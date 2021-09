–

Cada vez que me vuelvo a situar en un mundo m√°s grande que el patio de este m√≥dulo, las celdas diminutas y las calles angostas vigiladas por esos ojos que todo lo ven, me invade la incertidumbre de saber c√≥mo podre volver al mundo exterior una vez todo esto pase. Pues, en alg√ļn momento terminar√°‚Ķ

Aqu√≠ adentro muchas cosas son superficialmente diferentes, hasta las rutinas sin mucho sentido se extra√Īan a veces, pero con el pasar de los meses ha sido inevitable encontrar similitudes funcionales entre el presidio y la falsa libertad que es la vida fuera de los muros. La vigilancia constante, los horarios funcionales a quienes nos mantienen presxs, el control, la polic√≠a con y sin uniforme no son exclusivas del presidio, solamente que ac√° toman dimensiones exageradas, espectaculares.

En cuanto a lo diferente: hay palabras y situaciones cotidianas que ac√° parecen ser de vida o muerte, su significado cambia y mucho. Cualquier palabra dicha a la ligera se pudre y puede ser usada en tu contra. Cualquier exceso de confianza puede ser una puerta sin retorno a ser aplastado, y eso me hace extra√Īar el poder hacer o√≠dos sordos y masticar mi silencio, algo que sol√≠a hacer mucho afuera, pero que ac√° pasa a ser un signo de debilidad. Ac√° no puedes ‚Äúcomerle a nadie‚ÄĚ, un verdadero desaf√≠o para quienes hemos sido silenciosos toda una vida.

Nunca fui de muchos amigos y siempre he mirado con ojos cr√≠ticos la amistad, pero ac√° no hay amigos, y aunque compartas la mayor parte de tu d√≠a con determinadas personas, llegado el momento podr√≠as terminar siendo solo ‚Äúuna cuchilla m√°s‚ÄĚ.

Si afuera la ayuda nunca es desinteresada imagínate acá adentro, dónde todos velan por si mismos.

Entre el concreto fr√≠o y h√ļmedo, y la ilusi√≥n de libertad a la que estamos acostumbrados es mil veces preferible lo segundo, pero es prudente recordad que hay c√°rceles menos materiales y mucho m√°s pesadas que las de fierro y concreto, que te aprisionan incluso haci√©ndote sentir libre.

El tiempo y el espacio los tengo dislocados, y creo que ser√° muy dif√≠cil volver a sentirlos como antes. El presidio no es eterno y eso es, a veces, la √ļnica esperanza, pero como he y hemos dicho hasta el cansancio: Estar triste y hastiado no ser√° nunca estar derrotado. Si algo crece d√≠a a d√≠a es el odio a la injusticia y las ganas de acabar con una sociedad que busca acabar con nuestra libertad.

No hay espacio para arrepentimiento, y queda aprender de los peores momentos para curtir la experiencia y que todo esto, por m√°s cruel, termine un d√≠a siendo √ļtil cuando la guerra que proponemos este desatada.

‚ÄúLa guerra es lo que hay‚ÄĚ, y en ella hay muertxs y presxs.

‚ÄúLa guerra es lo que hay‚ÄĚ, y para qui√©nes eligen hablar menos y pasar a la acci√≥n, para aquellxs que no pueden vivir con todo el peso de la injusta sociedad, es necesaria para seguir viviendo.

La acci√≥n antiautoritaria no es por orgullo, ni por lemas, ni por banderas: es por todxs aquellxs que d√≠a a d√≠a dejan de vivir y solo subsisten. Es por esxs tantxs y por nosotrxs mismxs, que muchas veces estamos dispuestxs a pisar este suelo fr√≠o y est√°s celdas malolientes. No es porque nos guste la c√°rcel, ni por hacer llorar a nuestras familias. A nadie le gusta el presidio, pero es una consecuencia ineludible para todxs lxs que incomodan a los due√Īos de esta sociedad y a sus guardianes. Es el precio de gozar aquel c√°ustico placer.

Luis Avaca

