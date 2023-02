–

El pasado 11 de febrero se present贸 el reglamento interno de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias 鈥 Polic铆a Comunitaria (CRAC-PC) en San Luis Acatl谩n, Guerrero, donde estuvieron 27 comisarios municipales de 33 que pertenecen al sistema de justicia comunitario, 32 consejeros locales y regionales, as铆 como comisariados ejidales y comunales.

Con las modificaciones que se realizaron en el reglamento interno de la polic铆a comunitaria se perfil贸 como un instrumento normativo de avanzada, sobre todo, en el tema de los matrimonios forzados de ni帽as ind铆genas. La reeducaci贸n sigue siendo la propuesta m谩s efectiva de impartici贸n de justicia comunitaria desde 1994. El reglamento impreso que fue repartido a todas las comunidades le da formalidad y legalidad a la instituci贸n.

Para la coordinadora de la casa de justicia de San Luis Acatl谩n, Rub铆 Mart铆nez Villa, originaria de Pascala del Oro, el respaldo de las comunidades va en incremento y los resultados que ha tenido la polic铆a comunitaria son invaluables, bajando los 铆ndices de violencia en la Costa-Monta帽a.

La historia de la coordinadora Me鈥 phaa, Rub铆 Mart铆nez, refleja las batallas de las mujeres en la estructura de la CRAC-PC, pero con el tiempo se han convertido en fortalezas que ahora se sintetizan en el reglamento, en la praxis de la justicia comunitaria.

La lucha empieza desde que me hund铆a en el dolor por la p茅rdida de mi sobrina, de mi abuelo, mi padre y de mi esposo en tan solo un a帽o, sin embargo, mis alegr铆as son mis dos hijos. Lo que me cambi贸 la vida fue cuando ingres茅 a la CRAC-PC en el 2014. Hab铆a iniciado un proceso de resiliencia al lado de los pueblos ind铆genas sin que me diera cuenta.

Todo pas贸 en el camino en medio de una profunda tristeza. Las asambleas, las palabras de otras mujeres aminoraba mi dolor en el alma. Con los d铆as me perd铆a en el tiempo en la encomienda que me hab铆a dado mi comunidad: hacer justicia. Miraba las majestuosas monta帽as con la esperanza m谩s all谩 para seguir adelante. No me sent铆a en condiciones, estaba molesta con el mundo, pero poco a poco me fui dando cuenta de lo que pod铆a hacer en lugar de seguir apag谩ndome.

Los escabrosos caminos no fueron f谩ciles de andar porque las mujeres tuvieron que abrir las brechas de la desigualdad para participar activamente en sus comunidades. Sin embargo, en la actualidad hay m谩s mujeres ocupando cargos en la CRAC-PC. Las mujeres no llegan como topil, ellas llegan como comit茅 del centro de salud. En 2016 algo cambi贸 porque en el aniversario de la CRAC-PC, en Espino Blanco, se agreg贸 al reglamento que se pod铆a elegir a un coordinador o coordinadora a quienes hubieran realizado servicio de comisario o comisariado, incluso si una mujer participaba activamente en la vida comunitaria. Eso nos ha favorecido a muchas, as铆 pude ser coordinadora.

Ser mujer y ocupar un cargo significa luchar porque estar en medio de una estructura patriarcal y machista para nosotras es profundamente doloroso e inc贸modo. Yo no quiero renunciar porque ya empec茅, voy en camino y voy a resistir. Al inicio tuve que enfrentarme a mis compa帽eros y les dije: 鈥tambi茅n ustedes al tenerme aqu铆 se tienen que reeducar porque los hombres quieren que una mujer piense como un hombre.

-Es que las cosas no son as铆, Rub铆, me respondieron.

-No, t煤 las aprendiste as铆 porque t煤 eres hombre, pero yo no soy una mujer queriendo ser hombre. Soy una mujer en toda la extensi贸n de la palabra, con pensamiento, con sentimiento y no me van a cambiar ese panorama, al contrario, ustedes tienen que ver que la mujer tambi茅n piensa, razona, pero con inteligencia del sentimiento porque es lo que m谩s le metemos nosotras, reflexionamos con el coraz贸n, pensamos con las emociones y los sentimientos. Las mujeres vivimos y damos vida, no tenemos por qu茅 soportar un maltrato, ni permanecer en un espacio donde no nos est谩n valorando, le dije.

