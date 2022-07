–

Esta madrugada, a los 96 a帽os, falleci贸 Delia Giovanola. En 1976, secuestraron y desaparecieron a su hijo Jorge y a su nuera Stella Maris, quien estaba embarazada de ocho meses. Despu茅s de sumarse a Madres, particip贸 de la fundaci贸n de Abuelas de Plaza de Mayo. 鈥淵o nac铆 de Madres para ser una Abuela鈥, afirmaba. En 2015, Delia encontr贸 a su nieto, Mart铆n, nacido en cautiverio. Delia fue tambi茅n aquella mujer que en plena guerra de Malvinas fue retratada con un mensaje: 鈥淟as Malvinas son argentinas, los desaparecidos tambi茅n鈥. Aquella foto di贸 la vuelta al mundo. Compartimos el texto de H茅ctor Rodr铆guez, quien recuerda la historia de Delia y de esta fotograf铆a.

A Delia Cecilia Giovanola, In Memoriam

鈥淟a historia detr谩s de esta foto鈥

鈥淐ada semana, invariablemente, hac铆a el mismo itinerario. Viajaba en colectivo desde Villa Ballester hasta la estaci贸n, luego el tren a Retiro y despu茅s otro 贸mnibus hasta la Plaza de Mayo. Bajaba y caminaba para incorporarme a la ronda. Al regreso, el recorrido era a la inversa. Resulta que el jueves anterior, volviendo de nuestra marcha en la plaza, vi la ciudad 铆ntegramente empapelada. No sal铆a de mi asombro 鈥攔ecuerda Delia Cecilia Giovanola鈥. Las calles llenas de afiches y obleas, cubiertas las pantallas publicitarias de las avenidas. En las esquinas, en las veredas, los postes de luz, en todos lados. Los autos con las calcoman铆as pegadas en las lunetas. En el respaldo de los asientos en los colectivos, tambi茅n en los trenes. Toda esa propaganda dec铆a lo mismo: 鈥淟as Malvinas son argentinas鈥. Y aparec铆a el otro mensaje, ese de 鈥榣os argentinos somos derechos y humanos鈥. Me dio mucha bronca.鈥

鈥淰olv铆a a mi casa. Me sent茅 en el colectivo, mir茅 por la ventanilla y me top茅 con esa calcoman铆a infame en el vidrio. Llegu茅 indignada, en especial con los periodistas y reporteros. Ellos ven铆an abiertamente a cubrir la guerra de Malvinas; muchos de ellos nunca aparec铆an por la Plaza.鈥

鈥淎l d铆a siguiente ya lo ten铆a decidido. Busqu茅 un cart贸n, creo que lo hice con una bandeja de masas, de esas de confiter铆a. Me arreglaba con lo que ten铆a en casa. Con decirte que el fichero con las 1800 fichas con las cartas que fui recibiendo, lo arm茅 con una caja de zapatos. Las propias fichas las hac铆a con esas fajas de cartulina blanca con las que te envolv铆an la pastafrola en la panader铆a. Tom茅 un marcador negro, el m谩s grueso que encontr茅, y escrib铆.鈥

鈥淎l jueves siguiente llegu茅 temprano y con mucha firmeza. Por el cartel. Porque si no, no se iba a ver. Es que 茅ramos tantas en aquel tiempo鈥 tantas, que no hab铆a espacio entre nosotras. Yo solo quer铆a viralizar nuestra lucha. Eso buscaba expresar. La repercusi贸n no la quer铆a para m铆 sino para que el mundo tomara m谩s conciencia de lo que estaba pasando. Los fot贸grafos empezaron su tarea, gatillaban las c谩maras, mudos. Puse cara como mirando al vac铆o, para que la atenci贸n se concentrara solamente en el cartel que estaba mostrando.鈥

鈥淭ermin贸 nuestra ronda y me olvid茅 del hecho. En el momento no le di tanta importancia. As铆, durante muchos a帽os. Regres茅 a casa y guard茅 el cartel en un caj贸n. Yo suelo guardar todo.鈥

///

Reci茅n treinta a帽os m谩s tarde (en abril de 2012) vio publicada en Facebook aquella foto sosteniendo el cartel. Su querida sobrina Gabriela Giovanola public贸 en su muro el testimonio de Delia: 鈥淓sta foto me la tom贸 hace 30 a帽os un enviado de un peri贸dico y al tiempo lleg贸 a mis manos. En ese entonces, mientras nuestros soldados luchaban en las Malvinas, era frecuente que gran cantidad de periodistas extranjeros concurrieran a Plaza de Mayo para tomar fotos y hacer reportajes a las Madres y Abuelas que todos los jueves realizaban sus rondas. Con el correr de los a帽os la perd铆 de vista, no s茅 c贸mo ni cu谩ndo. Ahora, despu茅s de tanto tiempo鈥 隆la encuentro publicada aqu铆! Pensar que ya pasaron 30 a帽os y los problemas siguen siendo los mismos, las Islas siguen apropiadas, nuestros nietos tambi茅n. Nuestros ca铆dos en Malvinas siguen lejos de sus familias. Ellos ni siquiera pueden llevarle una flor. Sobre nuestros desaparecidos, ni siquiera sabemos d贸nde est谩n.鈥

///

Lo que nunca supo Delia Giovanola 鈥攈asta que lo conversamos hace un a帽o鈥 es qui茅n le hab铆a tomado la instant谩nea ese jueves de principios de junio de 1982, cuando aquella guerra absurda forzada por un genocida, estaba por finalizar, con centenares de muertos y miles de heridos y mutilados.

