De parte de Indymedia Argentina March 10, 2022 25 puntos de vista

Bajo la consigna “Las deudas se pagan, las estafas no” organizaciones sociales, políticas y partidarias movilizaron este miércoles al Congreso de la Nación. La marcha se realizó en el marco de los debates en comisiones de la Cámara de Diputados.

Fotos: Luciano Dico

Una multitud se concentró este miércoles en Avenida de Mayo y 9 de Julio para movilizar al Congreso Nacional. Entre las organizaciones convocantes a la movilización estuvieron: la CTA Autónoma; CCC; UTT; PyMES para el Desarrollo Nacional; OLP; Manifiesto Argentino; Unidad Popular; Soberanxs; PTP- PCR; Causa Nacional; PC; FIPCA y Grupo Bolívar. También participaron FeTeRA y el Frente Darío Santillán.

Al llegar al Congreso Nacional, una delegación fue recibida en el auditorio del anexo de la Cámara de Diputados por Marcelo Casaretto, Diputado Nacional, y secretario de la Comisión de Presupuesto. Las y los representantes de las organizaciones le entregaron una serie de documentos elaborados en torno a la deuda, con propuestas para reencauzar la negociación en términos más favorables para Argentina.

Al salir, Ricardo Peidro, Secretario General de la CTA Autónoma, informó: “Le entregamos al Gobierno y al Congreso nuestra propuesta que es revisar este acuerdo”. Y agregó: “Venimos a plantear que las deudas se pagan, pero las estafas no, y este endeudamiento es una estafa. Pero además de legitimar la deuda, este acuerdo va a traer consecuencias directas sobre la calidad de vida y los salarios de las y los trabajadores. Con monitoreos trimestrales del Fondo, no es posible garantizar la construcción de un país soberano”.

La CTA Autónoma, por su parte, expuso el martes en el marco de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, y presentó el documento, que también fue entregado este miércoles entre las propuestas.

Desde la concentración en el centro porteño, Claudia Baigorria, Secretaria Adjunta de la Central, indicó: “ayer estuvimos multitudinariamente en las calles de todo el país para decir que la deuda significa más ajuste, más precarización, menos fuentes de trabajo, menos acceso a nuevas fuentes de trabajo. Significa también un monitoreo permanente del FMI sobre nuestro crecimiento. Por eso ayer dijimos que la deuda es con nosotras y nosotres, y que la paguen los que la fugaron. Hoy venimos a decirle al Congreso Nacional que las deudas se pagan, pero las estafas no. Por eso exigimos una investigación de esta deuda y que solo se pague lo que corresponde”.

Acto en el Congreso Nacional

Tras haber entregado la carpeta con los distintos documentos, se realizó un acto que comenzó con la intervención de Claudio Lozano, Presidente de Unidad Popular y Director del Banco Nación: “venimos al Parlamento Nacional a decirles a los legisladores comprometidos con el Pueblo que hay otro camino que recorrer, se puede hacer otra cosa. El ministro de Economía Martín Guzmán fracasó de manera estrepitosa. Nos cargan tasas de castigo que el ministro quiso reducir y no pudo. Venimos a plantear que hay que denunciar los ilícitos del Fondo en la Asamblea General de la ONU porque no podía prestar a países con fuga de capitales”, dijo.

“No venimos al Parlamento Nacional a decir que no, sino a decir que hay otro camino. El Frente de Todos fue votado para resolver la pobreza y el hambre de la Argentina y el acuerdo con el Fondo le pone un candado a eso. A este acuerdo hay que sacárselo de encima ahora o en lo que queda de Gobierno”, remarcó Lozano.

Nahuel Levaggi, de la UTT, agregó: “estamos ante un acuerdo que va a ser negativo para nuestro pueblo. No atiende a lo que necesitamos todos los días: el precio de los alimentos, el acceso a la tierra, la ley de humedales. Hoy con el Pueblo en la calle vamos a empezar a marcar que no nos gobierna EL FMI sino el Pueblo en la calle. Hay hambre, hay un modelo dependiente, estamos diciendo que no tenemos que ser cipayos de un modelo que nos pone la bota en el cuello”.

Luego, José Cudina, de Pymes para el Desarrollo Nacional, afirmó: “comienza una nueva etapa en la Argentina donde vamos a discutir el futuro de la próxima década de los y las trabajadoras y tiene que ver con el acuerdo y quién es el que va a poner la plata para hacer frente a los compromisos”.

Fernanda Vallejos, Diputada Mandato Cumplido, y miembro de Soberanxs, remarcó: “hoy paramos la lluvia y vamos a parar al Fondo. Estamos arrancando un camino de lucha contra un enemigo histórico de la Argentina. Siempre hubo un protagonista inalterable detrás de cada gobierno contra el pueblo, desde 1956: y es el Fondo Monetario Internacional. Nunca trajo otra cosa distinta más que pobreza, desocupación, hambre y dolor a nuestro pueblo”.

Diego Marcus, de OLP indicó: “las estafas no se pagan, hay una clara demanda del pueblo argentino que hoy dice que con 50 por ciento de pobreza no podemos estar en esta negociación. Es clave que nos escuchen, esto recién empieza. Con tierra, techo y trabajo saldremos adelante”.

A su turno, Ramiro “vasco” Berdesegar, de la CCC, afirmó: “No sabemos cuando las cámaras van a tratar este acuerdo, pero sí sabemos que este acuerdo trae las más nefastas pérdida de soberanía porque cada 3 meses, 145 funcionarios del FMI van a venir a revisar las cuentas y decirnos què hay que ajustar, y nada va a ser para la felicidad de nuestro pueblo”.

Hugo “Cachorro” Godoy, secretario Adjunto de la CTA Autónoma, cerró el acto: “somos absolutamente conscientes de la gravedad por la que está pasando nuestro pueblo. La movilización popular es la mejor arma para derrotar al FMI”.

En relación a la movilización del #8M, Godoy celebró: “Ayer las mujeres y las Diversidades dijeron en todo el país la deuda es con nosotras y nosotres, que la paguen los que la fugaron. Esto demuestra que la conciencia de nuestro pueblo es extraordinaria, a esa dignidad que como pueblo tenemos, convocamos”, dijo al tiempo que informó que el día que la Cámara de Senadores trate el acuerdo, las organizaciones volverán a ganar las calles.

Y sentenció: “Estamos expresando nuestra opinión en todo ámbito donde se nos convoque. No somos voces individuales, construimos voces y voluntades colectivas para tener fuerza para hacer realidad una patria soberana, con soberanía, justicia, trabajo y producción”.

Fuente: https://ctaa.org.ar/no-al-fmi-multitudinaria-marcha-de-la-cta-a-junto-a-otras-organizaciones-al-congreso/