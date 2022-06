–

De parte de Biblioteca Anarquista June 24, 2022 178 puntos de vista

El trabajo de Marx, quiz谩 el proyecto m谩s notable de desmistificaci贸n de las relaciones sociales burguesas, se ha vuelto la mistificaci贸n m谩s sutil del capitalismo en nuestra era. No me refiero a ning煤n 鈥減ositivismo鈥 latente en el corpus marxiano o al alg煤n tipo de reconocimiento retrospectivo de sus 鈥渓铆mites hist贸ricos鈥. Una cr铆tica seria del marxismo debe empezar con su naturaleza m谩s 铆ntima como el producto m谩s avanzado 鈥攄e hecho, la culminaci贸n鈥 de la ilustraci贸n burguesa. Ya no ser谩 suficiente ver la obra de Marx como el punto de partida de una nueva cr铆tica social, ni aceptar su 芦m茅todo禄 como v谩lido a pesar del contenido limitado que tuvo en su d铆a, ni ensalzar sus objetivos como liberadores m谩s all谩 de sus medios, ni considerar que el proyecto est谩 contaminado por sus dudosos seguidores. De hecho, el 鈥渇racaso鈥 de Marx para desarrollar una cr铆tica radical del capitalismo y una pr谩ctica revolucionaria surge notablemente como un fracaso en el sentido de una empresa que sigue siendo inadecuada para sus objetivos. Muy al contrario. En el mejor de los casos, el trabajo de Marx es un autoenga帽o inherente que absorbe inadvertidamente los principios m谩s cuestionables del pensamiento de la Ilustraci贸n en su propia sensibilidad y permanece sorprendentemente vulnerable a sus implicaciones burguesas. En el peor de los casos, ofrece la disculpa m谩s sutil para una nueva era hist贸rica que fue testigo de la fusi贸n del 芦libre mercado禄 con la planificaci贸n econ贸mica, la propiedad privada con la propiedad nacionalizada, la competencia con la manipulaci贸n oligop贸lica de la producci贸n y el consumo, la econom铆a con el estado. En resumen, la 茅poca moderna del capitalismo de Estado. La sorprendente congruencia del 芦socialismo cient铆fico禄 de Marx 鈥攗n socialismo que plante贸 los objetivos de la racionalizaci贸n econ贸mica, la producci贸n planificada y un 芦Estado proletario禄 como elementos esenciales del proyecto revolucionario鈥 con el desarrollo inherente del capitalismo hacia el monopolio, el control pol铆tico y un aparentemente 芦Estado de bienestar禄 ya ha llevado a tendencias marxistas institucionalizadas como la socialdemocracia y el eurocomunismo a una complicidad abierta con la estabilizaci贸n de una era del capitalismo altamente racionalizado. De hecho, con un ligero cambio de perspectiva, podemos usar f谩cilmente la ideolog铆a marxista para describir esta era del capitalismo de estado como 芦socialista禄.

驴Puede ese cambio de perspectiva ser ignorado como una 鈥渧ulgarizaci贸n鈥 o una 鈥渢raici贸n鈥 del proyecto marxista? 驴O acaso comprende la mera realizaci贸n de los supuestos m谩s fundamentales del marxismo, una l贸gica que incluso puede haber estado oculta al propio Marx? Cuando Lenin describe el socialismo como 鈥渘ada m谩s que un monopolio capitalista de estado hecho para beneficiar a todo el pueblo鈥, 驴viola la integridad del proyecto marxista con sus propias 鈥渧ulgarizaciones鈥? 驴O revela premisas subyacentes de la teor铆a marxista que la convierten hist贸ricamente en la ideolog铆a m谩s sofisticada del capitalismo avanzado? Lo que est谩 b谩sicamente en juego en estas preguntas es si existen supuestos compartidos entre todos los marxistas que proporcionan premisas reales para la pr谩ctica socialdem贸crata y para la pr谩ctica eurocomunista y la futur铆stica de Lenin. Una teor铆a que es tan f谩cilmente 芦vulgarizada禄, 芦traicionada禄 o, m谩s siniestramente, institucionalizada en formas de poder burocr谩tico por casi todos sus adherentes bien puede ser una que se preste a tales 芦vulgarizaciones禄, 芦traiciones禄 y formas burocr谩ticas como condici贸n normal de su existencia. Lo que pueden parecer 芦vulgarizaciones禄, 芦traiciones禄 y manifestaciones burocr谩ticas de sus principios a la luz acalorada de las disputas doctrinales puede resultar ser el cumplimiento de sus principios a la fr铆a luz del desarrollo hist贸rico. En cualquier caso, todos los roles hist贸ricos, hoy, parecen haber sido totalmente mal interpretados. En lugar de restaurar el marxismo para que pueda ponerse al d铆a con las muchas fases avanzadas del capitalismo moderno, es muy posible que muchas fases avanzadas del capitalismo moderno en los pa铆ses burgueses m谩s tradicionales todav铆a tengan que ponerse al d铆a con el marxismo como la anticipaci贸n ideol贸gica m谩s sofisticada del desarrollo capitalista.

