鈥淓n todas las guerras del mundo la gente sufre, pero las mujeres por lo general sufren doblemente, porque asumen la responsabilidad por los ni帽os, por alimentar a sus familias鈥 Las mujeres generalmente son las m谩s pobres de los pobres. Si cuando eres pobre no tienes nada, las mujeres tienen menos que nada鈥.

Estas son las palabras de Salam Hamdan, una activista feminista de Palestina, que, como muchas otras, se encuentra oprimida por un sistema legal anticuado, que permite la violaci贸n sistem谩tica de los derechos humanos. Las mujeres refugiadas en Palestina sufren una triple opresi贸n: la vulneraci贸n de sus derechos humanos por parte de las fuerzas de ocupaci贸n del Estado de Israel, la dureza por la situaci贸n de refugio cronificado y la sociedad patriarcal. Respecto a esta 煤ltima, cabe puntualizar que las mujeres que viven en esta regi贸n, aparte de la ocupaci贸n israel铆, tambi茅n sufren violencia por parte de sus propias comunidades: la violencia dom茅stica, el acoso sexual o los cr铆menes de honor, entre otros, forman parte de la vida de muchas mujeres palestinas. En este sentido, uno de los fen贸menos existentes m谩s graves en que se ve reflejada, de manera muy visible, esta triple represi贸n es en el matrimonio infantil.

El matrimonio infantil en Palestina

UNICEF lo define como 鈥渆l matrimonio formal o la uni贸n informal entre un ni帽o menor de 18 a帽os y un adulto u otro ni帽o鈥. Se trata de una realidad que todos conocemos y que, seg煤n la Comisi贸n Espa帽ola de Ayuda al Refugiado, se da principalmente por razones socioecon贸micas, es decir, en mujeres que provienen de familias con bajos ingresos, con menor participaci贸n en el mercado laboral o con niveles de educaci贸n m谩s bajos. Tambi茅n el patriarcado juega un papel destacado en esta situaci贸n pues, adem谩s, respalda el matrimonio forzado entre familiares de primer grado. En Palestina, la media de edad de las mujeres que se casan est谩 en los 20 a帽os. Sin embargo, existen muchos casos de ni帽as que contraen matrimonio cuando a煤n son menores, sobre todo en Gaza, lo que desemboc贸 en la decisi贸n el a帽o pasado, por parte del primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, de elevar la edad m铆nima para casarse a los 18 a帽os.

El d铆a 驴m谩s feliz? de tu vida

En nuestra sociedad, el matrimonio infantil parece haber quedado relegado al pasado, como una pr谩ctica de anta帽o de la que se habla m谩s bien poco. Quiz谩s no nos damos cuenta de lo vigente que sigue siendo esta pr谩ctica en muchos pa铆ses del mundo, ni somos conscientes de la gravedad del asunto. 驴Ser铆amos capaces de imaginarnos a nosotros mismos cas谩ndonos antes incluso de poder conducir y con hijos a los 20 a帽os? Nosotras, europeas, due帽as de una vida digna, 驴concebimos la posibilidad de cambiar nuestros a帽os de universidad por las tareas del hogar y el cuidado de uno o varios descendientes y compartiendo nuestro d铆a a d铆a junto a una persona impuesta? El d铆a m谩s feliz de tu vida para algunas mujeres en Palestina es solo el comienzo de una vida infeliz. Hasta que la muerte os separe, para otras, puede significar el final de una vida que, a veces, es m谩s corta de lo que deber铆a. Cuesta mucho imaginarlo y tampoco logramos visualizar el transcurso de nuestra vida en lugares donde no cesan los conflictos y las guerras cuyas injustas consecuencias pagan los que no deben y acaban repercutiendo de manera m谩s dura en los sectores m谩s vulnerables de la sociedad. La Comisi贸n Espa帽ola de Ayuda al Refugiado estableci贸 en su informe del 2014 que 鈥渓as palestinas perciben la guerra como un genocidio, por eso quieren seguir pariendo hijos, a pesar de las dificultades鈥, y mediante declaraciones como 鈥減arir, como resistencia鈥 tratan de mostrar una realidad que, aunque no percibamos, existe.

