En las 煤ltimas semanas ha sido noticia la implantaci贸n de una ordenanza municipal del Ayuntamiento de Alicante por la que la polic铆a ha empezado a multar a las personas que viven en la calle, as铆 como a las trabajadoras sexuales. Se trata de una norma impulsada por el PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, que ha recibido el rechazo de los colectivos sociales. Desde el Ayuntamiento la defienden con el argumento que 鈥渁yuda a la convivencia c铆vica鈥, desde los colectivos la califican de 鈥渙rdenanza de la verg眉enza鈥. A partir de ahora, la Administraci贸n P煤blica alicantina puede desalojar de las calles y multar con hasta 3. 000 euros a las personas sin hogar. Pero esta prohibici贸n no viene acompa帽ada de alternativas habitacionales o habilitaci贸n otros espacios. Las personas afectadas denuncian que es una nueva forma de cronificaci贸n de la pobreza.

Se trata del 煤ltimo caso de aporofobia del Estado espa帽ol, pero no es la primera vez que una legislaci贸n criminaliza la miseria. Ya en el siglo XIX, en Europa, proliferan los discursos que relacionan pobreza, vicio y crimen y se extienden las propuestas moralizadoras que tratan de combatir la primera. Era una 茅poca, tal como dice el historiador de la ciencia Ricardo Campos, en que se daba una explicaci贸n biol贸gica a la pobreza, naturalizando su origen y obviando las explicaciones socioecon贸micas.

Nos encontramos ante una ideolog铆a que se enmarca dentro del higienismo, una corriente de pensamiento que nace en el siglo XIX, con la industrializaci贸n y crecimiento de las ciudades, seg煤n la cual los m茅dicos higienistas defend铆an que la pobreza era una enfermedad social causada por la degeneraci贸n f铆sica y moral de las clases obreras. Buscaban el origen de la miseria econ贸mica en los h谩bitos de vida de quienes la sufr铆an y no en el sistema que las oprim铆a, ni en la carencia de las infraestructuras necesarias para neutralizar las profundas desigualdades econ贸micas y sociales que se estaban produciendo.

Igualmente, catalogaban a las clases obreras como peligrosas. Defend铆an, como soluci贸n, el saneamiento de los lugares donde habitaban y trabajaban, pero tambi茅n su adoctrinamiento moral. Podemos identificar aqu铆 uno de los or铆genes del estigma y rechazo contra las capas m谩s pobres de la poblaci贸n. As铆 como de la persecuci贸n legal de la pobreza y otras manifestaciones consideradas como inmorales, tales como la homosexualidad o la prostituci贸n.

Enlaza, tambi茅n, con el concepto de 鈥渕ala vida鈥, que introdujo la criminolog铆a italiana en la misma 茅poca, entendimiento como una inadaptaci贸n moral de la conducta, un situarse fuera de la moral imperante que decid铆a qu茅 conductas eran o no eran aceptables. Bajo el paraguas de 鈥渕ala vida鈥 se encuadraba a prostitutas, homosexuales, mendigas, trotamundos, estafadoras, gitanas, etc. Personas a las cuales se consideraba desviadas.

As铆, frente a la burgues铆a, a la cual se defin铆a c贸mo limpia, sana y honesta, situaban a las clases obreras, a las cuales tildaban de inmorales, subversivas y peligrosas. Con estas definiciones, la burgues铆a era identificada con la normalidad, en contraposici贸n a aquellas personas que deb铆an ser normalizadas y gobernadas.

Amparadas en estas ideas, se introducen reformas penales en toda Europa basadas en la prevenci贸n del delito. Como hay una parte de la poblaci贸n a la cual se considera peligrosa por causas naturales, se legisla buscando una estrategia preventiva del delito al cual se considera que esta poblaci贸n es proclive. Pero en ning煤n caso se ofrecen mejoras materiales.

