeres. Algunos hombres MGTOW lamentan que se haya establecido en la actualidad una especie de «sociedad polígama», con relaciones de pareja poco duraderas, con una aristocracia masculina que no para de ligar con multitud de mujeres, y con cada vez más personas de ambos sexos que se quedan compuestos y sin pareja (los llamados singles en inglés), tanto mujeres que rechazan a la mayoría de los hombres por ser pobres, feos o buenas personas, como varones condenados al celibato forzoso por los requisitos de las cada vez más exigentes féminas. Según el club de los hombres resentidos, vivimos en una maldita «sociedad ginocentrista».

Hay que diferenciar entre la corriente MGTOW y el llamado movimiento por los derechos de los hombres. Ambos surgen como una reacción a los cambios sociales propiciados por el Estado y la gran empresa capitalista que se han instaurado a través de la promoción del feminismo institucional[8]. La diferencia fundamental entre ambas tendencias es que,mientras el segundo colectivo pretende acabar con las leyes sexistas para que los jueces sean más compasivos con los padres divorciados, los hombres que van a los suyo se rinden al Estado y aceptan con fingido orgullo su condición de «machos omega». Tampoco sería lícito comparar el MGTOW con los denominados «hombres herbívoros» del Japón, varones que, lejos de rechazar a las mujeres, sencillamente son personas condenadas a la soledad de las tecnologías por no haber conseguido encontrar pareja.Y es que los esforzados nipones consuman sus horas trabajando por un salario, sin tiempo ni energías para las relaciones sociales, el cultivo de la amistad, la práctica del ligoteo, las relaciones sexuales o la crianza de los vástagos.

Feminismo y MGTOW comparten, entre otras muchas cosas, el haber creado una neolengua repleta de neologismos en inglés. Muchos de ellos son tristes ejemplos de odio al prójimo, y de odio a uno mismo, como las palabras «mangina» (contracción de man, «hombre», y vagina; es decir, un hombre que no se comporta como tal); «betafag» (literalmente,«maricón beta») o «cuck» (diminutivo de cuckold, «cornudo»). Otros conceptos están relacionados con la resignación, como «incel» (contracción de «involuntary celebs», «célibes involuntarios»). Buena parte del vocabulario MGTOW es tristemente misógino: «sluthate» («odio a las zorras»); «bitchshield» («escudo de putas», o la manera que tienen las mujeres de defender sus supuestos privilegios); «pawning» (usar el atractivo para conseguir dinero o poder); «negging» (dañar la autoestima de una mujer por rencor o para que sea más accesible); el primario «goingcaveman» («ser un cavernícola») o el más elaborado «NAWALT» (acrónimo de Not All Women Are Like That, «No Todas las Mujeres Son Como Esas», es decir, que hay unas pocas mujeres que sí valen la pena, los llamados «unicornios», seres tan maravillosos como difíciles de encontrar).

¡Encuentra al Unicornio!

POR UNA SOCIEDAD CONVIVENCIAL

Divide et impera. Mientras los dirigentes de todos los Estados del planeta se ponen de acuerdo para desarrollar sus planes estratégicos, en connivencia con los intereses de los accionistas de las grandes corporaciones transnacionales, las personas del pueblo, nosotros, aceptamos sus leyes, su fiscalidad opresiva y sus epidemias de bandera falsa, al mismo tiempo que nos atomizamos. Odiamos a los niños porque dan trabajo, odiamos a los ancianos porque el Estado ha decidido que no son productivos, odiamos a los hombres porque lo ordenan las feministas, nos odiamos a nosotros mismos porque no tenemos libertad y, desde hace unos años, los hombres del ámbito anglosajón han empezado a odiar a las mujeres al seguir las consignas MGTOW y similares. El resultado de toda esta arquitectura de ingeniería social es una sociedad degradada, enferma, solitaria, depresiva, suicida, agresivo-pasiva, adicta, improductiva y opresiva. El camino no puede ser otro que el de la desaparición étnica de los pueblos europeos.

