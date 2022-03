–

Nuestro prop贸sito en este texto es hablar de las activistas de Mujeres Libres (revista y organizaci贸n) y de su cometido. Conmueve conocer c贸mo estas mujeres, mayoritariamente obreras, crearon espacios feministas y anarquistas, c贸mo aprovecharon las circunstancias de la Guerra Civil y c贸mo pusieron en marcha una 芦revoluci贸n de la existencia禄 olvidada por todos/as. Queremos visibilizarlas, mostrar c贸mo sufrieron el sexismo por parte de sus propios compa帽eros y c贸mo la experiencia de revoluci贸n y guerra les cambi贸 la vida.

Las activistas de Mujeres Libres entendieron el anarquismo desde una vertiente personal (con un ardiente deseo de autonom铆a, de ser agentes de sus propias vidas), pero tambi茅n desde una vertiente social, obrera y feminista, basada en la lucha contra la dominaci贸n y la aspiraci贸n a una sociedad aut贸noma que crea sus propias normas. Desde esta convicci贸n, consideraron relevante la creaci贸n de proyectos comunitarios aut贸nomos, antiautoritarios y participativos en 谩mbitos como la educaci贸n, la actividad cultural, los medios de comunicaci贸n, la salud, la sexualidad, el bienestar social y la producci贸n. Es decir, pensaron la transformaci贸n desde el bienestar y el malestar encarnados y no solo desde la producci贸n.

Igualmente consideraron relevante desarrollar contextos de ayuda mutua en los que cultivar los valores anarquistas, fomentar la cr铆tica a los sistemas jer谩rquicos existentes para ampliar los espacios de libertad en la vida cotidiana y, al mismo tiempo, desmitificar, subvertir y oponerse a ellos si era preciso.

En la revista Mujeres Libres, de un equipo de cuarenta autoras, ocho mujeres fueron las que firmaron m谩s art铆culos: las tres redactoras (Luc铆a S谩nchez, Amparo Poch y Mercedes Comaposada), Carmen Conde, Lola Iturbe, 脕urea Cuadrado, Pilar Grangel y Etta Federn. De estas mujeres m谩s comprometidas con la revista hab铆a un aspecto digno de menci贸n: la mitad no hab铆an tenido acceso a educaci贸n superior (Iturbe, Cuadrado, S谩nchez y Comaposada), la otra mitad ten铆an t铆tulos universitarios, predominando el de magisterio. Esta situaci贸n plantea una interesante alianza entre mujeres capacitadas desde el punto de vista acad茅mico y otras que eran obreras con formaci贸n autodidacta que hilvanaron desde muy pronto v铆nculos entre ellas haciendo crecer redes de apoyo mutuo, de solidaridad, de emancipaci贸n, que nunca olvidaron y siempre agradecieron. Esta red solidaria permiti贸 a las mujeres obreras alfabetizarse, leer, ampliar sus horizontes, cambiar de trabajo, tener iniciativa propia, en definitiva, romper la cadena patriarcal de sumisi贸n secular y emanciparse de la tutela masculina

A la presencia de mujeres obreras en el equipo de la revista hay que a帽adir que quienes mayoritariamente apoyaron la propia revista e ingresaron en la organizaci贸n eran de origen social humilde y sin apenas formaci贸n acad茅mica, como se帽alaba Concha Lia帽o (Varias Autoras, Mujeres Libres. Luchadoras Libertarias, pp. 58): 芦(鈥) 茅ramos la mayor铆a mujeres de pueblo, obreras. Nuestro nivel intelectual, exceptuando cuatro o cinco luchadoras, no era muy elevado en cuanto a preparaci贸n acad茅mica propiamente dicha, pero con respecto a nuestro sentido com煤n, inteligencia innata, criterio justo al juzgar, que se me perdone la inmodestia, en eso 茅ramos insuperables禄.

Tanto la revista como la organizaci贸n Mujeres Libres rechazaron con claridad cualquier colaboraci贸n escrita de los hombres. En la exclusi贸n de los hombres ejerci贸 una gran influencia su concepci贸n del feminismo basado en la diferencia de g茅nero y en la existencia de una naturaleza femenina, diferente a la masculina, que deb铆a marcar las pautas en la revista y en la organizaci贸n. Pensaban que si los hombres interven铆an acabar铆an imponiendo su manera de entender la lucha de las mujeres. Este temor proced铆a de su experiencia personal y de las dificultades que encontraban para integrarse en las organizaciones del Movimiento Libertario (ML), no como meras comparsas pasivas, sino como personas con opiniones y criterio. Esta integraci贸n no era f谩cil puesto que el ML consideraba que el lugar privilegiado desde el que crear conflicto y hacer la revoluci贸n era el 谩mbito mercantilizado y masculinizado de la producci贸n: el trabajo asalariado era el que confer铆a identidad de clase y articulaba el sujeto de lucha (Amaia P茅rez Orozco, Subversi贸n feminista de la econom铆a, p. 52). La presencia de las mujeres era dificultada en ocasiones, negada, otras; y sus reivindicaciones minusvaloradas o consideradas de mujeres.

