La sede de Mundial es uno de los pa铆ses que penaliza a las diversidades. Qatar, la sede del mundial de f煤tbol que comienza el domingo, es uno de los 68 pa铆ses donde ser homosexual est谩 penado por ley. Con leyes que criminalizan la actividad sexual entre personas del mismo sexo, detenciones arbitrarias y sin normativas que amparen a esta poblaci贸n, el pa铆s es hostil a la comunidad LGBT+. Prometi贸 brindar un ambiente seguro para el colectivo, pero a煤n no se concretaron los avances esperados. Por Agencia Presentes.

鈥淭odo el mundo ser谩 bienvenido a Qatar en 2022, independientemente de su raza, origen, religi贸n, g茅nero, orientaci贸n o nacionalidad鈥, declar贸 Fatma Ali Al Nuaimi, directora ejecutiva de Comunicaci贸n del Mundial de F煤tbol 2022.

Tras conversaciones con la Federaci贸n Internacional de F煤tbol Asociaci贸n (FIFA) y organizaciones, el Comit茅 Supremo de Qatar se comprometi贸 a realizar acciones en favor de garantizar los derechos del colectivo LGBTQ. Entre ellas, un protocolo y directrices sobre c贸mo las fuerzas de seguridad van a tratar las cuestiones LGBTQ durante el mundial. Tambi茅n, la formaci贸n de estas fuerzas con el fin de garantizar la sensibilidad hacia la comunidad. Sin embargo, el protocolo no fue presentado y tampoco se brind贸 informaci贸n acerca de c贸mo fue la formaci贸n.

Un lugar hostil

鈥淟a decisi贸n de d贸nde se llevan a cabo los mundiales tiene que ver con intereses econ贸micos. Es la 煤nica manera en la que puedes entender c贸mo se eligi贸 un lugar como Qatar con las leyes que tiene, con los usos y costumbres que tiene para llevar adelante un encuentro amistoso -porque deber铆a ser un encuentro amistoso- entre distintos pa铆ses鈥, dijo a Presentes la mexicana Luz Aranda, co-secretaria de la Asociaci贸n Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA, por sus siglas en ingl茅s) y activista bisexual.

Para ella, es 鈥渕uy triste鈥 que el mundial se realice en Qatar. Le preocupa la seguridad de las personas LGBT, tanto la de los jugadores, periodistas, el p煤blico y la comunidad local. 鈥淪i bien desde Qatar se han comprometido a respetar los lineamientos de la FIFA y a garantizar un ambiente seguro, cuando esa lupa se quite porque el mundial se acabe me preocupan las personas LGBTI que van a quedarse鈥, expres贸.

Selecciones con brazaletes arco铆ris

Los capitanes de los equipos de f煤tbol de Inglaterra, Gales, Alemania, Pa铆ses Bajos, Francia, Dinamarca, Suiza y B茅lgica apoyaron a la comunidad LGBT+ en el Mundial. Como parte de la iniciativa 鈥淥neLove鈥, impulsada por Harry Kane, el capit谩n de Inglaterra, estos jugadores llevar谩n un brazalete con los colores del arco铆ris. Lo hacen en rechazo a la discriminaci贸n en base a la identidad de g茅nero y la orientaci贸n sexual que se vive en el pa铆s.

El pa铆s presenta una normativa hostil a la comunidad con penas de prisi贸n, persecuci贸n y restricciones a la libertad de expresi贸n, entre otras acciones. La asociaci贸n ILGA World realiz贸 una nota informativa al respecto de la cual destacamos algunos puntos.

Prohibiciones

La actividad sexual entre personas LGBT+ est谩 prohibida en distintos art铆culos del C贸digo Penal. En este sentido, el N掳 285 penaliza los actos 鈥渟odom铆a鈥 y 鈥渞elaciones sexuales鈥 entre personas del mismo sexo con hasta 7 a帽os de prisi贸n. Adem谩s, el art铆culo 298 considera delito la 鈥渟odom铆a como profesi贸n o para ganarse la vida鈥. Se pueden recibir penas de prisi贸n de hasta diez a帽os por esta acci贸n.

En tanto, en la ley Sharia -ley isl谩mica-, 鈥渆s posible t茅cnicamente que los hombres musulmanes se enfrenten a la pena de muerte por la actividad sexual entre personas del mismo sexo鈥, sostuvo ILGA World. Sin embargo, hasta el momento la organizaci贸n no tuvo constancia de que se haya ejecutado a alguna persona por raz贸n de su g茅nero u orientaci贸n sexual en las 煤ltimas d茅cadas.

Nulo amparo

Por otra parte, las personas LGBT+ no est谩n amparadas en la normativa qatar铆. Si bien les ciudadanes pueden cambiar su nombre en los documentos oficiales, no pueden cambiar su g茅nero.

Adem谩s, en base a la ley, el gobierno puede impedir que personas de este colectivo ingresen al pa铆s e incluso pueden deportarlas.

Mientras, los delitos de odio y de discriminaci贸n laboral en lo referido al g茅nero o la orientaci贸n sexual no tienen lugar en la normativa del pa铆s.

