March 23, 2021

En estos días nos ha sorprendido la situación de Murcia. La moción de censura estaba cantada que fracasaría. Si no conoces como funciona esta región, puede sorprenderte.

Murcia lleva 1.000 años de caciquismo donde todo se reparte entre grupos y familias, la presión para que algo corrupto como es esta comunidad no cambie, no viene solo de las maletas que llegan de Madrid.

Cuando se anuncia la moción de censura. Ciudadanos que venía para acabar con la corrupción, termina pactando un gobierno con el partido más corrupto de España. Por consiguiente, estaba claro que prosperar era complicado.

España, Cataluña o Euskadi con sus banderas sirven para que todos los malvados y corruptos se envuelvan y puedan acallar a los que denuncian.

Aquí, en Murcia, se sigue contratando a los trabajadores en las plazas de los pueblos, en los bares o cunetas donde los trabajadores ilegales que denuncia VOX trabajan ilegalmente para los votantes o “benefactores” de Vox. Este es un sistema en una coordinación política, económica y familiar, donde todo está ligado. Si te meneas (como decía Guerra) no tienes trabajo y solo te queda la emigración.

A los vendidos de Ciudadanos, no solo lo han hecho por que les han subido el sueldo 25.000€ por cabeza, la situación caciquil y mafiosa que hay en esta región no es nueva, es medieval. Se presiona a las familias, estas pueden perder el trabajo, si lo tienen, sino lo tienen se colocarán rápidamente. Esto es lo que Ciudadanos de Madrid no entiende, creyó que con que firmaran todos los documentos estaba hecho. Esa misma noche la presión sobre los diputados y familiares fue al estilo de Euskadi, unos señalan y otros ejecutan. Vinieron corriendo desde Madrid, no solo maletas. Las escuadras fachas.

Fueron humillados los diputados que se vendieron, les hicieron leer el documento que repiten PP y VOX continuamente como un mantra. Podían haber sido más originales o dejarles algo de dignidad. Podemos hablar de traición, pero si vives en esta región, tienes que ser un héroe.

Todo se reparte desde el entramado de la derechosa y el sistema económico medieval para que nada cambie. Ciudadanos y el PSOE tendrían que cambiar mucho para que el entramado cambiara. Treinta años de corrupción no se cambia tan fácil.

Los sindicatos UGT-CC.OO son obedientes y tan solo reciben las migajas del sistema, tienen subvenciones para ir tirando y algún puesto en las administraciones, a cambio el entramado de trabajo ilegal debe seguir funcionando y esto sindicatos mirar para otro lado. Las inspecciones de trabajo, se puede decir que no existen. Basta ir por la región y mirar hacia un lado u otro de la carretera.

En plena pandemia los trabajadores ilegales de Murcia, Almería y Huelva donde PP y VOX son los señores feudales, han trabajado, sin ningún rubor de los señores de VOX, que por un lado dice que hay que expulsarlos y por otro son utilizados como mano de obra esclava. No olvidemos todo es con la bendición de la secta católica, que es parte del entramado.

Desde las instituciones deberían funcionar las inspecciones, estas están transferidas a las autonomías (feudos), los inspectores no son héroes, saben cómo funciona el sistema. No hay medios, es la justificación general que se oye.

Pablo Casado el aceptar venir a Murcia, es quizás uno de sus mayores errores, le han hecho participe de la corrupción que el secretario general de PP conoce, como murciano muy bien. Puede que le estén moviendo la silla.

Nada nuevo bajo el sol. Murcia sigue con su sistema medieval que implantaron los árabes de reparto de poder político y económico, unas migajas para los sindicatos colaboradores y el resto de la población a la marginación.

Murcia igual que Nápoles, tiene un nivel altísimo de accidentes de todo tipo, esto es aviso para navegantes. Euskadi existe en otros sitios. Ser de un sindicato como CNT o CGT es de héroes, condenados a la marginalidad o la emigración.

Euskadi en sus buenos años, no era muy diferente del sistema que impera en esta región.

La Aurora murciana