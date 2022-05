–

Murat Karayilan, comandante del Cuartel General Central de las Fuerzas de Defensa del Pueblo (HPG), habló en Gerîla TV sobre la resistencia de la insurgencia kurda en las regiones de Zap y Avaşîn (Bashur, Kurdistán iraquí), que intentan ser ocupadas por Turquía.

“Los corazones de todos los patriotas del Kurdistán laten hoy en Zap. La resistencia de Zap es la resistencia de todo el pueblo kurdo –aseguró el comandante kurdo-. Como es bien sabido, las regiones de Zap y Avaşîn ocupan un lugar excepcional en el territorio de Kurdistán y en la historia de nuestra lucha. Son lugares históricos. Zap es una herida sangrante en el corazón del enemigo, un lugar de miedo”.

Karayilan explicó que las Zonas de Defensa de Medya, donde las guerrillas tienen sus bases, “han sido objeto de fuertes ataques durante los últimos cinco o seis años, pero Zap es un obstáculo”. El comandante de la insurgencia manifestó que “el enemigo ha llegado a creer que Zap debe caer para que tenga algún resultado en cualquier parte. Por eso ha llamado a la operación ‘Garra y Cerradura’. El enemigo piensa que después de capturar Zap y Avaşîn puede conquistar cualquier lugar de Kurdistán. Fue debido a este cálculo que la operación fue nombrada de esa manera”.

“Hay que romper el candado de Kurdistán para destruir todos los logros alcanzados por el pueblo kurdo. Estamos convencidos de que ustedes (los y las guerrilleras), como héroes de Zagros, desbaratarán sus planes. La respuesta necesaria e históricamente significativa llegará con el espíritu de sacrificio apoteósico. Así lo esperamos y creemos”.

Karayilan explicó que los y las guerrilleras kurdas ya hicieron todos los preparativos para la resistencia, en especial luego de rechazaron los ataque turcos el año pasado. El comandante puntualizó que la insurgencia utiliza “los métodos de lucha de las unidades móviles sobre el terreno y de la guerra de túneles. El año pasado en la guerra de túneles éramos como niños aprendiendo a caminar. Ahora tenemos experiencia y conocimientos bien fundados. Si tomamos las lecciones necesarias de la experiencia adquirida y nos beneficiamos de ella, el enemigo puede atacar de cualquier manera y seguirá siendo derrotado”.

“Queremos vencer a un enemigo cruel, el mismo de nuestros antepasados. Un enemigo al que no hay que subestimar ni sobreestimar. Sabemos que con nuestros métodos, tácticas, una actitud apoteósica, con valor y voluntad de sacrificio, podemos tener éxito –remarcó Karayilan-. No es fácil, lleva tiempo y es difícil. Todo el mundo debe estar preparado para esta tarea. Este año hemos librado una guerra para derrotar al enemigo con una planificación inteligente. Nuestra estrategia debe ser derrotar al enemigo. Esto no debe abordarse con prisas. Necesitamos paciencia, comprensión, valor y fuerza de voluntad”.

Por último, Karayilan estimó que los y las guerrilleras están haciendo historia y que confíen que el pueblo kurdo está junto a las guerrillas: “Ahí es donde late el corazón de nuestro pueblo. Tienen todos los requisitos para derrotar al enemigo, deben creer en ustedes mismos. Con esta convicción, les deseo el éxito desde el fondo de mi corazón”.

FUENTE: Gerîla TV / ANF / Edición: Kurdistán América Latina