Nos encontramos en un momento, los a帽os 20 y 30 del siglo XX, en el que la criminolog铆a y la psiquiatr铆a trabajan de la mano desarrollando el concepto de 鈥減eligrosidad social鈥. En Espa帽a hay dos entidades, fuertemente entrelazadas, que encabezan este debate: la Asociaci贸n Espa帽ola de Neuropsiquiatria y la Liga de Higiene Mental.

La primera fue fundada en 1924 en Barcelona con el objetivo de regular y desarrollar los conocimientos de la incipiente disciplina psiqui谩trica en el Estado espa帽ol. La segunda fue creada dos a帽os despu茅s, a instancia de la anterior, y su objetivo era difundir los postulados higienistas entre la poblaci贸n. Mientras la primera estaba formada exclusivamente por m茅dicos psiquiatras, la segunda integraba tambi茅n a higienistas, psic贸logos, militares, juristas, etc.

La Liga de Higiene Mental hablaba, expl铆citamente, de la necesidad de implantar medidas sanitarias que proteger铆an a la poblaci贸n de las enfermedades mentales y que prevendr铆an contra la criminalidad, la delincuencia y el vagabundeo. Con esta finalidad, defend铆a la necesidad de implantar un C贸digo Penal que recogiera el concepto de peligrosidad potencial de algunas personas.

Esto se materializ贸 en la reforma penal de 1928 propugnada por la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Y se ampli贸 con nuevas leyes instauradas por la II Rep煤blica (1931-1939), como por ejemplo la ley de defensa de la Rep煤blica o la ley de orden p煤blico. Pero especialmente con la ley de vagos y maleantes de 1933.

Fruto de las circunstancias b茅licas que acabaron con la Rep煤blica y del r茅gimen dictatorial que vino despu茅s, se tiende a pensar, desde las izquierdas, que el periodo republicano fue un espacio de libertad, tolerancia e igualdad donde la disidencia pol铆tica era totalmente respetada. Pero la realidad es que tambi茅n la Rep煤blica tuvo sus sombras.

Si bien se introdujeron ciertas dosis de libertad y tolerancia en algunos aspectos, tambi茅n fue un tiempo de represi贸n en varios 谩mbitos. As铆, por ejemplo, a pesar de que en 1931 se abol铆a el C贸digo Penal de 1928 al que hac铆amos alusi贸n antes, fue sustituido por el anterior de 1870, que castigaba toda conducta sexual adversa como 鈥渁busos deshonestos鈥.

El 4 de agosto de 1933 las Cortes de mayor铆a socialista aprobaban la ley de vagos y maleantes, que supon铆a profundizar y remarcar la idea de peligrosidad social. Esta ley, seg煤n su propio texto explica, persegu铆a a 鈥渉olgazanes鈥, 鈥渞ufianes y proxenetas鈥, personas que comet铆an peque帽os robos, 鈥渢rotamundos profesionales鈥, jugadores, 鈥渂ebedores y toxic贸manos habituales鈥, personas que usaban identidades falsas, extranjeros con 贸rdenes de expulsi贸n, personas que no justificaban la posesi贸n de dinero o bienes y personas con 鈥渋nclinaci贸n al delito鈥.

Del mismo modo, tambi茅n sirvi贸 para arrestar a militantes anarquistas y comunistas con varias detenciones en manifestaciones o redadas. De hecho, a partir de final de 1933, con la llegada al gobierno de los partidos de la derecha, la indiscriminaci贸 en la hora de aplicar esta ley a cualquier disidente pol铆tico se increment贸 significativamente, mostrando el grado de control social al cual se aspiraba.

Una de las cosas que propugnaba el texto legal era que las personas 鈥渆n estado peligroso鈥 ten铆an que ser rehabilitadas apart谩ndolas de la sociedad, para la protecci贸n de esta. Con este motivo abr铆a en 1934 el primer campo de concentraci贸n republicano en Alcal谩 de Henares, al que seguir铆an otros, funcionando como una colonia donde las personas detenidas por este motivo cumplir铆an su pena.

