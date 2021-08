–

Hay un viejo dicho en Afganist谩n que ejemplifica la mirada sobre el divorcio en el pa铆s: 鈥淯na mujer solo se va de la casa de su padre con un vestido blanco de novia, y solo puede regresar a ella en una mortaja del mismo color.鈥

En esta sociedad profundamente conservadora y patriarcal, las mujeres que desaf铆an las convenciones y buscan el divorcio suelen ser rechazadas por sus familias y por la sociedad afgana. Deben luchar por sus derechos b谩sicos en soledad, como alquilar un apartamento, que requiere la participaci贸n o garant铆a de parientes hombres.

A pesar del estigma social y las barreras a su independencia, hoy hay mujeres divorciadas que viven en Afganist谩n. Mujeres como Roqia* y Tahira*, que se divorciaron hace siete y ocho a帽os respectivamente, y ahora comparten un apartamento. Juntas, Roqia y Tahira han atravesado muchas tormentas y se han apoyado mutuamente, unidas por la similitud de sus experiencias.

Las dos mujeres nacieron como refugiadas en Ir谩n.

Rechazo familiar

Roqia, de 30 a帽os, regres贸 a Afganist谩n en 2009, cuando el futuro del pa铆s parec铆a brillante y lleno de esperanza. 鈥淐uando cumpl铆 20, mi familia me despos贸 con un hombre que no conoc铆amos bien. Pero no encaj谩bamos, y nos divorciamos siete a帽os m谩s tarde,鈥 dice.

Al poco tiempo de la separaci贸n, Roqia se dio cuenta de que se estaba divorciando no solamente de su marido, sino tambi茅n de su familia y de su comunidad. 鈥淢e rechazaron. No ten铆a nada, ni lugar adonde ir,鈥 dice. 鈥淐on mi hijo de cinco a帽os, acud铆 a mi padre, pero estaba en su lecho de muerte. No ten铆a otros hombres en mi vida que me ayudaran. Mi hermano muri贸 hace unos pocos a帽os,鈥 dice.

Los hombres y mujeres en la vida de Roqia se distanciaron de ella. 鈥淢i madre y otros parientes me rechazaron, diciendo que no hab铆a seguido sus consejos sobre el divorcio. Se hab铆an opuesto, as铆 que ya no ten铆a lugar en sus hogares,鈥 dice.

Roqia y su hijo pasaron un invierno fr铆o en un refugio para mujeres en Kabul. 鈥淐uando me di cuenta de que no podr铆a alimentar a mi hijo durante d铆as, decid铆 entregarlo a la familia de mi marido,鈥 dice. En la mayor铆a de los divorcios en Afganist谩n la custodia de los ni帽os mayores de cinco a帽os es otorgada al padre.

Tahira, que viene de la ciudad occidental de Herat, comparte una historia similar. 鈥淢i familia me despos贸 cuando ten铆a 19. Pero no llegu茅 a convivir dos a帽os con 茅l y me divorci茅,鈥 dice. Su familia la rechaz贸 poco despu茅s.

鈥淣o com铆an en la misma mesa conmigo, ni tocaban la comida que yo preparaba. Me dec铆an: 鈥榚res una mujer divorciada y lo que cocinas es impuro鈥欌, dice. Al final, cansada de la tensi贸n emocional y mental, Tahira decidi贸 irse. 鈥淔ue de madrugada, un d铆a, el sol todav铆a no hab铆a salido del todo, y dej茅 a mi familia solo con la ropa que llevaba puesta. Me sub铆 en un taxi a Kabul y nunca mir茅 hacia atr谩s,鈥 dice.

Ahora, tras haber fundado vidas nuevas e independientes en Kabul, Roqia y Tahira y miles de mujeres m谩s en situaciones similares, se enfrentan a otros desaf铆os. Unos d铆as antes del asalto de Kabul, ya tem铆an lo peor.

鈥淪i los talibanes toman Kabul, no nos permitir谩n llevar las vidas independientes que tenemos hoy. Ni siquiera podremos salir de nuestras casas porque no tenemos mahrams [protectores masculinos]鈥, dec铆a Roqia unos d铆as antes de que sucediera.

Restricciones contra las mujeres

Sus temores est谩n fundados en el horror que se desarrolla por todo el pa铆s. En muchos distritos capturados por los talibanes, ya han impuesto nuevas reglas, incluyendo las restricciones al movimiento de las mujeres. No tienen permitido dejar sus casas si no est谩n acompa帽adas de un protector masculino y cubiertas completamente con el burqa tradicional.

La violencia creciente ha obligado a muchos afganos a huir de sus hogares, pero las mujeres divorciadas que viven solas se encuentran aisladas, sin lugar adonde escapar.

Lo que m谩s aterroriza a las mujeres es la pr谩ctica de los casamientos forzados de ni帽as, j贸venes y viudas con combatientes talibanes. 鈥淓stamos muy preocupadas por los casamientos forzados con los talibanes. Si vienen por nosotras de ese modo, acabaremos con nuestras vidas. Ser谩 nuestra 煤nica opci贸n鈥, dice Tahira.

Aunque no hay estad铆sticas sobre el n煤mero de divorciadas, viudas y mujeres solteras, se cree que hay miles de mujeres viviendo de manera en todo el pa铆s, especialmente en las ciudades. Sus destinos penden de un hilo con el avance de los talibanes.

En la provincia de Parwan, al norte de Kabul, vive Sanobar*, de 35 a帽os, con su hermana. Sus padres murieron poco despu茅s de la ca铆da de los talibanes, y su 煤nico hermano muri贸 en un accidente automovil铆stico hace 10 a帽os. Las hermanas tuvieron que valerse de sus propios recursos.

Hu茅rfanas y solas, las dos hermanas no pudieron ir a la escuela. 鈥淵o quer铆a ser doctora y ayudar a mi comunidad. Hab铆a tantas cosas que quer铆a hacer, pero las tragedias y la pobreza nos encadenaron鈥, dice Sanobar. Como viven en una zona donde las creencias locales dictan que las personas no deber铆an vincularse con una familia si no hay un hombre en la casa, fueron abandonadas. 鈥淣uestros vecinos cortaron cualquier v铆nculo. Estamos solas鈥, agrega, triste.

A pesar de ser rechazadas por su comunidad conservadora por no tener un protector masculino, las hermanas emprendedoras se garantizaron un ingreso cosiendo en su casa. Su trabajo las ayud贸 para conseguir un contrato con la fiscal铆a de Parwan, y ahora hacen uniformes para los presidiarios. Con los 6.000 afganis (63 euros) que ganan al mes, han podido sobrevivir en una peque帽a casa derruida.

Pero con la aproximaci贸n de los talibanes a su provincia, Sanobar y su hermana est谩n extremadamente preocupadas. Ya han perdido trabajo en los 煤ltimos meses como resultado de los ataques de los talibanes. Con el deterioro de la situaci贸n, una sensaci贸n de profunda incertidumbre pesa sobre ellas.

鈥淣o tenemos adonde ir, ni dinero para gastar, no podemos siquiera costear un mes m谩s de alquiler. No podemos dormir por la noche por el miedo a que los talibanes entren en nuestra casa鈥, dice Sanobar.

*Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de estas mujeres

Edici贸n en ingl茅s por Ruchi Kumar

Traducci贸n al castellano de Ignacio Rial-Schies

