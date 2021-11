Entrevista con Moira Mill谩n, Soraya Maico帽o y Romina Jones, voceras del pueblo mapuche. Estado, empresarios y medios contra el “enemigo interno”

El asesinato del comunero mapuche Elias Garay, la agresi贸n del grupo de “gauchos” que atac贸 a mujeres mapuche a rebencazos -y hasta se jactaron de ello-, son emergentes dram谩ticos de una violencia continuada contra cuerpos y territorios.

Ni帽es que son escoltados por polic铆as para ir a la escuela, acoso sexual a las mujeres, monocultivos de pino y expropiaci贸n de las nacientes de los r铆os para usos privados son parte de la misma negaci贸n de la existencia de los pueblos originarios y de la degradaci贸n de la tierra que ello supone. Ellas hablan por todes.

Moira Mill谩n, referente de Mujeres Ind铆genas por el Buen Vivir, enfrentando a la polic铆a, guardianes de los blancos.

Durante m谩s de 60 d铆as en la provincia de R铆o Negro, en el paraje Cuesta del Ternero, un lugar llamado La Tapera de los 脕lamos, 90 km al sur de Bariloche, la comunidad (Lof) mapuche Quemquemtrew estuvo sitiada por un operativo policial y por orden de la fiscal Betiana Cend贸n -amiga de los ricos blancos de la provincia- nadie pod铆a acercarse.

La comunidad recuper贸 un territorio ancestral que estaba en manos de un empresario que no posee t铆tulo de propiedad ni ning煤n documento que pruebe su titularidad. Las personas que resist铆an en su tierra se encontraban aisladas, no pod铆a recibir ni abrigo ni alimentos, mientras sufr铆an el constante hostigamiento de las fuerzas de seguridad que 鈥渃ustodiaban鈥 el lugar.

El domingo por la tarde dos hombres de civil ingresaron al territorio y asesinaron al joven mapuche El铆as Garay e hirieron de un balazo en el abdomen a otro joven, Gonzalo Cabrera, que hoy pelea por su vida. 驴C贸mo lograron pasar a un territorio sitiado por las fuerzas sin ser vistos? D铆as previos al asesinato, Las12 habl贸 con Soraya Maico帽o, vocera de la comunidad mapuche Lof Quemquemtrew y con Romina Jones, una de las integrantes del Lof.

Desde la guardia del hospital, Soraya Maico帽o, vocera de la Lof Quemquemtrew, habl贸 con Gonzalo antes que ingresara a la sala de cirug铆a para ser intervenido. El testimonio de la vocera fue publicado en un art铆culo de la Agencia de Noticias AnRed:

鈥淢e cont贸 que entraron dos personas al territorio. Dijeron que estaban cazando, pero en realidad no sabemos si eran polic铆as de civil, parapoliciales o matones del empresario Rocco. Finalmente, se pusieron muy nerviosos y dispararon a matar. Se hicieron los que andaban perdidos en el territorio. Cuando se dieron vuelta y los vieron ten铆an armas calibre 22. Empezaron a ponerse nerviosos y decir 鈥榪u茅dense tranquilos, si ustedes se quedan tranquilos, nosotros no vamos a hacer nada鈥. Los lamngen respondieron, 鈥榚ntonces, si no van a hacer nada, bajen las armas y v谩yanse ya mismo del territorio鈥. Cuando le plantearon eso, estos dos empezaron a disparar鈥.

Los due帽os de la violencia

Este a帽o, El铆as se hab铆a incorporado activamente en el proceso de recuperaci贸n territorial. Naci贸 en Ingeniero Jacobacci y viv铆a en Loma del Medio, El Bols贸n. El fot贸grafo Alex Ducal, integrante de Luan Colectiva, lo registr贸 en la comunidad d铆as antes de su asesinato y cont贸: “Nos estamos dando cuenta, con las horas, con las descripciones, que El铆as, asesinado hoy en Quemquemtrew, es con quien compartimos muchas horas en nuestro 煤ltimo viaje a Cuesta del ternero. Un tipo hermoso que se la pasaba cuidando al peque帽o Antu, que mientras el resto se distend铆a guitarreando 茅l se dedicaba a cuidar y mirar hacia afuera, y sal铆a a buscar le帽a, y laburaba y laburaba, y tambi茅n jugaba muy bien al f煤tbol. An铆bal lo llev贸 a su casa el 煤ltimo d铆a que estuvo all谩. Pero evidentemente su lugar era Quemquemtrew y hacia ah铆 volvi贸.鈥