Que no haya ning煤n error sobre que estoy inmerso en un juego de palabras acad茅mico. La realidad exhibe paradojas a煤n m谩s convincentes que la teor铆a. La Bandera Roja sobrevuela un mundo de pa铆ses socialistas que est谩n en guerra mutua entre s铆, mientras que los partidos marxistas fuera de su per铆metro forman puntales indivisibles para un mundo cada vez m谩s capitalista de Estado que, ir贸nicamente, arbitra entre (o se alinea con) sus vecinos socialistas contendientes. El proletariado, como su contraparte plebeya en el mundo antiguo, participa activamente en un sistema que ve su mayor amenaza en una poblaci贸n difusa de intelectuales, habitantes urbanos, feministas, gays, ambientalistas; en resumen, un 鈥減ueblo鈥 transclase que todav铆a expresa los ideales ut贸picos de las revoluciones democr谩ticas pasadas hace mucho tiempo. Decir que el marxismo simplemente no tiene en cuenta, hoy, esta constelaci贸n absolutamente nada marxiana es ser excesivamente generoso con una ideolog铆a que se ha convertido en 鈥渞evolucionaria鈥 al personaje de la reacci贸n del capitalismo de estado. El marxismo est谩 exquisitamente construido para oscurecer estas nuevas relaciones, distorsionar su significado y, cuando todo lo dem谩s falla, reducirlas a sus categor铆as economicistas. Los pa铆ses y movimientos socialistas, a su vez, no son menos 芦socialistas禄 por sus 芦distorsiones禄 que por sus 芦logros禄 declarados. De hecho, sus 鈥渄esviaciones鈥 adquieren mayor significaci贸n que sus 鈥渓ogros鈥 porque revelan de manera convincente el aparato ideol贸gico que sirve para mistificar el capitalismo de Estado. Por eso, m谩s que nunca, es necesario que este aparato sea explorado, sus ra铆ces desenterradas, su l贸gica revelada y su esp铆ritu exorcizado del proyecto revolucionario moderno. Una vez llevada a la luz clara de la cr铆tica, se ver谩 como lo que realmente es, no como 芦incompleta禄, 芦vulgarizada禄 o 芦traicionada禄, sino como la esencia hist贸rica de la contrarrevoluci贸n: de la contrarrevoluci贸n que ha sido usada de manera efectiva que cualquier otra ideolog铆a hist贸rica desde el cristianismo por cualquier perspectiva liberadora precisamente en contra la liberaci贸n.

Marxismo y dominaci贸n

El marxismo converge con la ideolog铆a burguesa de la Ilustraci贸n en un punto en el que ambos parecen compartir una concepci贸n cientificista de la realidad. Sin embargo, lo que suele eludir a muchos cr铆ticos del cientificismo de Marx es la medida en que el 芦socialismo cient铆fico禄 objetiva el proyecto revolucionario y, por lo tanto, lo despoja necesariamente de todo contenido y objetivos 茅ticos. Los recientes intentos de los neomarxistas de infundir un significado psicol贸gico, cultural y ling眉铆stico en el marxismo lo desaf铆an en sus propios t茅rminos sin abordar con franqueza su naturaleza m谩s 铆ntima. Ya sea conscientemente o no, comparten el papel mistificador del marxismo, por muy 煤til que pueda ser su trabajo en t茅rminos estrictamente te贸ricos. De hecho, en cuanto al tema de la metodolog铆a cient铆fica, Marx puede leerse de muchas formas. Su comparaci贸n famosa en el 鈥淧refacio鈥 a la Capital de lo f铆sico que reproduce experimentalmente los fen贸menos naturales en su 鈥渆stado puro鈥 y su propia selecci贸n de Inglaterra como el 鈥locus classicus鈥 del capitalismo industrial en su propio d铆a, obviamente, revela un cientificista sesgo que es solo reforzado por su afirmaci贸n de que El Capital revela las 芦leyes naturales禄 del 芦movimiento econ贸mico禄 en el capitalismo; de hecho, que la obra trata 鈥渓a formaci贸n econ贸mica de la sociedad [y no solo el capitalismo]鈥 como un proceso de historia natural…鈥. Por otro lado, estas formulaciones pueden ser contrarrestadas por el car谩cter dial茅ctico de los Grundrisse y del propio Capital, dial茅ctica que indaga en las transformaciones internas de la sociedad capitalista desde un punto de vista org谩nico e inmanente que dif铆cilmente concuerda con la concepci贸n f铆sica de la realidad.

Sin embargo, lo que une decisivamente tanto al cientificismo de la f铆sica como a la dial茅ctica marxista es el concepto de 芦legalidad禄 en s铆 mismo: la idea preconcebida de que la realidad social y su trayectoria pueden explicarse en t茅rminos que remuevan las visiones humanas, las influencias culturales y, lo que es m谩s significativo, metas 茅ticas del proceso social. De hecho, el marxismo dilucida la funci贸n de estas 芦fuerzas禄 culturales, psicol贸gicas y 茅ticas en t茅rminos que las hacen supeditadas a las 芦leyes禄 que act煤an detr谩s de la voluntad humana. Las voluntades humanas, por su interacci贸n y obstrucci贸n mutuas, se 芦cancelan禄 entre s铆 y dejan libre al 芦factor econ贸mico禄 para determinar los asuntos humanos. O, para usar la monumental formulaci贸n de Engels, estas voluntades comprenden 芦innumerables fuerzas que se cruzan, una serie infinita de paralogramas de fuerzas que dan lugar a una resultante: el evento hist贸rico禄. Por tanto, a la larga, 芦lo econ贸mico es en 煤ltima instancia decisivo禄 (Carta a J. Bloch). De ninguna manera est谩 claro que Marx, que aduce el laboratorio del m茅dico como un paradigma, no hubiera estado en desacuerdo con la geometr铆a social de Engels. En cualquier caso, no viene al caso si las 芦leyes禄 sociales son dial茅cticas o no. El hecho es que constituyen una base consistentemente objetiva para el desarrollo social que es una caracter铆stica 煤nica del enfoque de la realidad de la Ilustraci贸n.

