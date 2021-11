Las mujeres extranjeras se encuentran con un proceso todav铆a m谩s complicado para lograr salir de una situaci贸n de maltrato o violencia machista

Madrid, 18 nov. 21. AmecoPress.- 鈥淐uando yo termin茅 con 茅l, yo era muy callada. Casi no hablaba con la gente, no ten铆a casi amigos, entonces, hab铆a ah铆 una amiga, To帽i, que ya lleg贸 y me habl贸. Me dio corte, pero yo pens茅 鈥渆lla tiene que ser mi amiga鈥, porque claro, tu sabes, el tema del maltratador es como encerrarte y que no hables con nadie, entonces, yo era un poco callada y sola. (鈥) Yo pensaba: 鈥測o no quiero vivir as铆鈥. Yo sola me daba 谩nimos: 鈥溌縏煤 no quieres vivir as铆 verdad? Con un hombre as铆 驴verdad? Pues, entonces, 隆venga!鈥, y me daba muchos 谩nimos.鈥 Este es tan solo uno de los fragmentos de la historia de vida de Cristina, una mujer colombiana que, al igual que muchas otras, fue v铆ctima de violencia de g茅nero. La historia de Cristina, en la cual fue clave el apoyo de otras mujeres, es una de las 19 historias de vida que recoge el estudio 鈥楾irar del hilo: historias de mujeres migradas supervivientes de violencia machista鈥.

Las mujeres migrantes en Espa帽a hacen frente a una serie de circunstancias personales, administrativas, sociales y jur铆dicas que dificultan su situaci贸n y aumentan su grado de vulnerabilidad, tanto social como frente a las violencias machistas. Un acceso al empleo muy limitado, los tres a帽os en situaci贸n irregular hasta poder solicitar arraigo laboral o social y la necesidad imperiosa de encontrar un empleo para poder subsistir -lo que generalmente supone trabajar en unas condiciones laborales p茅simas- son algunas de las problem谩ticas con las que este colectivo social lidia.

Adem谩s, en muchas ocasiones, a estas dificultades se les suma el desconocimiento del idioma y la falta de una red de apoyo en el pa铆s. Todas estas complicaciones acaban por desembocar en una limitaci贸n de acceso a algunos derechos humanos fundamentales como es el derecho a una vida libre de violencias.

Estas circunstancias se entrelazan en un contexto institucional que, lejos de ofrecer ayuda o facilitar el acceso a esta, reproduce prejuicios y actitudes racistas que vulneran a煤n m谩s su postura. Los poderes p煤blicos de Estados de origen, paso y destino juegan un rol clave en la desprotecci贸n de las personas migrantes y, m谩s acentuadamente, de las mujeres.

Como fruto de todos estos condicionantes, y tal y como indican todas las fuentes disponibles, las mujeres migrantes se encuentran sobrerrepresentadas en los datos sobre violencia machista. Seg煤n el segundo informe presentado por AETI y la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe 鈥淢ujeres Migrantes V铆ctimas de Violencia de G茅nero en Espa帽a鈥, las mujeres extranjeras superan el 30% en las tasas de feminicidios, denuncias y llamadas al 016 en Espa帽a, lo que se traduce en la desproporcionada representaci贸n de este colectivo en los datos de violencia de g茅nero.

Si bien, cabe se帽alar que esta sobrerrepresentaci贸n entre las v铆ctimas migrantes no se corresponde con una sobrerrepresentaci贸n de extranjeros entre los agresores. Tan solo un 10% de los feminicidios a mujeres espa帽olas entre 2003 y 2019 fue provocado por extranjeros, mientras que en el caso contrario, un 24% de los feminicidios a mujeres extranjeras entre estos mismos a帽os fueron llevados a cabo por espa帽oles.

La Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe junto con AIETI han elaborado recientemente dos estudios que presentan la situaci贸n de las mujeres migrantes v铆ctimas de violencia machista en Espa帽a. Por un lado se encuentra el an谩lisis cuantitativo ya mencionado, 鈥淢ujeres Migrantes V铆ctimas de Violencia de G茅nero en Espa帽a鈥, y por otro lado, tiene lugar un an谩lisis cualitativo de historias de vida denominado 鈥淭irar del hilo鈥 con el que se busca entender qu茅 ocurre detr谩s de las cifras.