Consecuencias para las mujeres y las ni帽as

Entre las graves consecuencias del matrimonio infantil que expone la Comisi贸n Espa帽ola de Ayuda al Refugiado cabe destacar el impacto directo en la salud de las ni帽as, debido a los riesgos de sufrir complicaciones durante el embarazo o en el parto. Asimismo, el hecho de contraer matrimonio a una edad tan temprana contribuye a una baja tasa de participaci贸n en el mercado laboral, al abandono escolar, o al aumento de dependencia respecto a los hombres, entre otras cosas. Seg煤n cifras de la Oficina Estad铆stica Palestina, en los 煤ltimos a帽os ha aumentado el n煤mero de mujeres que se han visto obligadas a ejercer la prostituci贸n o que han contra铆do enfermedades de transmisi贸n sexual al haber sido empujadas a esta profesi贸n para contribuir o salvar la econom铆a familiar. As铆, deben hacer frente a una desprotecci贸n f铆sica y de salud, fruto de la inefectividad de la legislaci贸n vigente. Con todo, las desigualdades entre mujeres y hombres en Palestina son abrumadoras y esto viola claramente el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) n煤mero 5, que establece que es necesario 鈥減oner fin a todas las formas de discriminaci贸n contra todas las mujeres y las ni帽as en todo el mundo鈥.

El ODS 5 y el matrimonio infantil

Una de las principales caracter铆sticas de la Agenda 2030 y los ODS de Naciones Unidas es la incorporaci贸n de los derechos de las mujeres y, por lo tanto, del ODS 5 que es el que recoge la igualdad de g茅nero. Una de las metas que pretende alcanzar este ODS es la de 鈥渆liminar todas las pr谩cticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilaci贸n genital femenina鈥. Sin embargo, y a pesar de la existencia de leyes que proh铆ben el matrimonio infantil al ser este una pr谩ctica que viola los derechos humanos y cuyas graves consecuencias humanitarias causan impactos muy negativos en la vida, la salud y el futuro de las ni帽as, sigue practic谩ndose en diversos pa铆ses del mundo.

Si bien es cierto que se han producido t铆midos avances en la materia, incluso por parte de Mohamed Shtayeh con la modificaci贸n de la ley jordana de 1976 鈥搎ue ahora proh铆be a las adolescentes casarse antes de cumplir 18 a帽os鈥, las mujeres palestinas siguen siendo oprimidas y la violencia de g茅nero en la regi贸n sigue sin ser abordada. La protecci贸n de los derechos de las mujeres en Palestina contin煤a siendo insuficiente y todav铆a necesitan el consentimiento de un tutor masculino para casarse o poder trabajar fuera de casa. As铆 pues, todo apunta a que el ODS 5 en los Territorio Ocupados est谩 lejos de cumplirse si no se realizan reformas profundas en el marco legal.

Ellas nunca dir铆an 鈥渟铆, quiero鈥

La Agenda 2030 se compromete a no dejar a nadie atr谩s y entendemos que eso implica no ignorar la realidad que sufren algunas ni帽as y mujeres en Palestina y que hemos querido denunciar en este art铆culo. Como se afirma en la descripci贸n del ODS 5, 鈥渓a igualdad entre los g茅neros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pac铆fico, pr贸spero y sostenible鈥. As铆 pues, el cumplimiento de este objetivo es imprescindible para poder avanzar hacia un futuro m谩s justo y que, a la vez, implicar铆a el cumplimiento de otros objetivos de la Agenda que, de hecho, est谩n estrechamente relacionados.

Lo que est谩 claro es que el objetivo de igualdad de g茅nero no es el 煤nico que no se est谩 cumpliendo en Palestina y que la situaci贸n plantea enormes retos y desaf铆os para los que ser谩n necesarios cambios muy profundos y a muchos niveles. Solo as铆 se podr谩n erradicar pr谩cticas tan nocivas sobre las mujeres; mujeres a las que hemos querido dar voz.

鈥No callarem. Exigirem tots els drets ja conquerits i lluitarem pels que ens neguen. Igualtat en el treball i la fam铆lia. Paritat en les religions que ens anorreen. Com la nostra. Igualtat en l鈥檈ducaci贸 i en el poder de decisi贸 de les escoles, de les empreses, ajuntaments, universitats, institucions. Fora per sempre la imatge cruel de tants homes comandant el m贸n, sense la dona. No callarem les dones. No callarem鈥. 鈥 Rosa Fabregat

Autoras:

Ivana Ivorra And煤jar es graduada en Traducci贸n e Interpretaci贸n por la Universidad Jaume I de Castell贸n y ha cursado un m谩ster en Estudios de la Uni贸n Europea (Instituto Europeo de Bilbao). Acaba de finalizar un m谩ster en Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo en la Universidad Aut贸noma de Barcelona, y es becaria en GlobalCAD, una empresa consultora especializada en desarrollo humano sostenible.

Helena Fortea Colom茅 es graduada en Traducci贸n e Interpretaci贸n por la Universidad Pompeu Fabra y acaba de finalizar un m谩ster en Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo en la Universidad Aut贸noma de Barcelona. Adem谩s, ha sido becaria en la Direcci贸n General de Cooperaci贸n al Desarrollo de la Generalitat de Catalu帽a.

Esta es una explicaci贸n sin 谩nimo de lucro.

FONTE: United Explanations.