Su autor fue el fot贸grafo uruguayo Amado Becquer Casaballe. Nacido en Montevideo en 1951, pas贸 su infancia y adolescencia en la peque帽a ciudad de Santa Luc铆a, a 60 kil贸metros de la capital. Fue en ese tiempo que descubri贸 el valor de las im谩genes, seg煤n cont贸 alguna vez. A los 13 a帽os hizo sus primeras fotos. Y a los 20 compr贸 su primera c谩mara fotogr谩fica. Comenz贸 a conocer, entonces, los primeros secretos de ese arte que acababa de abrazar. En 1974 cruz贸 el charco y se instal贸 en Buenos Aires, en una piecita alquilada en el barrio de San Telmo.

Su primer trabajo para pagar sus gastos, fue en una torner铆a de Haedo. No eran tiempos f谩ciles. La Triple A se mov铆a a sangre y fuego en medio de la impunidad mientras Amado iba tratando de entender a un movimiento tan amplio y abarcador como el peronismo. En los funerales de Per贸n pudo trabajar con una c谩mara Canon prestada. Tuvo all铆 la certeza de que ser铆a reportero gr谩fico.

De a poco comenz贸 a vincularse con colegas y a colaborar en la revista Fotomundo. Durante el Mundial 78 trabaj贸 para la agencia NA (Noticias Argentinas) y un a帽o m谩s tarde ingres贸 a Clar铆n, donde permaneci贸 tres a帽os. Ya era un profesional en pleno crecimiento.

Un a帽o antes de la tarde hist贸rica en la Plaza, form贸 parte de la primera Muestra El Periodismo Gr谩fico Argentino, expuesta en una galer铆a de San Telmo. A煤n eran tiempos de dictadura: el hecho se vio reflejado en la falta de apoyo de la Asociaci贸n de Reporteros Gr谩ficos argentinos.

Tras la fotograf铆a tomada a Delia Giovanola, en 1982, su vida profesional continu贸 viaje por diversos pa铆ses de Latinoam茅rica, exponiendo y dando charlas.

///

Dentro del Museo Malvinas, en el predio de la ex ESMA, una gigantograf铆a retrata a la abuela Delia con aquella imagen emblem谩tica en blanco y negro. 鈥淓n 2015, el d铆a del acto en el Museo, iba caminando hacia la entrada de la mano de una muchacha que me acompa帽aba. Iba mirando el piso, como lo hacemos las viejas. De golpe 鈥攄ice鈥, levanto la cabeza y me encuentro con esa foto inmensa. Me veo ah铆, abarcando toda la pared. 驴Esa que est谩 ah铆 soy yo? le pregunto a la chica. La gu铆a, sorprendida, mir贸 dos veces la foto y volvi贸 su mirada hacia m铆. 鈥淪铆, es usted鈥, me respondi贸 sorprendida.鈥

///

La foto y el mensaje que cre贸 Delia Giovanola a sus 56 a帽os (鈥淟as Malvinas son argentinas, los desaparecidos tambi茅n鈥), termin贸 dando la vuelta al mundo. En postales, efem茅rides, notas period铆sticas, manuales de estudios y homenajes. Foto reproducida y viralizada miles de veces en las redes sociales. Porque es el s铆mbolo de una 茅poca.

Fue generada a partir de un gesto de impotencia (y luminosidad, a la vez) de una Abuela que junto a cientos de compa帽eras como ella, llevaban a帽os reclamando por sus familiares desaparecidos, con sus pa帽uelos blancos en la Plaza de Mayo. Y se hizo visible a partir del capital simb贸lico construido por un conjunto de reporteros gr谩ficos comprometidos y valientes, como Becquer Casaballe, que supieron dar testimonio del tiempo que les toc贸 atravesar.

La composici贸n de esa foto tiene una potencia inusual. Consigue condensar la tragedia y el horror de la dictadura durante siete a帽os de lucha continua, con el fin de ese tiempo oprobioso ocurrido en 1983. Un cartel sencillo y casero, de 20脳20, de impecable caligraf铆a (propia de una docente como lo fue Delia), estableciendo una marca imborrable en la memoria social.

///

El fot贸grafo Amado Becquer Casaballe falleci贸 en 2013. El cart贸n original, escrito de pu帽o y letra, amarillento y ajado, se conserva en la Casa de Abuelas, en la ex ESMA.

Delia Giovanola, despu茅s de tanto marchar, encontr贸 a su nieto Mart铆n en 2015 (cuatro a帽os antes atraves贸 con un dolor inenarrable el suicidio de Virginia, su otra nieta). Mientras tanto, los argentinos, a煤n seguimos esperando que la Justicia reactive la causa en la que se investigan las torturas y tormentos que sufrieron nuestros soldados durante la guerra del Atl谩ntico Sur por parte de sus oficiales superiores.

Texto, investigaci贸n y entrevista: H茅ctor Rodr铆guez

PD: 鈥淢adre con cartel鈥, denomin贸 Becquer Casaballe a su fotograf铆a. Archivo Centro de la Imagen. Fondo: CMF