Semanas atr谩s volvi贸 la campa帽a antimapuche. Una vez m谩s el pensamiento colonial y racista ocup贸 las primeras planas de los diarios y los canales de noticias con las voces de funcionarixs difundiendo la idea de la existencia de un enemigo interno. Un relato ficticio que ubica al pueblo mapuche como un grupo terrorista violento. As铆 caracterizaron al Lof Quemquemtrew, que solo se encontraba defendiendo territorio ancestral. Son discursos que criminalizan a las comunidades ind铆genas y generan miedo en la sociedad como si estuvi茅ramos ante una 鈥渋nvasi贸n鈥, mientras tanto, el gobierno provincial presidido por Arabela Carreras no reconoce la pre existencia del pueblo naci贸n mapuche tal como lo indica la Constituci贸n Nacional y los tratados internacionales firmados por Argentina.

“驴C贸mo pudieron entrar dos personas munidas con armas largas a un territorio en conflicto que est谩 sitiado por la polic铆a y el COER hace m谩s de 55 d铆as con tres barrera que impiden el acceso a la 煤nica ruta?” se pregunta Soraya.

Duele el asesinato de El铆as Garay como cada 25 de noviembre y cada 1 de agosto sangra la herida que recuerda a Rafa Nahuel y a Santiago Maldonado. Mientras en la localidad de El Bols贸n, avanza un racismo digno de la 茅poca de la 鈥淐ampa帽a del desierto鈥, con grupos de gauchos que salieron el domingo a perseguir mujeres mapuche al grito de 鈥淰iva la Patria鈥, reivindicando al genocida Julio Argentino Roca y avalado por el intendente de esa localidad, Bruno Pogliano, quien defendi贸 y agradeci贸 su accionar.

鈥淓n medio de la angustia y la tristeza que estamos viviendo por el asesinato de un lamngen (hermano) y otro que est谩 peleando por su vida en el Hospital de El Bols贸n, ayer por la noche un grupo de gauchos nazis se aproximaron al hospital, donde est谩bamos esperando el parte m茅dico, y empezaron a patotearnos con sus rebenques, cuchillos, persiguiendo a la gente, gritando consignas totalmente racistas, festejando el asesinato del lamngen e idolatraban a Roca鈥, relat贸 Elisa 脩ancunao, de lof Las Huaytekas en Revista C铆trica.

Sobre estos hechos de violencia, Moira Mill谩n, weichafe mapuche e integrante del Movimiento de Mujeres Ind铆genas por el Buen Vivir se帽al贸: 鈥淐on un odio desaforado arremetieron de manera ciega contra todas las personas que se encontraban en las afueras del hospital. Encarniz谩ndose m谩s con aquellas y aquellos que mostraban prendas mapuche. La polic铆a libero la zona para que esta atrocidad se cometiera. A la derecha fascista no le es suficiente haber asesinado a nuestro lamngen Elias Garay y herir gravemente herido a otro weche wentru, quiere adem谩s ahora imponer su odio contra los cuerpos y las cuerpas de quienes nos apoyan como as铆 tambi茅n contra el pueblo Mapuche organizado y en las calles.鈥

Romina Jones es una de las mujeres que se encuentra resistiendo en el Lof Quemquemtrew, cuenta que su hijo es escoltado por la polic铆a cada que vez que va y vuelve del colegio, viven bajo una amenaza constante. 鈥淣osotros no tenemos el micr贸fono abierto en todos los medios para contar nuestra verdad, entonces lo que se escuchan son mentiras que las personas ligadas al poder pol铆tico y judicial dicen para justificar los negocios de sus amigos o jefes porque sabemos muy bien que quien gobierna hoy la provincia de R铆o Negro no es Carreras, sino que es una persona de origen ingl茅s que se llama Joseph Lewis. Nadie dice que tiene un lago, nosotros somos quienes lo denunciamos y ponemos el cuerpo, por eso es que se nos llama delincuentes, pseudos mapuche y terroristas incendiarios.鈥

Desde hace 60 d铆as Romina junto a las personas que resisten en el territorio sufrieron el hostigamiento y todo tipo de provocaciones del COER, (Centro de Operaciones de Emergencia Regional) la fuerza especial de R铆o Negro y tambi茅n de la polic铆a regional, que usaron como base de operaciones la escuela de la zona, imposibilitando el dictado de clases durante varios d铆as. En el Lof denunciaron que por las noches escuchaban disparos y que los oficiales se alcoholizan, por eso tem铆an por su integridad.