Debemos hacer una pausa para sopesar todas las implicaciones de este giro en lo que podr铆a llamarse la 芦teor铆a del conocimiento禄 de Marx. El pensamiento griego tambi茅n ten铆a una noci贸n de ley, pero una que estaba guiada m谩s por un concepto de 芦destino禄 o Moira que por 芦necesidad禄 en el sentido moderno del t茅rmino. Moira encarnaba el concepto de 芦necesidad禄 regido por el significado, por un objetivo 茅ticamente condicionado fijado por el 芦destino禄. La realizaci贸n real del 芦destino禄 fue gobernada por la justicia o Dike que preserv贸 el orden mundial manteniendo cada uno de los elementos c贸smicos dentro de sus l铆mites establecidos. La naturaleza m铆tica de esta concepci贸n del 芦derecho禄 no debe cerrar los ojos ante su contenido altamente 茅tico. La 鈥渘ecesidad鈥 no era simplemente una compulsi贸n, sino una computaci贸n moral que ten铆a significado y prop贸sito. En la medida en que el conocimiento humano tiene derecho a asumir que el mundo es ordenado 鈥攗n supuesto que la ciencia moderna comparte con las cosmolog铆as m铆ticas, aunque solo sea para hacer posible el conocimiento鈥, tiene derecho a asumir que este orden tiene inteligibilidad o significado. Puede ser traducido por el pensamiento humano en una constelaci贸n intencionada de relaciones. Desde el concepto impl铆cito de meta que es inherente a cualquier noci贸n de un universo ordenado, la filosof铆a griega podr铆a reclamar el derecho a hablar de 芦justicia禄 y 芦contienda禄 en el orden c贸smico, de 芦atracci贸n禄 y 芦repulsi贸n禄, de 芦injusticia禄 y 芦retribuci贸n禄. Dada la necesidad constante de una filosof铆a de la naturaleza que nos gu铆e hacia un sentido m谩s profundo de comprensi贸n ecol贸gica de nuestra relaci贸n deformada con el mundo natural, de ninguna manera estamos libres de una necesidad menos m铆tica de restaurar esta sensibilidad hel茅nica.

La Ilustraci贸n, al despojar a la ley de todo contenido 茅tico, produjo un cosmos objetivo que ten铆a un orden sin sentido. Laplace, su mayor astr贸nomo, elimin贸 no solo a dios de su descripci贸n del cosmos en su famosa respuesta a Napole贸n, sino tambi茅n el esp铆ritu cl谩sico que gui贸 el universo. Pero la Ilustraci贸n dej贸 una arena abierta a este esp铆ritu: la arena social, una en la que el orden todav铆a ten铆a significado y el cambio todav铆a ten铆a un prop贸sito. El pensamiento de la Ilustraci贸n retuvo la visi贸n 茅tica de una humanidad moral que podr铆a ser educada para vivir en una sociedad moral. Esta visi贸n, con su generoso compromiso con la libertad, la igualdad y la racionalidad, iba a ser el manantial del socialismo y el anarquismo ut贸picos en el siglo siguiente.

Ir贸nicamente, Marx complet贸 el pensamiento de la Ilustraci贸n al incorporar el cosmos laplaciano a la sociedad; no, desde luego, como un mecanicista tosco, sino como un cient铆fico en dura oposici贸n a cualquier forma de utopismo social. Mucho m谩s significativo que la creencia de Marx de que hab铆a arraigado el socialismo en la ciencia es el hecho de que hab铆a arraigado el 芦destino禄 de la sociedad en la ciencia. De aqu铆 en adelante, 鈥渉ombres鈥 se ve铆an (para usar las propias palabras de Marx en el 鈥淧refacio鈥 a El capital) como la 鈥減ersonificaci贸n de categor铆as econ贸micas, el portador del inter茅s de clase en particular鈥, no como individuos pose铆dos de la voluntad y del prop贸sito 茅tico. Se convirtieron en objetos de la ley social, una ley tan desprovista de significado moral como la ley c贸smica de Laplace. La ciencia no se hab铆a convertido simplemente en un medio para describir la sociedad, sino que se hab铆a convertido en su destino.

Lo significativo de esta subversi贸n del contenido 茅tico del derecho 鈥攅n realidad, esta subversi贸n de la dial茅ctica鈥 es la forma en que la dominaci贸n se eleva a la categor铆a de hecho natural. La dominaci贸n se anexa a la liberaci贸n como condici贸n previa para la emancipaci贸n social. Marx, si bien pudo haberse unido a Hegel en un compromiso con la conciencia y la libertad como realizaci贸n de las potencialidades de la humanidad, no tiene un criterio moral o espiritual inherente para afirmar este destino. Toda la teor铆a est谩 cautiva de su propia reducci贸n de la 茅tica a la ley, la subjetividad a la objetividad, la libertad a la necesidad. La dominaci贸n ahora se vuelve admisible como una 芦condici贸n previa禄 para la liberaci贸n, el capitalismo como una 芦condici贸n previa禄 para el socialismo, la centralizaci贸n como una 芦condici贸n previa禄 para la descentralizaci贸n, el Estado como una 芦condici贸n previa禄 para el comunismo. Habr铆a sido suficiente decir que el desarrollo material y t茅cnico son condiciones previas para la libertad, pero Marx, como veremos, dice mucho m谩s y en formas que tienen implicaciones siniestras para la realizaci贸n de la libertad. Las restricciones que el pensamiento ut贸pico en su mejor momento coloc贸 sobre cualquier transgresi贸n de los l铆mites morales de la acci贸n se descartan como 芦ideolog铆a禄. No es que Marx hubiera aceptado una sociedad totalitaria como cualquier otra cosa que una afrenta viciosa a su perspectiva, pero no hay consideraciones 茅ticas inherentes en su aparato te贸rico que excluyan la dominaci贸n de su an谩lisis social. Dentro de un marco marxista, tal exclusi贸n tendr铆a que ser el resultado de la ley social objetiva 鈥攅l proceso de la 鈥渉istoria natural鈥 鈥 y esa ley es moralmente neutral. Por tanto, la dominaci贸n puede ser cuestionada no en t茅rminos de una 茅tica que tenga un reclamo inherente de justicia y libertad; puede ser desafiada 鈥攐 validada鈥 solo por leyes objetivas que tengan validez propia, que existen a espaldas de los 芦hombres禄 y m谩s all谩 del alcance de la 芦ideolog铆a禄. Este defecto, que va m谩s all谩 de la cuesti贸n del 芦cientificismo禄 de Marx, es fatal, ya que abre la puerta a la dominaci贸n como el 铆ncubo oculto del proyecto marxista en todas sus formas y desarrollos posteriores.

