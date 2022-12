–

De parte de Trochando Sin Fronteras December 26, 2022

Ha pasado una semana desde que finaliz贸 el Campeonato Mundial de F煤tbol en Qatar 2022 y es menester hacer unas cuantas remembranzas. Al menos, dar al pie con tres lecciones de inter茅s p煤blico para los trabajadores en el terreno vivo e integral de la cultura.

Al compartirle un v铆deo recopilatorio de comentaristas deportivos argentinos que despotricaron de Lionel Messi como falso 铆dolo 鈥斅uarto intento, a por la Copa!鈥 y, acto seguido, la respuesta del poema de la victoria deportiva de los campeones, la cual mostr贸 la virtud del equipo y su capitan铆a central, una amiga provinciana colombiana me escribi贸 que 鈥lo superara鈥, 鈥que el mundial ya pas贸 de moda鈥. A cambio de ello, muy jocosa me invit贸 a un concierto de pop y gira de los mexicanos RBD.

La final de Qatar del 18 de diciembre de 2022 tuvo miles de millones de espectadores con r茅cords televisivos y callejeros que gritaron y lloraron, festejaron con frenes铆 y nostalgia. Despu茅s del Mundial, 驴qu茅 nos queda? Algo m谩s que el fantasmita 谩rabe La鈥檈bb, Gaspar铆n. Remembranzas y lecciones vivas, no m谩s.

鈭濱

La primera lecci贸n es la contradicci贸n entre la pasi贸n futbolera de masas por el arte y espect谩culo del balompi茅, no solo con el festejo masivo del pueblo argentino, sino tambi茅n su resonancia en Bangladesh, Hait铆, India, Marruecos, Madrid y Estados Unidos, contrastado con el d茅ficit de sensibilidad y conciencia est茅tica de buena parte de las izquierdas radicales, las ciencias sociales y la filosof铆a.

De hecho, la pobreza cultural la encontramos en la intelectualidad y sus medios de expresi贸n, sus opiniones, m谩s que en el p煤blico variopinto de aficionados, amateurs, televidentes y asistentes.

Todav铆a existe un d茅ficit de comprensi贸n entre arte y pol铆tica y el fen贸meno deportivo en s铆. La woke pol铆tica del liberalismo, el sectarismo antifutbol de la ultraizquierda y lo pol铆ticamente correcto y oportuno del progresismo y el conservatismo, muestran tal d茅ficit est茅tico que no es culpa de ellos sino de la propia decadencia cultural del capital y el trabajo apresado. Sea esta, de nuevo, una ocasi贸n, para rememorar la antolog铆a cl谩sica Su majestad el f煤tbol (1968) y El f煤tbol a sol y sombra (1995) del uruguayo Eduardo Galeano, su pluma fant谩stica, movida por las piernas de futbolistas. Leedlo, cabezotas. Escuchad su 煤ltima entrevista futbolera y lo que dijo de Messi, La Pulga.

Quien no tenga una sensibilidad art铆stica no podr谩 hacer una revoluci贸n triunfante ni ponerse, verdaderamente, del lado del pueblo trabajador, tener contacto con su modus vivendi. Ya que, como dijo Trotsky en Literatura y revoluci贸n (Cap. VII, 4, 1924), la revoluci贸n dar谩, adem谩s de pan, el derecho a la poes铆a. Y el f煤tbol, para algunos fil贸sofos, pareciera ser una manifestaci贸n po茅tica en el campo del deporte, con las jugadas de sus art铆fices, las narrativas de los locutores y, sobre todo, el sentir de los espectadores y el retrato de los artistas. Dijo el poeta juvenil, Michael Ben铆tez Ort铆z, 鈥la poes铆a est谩 en otra parte鈥, no solo en los libros de prosa y rima, 鈥por ejemplo, en el rock n roll鈥, aludiendo a Elkin Ram铆rez de Kraken. Si no se cree esto, escuchen la canci贸n futbolera Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar de los gauchos La Mosca y el profe de teolog铆a, Fernando Romero, que ya cuenta con m谩s de 15 millones de visitas, el top en los rankings y ha traspasado fronteras.

Con ocasi贸n del Mundial, pasemos revista a imprecisiones y miserias de incomprensi贸n del fen贸meno cultural del f煤tbol, la instituci贸n del mundial y sus dimensiones pol铆ticas, que muestran la crisis misma del pensamiento y de la cultura, la putrefacci贸n mental de las universidades y partidos de izquierda, contrast谩ndolas con las lecciones que hoy les traemos.