D铆as atr谩s una de las hermanas fue acosada por dos polic铆as: 鈥淎l lado de nuestro campamento hay una comunidad que nos deja ingresar para buscar agua, all铆 tambi茅n, instalamos un ba帽o precario cubierto de apenas algunas plantas. Una lamngen (hermana) fue al ba帽o y vio dos polic铆as que estaban mirando sus partes 铆ntimas. Cuando fuimos a decirle se hicieron los tontos, estaban visiblemente cansados porque bajaron corriendo, la lamien fue hasta El Bols贸n para que le tomaran la denuncia en la comisar铆a de la familia y cost贸, no quer铆an tom谩rsela.鈥

Resistencia ancestral contra empresarios

Soraya Maico帽o es werk茅n del Lof Quemquemtrew, acompa帽a la recuperaci贸n territorial desde el comienzo, conoce el territorio y los intereses que esconden los sectores de poder que pretenden adjudic谩rselo, adem谩s, tiene una trayectoria de lucha en defensa de los derechos del pueblo naci贸n mapuche: 鈥淓n el conflicto del Loft Quemquemtrew, lo que primero se evidenci贸 es el manejo mafioso que viene teniendo el Estado rionegrino en la zona. Esta provincia es gobernada hace ya m谩s de 30 a帽os por el radicalismo -hoy el radicalismo y Cambiemos- y desde siempre, los pol铆ticos de turno a trav茅s de las Direcciones de tierra de bosques se fueron apropiando de diferentes espacios territoriales en Cuesta del Ternero.

Esta es una zona mapuche reconocida ancestralmente donde conviven desde hace 70, 80, 100 a帽os diferentes comunidades esparcidas a lo largo y ancho del territorio, las cuales se fueron viendo cada vez m谩s achicadas por los alambres de determinados proyectos que el Estado rionegrino fue imponiendo, proyectos principalmente vinculados con el mono cultivo de pino. Crearon dos organismos, Uno se llama Instituto Forestal Nacional (IFONA), el otro es la Empresa Forestal Rionegrina (E.m.f.o.r.sa) es una empresa privada y estatal que desde hace m谩s de 30 a帽os promueve el mono cultivo de pino. Para eso le quitan territorio a la gente, se lo entregan a determinadas personas que ellos eligen vaya a saber seg煤n por qu茅, y estas personas, sin una inversi贸n previa, acceden a miles de hect谩reas de bosque que primero desmontan, quitan todo lo que es plantaci贸n nativa y bosque nativo que es lo que justamente le da la humedad y potencialidad a la tierra y luego empiezan con el mono cultivo. En algunos lugares, plantaron extensas hect谩reas con pino los cuales despu茅s quedaron sin mantenimiento y enmara帽ado.鈥

驴Cu谩les son las consecuencias del avance del mono cultivo de pino?

–El pino es un 谩rbol que todas las primaveras empiezan a tirar un polen y ese polen se reproduce despu茅s en futuros pinos de una manera casi inmediata. Esos bosques se ven completamente enmara帽ados y son los que cuando, surge un incendio, -en esta zona por la sequ铆a tambi茅n lamentablemente se est谩n viviendo situaciones muy dram谩ticas con el fuego- el pino es uno de los combustibles m谩s da帽ino y el que primero propicia la propagaci贸n del fuego. Hay lugares en donde pareciera que es una plantaci贸n de pino, pero solo est谩n plantados en las orillas en los contornos de los territorios como si eso fuera una plantaci贸n de pino y adentro se empiezan a desarrollar otro tipo de emprendimientos vinculados a lo tur铆stico, a la especulaci贸n inmobiliaria y a la venta de Lotes.

驴Qui茅nes tienen permiso para realizar estas plantaciones?

–En el caso del paraje Cuesta del Ternero, son dos lotes que fueron concesionados a un empresario que se llama Rolando Rocco y lo 煤nico que tiene es un permiso para forestar. En la 煤ltima audiencia dej贸 mucho que desear porque 茅l mismo se mand贸 al frente diciendo que no est谩 solo, sino que son cinco socios m谩s y que adem谩s hay una inmobiliaria, fue tan alevoso como empez贸 a dar informaci贸n que hasta el mismo juez Calc谩neo lo hizo callar. A Roco le dieron una concesi贸n por 90 a帽os, le condonaron deudas, no paga impuesto municipal y adem谩s tiene la posibilidad de hacer lo que quiera con el territorio y eso figura en el Bolet铆n Oficial. La Constituci贸n de la Provincia de R铆o Negro menciona que las tierras fiscales no deben ser vendidas a extranjeros cosa que en R铆o Negro no est谩 sucediendo.

