De parte de Terraindomite December 11, 2021 47 puntos de vista

Y en 1997 el grupo de hardcore libertario Sin Dios publicaba esta canción, acompañada de un texto explicativo del poder. Y nadie les llamaba conspiranoicos en aquella época. Qué cosas.

Mundialistas

Quienes te gobiernan no son quien te crees Sólo son marionetas de otros que hay detrás

Sabes tú quién maneja el mundo Sabes tú quién tiene el poder Sabes tú quién mueve los hilos Sabes tú a quién le toca perder

Si eres un esclavo ¿quién es tu señor? ¿Has visto su cara? Nunca la verás

Llevan siglos mandando, acumulando poder Quitan y ponen gobiernos según su propio interés

Mundialistas – un mundo, un solo gobierno

Mundialistas – ruptura de las naciones

Mundialistas – pequeños estados a merced

Mundialistas – de las multinacionales

Su única ideología es detentar el poder La izquierda o la derecha fue un invento más

Mundialistas – el Nuevo Orden Mundial

Mundialistas – economía globalizada

Mundialistas – la diferencia social

Mundialistas – la pesadilla de Orwell

Si eres un esclavo ¿quién es tu señor? ¿Has visto su cara? Nunca la verás Jesuitas y masones, élites y sionistas Hombres de alto estado, sólo presagian la muerte

Mundialistas – los Rotschild, los Rockefeller

Mundialistas – los Kissinger, los Agnelli

Mundialistas – la Comisión Trilateral

Mundialistas – el FMI y el Banco Mundial

¡¡¡Mundialistas no!!!

El poder mundial

“… donde se decide el futuro de las monedas, de las industrias, de las alianzas…”

La soberanía supranacional de una élite de banqueros mundiales es en lo sucesivo preferible a la autodeterminación de las naciones que se ha practicado en los siglos pasados (Nelson Rockefeller, junio 1991, patrón de la Comisión Trilateral)

La realidad del poder mundial escapa ampliamente a los Estados… la globalización implica la emergencia de nuevos poderes que trascienden las estructuras estatales (Butros Ghali, secretario general de la ONU entre 1992 y 1996)

Más o menos tres mil familias oligárquicas forman el Poder de manera cooperativa; lo más importante es el grupo, no cada uno de sus integrantes; quien no cumpla las normas no escritas es difamado, maltratado en la prensa, llamado al orden hasta que vuelva al redil o sea liquidado.

Estas tres mil familias son, como en el Antiguo Régimen, la Aristocracia; los medios de comunicación son el nuevo Clero, hoy día anticristiano; el Estado Llano es la población reducida a la condición de consumidores, como mucho. La Política no tiene autonomía del Poder. Las listas de los partidos las deciden minorías ligadas al poder. Hay democracia (son elegidos por votos) pero para poder elegir a los designados por el Poder.

El Poder, los verdaderos Señores del mundo, sin cara ni nombres públicos, funcionan con un alto grado de conciencia y organización colectiva; las fortunas, por ejemplo, son gestionadas de forma colectiva y las “grandes familias” constituyen una fraternidad, solidarios y conscientes de que su grupo no lograría pervivir ni reproducirse sin la entrega de uno al beneficio de todos.

¿Por qué será que los malvados parecen buenos? ¡Ellos escriben el guión! (El Roto)

Ninguno de los que efectivamente gobiernan Europa, de los poderes ocultos, tiene el más mínimo interés en regúrgitos neofascistas (Massimo Cacciari, alcalde de Venecia en 1993)

… este poder “fáctico” es compatible con todos los poderes existentes de hecho en el país. Es un poder que gobierna las instituciones, opera a través de éstas, e incluso va más allá de ellas… (Gianni Baget Bozzo, teólogo y eurodiputado italiano en los años 90)

…ya existe un Gobierno Mundial de hecho que opera en secreto y sin responsabilidad alguna: el proceso de toma de decisiones se remite a instituciones privadas y a estructuras financieras semigubernamentales que se están creando en su entorno. (Noam Chomsky, 1993, antaño intelectual marxista libertario y hoy militante del Partido Demócrata y apologeta de la segregación de los no vacunados)