Silvina Monteros Obelar, miembro de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, explica c贸mo y por qu茅 se plante贸 la elaboraci贸n de estos informes. 鈥淟as asociaciones de mujeres migrantes nos d谩bamos cuenta de que cada vez m谩s mujeres migrantes solicitaban ayuda, atenci贸n o informaci贸n en temas de violencia de g茅nero. Esa demanda crec铆a y las estad铆sticas tambi茅n lo apuntaban.鈥 Ante esta problem谩tica, surge la necesidad de aunar y analizar todas las fuentes oficiales existentes en Espa帽a, 鈥渟on muchas y complicadas de unificar y analizar en conjunto, porque recogen aspectos muy diversos de la violencia鈥.

Este an谩lisis cuantitativo no solo confirm贸 la hip贸tesis de que las mujeres migrantes est谩n sobrerrepresentadas en los datos de violencia machista de Espa帽a, sino que adem谩s reflejaba que tambi茅n existe una infrarrepresentaci贸n de mujeres migrantes en los sistemas de protecci贸n. En cuanto a las ayudas econ贸micas especificas a mujeres migrantes en esta situaci贸n, la cifra desciende en comparaci贸n al alto 铆ndice de violencia que existe.

El dato de que la violencia machista afecta en mayor proporci贸n a las mujeres extranjeras va estrechamente ligado a que estas se encuentren menos protegidas. Reciben menos ayudas econ贸micas oficiales, existen menos programas de seguimiento telem谩tico aplicados a protegerlas y adem谩s esta desprotecci贸n se acent煤a en aquellas mujeres que se encuentren en situaci贸n irregular.

A pesar de verse reflejadas de manera desproporcionada en los datos de violencia de g茅nero, feminicidios y llamadas al 016, tan solo un 13,3% de las mujeres extranjeras se ha beneficiado con ayudas econ贸micas.

El estudio anteriormente mencionado apunta tambi茅n que un 32,7% de las denuncias registradas por violencia de g茅nero est谩n interpuestas por una mujer extranjera, lo que significa que 24 de cada mil mujeres extranjeras denuncian, a diferencia de las 6 de cada mil espa帽olas. De los feminicidios ocurridos entre 2006 y 2016, un 24,9% de las espa帽olas asesinadas hab铆a denunciado previamente, mientras que de las mujeres extranjeras asesinadas un 38,2% s铆 hab铆a interpuesto una denuncia.

Es por esto que, ante la necesidad de comprender los fen贸menos y motivos detr谩s de esta sobrerrepresentaci贸n en las cifras e infra representaci贸n en los sistemas de protecci贸n, AIETI y la Red plantean una nueva investigaci贸n, el informe cualitativo 鈥淭irar del hilo鈥. Este informe recoge 19 historias de vida que narran c贸mo los obst谩culos, dificultades y necesidades espec铆ficas de cada trayectoria son mucho m谩s complejas que las concepciones prefijadas y r铆gidas acerca de la violencia de g茅nero.

A trav茅s de estas historias se permite entender que las dificultades de acceso que tienen las mujeres migrantes v铆ctimas de violencia machista para acceder a los sistemas de atenci贸n y protecci贸n son muy diversas, y entran en juego diferentes factores. Por un lado se encuentra el desconocimiento acerca de la normativa, del entorno y de los recursos.

A esto se suma muchas veces la violencia psicol贸gica ejercida por los agresores y que acaba aisl谩ndola de su entorno. Esto impide a las v铆ctimas crear una red de apoyo que podr铆a ayudarlas a salir de la situaci贸n de violencia. Adem谩s de la violencia psicol贸gica, en muchos casos existe una dependencia econ贸mica por parte de la mujer a su maltratador.

Salir de esta dependencia implica convivir con trabajos muy precarios, mal pagados y con m谩s dificultades para conciliar vida laboral y familiar. Esto dificulta su situaci贸n enormemente si optan por denunciar su situaci贸n, lo que acaba por impedir que esto ocurra y que se tenga una autonom铆a e independencia completa.

El contexto de estas mujeres y su facilidad para interponer una denuncia se complican todav铆a m谩s cuando estas se encuentran en el pa铆s de forma irregular. Tanto la ley de medidas de protecci贸n contra la ley de violencia de g茅nero como la ley de extranjer铆a regulan la posibilidad de obtener una autorizaci贸n de residencia y trabajo temporal para las mujeres v铆ctimas de violencia de g茅nero. Esto se lleva a cabo al poner una denuncia por violencia de g茅nero -es decir, aquella perpetuada por la pareja o ex pareja- , dado que se les concede una orden de protecci贸n dentro del proceso judicial.

