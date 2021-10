Hoy 15 de octubre, Día de la Mujer Rural, es también el día elegido por la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial para protestar en contra de este modelo ganadero que es perjudicial para el planeta. A menudo la imagen que tenemos de la gente del entorno rural, y en particular de las mujeres rurales, no casa con la realidad. Muchas veces nos imaginamos a los pueblos como entornos vacíos, sin actividad, mujeres mayores encerradas en sus cocinas y quehaceres diarios que poco se preocupan por cambiar su realidad. Siempre asociamos la presencia de colectivos sociales y protestones con las ciudades.

Desde Greenpeace hoy hemos querido incorporar a este espacio la voz de estas mujeres rurales que se han estado organizando para hacer posibles las múltiples convocatorias y movilizaciones que en estos días se han dado por todo el territorio español en contra de la ganadería industrial.

Remedios Bobillo Jimenez (Mota del Cuervo, Cuenca, Castilla la Mancha), como miembro de la plataforma vecinal Pueblo Sostenible de Mota del Cuervo y actual presidenta de la asociación Pueblos Vivos Cuenca, nos cuenta las razones que le han llevado a movilizarse: “Cuando hace 30 años veía por TV a los activistas de Greenpeace en las lanchas intentando parar los vertidos nucleares en Galicia yo tenía 24 años y supe que yo también protegería mi parte de madre tierra. Cuando en 2018 me enteré que en Mota del Cuervo (mi pueblo) querían instalar una granja industrial de cerdos de cebo, entendí que la mierda iba a llegar a mi puerta y que tenía que luchar porque no se instalase, por mucho que desde el ayuntamiento me dijeran que cumplía con la legalidad. Tras 3 años de incertidumbre, el ayuntamiento denegó la licencia, pero no he dejado de luchar. Ahora como Presidenta de Pueblos Vivos Cuenca ayudo a otros pueblos con el mismo problema.”

“Entendí que la mierda iba a llegar a mi puerta y que tenía que luchar”

Pilar Torres L’era (Santa Eulalia la Mayor, Loporzano, Huesca, Aragón) de la Plataforma Loporzano nos cuenta su historia: “Empecé a movilizarme en contra de la ganadería industrial en el año 2015 debido a la preocupación que surgió entre los vecinos y vecinas de nuestro municipio al enterarnos de la presentación de dos expedientes para dos explotaciones industriales de porcino en nuestro ayuntamiento. Conforme iba conociendo lo que suponía este modelo de producción tan perjudicial tanto para el planeta como para todos los seres vivos que viven en él, decidí formar parte de los movimientos vecinales que se oponen a este modelo de producción y apuestan por modelos de ganadería ecológica, de pasto y extensiva. El sector solo aporta beneficios a las grandes empresas y ahoga al mundo rural.”

“El sector solo aporta beneficios a las grandes empresas y ahoga al mundo rural”

Así mismo, Montse Valencia León (Concello de Lobeira, Baixa Limia, Ourense, Galicia), de Auga Limpa Xa nos dice que “como vecina de la Baixa Limia me mueve la tristeza de ver las aguas del embalse de As Conchas, dónde tengo los recuerdos de mi infancia, lleno de cianobacterias como consecuencia de la ambición empresarial que obvia las leyes y por la ineptitud de las administraciones que no saben o no quieren gestionar los recursos del rural. Me resulta incomprensible ver la soledad a la que han quedado abocadas las aldeas de la Baixa Limia. Me parece intolerable que a mis abuelos les expropiaran sus tierras, sus leiras, para dar paso a las aguas del primer embalse gallego inaugurado por Franco y Barrié de la Maza para que hoy en día esté putrefacto y, a este paso, irrecuperable mientras la hidroeléctrica que lo explota y la cárnica que lo contamina engorden sus cuentas anuales en connivencia con las instituciones.”

