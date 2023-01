–

Patricia pidi贸 abortar en el Hospital de La Paz (Madrid) pero la derivaron a la red concertada tal y como indica el protocolo.

El de 22 de septiembre de 2021 Marta Vigara pasaba por los micr贸fonos de la SER. Cont贸 como un hospital p煤blico de Madrid se neg贸 a realizar un aborto pese a la inviabilidad del feto y el riesgo para la mujer. Tuvo que irse a la privada y explicaba c贸mo te hacen sentir en todo el proceso. Estos sentimientos que ten铆a Marta son los que seguro han sentido miles de mujeres y nuestro pa铆s, y que siguen sintiendo.

A Marta Vigara le hab铆an dicho que en su hospital no se hac铆an a abortos mientras hubiese latido fetal. Despu茅s de casi a帽o y medio, sigue siendo muy dif铆cil para las mujeres interrumpir en voluntariamente embarazo en los hospitales p煤blicos aunque sea por razones terap茅uticas, aunque est茅 en riesgo la vida de la madre o del feto. Le pas贸 recientemente, en noviembre, a Patricia en el m谩s importante de Madrid, en La Paz. Es su centro de referencia donde le llevaron todo el embarazo. Su caso fue el de un diagnostico tard铆o de anomal铆a fetal muy grave. Pidi贸 abortar en La Paz pero la derivaron a la red concertada porque all铆 no se hacen abortos ni siquiera en estos casos. La explicaci贸n que escuch贸 fue esta: “Esto es un tema extra m茅dico, me dijeron. Lo recuerdo perfectamente porque se me clav贸 en el coraz贸n. Con el tiempo lo he digerido, pero sigo sin entender c贸mo algo as铆 puede ser extra m茅dico. Yo en en ese momento en la semana 26. Estaba embarazad铆sima”.

Patricia ten铆a miedo y quer铆a abortar en un hospital p煤blico. Se inform贸, encontr贸 la ayuda de asociaciones y mujeres expertas. Una de ellas le gestion贸 la atenci贸n en otro hospital de Madrid, el de Torrej贸n. All铆 le practicaron finalmente la interrupci贸n, fue un parto inducido con muerte perinatal. Y no puede estar m谩s agradecida por el cari帽o y el respeto que recibi贸. “El trato del hospital de Torrej贸n ha sido excepcional. Las matronas me cog铆an de la mano, lloraban conmigo. Las ginec贸logas fueron espectaculares. No tengo palabras para el cari帽o. Me regalaron las 煤nicas horas que he estado con mi beb茅”, explica.

Sostiene que todo el servicio de ginecolog铆a le ayud贸 adem谩s a superar el duelo por su beb茅 Lara. Y le hemos preguntado a Patricia por qu茅 quiere contar su caso p煤blicamente: “Que se cumpla la ley y que se asegure en los hospitales p煤blicos la interrupci贸n del embarazo. No puede ser que en un hospital como La Paz objete en bloque. Es un tema m茅dico. Y es horrible y doloroso para las familias”.

La objeci贸n de conciencia colectiva es generalizada en pr谩cticamente en todas las comunidades aut贸nomas. Desde siempre. Se niegan sistem谩ticamente porque no quieren ser estigmatizados. Y a pesar de que el aborto es desde 2010 un derecho de las mujeres, esta objeci贸n hace imposible que haya abortos en los hospitales p煤blicos. Lo reconoce en declaraciones a la Cadena SER la consejera de Igualdad de Castilla La Mancha, Blanca Fern谩ndez: “No tenemos ahora profesionales que no est茅n acogidos a la objeci贸n de conciencia y es muy dif铆cil ofrecer este servicio en condiciones de garant铆a”.

La nueva reforma de la ley del aborto, a punto de aprobarse en el Senado, pretende acabar con esta situaci贸n. Blindar谩 el aborto en la sanidad p煤blica, propiciar谩 que las mujeres puedan hacerlo en su centro m谩s pr贸ximo sin tener que recorrer cientos de kil贸metros y crear谩 un registro de objetores para que se garanticen las interrupciones voluntarias del embarazo en los hospitales p煤blicos.