Admito que, tal vez, hemos reaccionado tarde. Admito que, tal vez, estemos tan degradados que sea ya imposible aprender a convivir con nuestros iguales, amarlos y respetarlos, estar dispuestos a ayudar a nuestro vecino, y estar dispuestos a dejar que éste nos ayude. Tal vez es una utopía, tal vez. Lo que está claro es que seguimos siendo seres humanos, así que debemos recuperar las formas naturales de convivencia social: la asamblea, la familia extensa y las relaciones de pareja estables heterosexuales. Debemos recuperar la autoestima y creer en nosotros mismos, cultivando la fuerza y la virtud personal; debemos admirar y desear a las personas del sexo opuesto; debemos respetar y aprender de nuestros mayores; y debemos volver a creer en el futuro a través de la recuperación de la vida erótica, el sexo reproductivo y la crianza amorosa de los hijos[9]. Todos estos son aspectos tan humanos, como revolucionarios hoy día. La construcción de una sociedad convivencial requiere pasar a la acción mediante la práctica de una revolución integral que acabe con la tiranía ideológica de las instituciones del Estado y la gran empresa capitalista. La edad del odio se está consumiendo:o nos extinguimos, o nos enfrentamos a los poderosos para dejar de odiar a nuestros iguales y dar inicio a una nueva edad del amor.

Antonio Hidalgo Diego

[1] El libro sagrado del Estado español es la Constitución de 1978. Pues bien, el mismo Estado ha decidido profanar el texto fundacional del Régimen al legislar normas que la ponen en entredicho. El artículo 14 de la Carta Magna reza: «Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». ¿Por qué la LIVG impone penas mayores a los hombres por la comisión de un mismo delito o permite a las mujeres realizar denuncias falsas con impunidad?

[2] Libremercado (7/3/2019)aporta una cifra de 150 millones de euros en subvenciones desde 2014 solo en España, aunque la cifra real es muy superior.

[3] Menos de una quinta parte de las mujeres jóvenes en Estados Unidos se considera feminista (el porcentaje de feministas entre las mujeres de más edad es todavía menor). BBC News, 17/2/2017.

[4] «La mujer doma al hombre con trucos traidores para hacerle un esclavo sumiso, y luego lo lanza a la vida hostil para que gane dinero. Como contraprestación pone la vagina a su disposición a intervalos regulares» (Vilar, 1971).

[5] «A diferencia de la mujer, el varón es hermoso, porque es un ser espiritual. Eso significa que el hombre tiene curiosidad (…). Que piensa (…). Que es creador (…). Que tiene sentimiento (…). Cuando una mujer lee un artículo político, es mucho más probable que esté intentando capturar a un estudiante de Políticas que interesándose por la suerte de los chinos, los israelitas o los sudafricanos. Si consulta en un diccionario el artículo dedicado a un filósofo griego, eso no quiere decir que se le haya despertado repentinamente el interés por la filosofía griega, sino que necesita alguna palabra para resolver un crucigrama»(Vilar, 1971).

[6] «Las mujeres explotan a los hombres y, sin embargo, los varones son robustos, inteligentes e imaginativos, mientras que las mujeres son débiles, tontas y carecen de fantasía»(Vilar, 1971). ¿Esto es «ensalzar» a la mujer?

[7] Una de las palabras que más citan en las redes los Hombres que Siguen Su Propio Camino es «hipergamia», o la práctica del matrimonio por estatus o dinero; el braguetazo de toda la vida, vaya. Una práctica materialista que ellos asocian al comportamiento femenino, igual que hizo Esther Vilar.

[8] Los varones occidentales somos hijos de superhombres a los que el conjunto de la sociedad idolatraba y traían el sustento a casa; pero el perfil actual es muy distinto, siendo el de un hombre con trabajo precario, divorciado, que solo puede ver a sus hijos los fines de semana y al que gratuitamente se le acusa de ser un agresor.

[9] Imprescindible la lectura de Erótica creadora de vida. Propuesta ante la crisis demográfica (Potlatch, 2019) de Félix Rodrigo Mora.