Por lo tanto, observamos que los individuos perseguidos por esta ley coinciden con los que se帽alaba la doctrina de la 鈥渕ala vida鈥 y del higienismo, a la vez que declaraba que tener trabajo era el principal indicador de normalidad social. La consecuencia 煤ltima era la criminalizaci贸n de la pobreza.

Durante los primeros meses de la Guerra Civil, cuando tiene lugar la revoluci贸n social anarquista, encontramos cierta apertura en temas referentes a la moralidad y la sexualidad. Como explica el investigador de movimientos pol铆ticos disidentes y radicales Piro Subrat, entre las filas libertarias contin煤a imponi茅ndose como norma la heterosexualidad y la defensa de la familia, pero es donde encontramos una mayor apertura que en cualquier otro postulado pol铆tico coet谩neo. Prueba de esto son las revistas de contenido sexol贸gico publicadas -por ejemplo Estudios-, la extensi贸n del nudismo, el incremento de la tolerancia sexual o las criticas al matrimonio.

Esta apertura moral tiene como consecuencia un cambio en el trato hacia la prostituci贸n, que si hasta ahora hab铆a sido perseguida por las leyes antes nombradas, ahora empieza a leerse en t茅rminos de clase, como una explotaci贸n econ贸mica, y no tanto en t茅rminos morales o legales. Desde organizaciones como Mujeres Libres se trabaj贸 por la dignificaci贸n de las mujeres que se dedicaban a la prostituci贸n, a trav茅s de la formaci贸n, evitando la criminalizaci贸n imperante en momentos anteriores.

Explica Marta Venceslao, en su libro Putas, rep煤blica y revoluci贸n, que las trabajadoras sexuales, si bien se sumaron a las movilizaciones obreras y a las milicias, siempre fueron vistas como clase obrera subalterna, situadas fuera de la norma y necesitadas de 鈥渞edenci贸n鈥. Esta palabra no es casual, bebe de la herencia cat贸lica que continuaba manifest谩ndose en el imaginario alrededor de las mujeres, el cuerpo de las cuales era considerado contaminado. Ejemplo de esto son los carteles de guerra que se hac铆an desde el bando anarquista, donde encontramos varios casos que muestran a prostitutas en actitud provocativa y a hombres como v铆ctimas y que advierten contra los peligros de las enfermedades ven茅reas que 鈥渃ontagian鈥 las mujeres.

Si bien, la revoluci贸n comport贸 cambios en el tratamiento de la pobreza y rebaj贸 el peso de la moralidad, no tuvo tiempo de materializar una ruptura radical con los postulados defendidos durante la Rep煤blica y continu贸 arrastrando visiones machistas. Las mujeres continuaban siendo la alteridad y las trabajadoras sexuales victimizadas y despose铆das de voz. Dentro del anarquismo no se habla de peligrosidad social ni se explica la pobreza en t茅rminos de enfermedad o biolog铆a, sino como consecuencia de la estructura socioecon贸mica de un sistema de opresi贸n, pero algunos estigmas no son por complemento erradicados. En cuanto al orden b茅lico impulsado por el Gobierno republicano, observamos cambios pol铆ticos y econ贸micos, pero tanto la ley de vagos y maleantes como el C贸digo Penal se mantuvieron intactos.

La dictadura franquista (1939-1975) no se deshizo de esta ley, que continu贸 vigente hasta 1995 -si bien despu茅s del franquismo no fue aplicada-, pero introdujo algunas modificaciones. Concretamente, en 1954 se incluy贸 expl铆citamente la homosexualidad como delito. Estas modificaciones suponen un perfeccionamiento de las formas de control social, que quedan completamente instauradas en 1970 con la promulgaci贸n de la ley de peligrosidad y rehabilitaci贸n social. En el punto de mira fascista estaba el adversario pol铆tico, pero tambi茅n, casi con tanta obsesi贸n, la mendicidad, la prostituci贸n y la homosexualidad, as铆 como otras v铆ctimas de la ley anterior.