** La conquista de la naturaleza

El impacto de esta falla se hace evidente una vez que examinamos las premisas del proyecto marxista en su nivel m谩s b谩sico, pues en este nivel encontramos que la dominaci贸n literalmente 鈥渙rdena鈥 el proyecto y le da inteligibilidad. Mucho m谩s importante que el concepto de desarrollo social de Marx como la 芦historia de la lucha de clases禄 es su drama de la expulsi贸n de la humanidad de la animalidad a la sociedad, el 芦desarraigo禄 de la humanidad de la 芦eternidad禄 c铆clica de la naturaleza en la temporalidad lineal de la historia. Para Marx, la humanidad se socializa solo en la medida en que los 芦hombres禄 adquieren el equipamiento t茅cnico y las estructuras institucionales para lograr la 芦conquista禄 de la naturaleza, una 芦conquista禄 que implica la sustituci贸n de la humanidad 芦universal禄 por la tribu parroquial, relaciones econ贸micas para relaciones de parentesco, trabajo abstracto para trabajo concreto, historia social para historia natural. Aqu铆 radica el papel 鈥渞evolucionario鈥 del capitalismo como era social. 鈥淓l per铆odo burgu茅s de la historia tiene que crear la base material del nuevo mundo: por un lado, el intercambio universal basado en la dependencia mutua de la humanidad y los medios de ese intercambio; por otro lado, el desarrollo de los poderes productivos del hombre y la transformaci贸n de la producci贸n material en una dominaci贸n cient铆fica de los agentes naturales鈥, escribe Marx en The Future Results of British Rule in India (julio de 1853). 芦La industria y el comercio burgueses crean estas condiciones materiales de un mundo nuevo de la misma manera que las revoluciones geol贸gicas han creado la superficie de la tierra. Cuando una gran revoluci贸n social haya dominado los resultados de la 茅poca burguesa, el mercado del mundo y las modernas potencias de producci贸n y los haya sometido al control com煤n de los pueblos m谩s avanzados, solo entonces el progreso humano dejar谩 de parecerse a ese espantoso 铆dolo pagano, que no beber铆a el n茅ctar sino de los cr谩neos de los muertos禄.

La naturaleza convincente de las formulaciones de Marx 鈥攕u esquema evolutivo, su uso de analog铆as geol贸gicas para explicar el desarrollo hist贸rico, su tratamiento cientificista grosero de los fen贸menos sociales, su objetivaci贸n de la acci贸n humana como una esfera m谩s all谩 de la evaluaci贸n 茅tica y el ejercicio de la voluntad humana鈥 son todas de lo m谩s llamativo por el per铆odo en el que se escribieron (el 鈥減er铆odo鈥 Grundrisse de Marx). Tambi茅n son sorprendentes debido a la 芦misi贸n禄 hist贸rica que Marx imparti贸 al gobierno ingl茅s en la India: la 芦destrucci贸n禄 de las antiguas formas de vida indias (芦la aniquilaci贸n de la vieja sociedad asi谩tica禄) y la 芦regeneraci贸n禄 de la India como naci贸n burguesa (芦el establecimiento de las bases materiales de la sociedad occidental en Asia禄). La coherencia de Marx en todas estas 谩reas merece respeto, no una restauraci贸n de mal gusto de las ideas cl谩sicas con una ex茅gesis ecl茅ctica y un adorno te贸rico o una 芦actualizaci贸n禄 de Marx con conclusiones de mosaico que se toman prestadas de cuerpos de ideas completamente extra帽os. Marx es m谩s riguroso en su noci贸n del progreso hist贸rico como conquista de la naturaleza que sus ac贸litos posteriores y, m谩s recientemente, los neomarxistas. Casi cinco a帽os despu茅s, en los Grundrisse, iba a representar la 芦gran influencia civilizadora del capital禄 de una manera que concuerda completamente con su noci贸n de la 芦misi贸n禄 brit谩nica en la India: 芦la producci贸n (por el capital) de un escenario de la sociedad en comparaci贸n con la que todas las etapas anteriores parecen ser meramente progreso local e idolatr铆a de la naturaleza. La naturaleza se convierte por primera vez en un simple objeto para la humanidad, una pura utilidad; deja de ser reconocido como un poder por derecho propio; y el conocimiento te贸rico de sus leyes independientes aparece solo como una estratagema dise帽ada para someterlo a las necesidades humanas, ya sea como objeto de consumo o como medio de producci贸n. Siguiendo esta tendencia, el capital ha ido m谩s all谩 de las fronteras y los prejuicios nacionales, m谩s all谩 de la deificaci贸n de la naturaleza y la satisfacci贸n heredada y autosuficiente de las necesidades existentes confinadas dentro de l铆mites bien definidos, y la reproducci贸n de la forma de vida tradicional. Es destructivo de todo esto, y permanentemente revolucionario, derribando todos los obst谩culos que impiden el desarrollo de las fuerzas productivas, la expansi贸n de las necesidades, la diversidad de la producci贸n y la explotaci贸n e intercambio de las fuerzas naturales e intelectuales禄.