La tierra fiscal, primero y principal no es fiscal, es territorio mapuche, es un territorio que como nunca se hizo un relevamiento territorial real nunca se reconocieron las extensiones territoriales de las comunidades. Finalmente, el gobierno de R铆o Negro termina denomin谩ndolas como tierra fiscal y ellos deciden a qui茅n entreg谩rselas. En el caso de Rolando Rocco se las entregaron hace m谩s o menos unos 40 a帽os, nunca hizo un mantenimiento. Se lo conoce mucho en la zona porque es una persona involucrada con el trabajo esclavo y que siempre se ha manejado de una manera mafiosa.

驴Hay empresarios interesados en este territorio?

–En la zona de Cuesta del ternero evidentemente se est谩 perdiendo un gran negocio y quienes lo est谩n perdiendo son personas vinculadas al poder pol铆tico rionegrino principalmente, el senador Weretilneck y un mont贸n de ex funcionarios vinculados a tierra y bosques. El mismo subsidio lo ha recibido Magneto por Papel Prensa, Benetton y otra persona de apellido Ochoa que es un hombre vinculado al poder de una estancia ubicada al sur de Esquel en Teca. Todas estas personas reciben subsidios del Estado para plantar y sostener el bosque de pinos. En el caso de Rocco, nunca se sostuvo. Siempre hubo situaciones de incendio en los 煤ltimos a帽os justamente por la falta de mantenimiento y es por lo mismo que se pretende poner a resguardo el territorio, primero y principal porque es territorio mapuche, segundo porque justamente estos lugares est谩n quedando en manos de extranjeros que no solamente se quedan con espacios territoriales de bosque nativos, sino principalmente con las nacientes de los r铆os. En este caso supuestamente Rocco es argentino, pero tambi茅n hay empresarios belgas, katar铆es, ingleses, italianos, que son qui茅nes se est谩n quedando con el territorio desde hace much铆simos a帽os gracias a la complicidad del gobierno de R铆o Negro.

驴Por qu茅 crees que cuesta tanto que el Estado solucione los conflictos territoriales de las comunidades originarias con leyes vigentes que legitiman sus demandas?

–Lamentablemente en todas las cuestiones de conflicto territorial sobre todo en este 煤ltimo tiempo se pone al pueblo mapuche en el lugar del grupo belicoso, peligroso, conflictivo, v谩ndalo, delincuente y hasta terrorista, cuando en realidad, quien siembran el terror y generan estas circunstancias de estado de sitio y militarizaci贸n, es el propio Estado. Cuando se llega a ese punto se ve una gran incapacidad, sobre todo de voluntad pol铆tica de querer resolver estas situaciones de conflicto y esto tiene que ver con el Estado provincial y con el Estado Nacional m谩s all谩 de que, por decreto, el gobierno nacional haya impulsado que se renueve la ley 26.160 de relevamiento territorial. Realmente es muy desgraciado ver c贸mo a帽o a a帽o cada vez hay m谩s funcionarios, pol铆ticos, diputados, senadores intendentes, concejales, todos aquellos que tienen una m铆nima capacidad de poder pol铆tico que defienden los intereses empresariales, principalmente de extranjeros, y siempre, finalmente, quienes terminan poniendo el cuerpo y padeciendo m谩s pobreza, discriminaci贸n, judicializaci贸n y estigmatizaci贸n son parte del pueblo mapuche, pero tambi茅n el pobre.

El pobre siempre, aunque tome un lotecito de 10 por 30 para poder ejercer su digno derecho de tener una vivienda, es desalojado con toda la sa帽a, lo vimos en Guernica como para mencionar un 煤ltimo atropello. Sin embargo, nadie se escandaliza ante ingleses que se quedan con miles de hect谩reas y un lago, o ante un Rocco o un Magnetto que se quedan con territorio mapuche para generar un monocultivo de pino con el que en alg煤n punto le llegar谩 celulosa y continuar谩n con su papel, para seguir mintiendo y generando informaci贸n falsa y estigmatizante sobre los pueblos. Nadie se escandaliza por la falta de oportunidades que tiene la gente que vive hacinada en las villas y hasta se genera todo lo contrario, como una romantizaci贸n de quien vive en una villa, de quien camina horas para buscar agua, de qui茅n vive solo en un monte talado, es como si todo se diera vuelta en favor del discurso hegem贸nico.

Cada situaci贸n de reclamo del pueblo mapuche, de resistencia del pueblo mapuche, los medios hegem贸nicos junto con el poder pol铆tico y jur铆dico se ocupan estrat茅gicamente de dar vuelta esa informaci贸n para convertirnos en un caso m谩s de conflicto y de terrorismo mapuche.

P谩gina 12 / La Haine