Las activistas afrontaron, por tanto, un aut茅ntico desaf铆o encarnado, una contienda que estuvo inscrita en el cuerpo. Es dif铆cil comprender el alcance de las ofensas y vejaciones sufridas para tomar esta decisi贸n tan contundente y dr谩stica de no aceptar, pese a sus ofrecimientos, a los hombres. Para acercarnos al sexismo que sufrieron tenemos que guiarnos por intuiciones desde lo no verbalizado o por lo dicho, muchos a帽os despu茅s, en la correspondencia privada entre ellas.

Sara Berenguer

En 1993, Sara Berenguer Laosa (1919-2010) y Concha Lia帽o Gil (1916-2014), componentes de Mujeres Libres, entablaron correspondencia para intentar reconstruir los recuerdos de los a帽os vividos durante la Guerra Civil y recogerlos en un libro. No se hab铆an visto desde 1939 cuando salieron por la frontera francesa camino del exilio, las dos eran veintea帽eras. Concha viv铆a en Paparo (Venezuela) y Sara en Montady (Francia), las dos estaban en la setentena, hab铆a pasado toda una vida desde que se separaron. Sus cartas muestran la alegr铆a por volverse a poner en contacto y enseguida fluyen los recuerdos y sus problemas econ贸micos y de salud que intercambian con confianza.

Es en el contexto 铆ntimo de confianza de estas cartas en el que Concha, una de las fundadoras de la Agrupaci贸n de Barcelona en septiembre de 1936, le dice a Sara (1 de agosto de 1993):

芦La verdad Sara es que nosotras 茅ramos quijotes por partida doble: nuestros compa帽eros luchaban por la liberaci贸n del proletariado sin darse, sin querer darse cuenta que nosotras, el g茅nero femenino, est谩bamos como seres humanos en la misma situaci贸n de indefensi贸n con respecto al g茅nero masculino. Mis peroratas a los grupos de Mujeres Libres que se organizaban estaban inspiradas en esta premisa: nada de enfrentamiento con [el] sexo opuesto. Ayudarlos a comprender la injusticia que se comet铆a con la mujer鈥 a ellos que luchaban por la emancipaci贸n del proletariado禄.

Es decir, hab铆a que hacerles entender aquello que ten铆an delante de las narices y no ve铆an, eso s铆, procurando evitar el enfrentamiento abierto. Pero el problema no era solo social, era tambi茅n personal tal y como le vuelve a comentar en la misma carta Concha:

芦Es el eterno problema (鈥) somos buenas compa帽eras para la lucha. La experiencia me ha demostrado que 鈥渆n la casa鈥, como 鈥渆sposa鈥, los hombres aspiran, hasta el m谩s liberal, [a] otra clase de mujer鈥 naturalmente, con las debidas excepciones. Ese problema lo he tenido yo desde mi primer novio (鈥) yo recuerdo muy bien como los 鈥渃ompa帽eros鈥 antes de la guerra se conduc铆an con 鈥渟us esposas鈥澛.

Concha Lia帽o

Concha explica con meridiana claridad c贸mo los 芦compa帽eros禄 no consideraban que fuera relevante la lucha contra el sexismo y c贸mo en casa se comportaban como vulgares maridos haciendo uso de sus privilegios masculinos. Si las compa帽eras de lucha pretend铆an una relaci贸n igualitaria en el ML y en casa, la mayor铆a de los hombres no las consideraban id贸neas como pareja.

Estas mujeres callaron sistem谩ticamente en p煤blico, m谩s all谩 de algunas voces minoritarias, para evitar el enfrentamiento con los 芦compa帽eros禄. Este silencio se mantuvo y resurgi贸 en 1993 cuando Sara Berenguer escribe un trabajo sobre Mujeres Libres y la revoluci贸n y se lo env铆a a Soledad Estorach (otra integrante de Mujeres Libres) para que le diera su opini贸n. Esto le escribe Sara a Concha (27 de octubre de 1993):

芦[Soledad Estorach] lo cambi贸 de tono. Sole no quer铆a que se hablara o no comentara ciertas acciones de los compa帽eros, 鈥減obres chicos鈥. Quer铆a reivindicarlos, cuando, en suma, todos sabemos que, si bien los ha habido nobles, otros han sido rudos con sus propias compa帽eras禄.

