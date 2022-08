–

El pasado 4 de Agosto militantes de un grupo anarquista de Gasteiz (Euskal Herria) realizamos un mural en solidaridad con los pueblos que sufren las guerras imperialistas. La decisi贸n de realizarlo responde a la petici贸n de solidaridad desde Kurdist谩n ante la reciente amenaza de una nueva ofensiva militar de Turqu铆a. As铆 mismo, queremos expresar nuestra repulsa a los conflictos b茅lico en Ucrania y en cualquier parte del mundo. Como anarquistas vemos necesario se帽alar que todas las guerras entre estados responden a los intereses de sus burgues铆as nacionales, las cuales se organizan entre ellas con tratados y alianzas seg煤n sus intereses econ贸micos y pol铆ticos. Nos posicionamos en contra de cualquier guerra entre pueblos (o contra ellos) y mostramos nuestra solidaridad a quienes las sufren, las resisten, las denuncian, las boicotean y las sabotean. Ante sus millonarias guerras que desangran los pueblos necesitamos tejer redes de solidaridad internacionalista que resistan a los conflictos propiciados por las elites, que construyan una autodefensa real y popular y que ataquen los mecanismos estatales que soportan las guerras. Ning煤n Estado nos parece leg铆timo, ya que son el monopolio pol铆tico y de la violencia de las clases dominantes y todos representan la autoridad en t茅rminos capitalistas. La 煤nica guerra que consideramos leg铆tima es la guerra contra las clases dominantes a favor de una emancipaci贸n social. Con este mural queremos enviar un humilde mensaje de solidaridad y apoyo a quienes construyen otro modelo de sociedad basado en estructuras horizontales y antiestatales. Muerte a los Estados.

(Euskera)

GERRA GELDITU, KLASE BORROKA PIZTU.

Abuztuaren 4an Gasteizko (Euskal Herria) talde anarkista bateko militanteek mural bat egin genuen gerra inperialistak pairatzen dituzten herriei elkartasuna adierazteko. Turkiaren erasoaldi militar berri baten mehatxuaren aurrean Kurdistanek elkartasuna eskatu izanari erantzuten dio erabaki honek. Era berean, Ukrainako eta munduko edozein tokitako gatazka belikoak gaitzetsi nahi ditugu. Anarkistak garen heinean, azpimarratu behar dugu estatuen arteko gerra guztiek beren burgesia nazionalen interesei erantzuten dietela, zeintzuk, mundu mailan, interes ekonomiko eta politikoen araberako itun eta aliantzen bitartez antolatuta daude. Herrien arteko (edo haien aurkako) edozein gerraren aurka gaude, eta gure elkartasuna adierazten diegu gerra horiek pairatzen, jasaten, salatzen, boikotatzen eta saboteatzen dituztenei. Herriek odolusten dituzten gerra milioidunen aurrean, elkartasun internazionalistako sareak ehundu behar ditugu, eliteek eragindako gatazkei aurre egiten dietenak, benetako autodefentsa herrikoia eraikitzen dutenak eta gerrak eusten dituzten estatu-mekanismoak erasotzen dituztenak. Estatu bakar bat ere ez zaigu zilegi iruditzen, goi-klaseen indarkeriaren monopolioa eta monopolio politikoa baitira, eta guztiek ordezkatzen dute autoritatea termino kapitalistetan. Gure ustez zilegi den gerra bakarra gizarte-emantzipazioaren aldekoa da, alegia, klase borroka. Mural honekin elkartasun eta babes mezu xume bat bidali nahi diegu egitura horizontaletan eta antiestataletan oinarritutako beste gizarte eredu bat eraikitzen dutenei. Estatu guztiak akatu!

(English)

NO WAR, BUT CLASS WAR!

On the last 4th of august some members of an anarchist group from Gasteiz (Basque Country) painted a mural in solidarity with those people that endure imperialist wars. We decided to make the mural because of a solidarity request that came from Kurdistan due to the recent turkish military offensive. We also want to express our condemnation of the conflict in Ukraine and any other part of the World. As anarchists we find necessary pointing out that all interstate wars respond to the interests of their national bourgeoisies, who are organised in alliances in favour of their economic and political interests. We take a stance against any war between (or against) the people and we want to show our solidarity to those who suffer, resist, denounce, boycott and sabotage them. We need to set up internationalist solidarity networks that are able to resist against the conflicts fostered by the ellite, we need to be able to set up real self-defense strategies that can attack those mecanisms supporting wars. There is not a single State we consider legitimate, as all keep the monopoly of politics and sustain the authority in hands of the dominant classes. The only war we consider legitimate is that against dominant classes and for social emancipation. With this mural we want to send a humble message of solidarity and support to those who build different types of society based on horizontal and anti-state structures. Death to the states!