Desde el enfoque decolonial, la afroestadounidense Erika Edwards para The Washington Post controvirti贸 el mito de la Argentina blanca y la pseudo cr铆tica identitaria. En especial, la que dice que la selecci贸n Argentina era un remanso europeo de blanquitud criolla y elitista, sin v铆nculos populares y con ethos racista, al no contar en su plantel a futbolistas negros e ind铆genas araucanos. A su vez, que la selecci贸n francesa era igualmente racista al deber su victoria a futbolistas de ascendencia africana, exportando talentos. Bast贸 la respuesta del cubano Julio C茅sar Guanche en su rehabilitaci贸n latina, morocha y plebeya de La rep煤blica popular del f煤tbol para desmentir las tan pobres, unilaterales y sesgadas opiniones identitarias, por lo dem谩s, extra futbol铆sticas y convenientes de mercaderes de prensa a favor de la 鈥multicultural鈥 Francia.

Desde el enfoque politol贸gico, lo que se tuvo en cuenta fue, exclusivamente y/o centralmente, la mafia de corrupci贸n de la FIFA y su burocracia espuria, el tr谩fico de intereses del Parlamento Europeo para favorecer a la monarqu铆a capitalista y petrolera de Qatar, la sobreexplotaci贸n de trabajadores migrantes y miles de muertes por accidentes laborales en la construcci贸n artificiosa de estados, para cumplir las cuotas y dict谩menes del imperialismo. Todo esto es cierto.

Como ya sab铆amos con Marx y Engels, divisando la naturalizaci贸n de un Arist贸teles y el cinismo de un Nietzsche, los grandes logros civilizatorios (Grecia, Roma, Egipto, Occidente) se han hecho con la sangre de los explotados.

El fil贸sofo negro camerun茅s, Achille Membe, reconoce tambi茅n ese 鈥tributo en sangre鈥濃n 2018 Membe elogi贸 a Colombia como 鈥el equipo m谩s africano de Latinoam茅rica鈥, tanto por la impronta del Pac铆fico chocoano como por su fugaz f煤tbol, pendiente de renacer.

El f煤tbol, dicen algunos, su consumo cultural, fue visto como actividad alienante y desv铆o de lo real, cuesti贸n constatada por el sentido de vac铆o existencial post-mundial y el festejo irracional de hinchas en medio de una inflaci贸n disparada de la Argentina y la pospandemia. Algo falso por su unilateralidad. El f煤tbol es arte deportivo de primera l铆nea popular, si bien no se sustrae a los circuitos del capital y su industria cultural, i.e. el narc贸tico futbolero de la sociedad del espect谩culo. Empero, el cient铆fico social y fil贸sofo marxista de nuestro milenio que ose limitarse a decir aquella ligereza del f煤tbol, caer谩 en el rid铆culo y desprestigio, como cuando d茅cadas atr谩s lo hizo el aburrido academicista Theodor Adorno (Teor铆a est茅tica, 1969) y Max Horkheimer, al desvalorar el Jazz y el Rock n鈥 roll, haciendo apolog铆a de la alta cultura de la burgues铆a. Algo semejante hizo la burocracia stalinista y la izquierda tradicional, diciendo que estas expresiones eran 鈥hacerle el juego鈥 a la cultura imperialista.

Esta visi贸n sectaria hacia el balompi茅 se resume en dos frases: una de ellas es 鈥ya se acab贸 el Mundial, concentr茅monos en lo importante: la vida del futbolista Amir Nasr-Azadani鈥, defensor de las mujeres en el reciente estallido revolucionario en Ir谩n, cuesti贸n que debe movilizar a personalidades democr谩ticas, figuras p煤blicas y los trabajadores de todo el mundo para revertir la sanci贸n condenatoria de 茅l y cientos de presos pol铆ticos. La otra es 鈥el f煤tbol es el opio del pueblo y para el pueblo鈥, seg煤n la poderosa canci贸n colombiana Hasta cuando鈥 Hasta siempre (2001) de La Pestilencia, para recordar el asesinato mafioso-paraco e impune del futbolista colombiano, Andr茅s Escobar Saldarriaga, luego de meter un autogol en el Mundial de F煤tbol de 1994 en y con Estados Unidos. Toda una bal铆stica. La vida no termina aqu铆, Andr茅s. El f煤tbol de Qatar tampoco.