Retazos, pedazos, fragmentos, retales de los que estirar para recomponer lo valiosa que fue una experiencia feminista sin igual como la de Mujeres Libres y los obst谩culos con que se encontraron. La Guerra Civil constituy贸 una experiencia de libertad y de responsabilidad sin precedentes para las mujeres anarquistas y libertarias. Construyeron un feminismo de clase sustentado en la gran novedad de que las mujeres ten铆an que vivir solas, salir solas y asumir las responsabilidades familiares solas, algo que siempre se hab铆a considerado imposible y peligroso.

Las mujeres anarquistas y libertarias fueron muy pronto expulsadas del frente como milicianas y situadas en la retaguardia. No desaprovecharon la oportunidad y fueron capaces de acometer una revoluci贸n que transform贸 la vida, los cuerpos y las palabras, en definitiva, que cambi贸 la existencia. Esta 芦revoluci贸n de la vida禄 fue posible porque la Guerra Civil propici贸 un 芦momentum禄 (as铆 lo denomina J. Ranci猫re en Momentos pol铆ticos, p. 141), es decir, una etapa de 芦desplazamiento de los equilibrios y la instauraci贸n de otro curso del tiempo. (鈥) una reconfiguraci贸n del universo de los posibles禄. La 芦revoluci贸n en femenino禄 la llevaron a cabo mujeres, muy arraigadas a la realidad desbordando el trabajo asalariado (en la l铆nea de centrarse en los procesos de aprovisionamiento social, pasaran o no por los mercados) y el sujeto de la lucha, y todo ello con poca presencia de la ideolog铆a.

Una revoluci贸n la suya sin 茅pica, sin heroicidad, silenciosa, poco aparente, sin espectacularidad, que hizo posible que simples obreras 芦medio analfabetas禄 (carta de Concha a Sara, 27 de noviembre de 2007) demostraran su capacidad para gestionar la vida y convertirse en solucionadoras de problemas y preservadoras de la existencia en lo cotidiano. En esa gesti贸n de la vida estuvo la enorme trascendencia subversiva y revolucionaria de sus empe帽os en la retaguardia. Una revoluci贸n en la que inventaron su propia pol铆tica encarnada tejiendo v铆nculos entre ellas, generando amistades y proximidad f铆sica. Estos v铆nculos constituyeron un b谩lsamo de cordialidad y concordia dentro del grupo para afrontar la supervivencia mucho m谩s dif铆cil de lo habitual en tiempos de guerra.

Las protagonistas de Mujeres Libres vivieron con pasi贸n un tiempo en el que una parte de la sociedad se mantuvo unida por el cemento de la solidaridad, sin el peso muerto del poder y la autoridad. No resulta f谩cil acercarnos a esa atm贸sfera de energ铆a m谩gica, de alegr铆a compartida, a esa sensaci贸n de que el mundo vivido hasta entonces se convert铆a r谩pidamente en una reliquia hist贸rica, en una larga pesadilla dejada atr谩s. La promesa de un nuevo comienzo que no ten铆a m谩s l铆mites que los de la imaginaci贸n result贸 dif铆cil de olvidar para nuestras protagonistas, pese al contexto de guerra y enfrentamientos en el propio bando. As铆 lo reconoc铆a Concha Lia帽o: 芦mi reloj 鈥渃ronol贸gico鈥 se par贸 al salir para Francia. Si no fuera por esos recuerdos que son el tel贸n de fondo de mi vida, no s茅 qu茅 hubiera sido de m铆禄. Y m谩s sorprende si cabe: 芦Creo que fuimos privilegiados, a pesar de la derrota: al menos tuvimos una etapa en la cual, sab铆amos para que viv铆amos禄 (carta de Concha a Sara, 1 de agosto de 1993).

Esa fue 芦su revoluci贸n de la vida禄, una transformaci贸n de largo recorrido que empez贸 a cambiar las formas de vida, las relaciones personales, el trabajo, los 芦cuidados禄 y un sinf铆n de aspectos poniendo atenci贸n en lo peque帽o, en lo callado, en lo 铆ntimo, en el aliento de cada cuerpo. Estas mujeres vislumbraron otros mundos posibles y, pese a la derrota, nunca lo olvidaron. Recuperar esos hilos de memoria, esa genealog铆a de una revoluci贸n feminista, anarquista y proletaria, deber铆a ser una tarea necesaria para las mujeres y para los movimientos feministas actuales.

Laura Vicente

Publicado en el Blog 芦El rumor de las multitudes禄 de El Salto, 4 de marzo de 2022

https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/mujeres-libres-genealogia-del-feminismo-anarquista