(Portugu锚s)

PAREMOS A GUERRA, ACENDAMOS A LUTA DE CLASSES.

No passado 4 de Agosto militantes de um grupo anarquista de Gasteiz (euskal herria, pa铆s basco) fizemos um mural em solidariedade com os povos que sofrem 脿s m茫os das guerras imperialistas. A decis茫o de o fazer veio em resposta 脿 peti莽茫o de solidariedade vinda do Kurdist茫o frente 谩 recente amea莽a militar vinda da Turquia. Assim mesmo queremos expressar o nosso desagrado aos conflitos b茅licos na Ucr芒nia e em qualquer parte do mundo. Como anarquistas cremos necess谩rio evidenciar que todas as guerras entre estados respondem aos interesses das suas burguesias nacionais, as que se organizam entre elas com tratados e alian莽as de acordo com os seus interesses pol铆ticos e econ贸micos. Estamos contra qualquer guerra entre povos (ou contra eles) e demonstramos a nossa solidariedade a quem as sofre, a quem as resiste, a quem as den煤ncia, as boicota e as saboteiam. Perante suas guerras milion谩rias que desagregam os povos, 茅 necess谩rio ter redes de solidariedade internacionalista que resista aos conflitos propiciados pelas elites, que construam uma autodefesa real e popular e que ataquem os mecanismos do estado que suportam as guerras.Nenhum estado nos parece legitimo, uma vez que s茫o todos fruto do monop贸lio pol铆tico e da viol锚ncia das classes dominantes e todos representam a autoridade em termos capitalistas . A 煤nica guerra que consideramos leg铆tima 茅 a guerra contra as classes dominantes em favor de uma emancipa莽茫o social. Com este mural queremos enviar uma humilde mensagem de solidariedade e apoio a quem constr贸i outro modelo de sociedade baseado em estruturas horizontais e antiestatais. Morte aos estados.

(Deutsch)

NIEDER MIT DEN KRIEG, HOCH DER KLASSENKAMPF!

Am vergangenen 4. August haben wir, eine Gruppe von AnarchistInnen aus Gasteiz (Baskenland), eine Wand bemalt, um unsere Solidarit盲t mit den V枚lkern auszudr眉cken, die Opfer imperialistischer Kriege sind. Wir reagieren mit unserem Wandbild auf den Ruf nach Solidarit盲t aus Kurdistan, wo der t眉rkische Staat vor Kurzem erneut mit einer milit盲rischen Offensive gedroht hat. Ebenso m枚chten wir ausdr眉cken, dass wir kriegerische Konflikte, in der Ukraine und anderswo, zutiefst verabscheuen. Als AnarchistInnen ist uns klar, dass alle Kriege zwischen Staaten den Interessen ihrer Bourgeoisien geschuldet sind, die sich untereinander mittels Vertr盲gen und Allianzen absichern oder sich eben bekriegen, je nach ihrer 枚konomischen Interessenlage. Wir erkl盲ren uns eindeutig gegen jede Art von Krieg zwischen V枚lkern (oder gegen V枚lker), und zeigen unsere Solidarit盲t mit denen, die unter Krieg leiden, sich ihm entgegenstellen, gegen sie anschreiben, sie boykottieren und sabotieren. Als Antwort auf den Krieg gegen uns, die V枚lker, m眉ssen wir Netzwerke internationaler Solidarit盲t und des Widerstands gegen die von den Eliten angezettelten Konflikte schaffen, die die Selbstverteidigung der popul盲ren Klassen wirklich machen, die die kriegstreibenden staatlichen Strukturen angreifen. Kein Staat erscheint uns legitim, denn jeder Staat ist das Gewaltmonopol der herrschenden Klassen, jeder Staat ist nach kapitalistischen Regeln verfasste Herrschaft. Der einzige Krieg, den wir als legitim erachten, ist derjenige gegen die herrschenden Klassen und f眉r soziale Emanzipation. Mit diesem Wandbild senden wir eine bescheidene Botschaft der Solidarit盲t und der Unterst眉tzung f眉r die, die an einem anderen Modell von Gesellschaft arbeiten, horizontal, antistaatlich. Tod den Staaten.