“Me resulta incomprensible ver la soledad a la que han quedado abocadas las aldeas”

Todas ellas coinciden en que el trabajo a través de la Coordinadora estatal Stop Ganadería industrial es esencial. Según Montse “la coordinadora es necesaria y debe trasladar lo que ocurre en el rural para que lo escuchen en las urbes ya que, debemos pensar, que lo que comemos en las ciudades viene del rural”. Pilar explica que “el sector de la ganadería industrial está dirigido por grandes empresas. Por lo tanto, luchar contra esto exige que todos los movimientos vecinales y todas las asociaciones que son conscientes del daño que este modelo produce en nuestro entorno nos coordinemos y trabajemos unidas, porque es una lucha de David contra Goliat. Cuantas más seamos, podremos realizar acciones que lleven nuestra reivindicación a toda la sociedad”. Remedios nos dice que la Coordinadora “es una red que viene desde abajo y debe llegar alto, por lo que la unión y coordinación se hacen necesarias. Porque hay que luchar en lo local para que pueda llegar a ser global y porque la pertenencia a un grupo nos hace más fuertes.”

“La defensa de un mundo rural vivo y limpio es una apuesta de las mujeres por su proyecto personal y por el proyecto colectivo”

También hemos querido incidir en que son cada vez más las mujeres que en entornos rurales luchan por cambiar las cosas y conseguir un mundo más sostenible y justo. Pilar cree que “la participación de las mujeres en estas plataformas y movimientos vecinales se debe principalmente a un modelo de Sociedad Rural en el que las mujeres tienen como función principal el cuidado de las personas con las que viven. Por ejemplo, si el agua se contamina son principalmente las mujeres las que van a tener que llevar a cabo un trabajo mayor para aportar agua de calidad a las familias. Por otro lado, las mujeres tienden a formar redes de apoyo y de colaboración y son las que más participan en asociaciones vecinales, de amas de casa, de actividades… tienen más hábito de colaborar en aquello que les ocupa o les preocupa. La defensa de un mundo rural vivo y limpio es una apuesta de las mujeres por su proyecto personal y por el proyecto colectivo”.

Montse defiende que “es necesario recordar que la mujer sostiene la tierra, aquélla que nos da de comer y nos cuida. Esa mujer rural que no puede cotizar, que trabaja en casa, en el campo y a veces hace una 3ª jornada. Invisibilizarlas es contribuir a una lacra que persigue el patriarcado”. Remedios nos cuenta que “en casi todas las plataformas que componen Pueblos Vivos Cuenca, que son unas 20, las que están al frente, las más combativas y las primeras que se movilizaron fueron mujeres. Las mujeres quizás tenemos más instinto de protección, más sensibilidad y conciencia, y por eso el tema de las injusticias lo llevamos fatal. Pero además habría que tener en cuenta la edad de estas mujeres que en su mayoría tenemos más de 45 años y a esa edad nadie nos calla”.

“Las que están al frente, las más combativas y las primeras que se movilizaron fueron mujeres”.

Pero además Remedios señala que estos movimientos que luchan contra la ganadería industrial han hecho que “los vecinos que están unidos en plataformas o asociaciones se estén conociendo mejor y despertando en ellos el interés por proteger y cuidar sus territorios, y no solo del tema de las macrogranjas. Están siendo conscientes que existen otros problemas, como el agua, la basura, los árboles, etc. Espero que la sociedad despierte, porque ¡hay demasiada gente mirándose el ombligo!”.

Hoy hemos compartido aquí la voz de 3 mujeres, pero son muchas más las que trabajan y se movilizan por cambiar la situación que hoy sufren la mayoría de entornos rurales. ¡Aunque algunos no digan #NiMU, las mujeres rurales tienen mucho que contar! Muchas de ellas estarán este 15 de octubre movilizándose en todo el Estado Español contra la ganadería industrial. Si quieres conocer más de esta acción descentralizada te animamos a visitar la página de la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial.