Las formas de vida contempor谩neas atestiguan la disoluci贸n del concepto de 鈥減ueblo鈥 y de la renovada pertinencia del concepto de 鈥渕ultitud鈥. Estrellas fijas del gran debate del siglo XVII, y, hall谩ndose en el origen de una buena parte de nuestro l茅xico 茅tico-pol铆tico, estos dos conceptos se sit煤an en las ant铆podas el uno del otro. El 鈥減ueblo鈥 es de naturaleza centr铆peta, converge en una voluntad general, es el interfaz o el reflejo del Estado; la 鈥渕ultitud鈥 es plural, huye de la unidad pol铆tica, no firma pactos con el soberano, no porque no le relegue derechos, sino porque es reacia a la obediencia, porque tiene inclinaci贸n a ciertas formas de democracia no representativa. En la multitud, Hobbes ver谩 el mayor peligro para el aparato del Estado (鈥淟os ciudadanos, cuando se rebelan contra el estado, representan a la multitud contra el pueblo.鈥 Hobbes, 1652: XI, I y XII, 8). Spinoza descubrir谩 precisamente ah铆, en la multitud, la ra铆z de la libertad. Desde el siglo XVII, y casi sin excepciones, es el 鈥減ueblo鈥 quien la obtiene y gestiona. La existencia pol铆tica de las m煤ltiples, en tanto que m煤ltiples, fue apartada del horizonte de la modernidad: no s贸lo por los te贸ricos del Estado absolutista, sino tambi茅n por Rousseau, por la tradici贸n liberal y por el propio movimiento socialista. Sin embargo, hoy la multitud se desquita al caracterizar todos los aspectos de la vida social: los h谩bitos y la mentalidad del trabajo posfordista, los juegos de lenguaje, las pasiones y los afectos, las formas de concebir la acci贸n colectiva. Cuando constatamos este desquite, es necesario evitar al menos dos o tres necedades. No es que la clase obrera se haya disipado con arrobo para dejar sitio a las 鈥渕煤ltiples鈥, sino m谩s bien, y la cosa resulta mucho m谩s complicada y mucho m谩s interesante, que los obreros de hoy en d铆a, permaneciendo obreros, no tienen la fisonom铆a del pueblo, pero son el ejemplo perfecto del modo de ser de la multitud. Adem谩s, afirmar que las 鈥渕煤ltiples鈥 caracterizan las formas de vida contempor谩nea, no tiene nada de id铆lico: la caracterizan tanto para bien como para mal, tanto en el servilismo como en el conflicto. Se trata de un modo de ser, diferente del modo de ser 鈥減opular鈥, es cierto, pero, en s铆, no desprovisto de ambivalencia, con una dosis de venenos espec铆ficos.

La multitud no aparta con gesto de travieso la cuesti贸n del universal, de lo que es com煤n, compartido: la cuesti贸n del Uno; m谩s bien la redefine por completo. Tenemos, para empezar, una inversi贸n del orden de los factores: el pueblo tiende hacia el Uno, las 鈥渕煤ltiples鈥 se derivan del Uno. Para el pueblo, la universalidad es una promesa; para las 鈥渕煤ltiples鈥, es una premisa. Cambia tambi茅n la propia definici贸n de lo que es com煤n, de lo que se comparte. El Uno alrededor del cual gravita el pueblo es el Estado, el soberano, la voluntad general; el Uno que la multitud tiene tras de s铆 es el lenguaje, el intelecto como recurso p煤blico e interps铆quico, las facultades gen茅ricas de la especie. Si la multitud huye de la unidad del Estado, es solamente porque comunica con un Uno diferente, preliminar antes que concluso. Y es sobre esta correlaci贸n que hay que preguntarse m谩s en profundidad.

La aportaci贸n de Gilbert Simondon, fil贸sofo muy querido por Deleuze, sobre esta cuesti贸n es muy importante. Su reflexi贸n trata de los procesos de individuaci贸n. La individuaci贸n, esto es, el paso del bagaje psicosom谩tico gen茅rico del animal humano a la configuraci贸n de una singularidad 煤nica es, quiz谩, la categor铆a que, m谩s que ninguna otra, le es inherente a la multitud. Si prestamos atenci贸n a la categor铆a de pueblo, veremos que se refiere a una mir铆ada de individuos no individualizados, es decir, comprendidos como sustancias simples o 谩tomos solipsistas. Justo porque constituyen un punto de partida inmediato, antes que el resultado 煤ltimo de un proceso lleno de imprevistos, tales individuos tienen la necesidad de la unidad/universalidad que proporciona la estructura del Estado. Por el contrario, si hablamos de la multitud, ponemos precisamente el acento en la individuaci贸n, o en la derivaci贸n de cada una de las 鈥渕煤ltiples鈥 a partir de algo de unitario/universal. Simondon, al igual que, por otras razones, el psic贸logo sovi茅tico Lev Semenovitch Vygotski y el antrop贸logo italiano Ernesto de Martino, han llamado la atenci贸n sobre parecida desviaci贸n. Para estos autores, la ontog茅nesis, es decir, las fases del desarrollo del 鈥測o鈥 [je] singular, es consciente de s铆 misma, es la philosophia prima, 煤nico an谩lisis claro del ser y del devenir. Y la ontog茅nesis es philosofia prima precisamente porque coincide en todo y para todo con el 鈥減rincipio de individuaci贸n鈥. La individuaci贸n permite modelar una relaci贸n Uno/m煤ltiples diferente de la que se esbozaba un poco antes (diferente de la que identifica el Uno con el Estado). Se trata, as铆, de una categor铆a que contribuye a fundar la noci贸n 茅tico-pol铆tica demultitud.

Gaston Bachelard, epistem贸logo entre los m谩s grandes del siglo veinte, ha escrito que la f铆sica cu谩ntica es un 鈥渟ujeto gramatical鈥 en relaci贸n al cual parece oportuno emplear los m谩s heterog茅neos predicados filos贸ficos: si a un problema singular se adapta bien un concepto filos贸fico, en otro puede convenir, por qu茅 no, un plano de la l贸gica hegeliana o una noci贸n extra铆da de la psicolog铆a gestaltista. Del mismo modo, la manera de ser de la multitud ha de calificarse con atributos que se encuentran en contextos muy diferentes, a veces incluso exclusivos entre ellos: Reparemos, por ejemplo, en la antropolog铆a filos贸fica de Gehlen (indigencia biol贸gica del animal humano, falta de un 鈥渕edio鈥 [milieu] definido, pobreza de los instintos especializados; en las p谩ginas de Ser y Tiempo consagradas a la vida cotidiana (habladur铆as, curiosidad, equ铆voco, etc.); en la descripci贸n de los diversos juegos de lenguaje efectuados por Wittgenstein en las Investigaciones filos贸ficas. Ejemplos todos discutibles. Por el contrario, incontestablemente, dos tesis de Simondon son absolutamente importantes en tanto que 鈥減redicados鈥 del concepto de multitud: 1) el sujeto es una individuaci贸n siempre parcial e incompleta, consistente m谩s bien en los rasgos cambiantes de aspectos pre-individuales y de aspectos efectivamente singulares; 2) la experiencia colectiva, lejos de se帽alar su desintegraci贸n o eclipse, persigue y afina la individuaci贸n. Si olvidamos otras muchas consideraciones (incluida la cuesti贸n, evidentemente central, de c贸mo se realiza la individuaci贸n, seg煤n Simondon) vale aqu铆 la pena concentrarse en estas tesis, en tanto que contrarias a la intuici贸n, e incluso escabrosas.

Pre-individual

Volvamos al comienzo. La multitud es una red de individuos. El t茅rmino 鈥渕煤ltiples鈥 indica un conjunto de singularidades contingentes. Estas singularidades no son, sin embargo, una circunstancia sin nombre, sino, por el contrario, son el resultado complejo de un proceso de individuaci贸n. Resulta evidente que el punto de partida de toda verdadera individuaci贸n es algo a煤n no individual. Lo que es 煤nico, no reproducible, pasajero, proviene, de hecho, de lo que es m谩s indiferenciado y gen茅rico. Las caracter铆sticas particulares de la individualidad arraigan en un conjunto de paradigmas universales. Ya hablar de principium individuationis significa postular una inherencia extremadamente s贸lida entre lo singular, y una forma u otra de potencia an贸nima. Lo individual es tal, no porque se sostenga en el l铆mite de lo que es potente, como un zombie exang眉e y rencoroso, sino porque es potencia individuada; y es potencia individuada porque es tan s贸lo una de las individuaciones posibles de la potencia.

Para establecer lo que ha precedido a la individuaci贸n, Simondon emplea la expresi贸n, bien poco cr铆ptica, de realidad pre-individual. A cada una de las 鈥渕煤ltiples鈥 le es familiareste polo antit茅tico. Pero, 驴qu茅 es exactamente lo pre-individual? Simondon escribe: 芦Se podr铆a llamar naturaleza a esta realidad pre-individual que el individuo lleva consigo, tratando de encontrar en la palabra naturaleza el significado que le daban los fil贸sofos presocr谩ticos: los Fisi贸logos j贸nicos encontraban ah铆 el origen de todas las especies de ser, anterior a la individuaci贸n: la naturaleza es realidad de lo posible que, bajo las especies de este apeir贸n del que habla Anaximandro, hace surgir toda forma individuada; la Naturaleza no es lo contrario del Hombre, sino la primera fase del ser, siendo la segunda la oposici贸n entre el individuo y el entorno [milieu]禄. Naturaleza, apeir贸n(indeterminado), realidad de lo posible, ser a煤n desprovisto de fases; podr铆amos continuar con diferentes variaciones sobre el tema. Sin embargo, aqu铆 parece oportuno proponer una definici贸n aut贸noma de lo 鈥減re-individual鈥, no contradictoria respecto de la de Simondon, sino independiente de ella. No es dif铆cil reconocer que, bajo la misma etiqueta, existen contextos y niveles muy diferentes.

Lo pre-individual es, en primer lugar, la percepci贸n sensorial, la motricidad, el fondo biol贸gico de la especie. Es Merleau-Ponty, en su Ph茅nom茅nologie de la perception, quien observa que 芦Yo no tengo m谩s consciencia de ser el verdadero sujeto de mi sensaci贸n que [la que tengo] de mi nacimiento o de mi muerte禄 (Merleau-Ponty, 1945, p.249). Y tambi茅n: 芦La visi贸n, el o铆do, tocar, con sus campos que son anteriores y permanecen extra帽os a mi vida personal禄 (Merleau-Ponty, 1945, p. 399). La sensaci贸n escapa a la descripci贸n en primera persona: cuando percibo, no es un individuo singular quien percibe, sino la especie como tal. A la motricidad y a la sensibilidad se le a帽aden tan solo el pronombre an贸nimo 鈥渟e鈥: se ve, se oye, se experimenta placer o dolor. Es cierto que la percepci贸n tiene a veces una tonalidad autorreflexiva: basta con pensar en tocar, en ese tocar que es tambi茅n siempre ser tocado por el objeto que se manipula. Quien percibe se percibe a s铆 mismo avanzando hacia la cosa. Pero se trata de una autorreferencia sin individuaci贸n. Es la especie quien se auto-percibe de la conducta, y no una singularidad autoconsciente. Nos equivocamos si identificamos, si vemos relaci贸n entre dos conceptos independientes, si mantenemos que ah铆 en donde hay auto-reflexi贸n podemos tambi茅n constatar una individuaci贸n; o, inversamente, que si no hay individuaci贸n ya no podemos hablar de autorreflexi贸n.

Lo pre-individual, en un nivel m谩s determinado, es la lengua hist贸rico-natural de su propia comunidad de pertenencia. La lengua es inherente a todos los locutores de la comunidad dada, como lo es un 鈥渕edio鈥 [milieu] zool贸gico o un l铆quido amni贸tico, a un tiempo envolvente e indiferenciado. La comunicaci贸n ling眉铆stica es intersubjetiva y existe mucho antes de que se formen verdaderos 鈥渟ujetos鈥 propiamente dichos: est谩 en todos y en nadie, para ella tambi茅n reina lo an贸nimo 鈥渟e鈥: se habla. Es sobre todo Vygotski quien ha se帽alado el car谩cter pre-individual, o inmediatamente social, de la locuci贸n humana: el uso de la palabra, primeramente es inter-ps铆quico, es decir, p煤blico, compartido, impersonal. Contrariamente a lo que pensaba Piaget, no se trata de evadirse de una condici贸n original autista (es decir, hiperindividual, tomando la v铆a de una socializaci贸n progresiva; al contrario, lo esencial de la ontog茅nesis consiste, para Vygotski, en el paso de una socialidad completa a la individuaci贸n del ser hablante: 芦el movimiento real del proceso de desarrollo del pensamiento del ni帽o no se realiza de lo individual a lo socializado, sino de lo social a lo individual禄 (Vygotski, 1985). El reconocimiento del car谩cter pre-individual (鈥渋nter-ps铆quico鈥) de la lengua posibilita que de alg煤n modo Vigotski se anticipe a Wittgenstein en la refutaci贸n de 鈥渦n lenguaje privado鈥, del tipo que sea. Por otro lado, y es lo que aqu铆 m谩s importa, eso le permite inscribirse en la corta lista de pensadores que han tratado la cuesti贸n del principium individuationis. Tanto para Vygotski como para Simondon, la 鈥渋ndividuaci贸n ps铆quica鈥 (es decir, la construcci贸n del Yo [Moi] consciente) sobreviene en el terreno ling眉铆stico, y no en el de la percepci贸n. En otros t茅rminos: en tanto que lo pre-individual inherente a la sensaci贸n parece destinado a permanecer por siempre tal cual es, lo pre-individual que corresponde a la lengua es susceptible de una diferenciaci贸n interna que desemboca en la individualidad. No se tratar谩, aqu铆, de examinar de manera cr铆tica el modo en que para Vygoski y para Simondon se realiza la singularizaci贸n del ser hablante; y menos a煤n de a帽adir hip贸tesis suplementaria alguna. Lo importante es 煤nicamente establecer la diferencia entre el dominio perceptivo (bagaje biol贸gico sin individuaci贸n) y el dominio ling眉铆stico (bagaje biol贸gico como base de la individuaci贸n).

Finalmente, lo pre-individual es la relaci贸n de producci贸n dominante. En el capitalismo desarrollado, el proceso de trabajo requiere las cualidades de trabajo m谩s universales: la percepci贸n, el lenguaje, la memoria, los afectos. Roles y funciones, en el marco del posfordismo, coinciden profundamente con la 鈥渆xistencia gen茅rica鈥, con el Gattungswesendel que hablan Feuerbach y el Marx de los Manuscritos econ贸mico-filos贸ficos a prop贸sito de las facultades m谩s elementales del g茅nero humano. El conjunto de las fuerzas productivas es, ciertamente, pre-individual. No obstante, el pensamiento tiene una importancia particular entre esas fuerzas; atenci贸n: el pensamiento objetivo, sin relaci贸n con tal o tal 鈥測o鈥 [moi] psicol贸gico, el pensamiento del cual la verdad no depende del asentimiento de los seres singulares. Respecto a esto, Gottlob Frege ha utilizado una f贸rmula quiz谩 poco h谩bil, pero que no carece de eficacia: 鈥減ensamiento sin soporte鈥 (cf. Frege, 1918). Por el contrario, Marx ha forjado la c茅lebre y controvertida expresi贸n de General intellect, intelecto general: el General intellect (es decir, el saber abstracto, la ciencia, el conocimiento impersonal) es tambi茅n el 鈥減rincipal pilar de la producci贸n de riqueza鈥, ah铆 en donde por riqueza debemos entender aqu铆 y ahora, plusval铆a absoluta y relativa. El pensamiento sin soporte o General intellect deja su huella en el 鈥減roceso vital de la propia sociedad鈥 (Marx, 1857-1858), al instaurar jerarqu铆as y relaciones de poder. Resumiendo: es una realidad pre-individual hist贸ricamente cualificada. Sobre este punto no vale la pena insistir m谩s; 煤nicamente retener que a lo pre-individual perceptivo y a lo pre-individual ling眉铆stico es necesario a帽adirle un pre-individual hist贸rico.

Sujeto anfibio

El sujeto no coincide con el individuo individuado sino contiene en s铆, siempre, una cierta proporci贸n irreductible de realidad pre-individual; es un precipitado inestable, algo compuesto. Es 茅sta la primera de las dos tesis de Simondon sobre la cual quisiera llamar la atenci贸n. 鈥淓xiste en los seres individuados una cierta carga de indeterminado, esto es, de realidad pre-individual, que ha pasado a trav茅s de la operaci贸n de individuaci贸n sin ser efectivamente individuada. Podemos llamar naturaleza a esta 鈥渃arga de indeterminado鈥 (Simondon, 1989, p. 210). Es completamente falso reducir el sujeto a lo que es, en 茅l, singular: 鈥渆l nombre de individuo es abusivamente dado a una realidad mucho m谩s compleja, la del sujeto completo, que comporta en 茅l, adem谩s de la realidad individuada, un aspecto inindividuado, pre-individual, natural. 鈥 (Simondon, 1989, p. 204).

Lo pre-individual es percibido ante todo como una suerte de pasado no resuelto: la realidad de lo posible, de donde surge la singularidad bien definida, persiste a煤n en los l铆mites de esta 煤ltima: la diacron铆a no excluye la concomitancia. Por otro lado, lo pre-individual, que es el tejido 铆ntimo del sujeto, constituye el medio [milieu] del individuo individuado. El contexto (perceptivo, ling眉铆stico o hist贸rico) en el cual se inscribe la experiencia del individuo singular es, en efecto, una componente intr铆nseca (si se quiere, interior) del sujeto. El sujeto no es un entorno [milieu], sino que es, para una cierta parte de 茅l mismo (la no individuada) su entorno [milieu]. De Locke a Fodor, los fil贸sofos que desatienden la realidad pre-individual del sujeto, ignorando, as铆, lo que en 茅l es medio [milieu], est谩n avocados a no encontrar v铆a de tr谩nsito entre 鈥渋nterior鈥 y 鈥渆xterior鈥, entre el Yo [Moi] y el mundo. De ese modo se entregan al error que denuncia Simondon: asimilar el sujeto al individuo individuado.

La noci贸n de subjetividad es anfibia: el 鈥淵o hablo鈥 cohabita con el 鈥渟e habla鈥, lo que no podemos reproducir est谩 estrechamente mezclado con lo recursivo y con lo serial. M谩s precisamente: en el tejido del sujeto se encuentran, como partes integrantes, la tonalidad an贸nima de lo que es percibido (la sensaci贸n en tanto que sensaci贸n de la especie), el car谩cter inmediatamente inter-ps铆quico o 鈥減煤blico鈥 de la lengua materna, la participaci贸n en el General intellect impersonal. La coexistencia de lo pre-individual y de lo individuado en el seno del sujeto est谩 mediado por los afectos; emociones y pasiones se帽alan la integraci贸n provisional de los dos aspectos, pero tambi茅n su eventual desapego: no faltan crisis, ni recesiones ni cat谩strofes. Hay miedo, p谩nico o angustia cuando no se sabe componer los aspectos pre-individuales de su propia experiencia con los aspectos individuados: 鈥淓n la angustia, el sujeto se siente existir como problema tra铆do por 茅l mismo, y siente su divisi贸n en naturaleza pre-individual y en ser individuado. El ser individuado es aqu铆 y ahora, y este aqu铆 y este ahora impiden a una infinidad de otros aqu铆 y ahora venir a la luz; el sujeto toma consciencia de 茅l mismo como naturaleza, como indeterminado (apeir贸n) que nunca podr谩 actualizarse hic et nunc, que no podr谩 jam谩s vivir鈥 (Simondon, 1989, p. 111). Hay que constatar aqu铆 una extraordinaria coincidencia objetiva entre el an谩lisis de Simondon y el diagn贸stico sobre los 鈥渁pocalipsis culturales鈥 propuesto por Ernesto de Martino. El punto crucial, tanto para de Martino como para Simondon, reside en el hecho de que la ontog茅nesis, es decir, la individuaci贸n, no est谩 garantizada de una vez por todas: puede regresar sobre sus pasos, fragilizarse, estallar. El 鈥淵o pienso鈥, adem谩s del hecho de que posea una g茅nesis azarosa, es parcialmente retr谩ctil, est谩 desbordado por lo que le supera. Para de Martino, lo pre-individual parece, a veces, inundar la singularidad: esta 煤ltima es como aspirada en el anonimato del 鈥渟e鈥. Otras veces, de manera opuesta y sim茅trica, nos fuerza en vano a reducir todos los aspectos pre-individuales de nuestra experiencia a la singularidad puntual. Las dos patolog铆as 鈥撯漜at谩strofes de la frontera yo-mundo en las dos modalidades de la irrupci贸n del mundo dentro del ser-ah铆 y del reflujo del ser-ah铆 en el mundo鈥 (E. de Martino, 1977) 鈥搒on solamente los extremos de una oscilaci贸n que, bajo formas m谩s contenidas es, sin embargo, constante y no suprimible.

Con demasiada frecuencia el pensamiento cr铆tico del siglo veinte (pensamos en particular en la escuela de Francfort) ha entonado una cantinela melanc贸lica acerca del supuesto alejamiento del individuo con respecto a las fuerzas productivas y sociales, as铆 como con respecto a la potencia inherente a las facultades universales de la especie (lenguaje, pensamiento, etc.). La desgracia del ser singular ha sido atribuida precisamente a este alejamiento o a esta separaci贸n. Una idea sugestiva, pero falsa. Las 鈥減asiones tristes鈥, por decirlo con Spinoza, surgen m谩s bien de la proximidad m谩xima, e incluso de la simbiosis, entre el individuo individuado y lo pre-individual, ah铆 en donde esta simbiosis se presenta como desequilibrio y desgarro. Para bien y para mal, la multitud muestra la mezcla inextricable de 鈥測o鈥 [je] y de 鈥渟e鈥, singularidad no reproducible y an贸nima de la especie, individuaci贸n y realidad pre-individual. Para bien: al tener cada una de las 鈥渕煤ltiples鈥 tras de s铆 el universal, a modo de premisa o de antecedente, no tiene la necesidad de esta universalidad postiza que constituye el Estado. Para mal: cada una de las 鈥渕煤ltiples鈥, en tanto que sujeto anfibio, puede siempre distinguir una amenaza en su propia realidad pre-individual, o al menos una causa de inseguridad. El concepto 茅tico-pol铆tico de multitud se funda tanto sobre el principio de individuaci贸n como sobre su incomplitud constitutiva.

Marx, Simondon, Vygotski: el concepto de 鈥渋ndividuo social鈥.

En un pasaje c茅lebre de losGrundrisse (que se titula 鈥淔ragmento sobre las m谩quinas鈥), Marx designa al 鈥渋ndividuo social鈥 como al verdadero protagonista de cualquier transformaci贸n radical del estado de las cosas presentes (cf. Marx, 1857-1858). En un primer momento, el 鈥渋ndividuo social鈥 se parece a un oximoro coqueto, a la unidad desali帽ada de los contrarios; en suma, a un manierismo hegeliano. Es posible, por el contrario, tomar este concepto al pie de la letra, hasta convertirlo en un instrumento de precisi贸n, para hacer que resurgan formas de ser, las inclinaciones y las formas de vida contempor谩neas. Pero ello es posible, en buena medida, justamente gracias a la reflexi贸n de Simondon y de Vytgoski sobre el principio de individuaci贸n.

En el adjetivo 鈥渟ocial鈥 hay que reconocer los trazos de esta realidad pre-individual que, seg煤n Simondon, pertenece a todos los sujetos. Como en el sustantivo 鈥渋ndividuo鈥, reconocemos la singularizaci贸n advenida de cada componente de la multitud actual. Cuando Marx habla de 鈥渋ndividuo social鈥, se refiere a la intrincaci贸n entre 鈥渆xistencia gen茅rica鈥 ( Gattungswesen) y experiencia no reproducible, que es la marca de la subjetividad. No es por azar que el 鈥渋ndividuo social鈥 aparece en las mismas p谩ginas de losGrundrisse en las que se introduce la noci贸n de Generall intellect, de un 鈥渋ntelecto general鈥 que constituye la premisa universal (o pre-individual), as铆 como la partitura com煤n para los trabajos y los d铆as de las 鈥渕煤ltiples鈥. La parte social del 鈥渋ndividuo social鈥 es, sin ninguna duda, el general intellect , o bien, con Frege, el 鈥 pensamiento sin soporte 鈥. Sin embargo, no s贸lo: consiste tambi茅n en el car谩cter de conjunto inter-ps铆quico, es decir, p煤blico, de la comunicaci贸n humana, puesto de relieve muy claramente por Vygotski. Adem谩s, si traducimos correctamente 鈥渟ocial鈥 por 鈥減re-individual鈥, tendremos que reconocer que el individuo individuado del que habla Marx se perfila tambi茅n sobre un fondo de percepci贸n sensorial an贸nimo.

En sentido fuerte son sociales tanto el conjunto de las fuerzas productivas hist贸ricamente definidas como el bagaje biol贸gico de la especie. No se trata de una conjunci贸n extr铆nseca, o de una simple superposici贸n: el capitalismo plenamente desarrollado implica la plena coincidencia entre las fuerzas productivas y los dos otros tipos de realidad pre-individual (el 鈥渟e percibe鈥 y el 鈥渟e habla鈥). El concepto de fuerza de trabajo permite ver esta fusi贸n perfecta: en tanto que capacidad f铆sica gen茅rica y capacidad intelectual鈥搇ing眉铆stica de producir, la fuerza de trabajo es, decididamente, una determinaci贸n hist贸rica, pero contiene en s铆 misma, completamente, ese apeir贸n, esa naturaleza no individuada de la que habla, as铆 como el car谩cter impersonal de la lengua, que Vygotski ilustra en varios lugares. El 鈥渋ndividuo social鈥 marca la 茅poca en la cual la cohabitaci贸n entre singular y pre-individual deja de ser una hip贸tesis eur铆stica, o un presupuesto oculto, para devenir fen贸meno emp铆rico, verdad arrojada a la superficie, estado de hecho pragm谩tico. Se podr铆a decir: la antropog茅nesis, esto es, la constituci贸n misma del animal humano, llega a manifestarse en el plano hist贸rico-social, deviene finalmente visible, al descubierto, conoce una suerte de revelaci贸n materialista. Lo que se llama 鈥渓as condiciones trascendentales de la experiencia鈥, en lugar de permanecer ocultas tras el tel贸n, se presentan en primer plano, y, lo que es m谩s importante, devienen ellas tambi茅n objetos de experiencia inmediata.

Una 煤ltima observaci贸n, aparentemente marginal. El 鈥渋ndividuo social鈥 incorpora las fuerzas productivas universales, no obstante declinarlas seg煤n modalidades diferenciadas y contingentes; al contrario, est谩 efectivamente individuado justo porque les da una configuraci贸n singular al convertirlas en una constelaci贸n muy especial de conocimientos y de afectos. Es por esto que, toda tentativa de circunscribir al individuo por la negativa, fracasa: no es la amplitudde lo que en 茅l se excluye lo que llega a caracterizarlo, sino la intensidad de lo que converge. Y no se trata de un positividad accidental, desajustada y, finalmente, inefable (dicho sea de paso, nada es m谩s mon贸tono y menos individual que lo inefable). La individuaci贸n se acompa帽a de la especificaci贸n progresiva, as铆 como por la especificaci贸n exc茅ntrica de reglas y de paradigmas generales: no es el agujero de la red, sino el punto en que las mallas est谩n m谩s apretadas. A prop贸sito de la singularidad no reproducible, podr铆a hablarse de un plusvalor de legislaci贸n. Para decirlo con la fraseolog铆a de la epistemolog铆a, las leyes que cualifican lo individual no son ni 鈥渁serciones universales鈥 (es decir, v谩lidas para todos los casos de un conjunto homog茅neo de fen贸menos) ni 鈥渁serciones existenciales鈥 (revelaciones de datos emp铆ricos fuera de cualquier realidad o de un esquema conectivo); se trata m谩s bien de verdaderas leyessingulares. Leyes, porque dotadas de una estructura formal comprenden virtualmente una 鈥渆specie鈥 entera; singulares, en tanto reglas de un solo caso, no generalizables. Las leyes singulares representan lo individual con la precisi贸n y la transparencia en principio reservadas a una clase 鈥渓贸gica鈥; pero, atenci贸n, una clase de un solo individuo.

Llamamos multitud al conjunto de los 鈥渋ndividuos sociales鈥. Hay una suerte de encadenamiento sem谩ntico precioso entre la existencia pol铆tica de las m煤ltiples en tanto quem煤ltiples, la vieja obsesi贸n filos贸fica en torno alprincipium individuationis y la noci贸n marxiana de 鈥渋ndividuo social鈥 (descifrada, con ayuda de Simondon, como la mezcla inextricable de singularidad contingente y de realidad pre-individual.) Este encadenamiento sem谩ntico permite redefinir, desde su base, la naturaleza y las funciones de la esfera p煤blica y de la acci贸n colectiva. Una redefinici贸n que echa abajo el canon 茅tico-pol铆tico basado en el 鈥減ueblo鈥 y en la soberan铆a est谩tica. Podr铆a decirse 鈥揷on Marx, pero lejos, y en oposici贸n a una buena parte del marxismo鈥 que la 鈥渟ustancia de las cosas esperadas鈥 se encuentra en el hecho de conceder el m谩ximo de relieve y de valor a la existencia no reproducible de cada miembro singular de la especie. Por parad贸jico que eso pueda parecer, la teor铆a de Marx deber铆a hoy d铆a comprenderse como una teor铆a rigurosa, es decir, realista y compleja, del individuo. As铆, como una teor铆a de laindividuaci贸n .

Lo colectivo de la multitud

Examinemos ahora la segunda tesis de Simondon. No tiene precedentes. Va al encuentro de la intuici贸n, viola las convicciones arraigadas del sentido com煤n (como, por lo dem谩s, es el caso de muchos otros 鈥減redicados鈥 conceptuales de la multitud). Habitualmente se considera que el individuo, desde el momento en que participa en un colectivo, debe de zafarse de algunas de sus caracter铆sticas individuales, renunciando a ciertos signos distintivos que en 茅l se entremezclan, y que son impenetrables. Parece que en lo colectivo la singularidad se diluye, que es h谩ndicap, regresi贸n. Pues bien, seg煤n Simondon, eso es una superstici贸n: obtusa desde el punto de vista de la epistemolog铆a, y equ铆voca desde el punto de vista de la 茅tica. Una superstici贸n alimentada por quienes, tratando con desenvoltura elprocessus de individuaci贸n, suponen que el individuo es un punto de partida inmediato. Si, al contrario, admitimos que el individuo proviene de su opuesto, es decir, del universal indiferenciado, el problema de lo colectivo toma otro aspecto. Para Simondon, contrariamente a lo que afirma un sentido com煤n disforme, la vida de grupo es el momento de una ulterior y m谩s compleja individuaci贸n. Lejos de ser regresiva, la singularidad se pule y alcanza su apogeo en el actuar conjuntamente, en la pluralidad de voces; en una palabra, en la esfera p煤blica.

Lo colectivo no perjudica, no aten煤a la individuaci贸n, sino que la persigue, aumentando desmesuradamente su potencia. Esta continuaci贸n concierne a la parte de realidad pre-individual que el primer proceso de individuaci贸n no hab铆a logrado resolver. Simondon escribe: 鈥淣o debemos hablar de tendencias del individuo que le llevan hacia el grupo, ya que hablar de estas tendencias no es hablar propiamente de tendencias del individuo en tanto que individuo: ellas son la no-resoluci贸n de los potenciales que han precedido a la g茅nesis del individuo. El ser que precede al individuo no ha sido individuado sin m谩s, no ha sido totalmente resuelto en individuo y medio [ milieu]; el individuo ha conservado con 茅l lo pre-individual, y todo el conjunto de individuos tiene tambi茅n una especie de fondo no estructurado a partir del cual una nueva individuaci贸n puede producirse鈥 (Simondon, 1989, p.193). Y m谩s adelante: 鈥淣o es cierto que, en tanto individuos, los seres est茅n atados los unos a los otros en lo colectivo, sino en tanto que sujetos, es decir, en tanto que seres que contienen lo pre-individual鈥 (Simondon, 1989, p. 205). El fundamento de grupo es el elemento pre-individual (se percibe,se habla, etc.) presente en cada sujeto. Pero en el grupo, la realidad pre-individual, intrincada en la singularidad, se individualiza, mostrando, a su vez, una particular fisionom铆a.

La instancia de lo colectivo es a煤n una instancia de individuaci贸n: lo que est谩 en juego es dar una forma contingente e imposible de confundir con el apeir贸n (lo indeterminado), es decir, con la 鈥渞ealidad de lo posible鈥 que precede a la singularidad; dar forma al universo an贸nimo de la percepci贸n sensorial, al 鈥減ensamiento sin soporte 鈥 o general intellect. Lo pre-individual, inamovible en el interior del sujeto aislado, puede adquirir un aspecto singularizado en las acciones y en las emociones de las m煤ltiples: Como un violoncelista que, interactuando dentro de un cuarteto con el resto de int茅rpretes, encuentra algo de su partitura que justo ah铆 se le hab铆a escapado. Cada una de las m煤ltiples personaliza (parcial y provisoriamente) su propia componente impersonal a trav茅s de las vicisitudes caracter铆sticas de la experiencia p煤blica. Exponerse a la mirada de los otros, la acci贸n pol铆tica sin garant铆as, la familiaridad con lo posible y con lo imprevisto, la amistad y la enemistad, todo eso alerta al individuo y le permite, en cierta medida, apropiarse de este an贸nimo 鈥渙n鈥 del que proviene, para transformar el Gattungswesen, la 鈥渆xistencia gen茅rica de la especie鈥, en una biograf铆a absolutamente particular. Al contrario de lo que sosten铆a Heidegger, es solamente en la esfera p煤blica que podemos pasar del 鈥渟e鈥 al 鈥渟铆-mismo鈥.

La individuaci贸n de segundo grado, que Simondon llama tambi茅n la 鈥渋ndividuaci贸n colectiva鈥 (un oximoro pr贸ximo a aqu茅l que contiene la locuci贸n 鈥渋ndividuo social鈥), es una pieza importante para pensar de manera adecuada la democracia no representativa. Puesto que lo colectivo es el teatro de una singularizaci贸n acentuada de la experiencia, o constituye el lugar en el cual puede finalmente explicarse lo que en una vida humana resulta inconmensurable e imposible de reproducir, nada de eso se presta a ser extrapolado, y, menos que nunca, 鈥渄elegado鈥. Pero cuidado: lo colectivo de la multitud, en tanto que individuaci贸n del General intellect y del fondo biol贸gico de la especie, es exactamente lo contrario de cualquier anarquismo ingenuo. Frente a 茅l, es m谩s bien el modelo de la representaci贸n pol铆tica, con su voluntad general y su 鈥渟oberan铆a popular鈥, el que se convierte en intolerable (y a veces feroz) simplificaci贸n. Lo colectivo de la multitud no delega derechos al soberano, no ya que no pacte porque se trata de un colectivo de singularidades individuadas: para 茅l, repit谩moslo, lo universal es una premisa , y no una promesa .

