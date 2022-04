–

De parte de Kurdistan America Latina April 25, 2022 187 puntos de vista

El miembro del Comité Ejecutivo del PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán), Murat Karayılan, remarcó que sólo están en el comienzo de una lucha histórica, pese a los ataques militares de Turquía contra la guerrilla.

En esta segunda parte de la entrevista, Karayılan aseguró que “el PKK es una garantía para la Federación del Kurdistán del Sur. Sin el PKK, el Estado turco no le daría nada. Si el PKK no hubiera existido, la República de Turquía no mantendría conversaciones con los representantes kurdos. Nunca lo hizo. Ahora el PKK existe y es un peligro para ellos. Por miedo al PKK, habla con todo el mundo. Hay que tenerlo en cuenta. Si el PDK (Partido Democrático de Kurdistán) sigue prestando apoyo y el PKK se debilita como resultado, veremos si el PDK sigue siendo considerado de alguna manera. Sabemos muy bien que no será así”.

“Todos estamos en la línea, y como el PKK es peligroso para el Estado turco, está en primera línea –afirmó el comandante kurdo-. El PKK está destinado a ser aplastado, pero luego todos los demás tendrán su turno. El Estado turco está en contra de un estatus kurdo. Hace dos meses, Hulusi Akar dijo abiertamente en el Parlamento que no hay ningún lugar llamado Kurdistán en Turquía ni fuera de ella. Es para ello que el Estado turco está haciendo la guerra y ha desarrollado una estrategia con este fin”.

Karayılan explicó: “Hay un chiste en Turquía sobre Hodja Nasreddin, que corta la rama en la que está sentado y cae al suelo. El PDK se encuentra en la misma situación. Quiere cortar el árbol de la vida y esto también lo perjudicaría. Esa es la verdad. Queremos que el PDK salga de esta situación. Qué iniciativas son necesarias para ello, no lo sé. Bashur y Rojava deben darse cuenta de los peligros que les esperan. Los políticos kurdos también deben ver el peligro y actuar en consecuencia”.

-¿Cómo valora la actitud de la población del Kurdistán del Sur?

-La población del sur ( de Kurdistán) ha pagado un alto precio. Ha vivido Anfal, y bajo el nombre de “Anfal” el régimen iraquí del partido Baaz llevó a cabo medidas genocidas en el Kurdistán del Sur en ocho fases entre 1986 y 1989, que dejaron 182.000 muertos. Hace poco se cumplió el aniversario. Se han cometido innumerables masacres y genocidios contra el pueblo del sur del Kurdistán. Es un pueblo patriótico y mira hacia atrás con numerosas víctimas. En este sentido, tenemos un gran respeto por el pueblo de Bashur. Un ejemplo es la operación de Zap, en 2008, cuando el Estado turco quiso avanzar desde Bamernê y Amêdî. La gente de allí se opuso a los tanques y no permitió que se rodeara a los guerrilleros, con lo que la gente del sur participó en esa victoria de Zap. ¿Qué ocurrió entonces? El Estado turco fue derrotado. Era la época en que las relaciones con el Kurdistán del Sur eran una línea roja. Ellos (el Estado turco) se vieron obligados a invertir esa línea. Un año después, se establecieron las relaciones. Sin la victoria en Zap en 2008, estas relaciones podrían no haberse establecido nunca. Una vez más, fue el pueblo de Şîladizê quien marchó heroicamente y asaltó e incendió su base en protesta contra el Estado turco. Lo hizo con valentía y espíritu de serhildan (levantamiento). Especialmente en la fase actual, es esencial que el pueblo del Kurdistán del Sur se levante con coherencia y por su propia voluntad frente a la ocupación turca. Es el momento propicio.