Esta medida no solo es desconocida para la mayor铆a de mujeres extranjeras, sino que adem谩s no est谩 garantizada. Solo un 25% lo solicita y, de ellas, un 30% son denegadas. Adem谩s, al interponer la denuncia y encontrarte en una situaci贸n irregular se inicia un expediente de expulsi贸n. Si se concede esta orden de protecci贸n el expediente queda suspendido, pero si no se les concede el expediente podr铆a seguir adelante. En definitiva, denunciar supone un riesgo.

鈥淪alir del c铆rculo de violencia es muy complicado鈥

Tal y como afirma Silvina Monteros, salir del c铆rculo de violencia es muy complicado y muchas veces implica tener que enfrentarse a una mala praxis por parte de quienes trabajan en las instituciones implicadas. Comentarios racistas o machistas, culpabilizaci贸n y responsabilizaci贸n por la situaci贸n en la que se encuentran, evaluaci贸n constante de su condici贸n de madres鈥

En conclusi贸n, las mujeres migrantes v铆ctimas de violencia de g茅nero se ven enfrentadas a complicaciones 鈥渆xtra鈥 que dificultan enormemente su b煤squeda de ayuda y amparo por parte del sistema en el que se encuentran.

En este contexto y en un intento por proteger a este colectivo frente a otro tipo de violencias machistas m谩s all谩 de la perpetrada por la pareja o expareja, el Ministerio de Igualdad contempl贸 la reforma de la Ley de Extranjer铆a en su proyecto de Ley Org谩nica de Garant铆a de la Libertad Sexual, tambi茅n conocido como ley del 芦solo s铆 es s铆禄.

Esta ley tiene como contenido principal la transformaci贸n del cap铆tulo de delitos sexuales del C贸digo Penal, poniendo en el foco de la regulaci贸n la existencia o no de consentimiento por parte de la v铆ctima. Con este proyecto de ley desaparecer铆a el delito de abuso, convirtiendo as铆 todo acto sexual no consentido como agresi贸n sexual y, en caso de penetraci贸n, violaci贸n.

En lo referido al cambio de la Ley de Extranjer铆a, este consistir铆a en impedir que las mujeres en situaci贸n administrativa irregular puedan ser expulsadas de Espa帽a en el caso en el que denuncien haber sufrido violencia sexual. De esta forma, no se podr铆a iniciar un expediente administrativo sancionador a las presuntas v铆ctimas de violencia sexual por encontrarse irregularmente en territorio espa帽ol. Adem谩s, la ley tambi茅n establece que, en caso de ya existir un expediente sancionador previo, “se suspender谩 el expediente administrativo sancionador que se hubiera incoado por la comisi贸n de dicha infracci贸n con anterioridad a la denuncia o, en su caso, la ejecuci贸n de las 贸rdenes de expulsi贸n o de devoluci贸n eventualmente acordadas鈥.

Aunque esta ley es un avance, todav铆a quedan fuera muchas otras formas de violencia machista que tambi茅n deben ser tenidas en cuenta

Aunque esta ley es un avance, todav铆a quedan fuera muchas otras formas de violencia machista que tambi茅n deben ser tenidas en cuenta y a las que las mujeres migrantes se ven muy expuestas, como puede ser el acoso sexual en el lugar de trabajo.

Para la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe las reivindicaciones y la direcci贸n en la que se debe trabajar son claras, y deben de pasar por aumentar los recursos, los servicios y su financiaci贸n en la lucha contra la violencia de genero. Adem谩s, se帽alan la importancia de poner en marcha las medidas que propone el Pacto de Estado contra la Violencia de G茅nero acordado en el a帽o 2017. Este pacto incluye medidas que precisamente cubrir铆an todos los vac铆os anteriormente mencionados, pero muchas de ellas no han llegado a ponerse en marcha.

Una de estas medidas clave es la de agrupar las diferentes violencias machistas como violencia de g茅nero, y no solo limitarla a aquella perpetuada por la pareja o ex pareja. Esto ya lo determina el Convenio de Estambul -el cual Espa帽a ha ratificado- y es necesario para que todas las v铆ctimas de violencia machista en esos otros 谩mbitos puedan acogerse a las medidas de protecci贸n, atenci贸n y econ贸micas que regula la ley.

Por 煤ltimo, consideran que es necesario hacer un fuerte trabajo de concienciaci贸n y campa帽as en las que se incluya una perspectiva interseccional e intercultural, dado que en la actualidad a pesar de existir campa帽as de concienciaci贸n y prevenci贸n, estas no van dirigidas a mujeres migrantes, y eso acaba suponiendo que ellas mismas no sean conscientes de que tambi茅n pueden acceder a estos recursos.

18 nov. 21.