Dentro de la polic铆a comunitaria hay espacios para las mujeres, aunque en algunas comunidades a煤n limitan la participaci贸n para nosotras. Nos cuartan el derecho para hacer servicio comunitario, y nos obligan a hacer cosas que no hemos aprendido. La CRAC-PC tiene que aprender y respetar la participaci贸n de la mujer. A veces, aunque queremos participar en asuntos de la comunidad, no podemos por las responsabilidades que tenemos en casa. Se suma a los discursos machistas porque en algunas comunidades dicen que la mujer se ponga a echar tortillas, que cuide a sus hijos, pero tambi茅n somos pisoteadas y lastimadas. Los pueblos deben respaldar a las mujeres y darles libertad para que participen en las asambleas activamente. Mi abuela y mi mam谩 me ense帽aron a no quedarme callada, sino a pelear. As铆, poco a poco se van ganando los espacios porque la lucha sigue hasta que no exista la opresi贸n.

En el 2012, cuando revis茅 el reglamento interno de la CRAC-PC me di cuenta que ya se hablaba de la prohibici贸n de la venta de ni帽as, pero, como siempre, las autoridades no le ponen inter茅s. Entonces, las mujeres nos desanimamos porque no tenemos el respaldo de nuestros pueblos.

Es necesario empujar fuertemente y hacer hincapi茅 en que no se van a vender las ni帽as en nuestro territorio. Durante las asambleas sobre el reglamento interno llevada a cabo en 2022 algunos se帽ores de Zitlaltepec dec铆an: 鈥c贸mo es que vamos a andar cuidando a las hijas, pero 驴por qu茅 no? Son nuestras hijas, qui茅n las va a educar sino somos nosotras y nosotros. Es triste hacer acuerdos para casar a ni帽as y ni帽os por dinero.

Por ejemplo, en la comunidad de Dos R铆os, municipio de Cochoapa el Grande, es una casa de enlace de la polic铆a comunitaria, nos golpe贸 por sus pr谩cticas insensibles hacia las ni帽as; es el caso de la ni帽a Ang茅lica, de la comunidad de Joya Real, cuando la detuvieron por escapar de un matrimonio forzado. Las autoridades estatales tienen olvidadas a las familias ind铆genas.

Las reformas recientes que se realizaron en el reglamento interno de la polic铆a comunitaria se tiene estrictamente prohibido vender a las hijas o llevar a cabo un matrimonio forzado. En el aniversario 27 de la CRAC-PC las mujeres se帽alaron que el sistema de justicia comunitaria no debe permitir estas pr谩cticas porque se violenta los derechos de la ni帽ez. Para la venta de ni帽as el castigo es de diez a quince a帽os, para quien compra y para quien vende. En violaciones no hab铆a pena y se dejaba a la deriva, por eso colocamos el m谩ximo castigo que es de 30 a帽os, no importa si es familiar o una persona externa la que est茅 abusando de un menor. Tambi茅n tratamos el tema del aborto. Los feminicidios se reeducar谩n con 30 a帽os.

Lo 煤nico que me deja un trago amargo es que no hubo mucho tiempo para reflexionar y discurrir en el tema de mujeres. Las asambleas no alcanzan para abordar con mayor relevancia nuestras demandas. No perdemos las esperanzas porque siento que abonamos a la construcci贸n de la paz en nuestras comunidades, somos sujetas de cambios.

En las asambleas las autoridades se dieron cuenta que la mujer padece las violencias, pero que tambi茅n tiene el derecho de participar en esta lucha por la justicia. Esta vez fuimos escuchadas, y podemos quitar comas y poner otras.

Mi palabra para las mujeres ind铆genas de la Monta帽a, Guerrero y el mundo es que luchemos juntas porque sabemos que somos indispensables en la sociedad para cambiar el estado de cosas. Las mujeres somos transformadoras y necesitamos demostrarlo. Somos fuertes. Sigamos educando, no para glorificar a las que llegamos a un espacio, sino seguir ense帽ando a las que vengan atr谩s para seguir sembrando esperanzas en los territorios de la justicia comunitaria.