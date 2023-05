–

El martes 2 de mayo a los 42 años falleció Florencia Morales tras luchar contra el cáncer, producto de la contaminación con agrotóxicos en el barrio donde residía junto a su familia en Pergamino. Florencia fue querellante en tres causas: una de ellas focalizada en tres productores procesados por las fumigaciones y la contaminación del agua; que además implicó la imputación al intendente por incumplimiento de medida cautelar en la entrega de agua potable a la comunidad; otra por una escuela fumigada en el pueblo de Gornati; y otra contra ex funcionarios procesados. "Sé que no me voy a curar ni recuperar el tiempo perdido. Estoy con la salud muy deteriorada. Pero estoy. Y mientras siga, llevaré adelante la causa para frenar este desastre. Si bien estoy dolida, con el avance judicial siento algo de esperanza; empiezo a ver un poquito de luz al final del túnel" había manifestado en una entrevista al medio MU. Por ANRed

Era madre de tres hijes: Sol Tamara, Roc铆o Bel茅n y Enzo Benjam铆n. La familia se hab铆a mudado en el 2011 a la ciudad ubicada en el norte de la provincia de Buenos Aires, para buscar una mejor calidad de vida, y se instalaron en una quinta situada al m谩rgen de la Ruta Nacional 188, en el Barrio La Guarida a pocos metros de Luar Kayad.

En junio 2016 nace su hija menor, meses despu茅s comienza a percibir los s铆ntomas de la enfermedad oncol贸gica que padeci贸. 鈥淎 los cinco meses, mientras le estaba dando la teta, veo que en una de las mamas no ten铆a leche y en una de las palpaciones siento una pelotita. Result贸 ser un c谩ncer con estad铆o avanzado que hab铆a hecho met谩stasis en la columna, por lo que ya no hay posibilidades de cura鈥, hab铆a comentado al medio MU en una entrevista.

Las muestras tomadas de su vivienda obtenidas por la Unidad Federal de Investigaci贸n de delitos ambientales de la PFA, analizadas por la EEA del INTA Balcarce, arrojaron altos niveles de presencia de agroqu铆micos, principalmente en el agua que utilizaban para consumo de toda la familia.

Florencia fue querellante en tres causas: una focalizada en tres productores procesados por las fumigaciones y la contaminaci贸n del agua; que adem谩s implic贸 la imputaci贸n al intendente por incumplimiento de medida cautelar en la entrega de agua potable a la comunidad; una causa por una escuela fumigada en el pueblo de Gornati; y otra contra ex funcionarios procesados.

鈥淪茅 que no me voy a curar ni recuperar el tiempo perdido. Estoy con la salud muy deteriorada. Pero estoy. Y mientras siga, llevar茅 adelante la causa para frenar este desastre. Si bien estoy dolida, con el avance judicial siento algo de esperanza; empiezo a ver un poquito de luz al final del t煤nel鈥 dijo a MU.