–

De parte de ANRed May 16, 2021 72 puntos de vista

La medicina ancestral busca curarnos mente y cuerpo pero sobre todo el esp铆ritu. Cuando la pandemia de coronavirus empez贸 a impactar en Argentina, las naciones ind铆genas no fueron consultadas para elaborar un protocolo sanitario que fuera diferenciado en relaci贸n al resto de la poblaci贸n. No se tuvo en cuenta las caracter铆sticas de cada territorio y de la vida en la ruralidad. La cuarentena obligatoria result贸, en muchos casos, en un deterioro de las econom铆as familiares; personas que se vieron imposibilitadas a volver a sus casas en meses 鈥 por haber quedado varadas en otras provincias- y violencia institucional tanto por parte de la polic铆a como del sistema m茅dico. Por Carina Fern谩ndez (Agencia Presentes)

Seg煤n denunciaron organizaciones ind铆genas e investigaciones acad茅micas, esto se agrav贸 por la falta de acceso a la salud p煤blica y la falta de conectividad para acceder a los permisos de circulaci贸n y aplicaciones propuestas por los gobiernos provinciales.

La pandemia puso el foco no s贸lo en el acceso a la salud para estas naciones hist贸ricamente expoliadas y exterminadas, sino que tambi茅n abri贸 el debate 鈥 interno pero tambi茅n desde organismos internacionales como la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos- acerca de la necesidad de integrar y respetar las medicinas originarias ancestrales.

Desde las cosmovisiones ind铆genas diversas, la espiritualidad es transversal a todos los aspectos de la vida. Son conocimientos milenarios que ayudan a comprender la relaci贸n que existe entre todo lo que vemos y lo que no vemos. Seg煤n esta cosmovisi贸n, estamos conectades con nuestras ancestras y ancestros; con las fuerzas de la naturaleza que son las que posibilitan la existencia de las monta帽as; los r铆os, animales, todo lo que est谩 vivo. La medicina ancestral busca curarnos mente y cuerpo pero sobre todo el esp铆ritu.

Presentes entrevist贸 a mujeres mapuche que integran el Movimiento de Mujeres Ind铆genas por el Buen Vivir (MMIPBV), quienes, desde el sur de los territorios plurinacionales que conforman el suelo argentino, nos brindaron sus reflexiones, rakiduam, respecto a c贸mo atravesaron este 2020 pand茅mico y como fue el acceso a la salud para ellas en la provincia de Chubut, donde viven.

鈥淯na desprotecci贸n integral de salud鈥

鈥淣os faltan muchos m茅dicos y m谩s que nada para nosotros como ind铆genas. La gente del lugar est谩 m谩s resguardada porque vivimos en una zona y en una provincia donde est谩 todo muy convulsionado鈥, cuenta Marilin Ca帽io, werken -vocera- del Lof Ca帽io Pangui Wingkul (quinta generaci贸n de la comunidad Ca帽io en Cerro Le贸n) de El Mait茅n, departamento de Cushamen, al norte de la provincia del Chubut.

Chubut es una provincia con una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad, sumadas a los guardias privados contratados por los latifundistas. Esto genera un ambiente de control y criminalizaci贸n sobre una poblaci贸n que lucha por la recuperaci贸n territorial y la defensa de la vida frente a los proyectos extractivistas. Este control estatal tiene un impacto inseparable de los cuerpos-territorios de las mujeres ind铆genas y la pandemia puso en evidencia estas tramas. Los pu lof 鈥 comunidades mapuche- son parte de las asambleas antimineras en defensa del agua.

鈥淟a pandemia provoc贸 una desprotecci贸n integral de la salud, que ya ven铆a siendo vulnerada, por la falta de presupuesto de la provincia de Chubut y por la falta de atenci贸n sanitaria. Pero ahora ha quedado mucho m谩s agravada esa vulnerabilidad.鈥, dice la escritora y weychafe 鈥 defensora 鈥 mapuche Moira Mill谩n, activista por los derechos humanos y de la madre tierra.

鈥淒entro de la mayor铆a de las comunidades a煤n no ha ingresado la covid-19. Esto tiene que ver tambi茅n con los h谩bitos alimentarios que se tienen en la ruralidad. La gente all铆 se mantiene m谩s activa porque hay mucho trabajo que hacer en el campo. Hay que levantarse muy temprano, sacar los animales, juntar el agua, salir a buscar la le帽a, en 茅poca de cosecha hay que salir a cosechar, acopiar todo el alimento para el invierno. Creo que eso tambi茅n hace y ayuda a mantener una salud mental, digamos 贸ptima, porque uno est谩 ocupado鈥, dice Juana Antieco, licenciada en enfermer铆a, miembra del Movimiento de Mujeres Ind铆genas por el Buen Vivir, de la Multisectorial Transfeminista Plurinacional de Rawson, y de la colectiva Ni una Menos Chubut.

