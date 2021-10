–

De parte de Kurdistan America Latina October 25, 2021

Un grupo de mujeres que viven en el distrito de Ba臒c谋lar, Amed (capital hist贸rica de Kurdist谩n), trabaja en un taller de alfombras dirigido por el Centro de Capacitaci贸n P煤blica. Con este proyecto adquieren una profesi贸n y tambi茅n ganan dinero. Estas mujeres han tejido alfombras en el taller durante un a帽o. 鈥淓stamos felices porque nos sentimos mejor cuando trabajamos y nos paramos sobre nuestras propias piernas de esta manera鈥, coinciden.

Sonay Y谋ld谋z mira el motivo que tiene delante y teje una alfombra. Aprendi贸 a tejer en dos meses. 鈥淓l taller se inaugur贸 el a帽o pasado. Dos meses despu茅s, comenc茅 a trabajar aqu铆 鈥揷uenta-. Cuando comenc茅 a trabajar, me preocupaba si podr铆a aprender a tejer alfombras. Pero despu茅s de un tiempo, aprend铆 con la ayuda de maestras y mujeres que trabajaban aqu铆. Me gusta tejer alfombras, as铆 que no tard茅 mucho en aprender. Quienes trabajamos aqu铆 representamos arte鈥.

鈥淥bservamos los motivos para tejer alfombras y tapices. Hay que ser autodisciplinada y trabajar en detalle para tejer alfombras y tapices 鈥揺xplica-. Tejemos alfombras fila por fila. Nuestro trabajo es duro pero muy agradable. Despu茅s de aprender a hacerlo, siempre quiero tejer alfombras. Todos los trabajadores somos mujeres y tenemos una buena amistad鈥.

鈥淧roducir algo te hace sentir bien鈥, dice Sonay cuando habla de su amor por su trabajo. 鈥淐uando mis amigos ven las alfombras tejidas por m铆, no lo creen 鈥揳firma-. Tejer una alfombra toma nuestros d铆as. Pero nos sentimos bien cuando producimos. Todas las mujeres deber铆an trabajar. Las mujeres pueden trabajar en todos los sectores y ganar su dinero si lo desean鈥.

FUENTE: Medine Mamedoglu / JINHA / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