En resumen, la actitud del pueblo es positiva. Por lo que se ve, todo el mundo se opone al ataque de ocupación de Turquía, excepto el PDK. Pero la arquitectura política en el Kurdistán del Sur no sólo está representada por el PDK. Y por lo que podemos ver, todas las demás fuerzas están en contra de la situación actual. Todo es evidente, nada queda oculto; no hay intereses para el pueblo kurdo. El Estado turco camina sobre la base del turanismo. El ala chovinista y nacionalista es especialmente fuerte. ¿Quién es Bahçeli? Es el enemigo del pueblo kurdo. Hulusi (Akar), que libra esta guerra de tú a tú, se distingue por una sola característica: ¡la hostilidad hacia el pueblo kurdo! Parece absolutamente incomprensible cómo puede ser posible entablar relaciones con gente así. Personalmente, me resulta difícil de comprender. ¿Cómo es posible que los kurdos se conviertan en colaboradores? El Estado turco ha destruido en su historia a todos los que han pactado con él. Tomemos Dersim como ejemplo. No fueron todas las tribus las que tomaron las armas (en la resistencia al genocidio de 1937-1938). Sólo cinco confederaciones tribales lucharon. Todas las demás se habían acomodado en colaboración con el Estado turco. Pero cuando se rompió la resistencia, todo Dersim fue sometido al genocidio. Lo mismo ocurrió con la región de Serhed. Este es el método de este Estado; su pasado es testigo de una historia genocida. No se debe seguir el camino equivocado y es mejor no asociarse con ellos (el Estado turco). Sobre todo, la gente no debe ir en contra de las cosas equivocadas. No estamos en contra de las relaciones del gobierno del Kurdistán del Sur o del PDK con Turquía y no lo estábamos. ¿Contra qué estábamos? Contra los intereses egoístas en detrimento de los kurdos. Aquí se está llevando a cabo una operación contra el pueblo kurdo. Ellos (el KDP) la llaman operación. En realidad, es una guerra en la que participan.

Creo que el pueblo del Kurdistán del Sur es consciente de ello. Por lo tanto, lo repito: manténganse unidos a nosotros. Muestren su solidaridad en cada oportunidad y de todas las formas posibles. Tanto en Behdînan como en Soran, los valores patrióticos se han grabado profundamente. Nosotros mismos somos testigos; conocemos al pueblo. Llevo años en Behdînan y antes estuve en Qandil. Conozco muy bien al pueblo. Su verdad es sincera y absoluta. Estamos convencidos de que está en contra de la situación actual sin excepción.

Los medios de comunicación cercanos al PDK siguen sacando el tema: “Los residentes están huyendo de sus pueblos” y “los aldeanos están sufriendo”. Esto es cierto, somos conscientes de este hecho. Hasta ahora hay más de treinta muertos. Son nuestros mártires. Pero también hay que saber que sólo en Zap se han evacuado los pueblos de Rêkan y Nêrwe. Las aldeas de Sinunê no han sido reconstruidas, ni tampoco las de los alrededores de Duhok. En cada pueblo sólo hay una casa, si es que hay alguna. La respuesta a la pregunta de por qué está en el cuestionamiento de la propia política. La guerra no es la única razón por la que los habitantes no reconstruyen sus pueblos. La guerra es una causa, es cierto. Pero hay un problema general. Otro es que el Estado turco ataca. Debemos adoptar una actitud similar ante este enemigo común, entonces será posible resistir. Entonces los poderes externos e internacionales mostrarán una reacción. Mientras una potencia kurda soberana condone estos ataques, estos actos de barbarie parecerán una cuestión. En vista de ello, estamos satisfechos con la actitud del pueblo. Tenemos esperanza. Como ya he formulado, nuestra sociedad debe considerarse responsable. Esta fase no debe transformarse en una guerra interna kurda. Todo el mundo debe oponerse a ella. En particular, los peshmerga, que pueden mirar hacia atrás con arduos esfuerzos en este sentido, y los secuaces del PDK, deben reconocer el curso de los acontecimientos. Les hago un llamamiento, y tengo esperanza. Todos deberían evaluar su entorno y tomar una postura. Porque las cosas van en una dirección sombría. ¿Qué queremos? Hay dos cosas: la guerra no debe convertirse en un conflicto de kurdos contra kurdos; el PDK debe poner fin a su cooperación antikurda con el Estado turco. Debe renunciar a esta política.

Estos son nuestros deseos. Y estos deberían ser también los ideales de todos los kurdos patrióticos. Esto es todo lo que tengo que decir en este contexto.

-Usted ha hablado de sus expectativas sobre el pueblo del Kurdistán del Sur. En general, ¿qué espera del público del Kurdistán y de los amigos del pueblo kurdo?

-Estamos librando una lucha legítima. Durante años hemos estado en Zap, y ahora la ocupación turca se presenta para establecerse aquí de forma permanente. De esta manera, está tratando de establecerse como la fuerza dominante. Y esto es a lo que nos resistimos. No es una lucha ordinaria. Estamos dando nuestras vidas. Las bombas estallan cada minuto. Hay ataques aéreos y terrestres. Estamos en guerra con este enemigo. Toda persona con un poco de conciencia debe darnos su apoyo. El enemigo tiene tanques y cañones, helicópteros, aviones de reconocimiento, todo tipo de tecnología y armas con las que nos ataca. Ha llegado con decenas de miles de soldados, la fuerza de las tropas mutuas no se mueve en el mismo nivel. Él nos ataca y nosotros queremos defendernos. Pero no se trata sólo de autodefensa; queremos proteger los valores de esta nación.