Teniendo en mientes la pelota de cuero y el Mundial de F煤tbol, quien ose hacer un an谩lisis serio, ponderado y dial茅ctico de la industria cultural de masas, aun de est茅tica del f煤tbol, no podr谩 caer ya en las pisotadas en falso y lugares comunes del enfoque politol贸gico vulgar de la izquierda, la derecha y el centro.

As铆 como la filosof铆a del arte ha incursionado en el cine de terror y ficci贸n lo debe hacer con el f煤tbol. Donde el prisma de la t茅cnica futbol铆stica y sus gladiadores, los estadios y los negocios, los p煤blicos y barras, el fanatismo y el lumpenismo, las ideologias y emociones, la catarsis, sean reconsiderados de nuevo, teniendo siempre una m谩xima: cada partido es 煤nico y concreto.

Despu茅s de todo, qu茅 m谩s est茅tico, 茅pico y, hasta pedag贸gico鈥ue la frase y tuitazo del mediocampista argentino, Rodrigo de Paul: 鈥No busquen dinero, busquen gloria, sean campeones del mundo que la gente los va a recordar y les va a agradecer toda la vida鈥. Lo dice quien jug贸 y se hizo part铆cipe de una de las mejores finales en la historia del mundial: dos tiempos, empate re帽ido, alargue, muchas opciones, penales de fuego y atajadas.

鈭濱I

La segunda lecci贸n es que, si bien, hasta el momento, ha habido un relativo silencio de parte del seleccionado campe贸n albiceleste y su contrapunto franc茅s, en el Mundial de F煤tbol en Qatar el fen贸meno futbol铆stico tuvo un sinn煤mero de expresiones pol铆ticas de distinta 铆ndole y crom谩tica. Muestra que, m谩s all谩 del mundial, el f煤tbol es pol铆tico par excelencia con la exquisitez de su atm贸sfera cultural envolvente, su droga.

De parte de los futbolistas, estuvieron los alemanes con la boca tapada, en alusi贸n a la carencia de libertades, la censura y la homofobia rampante. Los marroqu铆es, al eliminar a los otrora coloniales, Espa帽a y Portugal, alzan la bandera Palestina y, es contradictorio, celebran con c谩nticos la opresi贸n del pueblo de Sahar铆 Occidental. Los argentinos en pugna con los belgas y franceses (el maradoniano 鈥隆Qu茅 te pasa, bobo! And谩.., and谩 para all谩 bobo鈥鈥), al demeritar el t茅cnico Van Gaal y el guayo de oro, Kylian Mbapp茅, al f煤tbol sudamericano, pobremente financiado y con estadistas imperiales humillados, el pat茅tico Emmanuel Macron. Despu茅s de todo, desde el 2022, hace 20 a帽os, Am茅rica Latina no ganaba una copa, de ah铆 que millones de trabajadores latinoamericanos festejaran el triunfo deportivo de la selecci贸n Argentina como propio. El festejo fue cariz internacionalista, de comuni贸n de los pueblos oprimidos del mundo celebrando la fiesta del f煤tbol.

De parte de los espectadores, la bandera LGBTI retorn贸 a los campos y la de otras justas causas. El descr茅dito de ciertos gestos machistas burlescos y lugares comunes masculinistas y hasta racistas de las estrellas, guardameta Dibu, jugadores y p煤blico no dejaron de verse (brazalete No discrimination). Los topless y muestras femeninas de protuberantes senos ante la moral reaccionaria de los monarcas 谩rabes. Los c谩nticos mexicanos de 鈥渜ueremos cerveza, queremos cerveza鈥 y arengas sociales en los estadio catar铆es, desafiando la polic铆a de los jeques, emires. Todo esto empieza a poner en crisis la hegemon铆a cultural de las dictaduras del Golfo P茅rsico y el imaginario musulm谩n radical.

