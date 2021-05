–

Mujeres de 36 naciones ind铆genas integrantes del Movimiento de Mujeres Ind铆genas por el Buen Vivir llegaron ayer por la tarde a la Casa de Gobierno, tras caminar desde el 14 de marzo, desde el norte al sur, en el marco de la Caminata Plurinacional 芦Basta de Terricidio禄, en el a帽o que se cumplen los 211 a帽os de la independencia argentina. All铆 presentaron, en una reuni贸n interministerial, un documento con demandas, donde exigen que 芦el terricidio sea considerado un crimen de lesa humanidad y lesa naturaleza, y los culpables sean juzgados y condenados禄. La demanda general incluye el rechazo a la megaminer铆a, el fracking, los desmontes, las megarepresas, los monocultivos, los agrot贸xicos, y el reclamo de basta de femicidios y de 芦chineo禄 (la violaci贸n en manada a ni帽as y mujeres ind铆genas). Por ANRed.

芦Nuestro objetivo es exigir que el Terricidiosea declarado un delito de lesa humanidad y lesa naturaleza, y los culpables sean juzgados y condenados. Desde el 14 de marzo, nos echamos a andar como quien al tranco va, despacito, pero firme. Hemos recorrido hermosos paisajes atravesados por dolor, clamor y lucha. Nutri茅ndonos de esas fuerzas que emergen desde la tierra y desde los pueblos禄, anunci贸 en su momento Movimiento de Mujeres Ind铆genas por el Buen Vivir cuando comenz贸 esta larga caminata que ayer por la tarde lleg贸 a la Casa Rosada.

Cuando echaron a andar especificaron que el reclamo de 芦Basta de Terricidio禄 tambi茅n inclu铆a un extenso marco de reclamos: 芦durante este tiempo, los femicidios, travesticidios y transfeminicidios aumentaron. El ecocidio pas贸 un l铆mite de perfidia e impunidad que mostr贸 no s贸lo la indolencia del sistema, sino que los terricidas est谩n dispuestos a todo para alimentar su insaciable avaricia. La indolencia de los gobiernos alimenta la avaricia, la codicia letal del extractivismo. Genocidio: exterminio de pueblos originarios; Ecocidio: ecosistemas arrancados de la faz de la tierra. Epistemicidio Ind铆gena: eliminaci贸n de otros modos de pensar la vida, cuya represi贸n y persecuci贸n ha llevado a la clandestinidad de nuestras pr谩cticas espirituales, medicinales y la imposibilidad de vivir de acuerdo a nuestra cultura que es en absoluta armon铆a con la naturaleza禄, argumentan.

Es as铆 que, en el marco del 211掳 aniversario de la independencia argentina, adem谩s del reclamo central de que 芦el terricidio sea considerado un crimen de lesa humanidad y lesa naturaleza, y los culpables sean juzgados y condenados禄, se ve铆an carteles con consignas en rechazo a la megaminer铆a, el fracking, los desmontes, las megarepresas, los monocultivos, los agrot贸xicos, y el reclamo de basta de femicidios y de 芦chineo禄 (la violaci贸n en manada a ni帽as y mujeres ind铆genas).

En la reuni贸n interministerial que tuvieron en la Casa de Gobierno entregaron un documento con una declaraci贸n: 芦Nosotras las mujeres de las 36 naciones ind铆genas, habitadas por las fuerzas tel煤ricas y la sabidur铆a de nuestras ancestras, hemos salido de nuestros territorios a caminar para sanar. Sanamos encontr谩ndonos con todos los pueblos y seres, sanamos tambi茅n por el cari帽o de esos pueblos que se organizaron para alojarnos, alimentarnos, cobijarnos en solidaridad y respeto. Brotaron l谩grimas de sus ojos y esperanzas de construir un ma帽ana mejor, fueron narr谩ndonos los nefastos efectos de este sistema sobre las vidas. Cruzamos de punta a punta el pa铆s recogiendo esas voces inaudibles禄, comienza el documento entregado por el Movimiento de Mujeres Ind铆genas por el Buen Vivir.

En la misma l铆nea, el movimiento sostiene: 芦hemos llegado a la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires trayendo nuestras medicinas, ancestrales y sagradas, en un momento que creemos hist贸rico porque somos conscientes que no hay tiempo que perder, que el terricidio es innegable. Celebramos la oportunidad del di谩logo con responsables del Estado Argentino porque el negacionismo que ha sido el proceder ideol贸gico de una casta opresora ya no servir谩 como l贸gica pol铆tica, para no hacernos responsables de este presente producto de una matriz civilizatoria que hoy colapsa y no vislumbra futuro. La misma matriz que produjo el genocidio de los pueblos y naciones ind铆genas禄, remarcaron.

Adem谩s, relataron: 芦fuimos empujadas por las sequ铆as, los incendios, las violaciones a nuestras hijitas en el marco del chineo, cansadas de tanta impunidad ante tantos cr铆menes, no podemos pensar en sanar sin justicia. Es por ello que decidimos caminar, con pasos amorosos y comprometidos por la vida, porque no se trata s贸lo de nosotras sino del mundo. Son tiempos en los que nos determinan los hechos, convocadas por el llamado de la tierra, de nuestros ancestros y ancestras, estamos decididas a recuperar el Buen Vivir como Derecho, que es la 煤nica alternativa civilizatoria que nos rescatar谩 de un sistema de muerte禄, finaliza el documento entregado a las autoridades de varios ministerios.