–

De parte de Avispa Midia February 8, 2022 16 puntos de vista

Durante el 2021, la migraci贸n increment贸 por factores asociados a la llegada de Joe Biden al gobierno de Estado Unidos y a los anuncios de las pol铆ticas migratorias 鈥榤谩s justas鈥, as铆 como a la violencia, la pandemia del COVID-19 y los desastres naturales.

En el mismo a帽o las disposiciones migratorias afectaron negativamente a las mujeres que buscaban protecci贸n por las pol铆ticas restrictivas, pues siguen vigentes desde el gobierno de Donald Trump.

El reporte Atrapadas en la incertidumbre y expuestas a la violencia. El impacto de las pol铆ticas migratorias de Estados Unidos y M茅xico en las mujeres solicitantes de protecci贸n internacional en 2021 se帽ala los escenarios que viven las mujeres en movilidad humana, resultado de las pol铆ticas migratorias.

Son sometidas a actos violentos en raz贸n de g茅nero en M茅xico, que incluyen violaci贸n y agresiones sexuales, secuestros, extorsiones, separaci贸n familiar, falta de acceso a la salud, adem谩s de que enfrentan m谩s barreras para denunciar los hechos, acceder a la justicia y recibir apoyo.

De acuerdo con el informe, realizado por la Comisi贸n de Mujeres Refugiadas (WRC) y el Instituto para las Mujeres en la Migraci贸n (Imumi), a menudo las mujeres tienen que esperar sus procesos durante per铆odos prolongados, en circunstancias precarias y peligrosas, en las fronteras norte y sur de M茅xico.

La documentaci贸n da cuenta de que estos escenarios exacerban traumas que inicialmente las obligaron a escapar de sus pa铆ses; y no les permite sentirse seguras en las ciudades de la frontera sur y norte de M茅xico, adem谩s les preocupa que las puedan seguir sus agresores a este pa铆s.

Una encuesta de 2017 de M茅dicos Sin Fronteras revel贸 que 31.4% de las mujeres que buscaban protecci贸n internacional hab铆an sido agredidas durante su tr谩nsito por M茅xico.

Algunas son secuestradas y agredidas sexualmente por sus captores, con frecuencia, frente a sus hijas e hijos. En muchas de las agresiones participan autoridades mexicanas de diferentes niveles.

De acuerdo a organizaciones de la sociedad civil en Chiapas, muchas mujeres migrantes recurren a m茅todos anticonceptivos de larga duraci贸n para evitar embarazos por violaci贸n sexual en territorio mexicano.

Horror

El 72.5% de las mujeres migrantes que ingresaron en 2020 reportaron haber sufrido agresiones f铆sicas en el pa铆s de origen y en M茅xico a manos de integrantes de pandillas y delincuencia organizada, familia, compa帽eros de trabajo y principalmente autoridades.

Por ello el Instituto para las Mujeres en la Migraci贸n, a trav茅s de los reportes que realiza, destaca la importancia de que el gobierno mexicano considere a la violencia de g茅nero como un motivo para solicitar protecci贸n internacional en el pa铆s y en consecuencia reconocerlas como refugiadas.

En 2021, la Comar recibi贸 un incremento hist贸rico de 131 mil 448 solicitudes de asilo, de las cuales 41% fueron de mujeres y 24% de ni帽ez y adolescencia, pero no cuenta con recursos humanos y financieros suficientes para hacer frente al incremento de solicitudes, lo que ha dejado a muchas personas atoradas en el sur de M茅xico.

Un informe de las Naciones Unidas de 2015 revel贸 que aproximadamente 60% de las mujeres entrevistadas solicitantes de asilo de Honduras, Guatemala y El Salvador estaban escapando de violencias de g茅nero.

Un informe de 2021 de Kids in Need of Defense (KIND) se帽ala que la violencia contra las mujeres en Centroam茅rica aument贸 dr谩sticamente durante la pandemia de COVID-19 ante el confinamiento que oblig贸 a las mujeres a permanecer encerradas con sus agresores y el control de las comunidades por parte de las pandillas.

Por ejemplo, Liliana, una mujer guatemalteca, platic贸 al IMUMI que despu茅s de escapar de una relaci贸n violenta con su esposo, un militar activo, un grupo de hombres la hab铆an secuestrado en Tijuana. Mientras sus secuestradores la ten铆an los escuch贸 hablar por tel茅fono haciendo arreglos para explotarla sexualmente.

Cristina, una mujer guatemalteca, que viajaba con su esposo y sus tres hijos, describi贸 al equipo de WRC el 鈥渢error de ser obligados a esperar en Tijuana donde nos pueden encontrar nuestros agresores鈥.

De acuerdo a la bit谩cora del albergue Una ayuda para ti mujer migrante AC, ubicado en Chiapas, seis de cada 10 mujeres que llegan en busca de ayuda fueron violadas por integrantes del crimen organizado y uniformados como agentes de migraci贸n y otros que 鈥渞econocen como los polic铆as de azul鈥.

Intensifica contenci贸n migratoria

En el 2019, M茅xico y Estados Unidos acordaron la contenci贸n migratoria en las fronteras sur y norte, de forma paralela a la creaci贸n de la Guardia Nacional que se despleg贸 con mayor fuerza en la frontera de Chiapas y Tabasco, M茅xico.

Desde entonces los delitos cometidos contra personas migrantes incrementaron, incluso las detenciones bajo presi贸n de la Casa Blanca. El gobierno mexicano tom贸 una serie de medidas para intensificar sus pol铆ticas migratorias de disuasi贸n.

Las restricciones a la libre circulaci贸n por el pa铆s de las personas migrantes y solicitantes de protecci贸n internacional orillaron a las personas en movilidad a contratar a traficantes y arriesg谩ndose por rutas de viaje m谩s peligrosas.

En el 2021, el Instituto Nacional de Migraci贸n (INM), en conjunto con la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad, realizaron un n煤mero sin precedentes de eventos de detenci贸n de personas migrantes, de las cuales 30% eran mujeres y 27% menores de edad.

El INM tambi茅n intensific贸 las medidas restrictivas en los aeropuertos mexicanos y neg贸 la entrada a un r茅cord de 72 mil 895 personas extranjeras en 2021, el doble de los 31 mil rechazos registrados en 2019. Estas personas no pudieron acceder a la solicitud de refugio ante la Comisi贸n Mexicana de Ayuda a Refugiados.