El f煤tbol tiene varios s铆miles con la l贸gica pol铆tica. Ambos implican luchas de partidos-equipos, sus resultados son de triunfo-derrota, hay que dise帽ar una t谩ctica y estrategia distinta para cada encuentro. En el f煤tbol y la pol铆tica se precisa de roles precisos y ubicaci贸n de cuadros para dar las batallas, se precisa de entrenador, capit谩n, defensas, mediocampistas, vanguardia de ataque y volantes. Tambi茅n es consustancial al f煤tbol y la pol铆tica las hinchadas de copartidarios y detractores, bandos enfrentados y campo de juego, el arte de armonizar y conflictuar las emociones y personalidades, etc茅tera. El f煤tbol, an谩logo a la revoluci贸n, es la fiesta de los pobres, donde se encuentran y sus miembros despiertan y concitan emociones de alegr铆a, rabia y desfogue; obviamente, su encauzamiento es distinto, va por distintos caminos y objetivos.

Comentando el Mundial de Qatar, para el periodista Pablo Esteban, el argentinazo del 21 de diciembre de 2022, feriado nacional con ocasi贸n de la tercera estrella futbolera, fue una movilizaci贸n popular masiva en El Obelisco de m谩s de cinco millones y, a la postre, en todos los rincones del pa铆s y el mundo, muy superior al 72-73 con la vuelta del expresidente Per贸n tras el golpe militar y, tambi茅n, superior al discurso del dictador Galtieri en Plaza de Mayo, con ocasi贸n de la invasi贸n imperial de Thatcher a las Malvinas en el 82 y la guerra por la recuperaci贸n de la soberan铆a insular de los argentinos.

Hasta el periodista Miguel Wi帽azki reconoci贸 en El Clar铆n, que fue una movilizaci贸n pol铆tica en sentido amplio, de dimensiones majestuosas, es decir, cultural. El argentinazo de diciembre de 2001 fue el proceso revolucionario de dignidad y rabia que sac贸 a un presidente en helic贸ptero. Sin adocenar ninguna tesis excepcionalista de la historia, el pr贸ximo y definitivo argentinazo de los trabajadores y sus aliados populares, con partidos trotskistas combativos a la cabeza, traer谩 el trofeo de una Argentina Socialista y la segunda y definitiva independencia de Am茅rica Latina del imperialismo euronorteamericano. En cualquier lugar del mundo puede estallar la llamarada roja y festejo del balompi茅.

鈭濱II

La tercera lecci贸n es la remembranza y su prospectiva, no tanto de lo que han sido las festividades mundiales, sus cultos universales a la perfecci贸n y virtuosidades humanas, ll谩mese Juegos Ol铆mpicos de herencia griega, ll谩mese Mundial de F煤tbol de resonancia latina e inglesa, cualquier otro, sino la posibilidad misma de lo que podr铆an ser en el futuro civilizatorio, m谩s all谩 de la coyuntura de sus cuatrienios deportivos. Que el goce cultural y la felicidad no sea apenas un elixir excepcional, un afuera de la normalidad e infierno del capital, sino un momento universal de la libertad, de lo com煤n, de plena realizaci贸n futbol铆stica y futbolera.

El Mundial de Qatar nos obliga a imaginar un mundo nuevo posible, una civilizaci贸n en el siglo XXI y nuevo milenio, donde el f煤tbol y otras manifestaciones de las potencias humanas sean plenamente visibles. Alguien dijo que el f煤tbol podr铆a ser la met谩fora y expresi贸n deportiva de la competencia malsana entre Estados, con sus intereses nacionalistas, chovinistas y belicistas, en una palabra, el f煤tbol como efecto catalizador de la violencia en la sociedad y mal ejemplo. Puede ser. La burgues铆a es h谩bil en eso. Baste verlo con la invasi贸n colonial de Rusia a Ucrania.

Pero ahora, quisi茅ramos so帽ar que, como parte del proceso de la civilizaci贸n, al modo de los soci贸logos, Norbert El铆as y Erick Dunning (Deporte y ocio en el proceso de la civilizaci贸n, 1986), el f煤tbol se convierta en el encuentro deportivo amistoso entre pueblos y una lucha pac铆fica de equipos con pasiones encontradas, inusitadas e hinchadas vivas.

Una vez hayamos goleado al Imperialismo, hasta hacerlo desaparecer de la faz de la Tierra. Una vez que su barbarie no contamine los campos verdosos del balompi茅 mundial. Toda vez que logremos ganar el partido de nuestras vidas, el f煤tbol y su mundial ser谩n verdaderamente universales y el bal贸n de oro podr谩 rodar en un planeta, libre de pobreza, exceso de sufrimientos y opresi贸n entre naciones.