Estas palabras podr铆an extraerse casi directamente de la visi贸n de D’Holbach de la naturaleza como un 芦laboratorio inmenso禄, de los himnos de D’Alembert a una nueva ciencia que barre 芦todo lo que tiene ante s铆 … como un r铆o que ha roto su presa禄, de la hipostasizaci贸n de Diderot de la t茅cnica en el progreso humano, a partir de la imagen aprobatoria de Montesquieu de una naturaleza arrebatada, una imagen que, juiciosamente mezclada con la met谩fora de William Petty de la naturaleza como la 芦madre禄 y el trabajo como el 芦padre禄 de todas las mercanc铆as, revela claramente la matriz de la Ilustraci贸n de la perspectiva de Marx. Como Ernst Cassirer iba a concluir en una evaluaci贸n de la mente de la ilustraci贸n: 鈥淭odo el siglo XVIII est谩 impregnado de esta convicci贸n, a saber, que en la historia de la humanidad ha llegado el momento de privar a la naturaleza de sus secretos cuidadosamente guardados, de dejarla no en la oscuridad para maravillarse como un misterio incomprensible, sino para llevarla bajo la luz brillante de la raz贸n y analizarla con todas sus fuerzas fundamentales鈥 (La Filosof铆a de la Ilustraci贸n).

Dejando a un lado las ra铆ces ilustradas del marxismo, la noci贸n de que la naturaleza es un 芦objeto禄 para ser utilizado por el 芦hombre禄 conduce no solo a la total desespiritualizaci贸n de la naturaleza sino a la total desespiritualizaci贸n del 芦hombre禄. De hecho, en mayor medida de lo que Marx estaba dispuesto a admitir, los procesos hist贸ricos se mueven tan ciegamente como los naturales en el sentido de que carecen de conciencia. El orden social se desarrolla bajo la coacci贸n de leyes que son tan suprahumanas como el orden natural. La teor铆a marxista ve al 芦hombre禄 como la encarnaci贸n de dos aspectos de la realidad material: en primer lugar, como un productor que se define a s铆 mismo por el trabajo; en segundo lugar, como un ser social cuyas funciones son principalmente econ贸micas. Cuando Marx declara que 鈥渓os hombres pueden distinguirse de los animales por la conciencia, la religi贸n o cualquier otra cosa que se quiera (pero ellos) comienzan a distinguirse de los animales tan pronto como comienzan a producir sus medios de subsistencia鈥 (La ideolog铆a alemana), b谩sicamente trata a la humanidad como una 芦fuerza禄 en el proceso productivo que se diferencia de otras 芦fuerzas禄 materiales solo en la medida en que el 芦hombre禄 puede conceptualizar las operaciones productivas que los animales realizan de manera instintiva. Es dif铆cil darse cuenta de cu谩n decisivamente esta noci贸n de humanidad rompe con el concepto cl谩sico. Para Arist贸teles, los 芦hombres禄 cumpl铆an su humanidad en la medida en que pod铆an vivir en una polis y lograr la 芦buena vida禄. El pensamiento hel茅nico en su conjunto distingu铆a a los 芦hombres禄 de los animales en virtud de sus capacidades racionales. Si un 芦modo de producci贸n禄 no debe considerarse simplemente como un medio de supervivencia, sino como un 芦modo de vida definido禄 de modo que los 芦hombres禄 son 芦lo que producen y c贸mo producen禄 (La ideolog铆a alemana), la humanidad, en efecto, puede considerarse como un instrumento de producci贸n. La 芦dominaci贸n del hombre por el hombre禄 es principalmente un fen贸meno t茅cnico m谩s que 茅tico. Dentro de este marco incre铆blemente reduccionista, si es v谩lido que el 芦hombre禄 domine al 芦hombre禄 debe juzgarse principalmente en t茅rminos de necesidades y posibilidades t茅cnicas, por muy desagradable que este criterio pueda parecerle al propio Marx si lo hubiera enfrentado en toda su brutal claridad. Tambi茅n la dominaci贸n, como veremos con el ensayo de Engels 芦Sobre la autoridad禄, se convierte en un fen贸meno t茅cnico que apuntala el reino de la libertad.