La importancia de la medicina ancestral

El Convenio 169 de Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT) sobre 鈥淧ueblos Ind铆genas y Tribales en Pa铆ses Independientes鈥 en el inciso V 鈥淪eguridad Social y Salud鈥 (Art.25. 2) se帽ala que 鈥渓os servicios de salud deber谩n organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deber谩n planearse y administrarse en cooperaci贸n con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones econ贸micas, geogr谩ficas, sociales y culturales, as铆 como sus m茅todos de prevenci贸n, pr谩cticas curativas y medicamentos tradicionales鈥.

La crisis sanitaria provocada por el Covid-19 gener贸 una falta de atenci贸n generalizada para varias 谩reas de la salud, aumentando a煤n m谩s la dificultad en el acceso a la salud p煤blica por parte de buena parte de la poblaci贸n.

鈥淯n d铆a que mi hija no se sent铆a bien, recurrimos a la salita donde ella usualmente se trataba con la doctora de cabecera. Pero la salita m茅dica estaba abocada a atender solamente casos de covid-19 por lo que no atend铆an otro tipo de cuadros. Tuvimos que salir a recorrer otros lugares y para hacerse an谩lisis tampoco se pudieron realizar en el Hospital zonal porque estaban atendiendo a medias, y a la vez no cubr铆an la totalidad de los an谩lisis que nos ped铆an. Por suerte nos enteramos que estaba la Machi Maw眉n en Esquel y pudimos recurrir a verla. La machi pudo atender no solo a mi hija sino a toda la familia y esto es muy importante porque nosotres entendemos que la salud tambi茅n tiene que ver con lo espiritual asi que bueno ella adem谩s de darnos lawen 鈥 medicina ancestral mapuche: mezcla de hierbas y plantas medicinales- y decirnos c贸mo llevar a cabo el tratamiento, tambi茅n nos ayud贸 mucho con nuestra espiritualidad.鈥, dijo a Presentes Evis Mill谩n, artesana y docente mapuche.

Ser Machi es ser una autoridad espiritual del Pueblo Mapuche. Les Machis curan por medio de hierbas naturales f铆sica y espiritualmente a personas ind铆genas y no ind铆genas que eligen tratarse con medicina ancestral mapuche. Su newen 鈥 fuerza espiritual- es heredada de una ancestra o ancestro, es decir, es un legado familiar. El rol que cumplen es fundamental en la vida colectiva del Pueblo Mapuche, ya que les Machis representan la conexi贸n entre las personas y las energ铆as o fuerzas espirituales y f铆sicas de la Mapu 鈥 tierra.

El pueblo Mapuche es transfronterizo hist贸ricamente, ya que es preexistente a la conformaci贸n de los Estados Naci贸n Chile y Argentina. Siempre han circulado en ambos lados de la Cordillera de los Andes, territorio llamado Wallmapu. En general los cruces los hacen a trav茅s de los pasos fronterizos terrestres, que fueron cerrados antes que los aeropuertos, en marzo de 2020. Fue as铆 que la Machi (autoridad espiritual) Maw眉n Jones, quien vive en Temuco en Gulumapu (Chile) se encontraba del lado de Puelmapu (Argentina) atendiendo a sus pacientes de la zona de Esquel cuando se cerraron las fronteras. Qued贸 varada sin la posibilidad de ser comprendida en su identidad.

Durante cuarentena el visado de turista que la Machi 鈥攃iudadana argentina en los papeles鈥 utilizaba en Chile perdi贸 validez y su libreta de matrimonio tampoco fue aceptada como documento de respaldo por parte de las autoridades.

鈥淭odo esto evidencia una l贸gica estatal colona que se niega a reconocer la necesidad f铆sica y espiritual de la Machi Maw眉n de tener constante circulaci贸n entre el Gulumapu y el Puelmapu鈥, se帽alaron desde el MMIPBV mediante la campa帽a 鈥淟a Cordillera no es frontera, por el retorno inmediato de la Machi Maw眉n a su rewe. Chi Mawiza Malal Femngelay. 脩i Wi帽otun tachi Machi Maw眉n ta帽i Rewe mew.鈥. Campa帽a que justamente se inici贸 para poder visibilizar este caso y colaborar en las gestiones y colaborar con la Machi durante su estad铆a forzada en Argentina hasta el mes de noviembre del 2020.

鈥淟a pandemia todav铆a no pas贸 y por ende no podemos hablar de una post-pandemia. La mapu es sabia y es poderosa, entonces ella nos brinda todo para tener una vida sana si se quiere. Entonces tambi茅n el conocimiento sobre la medicina ancestral tiene mucho que ver en este transitar de esta pandemia, porque pudimos empezar a compartirnos la medicina ancestral que ha tomado alg煤n lamien 鈥 hermano鈥 o lo que ha tomado alguna 帽a帽a- anciana, y hacernos limpieza con esa medicina. Comenzamos a cuidarnos m谩s, a alimentarnos mejor, sobretodo los que vivimos en la ciudad, y eso hace que el sistema inmunitario se refuerce鈥, dice Juana Antieco.