Los ataques contra nosotros no se limitan a Zap. El mayor ataque es actualmente contra nuestro presidente en Imrali. Ha sido sometido a torturas durante 23 años. Diez mil camaradas están en las prisiones, algunos de ellos han perdido la vida allí. Estamos sufriendo una gran opresión, nuestro pueblo está sufriendo una gran opresión. Es a este enemigo al que combatimos. Decimos con razón que la solidaridad debe ser con nosotros, no con el enemigo. ¿Estamos luchando por un beneficio personal? No luchamos por dinero ni por otras posesiones materiales. He vivido toda una vida, pero salvo mi arma no tengo nada en mi poder personal. Rêber Apo tiene 73 años, pero no tiene nada personal. Observemos a los jóvenes kurdos de aquí que dejan sus universidades para unirse a la resistencia en Zap. ¿No es esto un motivo de orgullo para la humanidad? Porque muestra la moral y los valores. La gente debería dar su apoyo. Y si esto no es posible, al menos no hay que ayudar al enemigo. En resumen, tenemos expectativas legítimas. Esa es la respuesta a su pregunta.

¿Por quién y por qué luchamos? Luchamos por este pueblo y por su futuro. Por ello, damos bajas todos los días. Si no fuera por la gran causa, la lucha por la existencia y la liberación de nuestro pueblo, la lucha por la libertad y la democracia de la región, haríamos las maletas y nos iríamos. Pero nuestro principio rector en la situación actual es mostrar una fuerte voluntad contra el enemigo y luchar. Aunque demos nuestras vidas, no nos doblegaremos. No debemos ceder el terreno, de lo contrario nuestra tierra sagrada será ocupada. Damos nuestras vidas por el Kurdistán del Sur. Debe quedar claro para todos que el Kurdistán del Sur se enfrentará al mayor peligro si el enemigo tiene éxito en su ofensiva.

Una vez más, invito a todos a considerar la cuestión de por qué los jóvenes kurdos, mujeres y hombres jóvenes, están resistiendo en estas montañas. ¿En interés de quién están resistiendo? ¿A quién defienden? Están luchando por el pueblo, la democracia y la libertad. ¿Qué otra cosa podría ser la respuesta? El hombre debe tener un cien por ciento de fe, de lo contrario no podría resistir 24 minutos, y mucho menos 24 horas (en las montañas). Es ante todo una cuestión de conciencia: hay una guerra desigual. Mientras un bando lucha sólo con sus cañones y bombas, el otro recurre a una gama muy amplia de tecnología y aviones. Ese bando utiliza todo tipo de armas y venenos. Hay que ayudar a los que luchan con armas y bombas. Si se niega la asistencia, al menos debería haber objetividad. Queremos que las fuerzas del PDK sean neutrales. No deben tomar partido. No es aceptable que nos bloqueen el camino aquí y allá. Al fin y al cabo, no hemos caído del cielo, llevamos años aquí. Hubo acuerdos entre nosotros en 1982 y 1995. Hemos compartido nuestro pan, nos hemos visitado, han pasado muchas cosas. Ahora el enemigo se enfrenta a nosotros. Es ahora cuando debemos analizar lo que estamos haciendo.

Nosotros, al menos, creemos en nosotros mismos. Derrotaremos a este enemigo. A nuestra manera y con nuestro intelecto y creencia en la ideología de Rêber Apo, resistiremos y venceremos. El logro que hemos obtenido en el último año a través de nuestras tácticas y profundización es la insignia de nuestra victoria. Podemos ganar. El enemigo puede tener tantas armas, tecnología y soldados como quiera. Nosotros tenemos confianza en nosotros mismos. Y queremos luchar. No queremos abandonar Zap. Queremos derrotar al enemigo. Esa es nuestra ambición. No somos niños. Esta cosa, la política, ha estado en nuestras mentes durante años. No somos ignorantes, hemos leído toneladas de libros. Nadie ha perdido la cabeza. Sabemos que el camino de la existencia de nuestro pueblo, el camino de su futuro, el camino de la libertad de nuestro pueblo pasa por aquí. No importa cuál sea el precio, estamos dispuestos a pagarlo. Si es necesario, daremos nuestras vidas. Es con este amor y esta fe que estamos luchando en esta guerra. Porque tenemos razón.

