September 9, 2021

No es una banda de glam de la calle Feria. Mu帽ecas de carne, aparte de un podcast, son las protagonistas de esa pr谩ctica com煤n llamada parto, a secas, pero que en realidad define una parafilia cruel, creada por se帽oros y para se帽oros, llamada violencia obst茅trica.

Aparte de la mano de cualquier divinidad suprema que crea personas manipulando barro y costillas, el ser humano nace de una mujer biol贸gica (trans incluida, que en esto del lenguaje queer nos podemos hacer las tropas de Falopio un l铆o). Pese a ser uno de los actos de superpoder que nos ha concedido la biolog铆a, el hombre omn铆modo muchomacho ha terminado convirtiendo el parto en una condena. Una cruel parafilia. 隆Qu茅 destino!

Que el parto es sangre, llanto, tripas, desborde de emoci贸n y a veces de caca, lo sabe cualquiera. Que el parto duele, haya placer a帽adido o no, tambi茅n. Que en las pel铆culas se representa con mujeres gritando mucho y que da origen a la humanidad, por supuesto. Pero ahondar un poquito m谩s en este universo, como proceso perteneciente al universo exclusivamente femenino, supone para mucha gente enfrentarse a algo as铆 como una leyenda urbana. Pues ahondemos. Se nos ha metido en el co帽o hablar del parto y esto es lo que hay.

El parto patriarcal, el que est谩 tan extendido y asumido en nuestro mundo, ha sido imaginado, pensado y construido por se帽oros para se帽ores, donde las mujeres no pintan nada. No importan las opiniones de la parturienta. Sus deseos y sentimientos tampoco. Se trata de controlar una de las funciones naturales de la mujer, despoj谩ndola de poder, infantilizando y ultramedicalizando el proceso, tal y como har铆amos con la tranquila Mrs. Potato un d铆a de rabia. Un objeto que reparar. Una cosa sin voz, que no recibe cari帽o, ni comprensi贸n; solo 贸rdenes, medicamentos y cl谩usulas que firmar, y, si acaso, un pack de regalo con productos mam铆feros de marca registrada: cremitas por aqu铆, lechecita por ac谩. Adem谩s, tambi茅n hay violencia f铆sica: 驴os suenan los tactos vaginales? 驴Y la maniobra de Kristeller? No, no es una cerveza. 驴Y las ces谩reas al tunt煤n, a lo loco, sin miramiento, para que el obstetra llegue antes a su cita en el discopub? Estos son solo algunos ejemplos b谩sicos del manual cl铆nico del santo obstetra de nuestro tiempo. La estructura patriarcal asumiendo el control total de la puesta en marcha del producto humano. 隆A rentabilizar!

Para dinamizar y colorear la historia, entra en escena el h茅roe 茅pico, con capa-bata blanca o verde y sus comod铆simos zuecos de goma. Irrumpe en la sala de paritorio y el personal sanitario, cual corifeo, clama: 芦隆Ya est谩 aqu铆 el salvador!禄 El Clint Eastwood obstetra da instrucciones firmes y gestiona la situaci贸n, que para eso ha estudiado

una carrera y ha asistido a infinidad de charlas y congresos. 隆Oh my god! La figura de acci贸n reluce mientras la parturienta sufre. Pero 茅l no escucha, est谩 concentrado en la trascendental labor de traer vida al mundo. El origen del mundo no es el cuadro de Courbet, sino un cl铆nico con bigote enfundado en guantes de l谩tex. 脡l es importante. La parturienta quiere ponerse a cuatro patas, qu茅 pesada, pero 茅l necesita mejores perspectivas y su artrosis 鈥攐 su pereza o su hombr铆a鈥 le impide adoptar otra posici贸n. La mu帽eca solo tiene que tumbarse y abrir piernas. Es f谩cil. 驴C贸mo se llama esa mujer? Su nombre es Vagina 167. De apellido: episiotom铆a de siete puntos de sutura con anestesia epidural y oxitocina nada m谩s ingresar (es un apellido compuesto, s铆). Por fin, una cabecita aparece a trav茅s de ese hueco estrech铆simo pero infinitamente el谩stico, y 茅l la saca al exterior, con el sudor de su frente y sus cuasi divinas manos. En cuesti贸n de segundos, sale de la sala en pos de otro 煤tero que manufacturar. (Nota: tambi茅n existen ginec贸logas obstetras con gesto a lo Eastwood, pero su actitud proviene meramente del pensamiento androc茅ntrico).

Las mujeres aprendemos a ser mu帽ecas desde temprana edad. Esas visitas al gine tras la ansiada, temida y muy oculta menarquia, nuestra primera menstruaci贸n. Aprendemos a ser cortejadas y a quedar pre帽adas. Somos mocitas, ya nos han advertido como a caperucitas rojas. Con la regla ya no podemos hacer mayonesa, regar las plantas, ni mirar con descaro porque lanzamos se帽ales equivocadas y, claro, despu茅s hay beb茅s no pedidos. E interrumpir el embarazo es pecado, por si no lo sab铆as.

Por suerte, dicen que las cosas est谩n cambiando. Parece que se ve luz al final del canal del parto y podemos encontrarnos, de vez en cuando, obstetras con poses m谩s simp谩ticas que las de John Wayne. En 2019, La ONU y la CEDAW (Convenci贸n sobre la Eliminaci贸n de todas las formas de Discriminaci贸n contra la Mujer) empiezan a hablar al mundo sobre la violencia obst茅trica. El Gobierno de Espa帽a pretende introducir este concepto en la reforma de la ley del aborto. En la 煤ltima d茅cada se crean redes de profesionales que defienden a las mujeres, las asesoran y les explican que ellas pueden dejar de ser mu帽ecas de carne, con especial relevancia de colectivos hist贸ricos como el de El Parto es Nuestro. Proliferan grupos informales de pap谩s y mam谩s cortando las alambradas del complejo tecno-m茅dico, proporcionando lugares de encuentro y compartiendo otras experiencias aparte del simple cerveceo y barbacoa. E incluso, en algunos medios alternativos las mujeres toman el mando de los grupos de colaboradores y escriben art铆culos como este casi tan ilustrativos como 脡rase una vez la vida.

Muy poco a poco se establecen nuevos protocolos en los que la mujer y sus criaturas ya no son cachos de carne moldeable a ojos del sistema sanitario. Y hoy en d铆a, gracias a Venus, hacer un plan de parto no suena tanto a sufragista enloquecida que cree que todo la oprime, sino a madre normal que quiere ejercer sus derechos de madre normal.

As铆 que nos toca decirlo fuerte: se acab贸; el parto no es un tr谩mite burocr谩tico ni una humillaci贸n. Y queremos visibilizar esta realidad: mirad aqu铆, a nuestros co帽os, con sus costuras, sus aperturas extremas y casi imposibles, sus miles de formas, sangrientos, arrugados. Mirad las cabezas ciudadanas coronando, desgarrando el perineo. Observad nuestras cicatrices de ces谩reas. Fijaos en las estr铆as, en barrigas y senos colgones, en los ombligos salientes. Mostremos toda la variedad de la belleza real. Impera cortar el cord贸n umbilical y alumbrar la placenta.