La sociedad, a su vez, se convierte en un modo de trabajo que debe juzgarse por su capacidad para satisfacer las necesidades materiales. La sociedad de clases sigue siendo inevitable mientras el 芦modo de producci贸n禄 no proporcione el tiempo libre y la abundancia material para la emancipaci贸n humana. Hasta que no se alcance el nivel t茅cnico apropiado, el desarrollo evolutivo del 鈥渉ombre鈥 permanece incompleto. De hecho, las visiones comunistas populares de 茅pocas anteriores son mera ideolog铆a porque 芦solo se generaliza el deseo禄 mediante intentos prematuros de lograr una sociedad igualitaria, 芦y con el deseo se reproducir铆a necesariamente la lucha por las necesidades y toda la vieja mierda禄. (La ideolog铆a alemana). Finalmente, incluso donde la t茅cnica alcanza un nivel relativamente alto de desarrollo, 鈥渆l reino de la libertad no comienza hasta que se pasa el punto en el que se requiere trabajo bajo la compulsi贸n de la necesidad y la utilidad externa. En la naturaleza misma de las cosas, se encuentra m谩s all谩 de la esfera de la producci贸n material en el sentido estricto del t茅rmino. As铆 como el salvaje debe luchar con la naturaleza, para satisfacer sus necesidades, para mantener su vida y reproducirla, el hombre civilizado debe hacerlo tambi茅n as铆, y debe hacerlo en todas las formas de sociedad y bajo todos los modos posibles de producci贸n. Con su desarrollo se expande el 谩mbito de la necesidad natural, porque sus deseos aumentan; pero al mismo tiempo aumentan las fuerzas de producci贸n, por lo que se satisfacen estas necesidades. La libertad en este campo no puede consistir en otra cosa que en el hecho de que el hombre socializado, los productores asociados, regulan racionalmente su intercambio con la naturaleza, la ponen bajo su control com煤n, en lugar de ser gobernado por ella como por un poder ciego; que cumplan su tarea con el menor gasto de energ铆a y en las condiciones m谩s adecuadas a su naturaleza humana y m谩s dignas de ella. Pero siempre sigue siendo un reino de necesidad. M谩s all谩 de 茅l comienza ese desarrollo del poder humano, que es su propio fin, el verdadero reino de la libertad, que, sin embargo, solo puede florecer sobre ese reino de la necesidad como base. El acortamiento de la jornada laboral es su premisa fundamental鈥. (Capital, vol. III) El marco conceptual burgu茅s alcanza su apogeo, aqu铆 en im谩genes del 芦salvaje que debe luchar con la naturaleza禄, la expansi贸n ilimitada de necesidades que se opone a los l铆mites 芦ideol贸gicos禄 de la necesidad (es decir, el concepto de medida, equilibrio y autosuficiencia), la racionalizaci贸n de la producci贸n y el trabajo como desiderata en s铆 mismos de car谩cter estrictamente t茅cnico, la aguda dicotom铆a entre libertad y necesidad, y el conflicto con la naturaleza como condici贸n de la vida social en todos sus aspectos. 鈥攃lase o sin clase, propietaria o comunista.

En consecuencia, el socialismo se mueve ahora dentro de una 贸rbita en la que, para usar la formulaci贸n de Max Horkheimer, 芦la dominaci贸n de la naturaleza implica la dominaci贸n del hombre禄, no solo 芦la subyugaci贸n de la naturaleza externa, humana y no humana禄, sino la naturaleza humana. (El eclipse de la raz贸n). Tras su escisi贸n del mundo natural, el 芦hombre禄 no puede esperar la redenci贸n de la sociedad de clases y la explotaci贸n hasta que 茅l, como fuerza t茅cnica entre las t茅cnicas creadas por su propio ingenio, pueda trascender su objetivaci贸n. La precondici贸n para esta trascendencia es cuantitativamente medible: la 鈥渞educci贸n de la jornada de trabajo es su premisa fundamental鈥. Hasta que se cumplan estas condiciones previas, el 芦hombre禄 permanece bajo la tiran铆a de la ley social, la compulsi贸n de la necesidad y la supervivencia. El proletariado, no menos que cualquier otra clase de la historia, est谩 cautivo de los procesos impersonales de la historia. De hecho, como la clase que est谩 m谩s completamente deshumanizada por las condiciones burguesas, solo puede trascender su estatus objetivado a trav茅s de una 芦necesidad urgente, ya no disimulable, absolutamente imperativa…禄 Para Marx, 芦la cuesti贸n no es qu茅 tal o cual proletario, o incluso todo el proletariado en este momento, considera como su objetivo. La cuesti贸n es qu茅 es el proletariado y qu茅, en consecuencia, se ver谩 obligado a hacer禄. (La Sagrada Familia). Su 芦ser禄, aqu铆, es el de objeto y la ley social funciona como coacci贸n, no como 芦destino禄. La subjetividad del proletariado sigue siendo producto de su objetividad 鈥攊r贸nicamente, una noci贸n que encuentra un cierto grado de verdad en el hecho de que cualquier recurso radical meramente a los factores objetivos que entran en la formaci贸n de una 芦conciencia proletaria禄 o el contraataque de la conciencia de clase como un latigazo contra el socialismo en la forma de una clase trabajadora que ha 芦comprado el capitalismo禄, que busca su participaci贸n en la opulencia proporcionada por el sistema. As铆, donde la reacci贸n es la base real de la acci贸n y la necesidad es la base de la motivaci贸n, el esp铆ritu burgu茅s se convierte en el 芦esp铆ritu mundial禄 del marxismo.