A los que representan la conciencia de este pueblo; hacemos un llamamiento a los artistas, a los intelectuales y a los verdaderos políticos, a toda la gente del Kurdistán: apoyadnos. No dejéis que la guerra se convierta en un conflicto interno kurdo, detenedla. Estamos en una fase histórica. Creemos en nosotros mismos y decimos que ganaremos esta lucha.

Con una voluntad de hierro y un gran valor, las mujeres y los hombres kurdos estamos luchando en estas montañas contra el bárbaro enemigo. Ahora mismo hemos enviado un mensaje de felicitación. En estos dos días, los amigos ya han escrito un poema heroico. No es algo fácil, es algo nuevo en el Kurdistán. Tanto las formas de llegar a la meta como la actitud de voluntad y fe son nuevas en esta guerra. Hubo sacrificados. Este país tiene gente que se sacrifica, por eso ganará. Ningún poder, tanque o cañón puede romper esta voluntad. Pero debemos saber que este es un momento extraordinario y que cada uno debe hacer lo que pueda. No digo que deban rebelarse a un bando concreto. Digo que se levanten y se muevan para que el kurdo no dispare al kurdo. Fortalézcanse mutuamente. Ahora, en este momento, nuestro pueblo debe adoptar la actitud correcta. Sólo así podrá evitar un desenlace fatal. Los intelectuales y artistas kurdos deben ponerse a trabajar, estar presentes y tomar la iniciativa. Deben evitar que se produzcan situaciones erróneas. Este es nuestro llamamiento. Que nadie se quede callado ante esta fase histórica; que cada uno asuma su responsabilidad, según sus condiciones locales, y que crea en nosotros. Porque cumplimos nuestra promesa. Quizá no podamos hacerlo todo, pero hay cosas que podemos hacer. Y estamos absolutamente decididos en esta cuestión. Daremos la respuesta necesaria al enemigo.

-Según las últimas noticias, actualmente hay ataques del ejército iraquí contra las fuerzas de seguridad en Shengal; se dice que hay fuertes enfrentamientos. ¿Cómo debe evaluarse esta situación? ¿Por qué razón está atacando Irak en la situación actual Shengal?

-También seguimos los acontecimientos a través de los medios de comunicación. De vez en cuando hay ocasiones en las que no es posible seguir de cerca a la prensa. Pero en este asunto, pudimos hacernos una idea de la situación. Es bastante sorprendente que el Estado iraquí actúe como las tropas de a pie de Turquía. El pueblo yezidí ha soportado hasta ahora 74 oleadas de persecución genocida. Sin embargo, han sido abandonados a su suerte. (En el último genocidio del ISIS, el 3 de agosto de 2014) incluso las tropas iraquíes estuvieron en el lugar, pero también abandonaron a los yezidíes. Ahora que la fe de estas personas en las fuerzas iraquíes se ha debilitado y quieren construir sus propias estructuras de seguridad, son el objetivo del gobierno central. Esto se recibe con incomprensión. Es evidente que todo esto ocurre con el apoyo del Estado turco.

Tomemos la construcción del muro (entre Shengal y Rojava). ¿Contra quién se construye? ¿Por dónde pasa? Es difícil ignorar el comportamiento erróneo del Estado iraquí en este contexto. Especialmente desde el mandato del primer ministro Mustafa al-Kadhimi, el gobierno iraquí ha sido incompetente a la hora de representar a la nación iraquí, al pueblo árabe. Antes de al-Kadhimi, el anuncio oficial de Irak al Estado turco era que Başîqa debía ser despejada, por poner un ejemplo. El Estado turco ignoró esta exigencia. En lugar de despejar la base, aumentó el número de tropas. Usted mismo lo sabe, el Estado turco mató a dos comandantes iraquíes (en 2020).

Pero, ¿por qué no se pronuncia el primer ministro? ¿No tiene que hacerlo en su cargo? Siempre es desconcertante. Incluso ahora, cuando los yezidíes están en el punto de mira y se enfrentan a operaciones militares. ¿Por qué? Difícilmente se puede hablar de unidad en tales acciones.

