MUJERES INDÍGENAS RESPONDEN A RITA SEGATO

January 28, 2023

MUJERES IND脥GENAS RESPONDEN A RITA SEGATO

Rita Segato est谩 en Bolivia invitada por el anarcofeminismo de Mar铆a Galindo y compa帽铆a,pos谩ndose con ideas supuestamente 鈥渇eministas鈥 y progres; empero, recordamos su funesto papel para la legitimaci贸n del golpe de Estado de 2019 junto a mucho pseudo intelectuales y pseudoizquierdistas.

Segato es la expresi贸n de esa academia amarilla que busca erosionar desde posturas supuestamente 鈥減rogresistas鈥 a los gobiernos nacionales-populares; lo suyo no es cr铆tica ni mucho menos,sino falacias.

En este sentido,recordamos un texto escrito por mujeres contra las afirmaciones fr铆volas y progolpistas de Rita Segato:

鈥淟as warmis, zomo, mujeres del Sur, mujeres de los territorios ancestrales entregamos nuestra palabra florida en apoyo al Presidente Evo Morales Ayma, quien por el voto popular sigue siendo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.

Entendemos que Rita Segato tiene eco en el feminismo (blanco?) en el cual no nos reconocemos, por lo cual manifestamos nuestro profundo desacuerdo con la posici贸n que Ud. ha tomado respecto a la restauraci贸n neoliberal golpista en Bolivia.

Cuando dice 鈥淒eber铆amos comenzar a generar una ret贸rica de valor a otra forma de valor que se distingue mucho a la gesti贸n de los caciques.鈥 Suena muy bonito. Preguntamos: 驴Le ha pasado en el cuerpo esa gesti贸n de los caciques? Nosotras hemos visto, hemos sentido el sabor amargo de esa secuela de la conquista. Nuestros hombres han tomado lo peor del machismo colonial. Hemos construido no s贸lo ret贸ricas, sino resistencias, re-existencias a la dominaci贸n machista en las naciones preexistentes y en cada uno de los espacios que el despojo nos coloc贸. Pero ubicar a Evo como el s铆mbolo del patriarcado es demasiado chabac谩n.

No celebramos los dichos sobre la quincea帽era de Evo, porque hemos sentido en nuestros cuerpos todos lo que significa la cosificaci贸n de nuestros cuerpos. El cuerpo ancestral, el cuerpo mental, el cuerpo f铆sico y el cuerpo emocional. A煤n as铆, afirmamos que lo que pas贸 en Bolivia fue un golpe de Estado.

Es mucho m谩s sencillo analizar Bolivia de lo que Ud piensa. Su regodeo intelectual la nubl贸. 驴Qui茅n lo llev贸 a cabo y con qu茅 fin al Golpe? Son dos preguntas que ordenan nuestro sentipensar. Se dar谩 cuenta que el golpe no prosper贸 por los indios de la Chiquitan铆a, ni las feministas de Bolivia, ni siquiera los 鈥渟ectores m谩s amplios de la poblaci贸n鈥 que menciona como descre铆do del gobierno de Evo.

La gesti贸n Trump y su artefacto hegem贸nico pretende recuperar Latinoam茅rica con el brazo evang茅lico mesi谩nico, con los poderes medi谩ticos que construyen relatos mentirosos y claramente con las fuerzas represivas policiales y militares que fueron oradadas a fuerza de inyecci贸n de dineros pocos sanctos en las almas turbias de la indianidad. Est谩n saliendo a luz, cada d铆a, las pruebas que surgen respecto de la planificaci贸n extrema que tuvo este golpe.

Su voz no es cualquier voz. Plantea la vanguardia en la discusi贸n en los c铆rculos intelectuales y feministas en Argentina. Es por eso que en este caso Rita, disentimos amargamente y lo debemos hacer p煤blicamente.

Hemos construido un sentipensar la 茅tica pol铆tica de nuestros pueblos que no vamos a callar, ni abdicar a los locus de privilegios de las mujeres blancas. Geolocalizadas en los sures, en las subalternidades, en la otredades que nos suponen inferiores, le decimos a Ud. que su voz duele. Sentiremos un gran vac铆o al no referenciarla m谩s en nuestros sentipensares.

No podr铆amos romantizar el papel de las mujeres en el Golpe de Estado en Bolivia. No se trat贸 de una rebeli贸n ciudadana, ni feminista, ni originaria, ni siquiera democr谩tica.

Lo peligroso de los discursos 鈥渘o binarios鈥, como lo plantea es que terminan asimilando a dos posiciones contrarias como si fueran equivalentes. Para una mujer ind铆gena que vive el machismo y la violencia en su vida cotidiana, no es lo mismo encontrarse con un servicio de salud laico y respetuoso de la salud ancestral que encontrarse con m茅dicos antiderechos, que sojuzgan. Eso fue la Bolivia Plurinacional. No tendr铆amos por qu茅 explicar que la redistribuci贸n de la riqueza genera otro escenario para la lucha y la liberaci贸n de g茅nero. Eso no lo logr贸 ning煤n movimiento ind铆gena despolitizado ni neutral en Latinoam茅rica. Lo logr贸 el neoconstitucionalismo que engendr贸 Evo refundando el Estado Colonial a Estado Plurinacional.

Nos preocupa que los argumentos que Ud expone para plantear 鈥渘uevas ret贸ricas鈥, brindan un hermoso camuflaje, un eufemismo para el discurso racista que persiste en los sectores que la escuchan. De repente, muchas personas que no conocen 鈥渃on el cuerpo鈥 la realidad de una mujer originaria, niegan el golpe de Estado, lo plantean como fatalidad anunciada y ubican a Evo como el patriarca. 驴No ser谩 mucho?

La asimetr铆a de los razonamientos 鈥渙bjetivos鈥 o no objetivos es propio de la Colonia y por eso la nombramos. Nosotrxs sent铆-pensamos con los cuerpos todos en el territorio. No somos ni queremos ser objetivas.

Coraz贸n ordena pensamiento en nuestro sur. Siempre lo fue y lo seguir谩 siendo. Rechazamos su afirmaci贸n de que 鈥淓vo cay贸 por su propio peso鈥 por falaz, m谩s de 45% de los votos es 驴no tener peso? Romper las reglas del constitucionalismo tiene m谩s peso que sostener un r茅gimen democr谩tico? Ud pes贸 las balas que est谩n masacrando a nuestros hermanos?

A nosotros nos pesan las muertes de nuestra gente.

Hablamos desde nuestras propias lenguas y ahora escribimos con la lengua del conquistador para que Ud nos lea. Si quiere se lo decimos en mapuzungun, en chan茅, en chorote, en wich铆, en pilag谩, en guaran铆, en quechua, en aymara, en qom, en mocoy y tambi茅n se lo diremos en nuestros sue帽os.

Antes que feministas, mujeres poderosas del arco iris, complementarias de nuestros hombres feministas que dan el buen combate.

#EvoEnVosVenceremos

#EvoNoEstaSolo

(20 noviembre, 2019)