Esta nueva legislaci贸n significaba profundizar en la relaci贸n entre psiquiatr铆a y criminalidad, al concluir que el 鈥渄efecto moral鈥 genera patolog铆as y las patolog铆as generan delitos. Era un paso m谩s en el camino de perseguir la disidencia moral y pol铆tica, puesto que consideraba como peligrosos y persegu铆a 鈥渁 cualquiera que pongo en peligro la paz social o la tranquilidad pol铆tica鈥. Lo que buscaba con esta ley el r茅gimen franquista era controlar cualquier clase de desviaci贸n del sistema de valores imperante, gracias a la ampliaci贸n de las definiciones de delito y enfermedad hechas a su medida.

Las mujeres sufrieron especialmente este auge moralizador del fascismo. As铆, se cre贸 el Patronato de Protecci贸n a la Mujer en 1941, una instituci贸n dependiente del Ministerio de Justicia que internaba a mujeres j贸venes por causas como ser denunciada por 鈥渧ida alegre鈥, prostituirse, ser lesbiana, beber, drogarse o ser considerada 鈥渓oca鈥. Su objetivo era 鈥渓a dignificaci贸n moral de las mujeres鈥 de acuerdo con ense帽anzas cat贸licas y sus formas fuertemente violentas. Esta instituci贸n no desapareci贸 hasta 1985.

No era este el 煤nico organismo franquista ocupado en 鈥渞eeducar鈥 a mujeres. Fueron diversas las instituciones donde se las internaba por motivos relacionados con pobreza, desestructura familiar, insumisi贸n o rebeld铆a. Tal como publicaba la revista Vindicaci贸n Femenina, en un art铆culo de 1977, era habitual que en estos lugares se las medicara y se las sometiera a electrochoques, en un paso m谩s dentro de la persecuci贸n de la pobreza que, como hemos visto, era la norma desde hac铆a un siglo. El franquismo supuso un empeoramiento de la violencia y la represi贸n utilizadas hacia las personas pobres y las que manifestaban cualquier clase de desviaci贸n de la conducta etiquetada como 鈥渘ormal鈥.

Los tiempos han cambiado y queremos suponer que nos encontramos en un mejor momento para las manifestaciones disidentes. Los postulados higienistas ya no est谩n en vigor y la idea de la peligrosidad social ha quedado obsoleta. Pero, 驴continuamos criminalizando la pobreza en pleno siglo XXI? Parece que la ordenanza recientemente aplicada por el Ayuntamiento de Alicante as铆 lo demuestra. Desde el Sindicato de Personas Sin Hogar de Zaragoza denuncian invisibilizaci贸n y acoso policial y reivindican el derecho a una vivienda digna.

El libro Sin habitaci贸n propia, coordinado por la periodista Lula G贸mez, pone el foco en la feminizaci贸n de la pobreza con el objetivo de visibilizar a las mujeres sin hogar. Dos son los motivos principales que llevan a las mujeres a esta situaci贸n: la violencia machista que las empuja a huir de sus casas y la precariedad de las trabajadoras del hogar internas, en su mayor铆a mujeres migrantes, que si son despedidas quedan sin casa y sin derecho al paro. El libro explica, tambi茅n, la violencia sexual que sufren las mujeres que viven en la calle y la doble situaci贸n de vulnerabilidad e invisibilidad que tienen que soportar.

Las personas sin hogar son molestas para la orden del sistema, porque nos enfrentan a sus carencias. Por eso se contin煤an promulgando leyes que las expulsan del centro de las ciudades y las criminalizan. Parece que no es casual que Alicante empiece a desalojarlas de las calles ahora que se acercan las Fiestas de San Juan que atraer谩n, previsiblemente, un gran n煤mero de turistas. El Estado espa帽ol no ofrece cifras oficiales desde 2012, cuando un informe del INE calculaba 22.000 personas sin hogar para el conjunto del Estado. C谩ritas, en cambio, ampliaba la cifra hasta 40.000. Preferimos mirar hacia otro lado y olvidarlas, culp谩ndolas de su situaci贸n. Nos faltan, incluso desde las izquierdas, an谩lisis profundos y soluciones estructurales.

Fuente: Pikara