Siempre estamos del lado del pueblo yezidí. Puede que el PKK no esté sobre el terreno, pero nuestro apoyo es para los yezidíes, y siempre será así. Tienen derecho a construir sus propias estructuras de seguridad y a defenderse. El Estado debería aceptarlo. Al fin y al cabo, la autodeterminación es un derecho legítimo. Apelo a la razón de Irak: resolver los problemas existentes mediante el diálogo. No debe ocurrir que el ejército, que desapareció en el aire cuando apareció el ISIS, ahora, después de que los yezidíes se hayan liberado de las garras del ISIS, proceda a una operación contra este pueblo. Sólo me queda esperar que prevalezca el sentido común y se eliminen los problemas existentes mediante el diálogo para que la paz vuelva a Shengal. Eso es lo que más se necesita en tiempos como estos. Esta es mi esperanza y mi expectativa. Las YBŞ y las Asayîşa Êzîdxanê son legítimas y las apoyamos. Pero afirmar que todas ellas están dirigidas por el PKK es una mentira del Estado turco. Nadie debería creerlo tampoco. Esperamos que este problema se resuelva mediante el diálogo.

-¿Hay algo más que quiera decir?

-Los días que estamos viviendo son los más difíciles de la historia de nuestra lucha. Es una fase importante. ¿En qué sentido? La guerra entre nosotros y la ocupación turca ha alcanzado su punto álgido. Por supuesto, ellos quieren vencernos y nosotros queremos vencerlos.

Todo el pueblo patriótico, todos los kurdos deben asumir un papel en este momento. Deben cumplir con sus deberes patrióticos. Especialmente la juventud y las mujeres libres del Kurdistán del Sur no deben afrontar este periodo en silencio. Nuestro pueblo debe alzar su voz contra la política fascista y asesina del Estado turco. Para la juventud kurda en Turquía, en las metrópolis turcas, el momento es favorable para la acción. Tienen su propia iniciativa. No deben decir: no hay armas. Las hay. Sólo tienen que encontrarlas. Un mechero, por ejemplo, también puede ser un arma. Las posibilidades son infinitas. Por lo tanto, todo el mundo debería entrar en acción. Nuestra gente en los calabozos está siendo asesinada, cada día pasa con la tortura de los guardias. Torturan a los jóvenes. Aprovecho esta oportunidad para recordar a todos los mártires de la resistencia carcelaria. Inclino mi cabeza ante ellos y ante su memoria. Debemos levantarnos contra la opresión. No debemos permanecer en silencio ante esta injusticia. Porque si permanecemos en silencio, nos convertimos en parte de la opresión. Por eso debemos levantarnos. Es necesario oponerse a la injusticia. Por lo tanto, mi llamamiento es especialmente a la juventud kurda para que entre en acción en esta fase especial. Sean activos en sus lugares o únanse a las filas de la guerrilla. Este es nuestro llamamiento. Ha llegado un momento histórico en el que la juventud kurda debe desempeñar su papel. Vengan a las montañas.

Hoy, la guerrilla desempeña un papel histórico y estratégico. Aparte de la guerrilla, no hay ninguna fuerza capaz de oponerse a este enemigo. (El enemigo) quiere llevar a cabo un genocidio contra los kurdos. Por lo tanto, todo el mundo debe movilizarse y organizarse, y no esperar instrucciones o cuadros especiales. En cada barrio, la gente puede organizarse y convertirse en una fuerza, un comité, una voluntad, un poder de acción. El poder participativo y las fuerzas cooperativas son importantes.

Por último, pero no por ello menos importante, hay que decir que aquí se está produciendo una gran resistencia. Una vez más, saludo de todo corazón a mis amigos que se mueven como leones en esta guerra, en este incendio. Ciertamente, yo también soy parte de esta causa, soy uno de los responsables. Pero son estos compañeros, mujeres y hombres kurdos, quienes, con espíritu de sacrificio, toman la forma de Egîd (Mahsum Korkmaz, comandante guerrillero que disparó el primer tiro del PKK en 1984). Su devoción apenas puede expresarse con palabras. Es como una joya. Sobre esta base, nuestra ambición es salir victoriosos en todos los casos. Debemos asumir la responsabilidad. Es un riesgo que asumimos. Pero es el momento en que cada uno debe armarse de valor para ir a por todas. Esto se aplica tanto a mí como a todos los cuadros, a todos los combatientes, a todos los comandantes y a los patriotas. Pero también se aplica a todos los kurdos. Para que 2022 sea un gran año, todos debemos hacer los sacrificios necesarios.

Este año hemos celebrado el 50 Newroz (desde el primer momento del movimiento de liberación kurdo). Se reveló un gran espíritu. Como continuación de esto, queremos que 2022 sea el año de la Gran Marcha con el alma del fuego del Newroz y el corazón de la resistencia de Zap. Debe ser el año de la Marcha de la Libertad. Esta debería ser la dirección indicada para todos. Esta es mi llamada. Saludos desde el fondo de mi corazón.

Para leer la primera parte de la entrevista, click aquí

FUENTE: ANF

<!–

–>