El desencanto de la naturaleza produce el desencanto de la humanidad. El 芦hombre禄 aparece como un complejo de intereses y la conciencia de clase como la generalizaci贸n de estos intereses al nivel de la conciencia. En la medida en que la visi贸n cl谩sica de la autorrealizaci贸n a trav茅s de la polis retrocede ante la visi贸n marxista de la autoconservaci贸n a trav茅s del socialismo, el esp铆ritu burgu茅s adquiere un grado de sofisticaci贸n que hace que sus primeros portavoces (Hobbes, Locke) parezcan ingenuos. El 铆ncubo de la dominaci贸n revela ahora plenamente su l贸gica autoritaria. As铆 como la necesidad se convierte en la base de la libertad, la autoridad se convierte en la base de la coordinaci贸n racional. Esta noci贸n, ya impl铆cita en la dura separaci贸n de Marx de los reinos de la necesidad y la libertad 鈥攗na separaci贸n que Fourier deb铆a desafiar con dureza鈥 se hace expl铆cita en el ensayo de Engels 芦Sobre la autoridad禄. Para Engels, la f谩brica es un hecho natural de la t茅cnica, no una forma espec铆ficamente burguesa de racionalizar el trabajo; por tanto, existir谩 tanto bajo el comunismo como bajo el capitalismo. Persistir谩 芦independientemente de toda organizaci贸n social禄. Coordinar las operaciones de una f谩brica requiere una 芦obediencia imperiosa禄, en la que los trabajadores de la f谩brica carecen de toda 芦autonom铆a禄. Sociedad de clases o sin clases, el reino de la necesidad es tambi茅n un reino de mando y obediencia, de gobernante y gobernado. De una manera totalmente congruente con todos los ide贸logos de clase desde el inicio de la sociedad de clases, Engels casa el socialismo con el mando y el gobierno como un hecho natural. La dominaci贸n se reelabora de un atributo social a una condici贸n previa para la autoconservaci贸n en una sociedad t茅cnicamente avanzada.

Jerarqu铆a y dominaci贸n

Estructurar un proyecto revolucionario en torno a una 芦ley social禄 que carece de contenido 茅tico, un orden que carece de sentido, una dura oposici贸n entre 芦hombre禄 y naturaleza, compulsi贸n m谩s que conciencia, todo ello junto con la dominaci贸n como condici贸n previa para la libertad, degrada el concepto de libertad y lo asimila a su opuesto: la coerci贸n. La conciencia se convierte en el reconocimiento de su falta de autonom铆a, as铆 como la libertad se convierte en el reconocimiento de la necesidad. Surge una pol铆tica de 芦liberaci贸n禄 que refleja el desarrollo de la sociedad capitalista avanzada hacia la producci贸n nacionalizada, la planificaci贸n, la centralizaci贸n, el control racionalizado de la naturaleza y el control racionalizado de los 芦hombres禄. Si el proletariado no puede comprender su propio 芦destino禄 por s铆 mismo, un partido que hable en su nombre se justifica como la expresi贸n aut茅ntica de esa conciencia, aunque se oponga al proletariado mismo. Si el capitalismo es el medio hist贸rico por el cual la humanidad logra la conquista de la naturaleza, las t茅cnicas de la industria burguesa simplemente necesitan reorganizarse para servir a los objetivos del socialismo. Si la 茅tica es meramente ideolog铆a, los objetivos socialistas son el producto de la historia m谩s que de la reflexi贸n y es por criterios mandados por la historia que debemos determinar los problemas de fines y medios, no por la raz贸n y la disputa.

Parece haber fragmentos en los escritos de Marx que podr铆an contraponerse a esta sombr铆a imagen del socialismo marxista. El 鈥淒iscurso de Marx en el aniversario del peri贸dico del pueblo鈥 (abril de 1856), por ejemplo, describe la esclavitud del 鈥渉ombre鈥 por el 鈥渉ombre鈥 en el intento de dominar la naturaleza como una 鈥渋nfamia鈥. La 芦luz pura de la ciencia parece incapaz de brillar sino sobre un fondo oscuro de ignorancia禄 y nuestros logros t茅cnicos 芦parecen resultar en dotar a las fuerzas materiales de vida intelectual y en embrutecer la vida humana en una fuerza material禄. Esta evaluaci贸n moral se repite en los escritos de Marx m谩s como explicaciones del desarrollo hist贸rico que como justificaciones que le dan significado. Pero Alfred Schmidt, quien los cita extensamente en El concepto de naturaleza de Marx, se olvida de decirnos que Marx a menudo ve铆a tales evaluaciones morales como evidencia de un sentimentalismo inmaduro. El 芦discurso禄 se burla de quienes 芦se lamentan禄 por la miseria que producen los avances t茅cnicos y cient铆ficos. 芦Por nuestra parte禄, declara Marx, 芦no nos equivocamos en la forma del esp铆ritu sagaz [se puede traducir justificadamente 鈥渆sp铆ritu sagaz鈥 por 鈥渁stucia de la raz贸n鈥漖 que sigue marcando todas estas contradicciones. Sabemos que para trabajar bien las nuevas fuerzas de la sociedad, solo quieren ser dominados por hombres novedosos, y as铆 son los trabajadores禄. El discurso, de hecho, termina con un homenaje a la industria moderna y, en particular, al proletariado ingl茅s como los 芦primog茅nitos de la industria moderna禄.

Incluso si uno ve las inclinaciones 茅ticas de Marx como aut茅nticas, son marginales para el n煤cleo de sus escritos. Los intentos de redimir a Marx y fragmentos de sus escritos de la l贸gica de su pensamiento y obra se vuelven ideol贸gicos porque ofuscan una exploraci贸n profunda del significado del marxismo como pr谩ctica y la medida en que un 芦an谩lisis de clase禄 puede revelar las fuentes de la opresi贸n. Llegamos, aqu铆, a una divisi贸n fundamental dentro del socialismo en su conjunto: los l铆mites de un an谩lisis de clase, la capacidad de una teor铆a basada en las relaciones de clase y las relaciones de propiedad para explicar la historia y la crisis moderna.

B谩sico para el socialismo antiautoritario 鈥攅spec铆ficamente, para el comunismo anarquista鈥 es la noci贸n de que la jerarqu铆a y la dominaci贸n no pueden ser subsumidas por el dominio de clase y la explotaci贸n econ贸mica, de hecho, que son m谩s fundamentales para la comprensi贸n del proyecto revolucionario moderno. Antes de que el 芦hombre禄 comenzara a explotar al 芦hombre禄, comenz贸 a dominar a la mujer; incluso antes, si vamos a aceptar el punto de vista de Paul Radin; los ancianos comenzaron a dominar a los j贸venes a trav茅s de una jerarqu铆a de grupos de edad, gerontocracias y culto a los antepasados. El poder del humano sobre el humano es anterior a la formaci贸n misma de clases y modos econ贸micos de opresi贸n social. Si 鈥淟a historia de toda la sociedad existente hasta ahora es la historia de las luchas de clases鈥, este orden de la historia est谩 precedido por un conflicto anterior m谩s fundamental: la dominaci贸n social de las gerontocracias, el patriarcado e incluso la burocracia. Explorar el surgimiento de la jerarqu铆a y la dominaci贸n est谩 obviamente m谩s all谩 del alcance de este trabajo. Lo he tratado con considerable detalle en mi pr贸ximo libro, La ecolog铆a de la libertad. Tal exploraci贸n nos llevar铆a m谩s all谩 de la econom铆a pol铆tica hacia el 谩mbito de la econom铆a dom茅stica, el 谩mbito civil hacia el 谩mbito familiar, el 谩mbito de clase hacia el 谩mbito sexual. Nos proporcionar铆a un conjunto de fundamentos psicosociales completamente nuevos desde los que leer la naturaleza de la opresi贸n humana y abrir铆a un horizonte completamente nuevo desde el cual medir el verdadero significado de la libertad humana. Ciertamente tendr铆amos que deshacernos de la funci贸n que Marx imparte al inter茅s y a la t茅cnica como determinantes sociales, que no es negar su papel hist贸rico, sino buscar en las demandas de factores no econ贸micos como el estatus, el orden, el reconocimiento, de hecho, en los derechos y deberes que incluso pueden resultar materialmente gravosos para los estratos dominantes de la sociedad. Esto est谩 claro: ya no servir谩 insistir en que una sociedad sin clases, libre de la explotaci贸n material, ser谩 necesariamente una sociedad liberada. No hay nada en el futuro social que sugiera que la burocracia sea incompatible con una sociedad sin clases, la dominaci贸n de las mujeres, de los j贸venes, de los grupos 茅tnicos o incluso de los estratos profesionales.

Estas nociones revelan los l铆mites del propio trabajo de Marx, su incapacidad para comprender un 谩mbito de la historia que es vital para comprender la libertad misma. Marx es tan ciego a la autoridad como tal que se convierte en una mera caracter铆stica t茅cnica de la producci贸n, un 芦hecho natural禄 en el metabolismo del 芦hombre禄 con la naturaleza. La mujer tambi茅n se convierte en un ser explotado no porque el hombre la vuelva d贸cil (o 芦d茅bil禄 para usar un t茅rmino que Marx consideraba su rasgo m谩s entra帽able), sino porque su trabajo est谩 esclavizado por el hombre. Los ni帽os siguen siendo simplemente 芦infantiles禄, la expresi贸n de la 芦naturaleza humana禄 ind贸mita e indisciplinada. La naturaleza, no hace falta decirlo, sigue siendo un mero objeto de utilidad, sus leyes deben ser dominadas y comandadas en una empresa de conquista. No puede haber una teor铆a marxista de la familia, del feminismo o de la ecolog铆a porque Marx niega los problemas que plantean o, peor a煤n, los transmuta en econ贸micos. Por tanto, los intentos de formular un feminismo marxista tienden a degenerar en 芦salarios para amas de casa禄, una psicolog铆a marxista en una lectura marcuseana de Freud, y una ecolog铆a marxista en 芦la contaminaci贸n es rentable禄. Lejos de aclarar las cuestiones que pueden ayudar a definir el proyecto revolucionario, estos esfuerzos de hibridaci贸n las ocultan al hacer dif铆cil ver que las mujeres de la 芦clase dominante禄 son gobernadas por hombres de la 芦clase dominante禄, que Freud es simplemente el alter ego de Marx, que el equilibrio ecol贸gico presupone una sensibilidad y una 茅tica nuevas que no solo son distintas del marxismo, sino que se oponen rotundamente a 茅l.

La obra de Marx no es solo la ideolog铆a m谩s sofisticada del capitalismo de Estado, sino que impide una concepci贸n verdaderamente revolucionaria de la libertad. Altera nuestra percepci贸n de los problemas sociales de tal manera que no podemos anclar de manera relevante el proyecto revolucionario en las relaciones sexuales, la familia, la comunidad, la educaci贸n y el fomento de una sensibilidad y una 茅tica verdaderamente revolucionarias. En cada punto de esta empresa, nos vemos obstaculizados por categor铆as economicistas que reclaman una prioridad m谩s fundamental y, por lo tanto, invalidan la empresa desde el principio. Simplemente enmendar estas categor铆as economicistas o modificarlas es reconocer su soberan铆a sobre la conciencia revolucionaria en forma alterada, no cuestionar su relaci贸n con otras m谩s fundamentales. Es incorporar el oscurantismo en la empresa desde el comienzo de nuestra investigaci贸n. El desarrollo de un proyecto revolucionario debe comenzar despoj谩ndose de las categor铆as marxistas desde el principio, para fijarse en las m谩s b谩sicas creadas por la sociedad jer谩rquica desde sus inicios, tanto m谩s para colocar las econ贸micas en el contexto adecuado. Ya no es simplemente el capitalismo lo que queremos demoler; es un mundo m谩s antiguo y arcaico que sigue vivo en el presente: la dominaci贸n de lo humano por lo humano, la l贸gica de la jerarqu铆a como tal.