…reclamamos urgentemente una policía mundial (Thor Magnuson, Fundación para un Mundo Unido)

En 1993 alrededor de trescientas cincuenta multinacionales (hoy en día, 7), tienen bajo su mando siete mil industrias claves en el mundo industrializado y controlan la búsqueda y distribución de las materias primas. Más de otras treinta mil industrias y firmas comerciales dependen de sociedades matrices que, todas, toman asiento desde 1973 en la Comisión Trilateral y sus filiales reconocidas u ocultas.

…el mundo está regido por un poder no democrático, el financiero. Elegimos al alcalde, al presidente pero el otro poder es el que auténticamente gobierna el mundo… Es un poder del que nunca se habla en los medios de comunicación (José Saramago, premio Nobel de literatura en 1998)

…en una dictadura el Sistema es la dictadura (aunque Franco también padeció un Sistema Subyacente) pero en las organizaciones democráticas el Sistema puede ser definido como un poder totalitario que no ha sufrido revolución alguna y cuyos intereses se encuentras perfectamente concentrados… En definitiva, el Sistema supone un poder oculto y muy fuerte… (Cándido)

El nuevo totalitarismo es mucho más capaz de dominio absoluto de lo que fueron los modelos pasados, incluidos Hitler y Stalin. Ese poder democrático atraviesa todos los partidos, controla las fuentes de información, cuida su apología valiéndose de la casta de los intelectuales, está equitativamente repartido según las diferentes posiciones culturales y políticas. No es un partido para así condicionar los partidos y hacer de ellos simples instrumentos… es necesario respetar el Poder porque ellos son sanguinarios (Augusto del Noce, filósofo italiano del siglo XX)

…el Estado mundial se define religioso, extorsiona la adoración de los habitantes de la tierra y los obliga a documentar su fidelidad con una marca estatal visible. Ocupa la conciencia y exige además que ésta se manifieste y se declare a su favor. De lo contrario amenaza con el boicot económico o la muerte (Heinrich Schlier, teólogo alemán del siglo XX)

… Está claro que el Estado jacobino ya no interesa a los poderes fácticos que gobiernan desde la sombra. Progresivamente el Estado Social de Derecho está siendo sustituido por diferentes superestructuras económicas de tipo multinacional, que agrupan desde los grandes consorcios de la banca, la energía, la medicina o la tecnología hasta el tráfico de armas, la distribución de la droga a gran escala o las redes de pornografía y prostitución infantil… Más allá del caos está el germen de nuevas maneras de organizar la colectividad, que, con toda seguridad, mantendrán el apego del hombre por la existencia (José Ribas, escritor libertario)

En lugar del sistema de la cañonera para hacer comprender quién es el patrón, nuestro esfuerzo a largo término gira alrededor de nuestra habilidad para actuar de suerte que el tercer mundo se destruya a sí mismo, o más aún se reduzca a sí mismo a la impotencia… Con un poco de suerte y pequeñas intervenciones aquí o allá, nosotros seremos totalmente vencedores en pocos años… Cuanto más numerosos sean los países que rechazan la influencia occidental o marxista, menos tenemos que inquietarnos: toda la competencia desaparece de hecho (…) Incluso los países más aislacionistas reclaman armamentos y cuantos más reclaman, son más contrarios. Estos armamentos deben ser invariablemente pagados por sus exportaciones en materias primas (…) Por suerte, no es de buena educación discutir de esto en los medios que tratan el desarrollo. En este contexto, debemos asegurarnos que las discusiones sobre el desarrollo no toquen jamás a los problemas militares, ni a los de las élites del tercer mundo, ni al juego que ellas juegan, y sobre todo a los problemas de fondo del poder político mundial. En tanto que se discute nada más que de problemas simples: marxismo, neocolonialismo, contra soluciones capitalistas, estamos seguros (Richard H. Farmer, uno d ellos angelitos del poder)

Sin Dios (Guerra a la Guerra, páginas 14 – 19)