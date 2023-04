Un afamado Think tank informa sobre la invasi贸n de Ucrania marzo 2023. Este documento del 贸rgano consultor de larecoge un art铆culo Ucrania, la derrota de Putin (Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona) firmado por Carmen Claud铆n. Nos cuenta c贸mo enviando armas a Ucrania se podr谩n devolver los territorios, apresar a Putin y mandarlo a una corte internacional, como a esos Nazis que se convirtieron en Generales de la OTAN. Carmen Claud铆n es columnista habitual de ‘‘.

-No cabe r茅plica a una mera apreciaci贸n sin pruebas.

-Palabras nunca pronunciadas, ni siquiera desmentidas. Simple mentira.

-Una gran propuesta de paz.

Trastornos cognitivos profundos

Quede claro que es una tendencia observada por todo el mundo. Y no solo por medios de comunicaci贸n, sino por verdaderos consultores estrat茅gicos, mandos militares, pol铆ticos y juristas. Una caterva retroalimentada de voceros interesados que crean una realidad paralela. Pero solo hay que observar sus discursos para entender c贸mo ellos mismos se creen realmente lo que dicen, reservando los momentos de flaqueza y sinceridad para sus momentos 铆ntimos. Algo no funciona bien en sus mentes al no ser capaces de analizar la realidad de forma correcta y articular narrativas que se ajusten m铆nimamente a los hechos.

El occidente colectivo; ese que se sit煤a a las 贸rdenes de EEUU: se obstina en armar Ucrania, amenazar a Rusia y China, y recolectar dinero para armas y guerra. Todo en beneficios de las compa帽铆as globales y las empresa de armas. Mientras, el mundo gira en direcci贸n contraria: sus f谩bricas de armas no dan abasto, se vac铆an los arsenales europeos y las barracas ucranianas, y se acent煤a la crisis generalizada; de occidente.