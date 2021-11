–

De parte de La Peste November 11, 2021 40 puntos de vista

Es posible que la izquierda se haya equivocado sobre el desarrollo capitalista y el cambio revolucionario? 驴Es posible que el capitalismo del siglo XX no est茅 芦moribundo禄 y que la Revoluci贸n Rusa no marc贸 el comienzo de una 鈥渆ra de guerras y revoluciones鈥, como predijo Lenin?; 驴Que el capitalismo no se desenvuelve seg煤n una dial茅ctica 芦inmanente禄 en la que se encuentran las 芦semillas禄 de su propia destrucci贸n? 驴Ser谩 que estamos en una incesante 鈥渇ase ascendente鈥 del capitalismo?

Con desesperaci贸n procedemos 鈥擧ungr铆a en 1956, Par铆s en 1968, Checoslovaquia en 1969, Polonia a principios de la d茅cada de 1980鈥 a la b煤squeda de pruebas de un proletariado revolucionario sin ver la tr谩gica marginalidad de estos acontecimientos. Recurrimos a China, Cuba, el sudeste de Asia, Portugal y Nicaragua en busca de evidencia de una 芦era revolucionaria禄 o los conflictos de Corea y Vietnam en busca de evidencia de una 芦era asolada por la guerra禄 sin ver sus limitaciones nacionalistas. Tratamos de reconocer cu谩n ambiguos son en relaci贸n con el hecho m谩s amplio de un capitalismo enormemente expandido, la medida en que el mercado ha profundizado su alcance en los aspectos m谩s 铆ntimos de la vida social, la sorprendente estabilidad del sistema como un todo, su escalofriante sofisticaci贸n tecnol贸gica que ha hecho sin sentido todas las im谩genes de revoluciones insurreccionales en los principales centros del capitalismo.

Tampoco podemos seguir usando 芦traiciones禄 para explicar los fracasos de las cuatro generaciones pasadas. Un patr贸n de traici贸n tan consistente sugiere una debilidad interna en la 鈥減erspectiva鈥 socialista tradicional del capitalismo, y la revoluci贸n que plantea m谩s preguntas de las que responde. El proyecto socialista es realmente fr谩gil si la traici贸n puede ocurrir con tanta facilidad y si el 芦茅xito禄 produce rasgos burocr谩ticos tan constrictivos y reaccionarios que la historia es mejor por sus fracasos. La Revoluci贸n Rusa fue una cat谩strofe cuya sombra ha ensombrecido todo el siglo y vive en nuestros sue帽os m谩s como una pesadilla que como una visi贸n de esperanza.

Las respuestas no se encuentran en el quietismo y la derrota. No es derrotista reconocer que nuestras expectativas eran injustificadas y los an谩lisis que las alimentaron fueron igualmente err贸neos. Tampoco es posible la acomodaci贸n si el capitalismo sigue siendo irracional hasta la m茅dula; que siempre ha sido as铆 (a pesar de los argumentos de Marx sobre su 芦papel progresista禄 en sentido contrario); y que siempre ha estado en desacuerdo con un potencial permanente de libertad y equilibrio ecol贸gico. Pero antes de que se pueda ver ese potencial y se desarrolle una pr谩ctica relevante a partir de los esfuerzos por realizarlo, debemos despejar la niebla ideol贸gica que oscurece nuestro pensamiento. Esta niebla surge de una coyuntura de fuerzas que ha sido seriamente mal juzgada por los radicales durante m谩s de un siglo y de una mala interpretaci贸n de los fen贸menos que abarcan los 煤ltimos cuatro siglos.

Los fracasos del an谩lisis cl谩sico

Ya sea que se elija llamar al capitalismo 芦progresista禄 y 芦permanentemente revolucionario禄, para usar las palabras de Marx, o un 芦mal hist贸ricamente necesario禄, para usar las de Bakunin en lo que respecta al Estado, el hecho es que la Primera Guerra Mundial abri贸 una era completamente nueva en la teor铆a social radical. El terrible derramamiento de sangre de la guerra plante贸 serios desaf铆os a la exuberante creencia en el progreso que el siglo anterior asoci贸 con el nuevo orden social. Al mismo tiempo, las convulsiones revolucionarias del per铆odo 1917-23 despertaron nuevas esperanzas sobre la inminente probabilidad de una sociedad racional: del socialismo y la emancipaci贸n humana. El universalismo y el humanismo del proyecto socialista tal como fue formulado en ese momento no tienen ning煤n simil en el nuestro. Claramente, se acord贸, el capitalismo hab铆a dejado de ser 芦progresista禄 o 芦hist贸ricamente necesario禄 independientemente de si era 芦malvado禄 o no. Si tuvo una 鈥渇ase ascendente鈥 caracterizada por avances dram谩ticos en la tecnolog铆a y la desmitificaci贸n de todos los v铆nculos humanos tradicionales, y entre la humanidad y la naturaleza, definitivamente no hab铆a entrado en una 鈥渇ase descendente鈥 que garantizara su autoextinci贸n.

El proyecto socialista fue muy espec铆fico sobre el cambio en el ciclo del desarrollo capitalista. En su 芦fase ascendente禄, el capitalismo presumiblemente hab铆a establecido las precondiciones t茅cnicas para el socialismo. Parec铆a fomentar el internacionalismo secularizando todos los lazos y experiencias humanas, dando pasos de gigante en el desarrollo cultural y pol铆tico, ampliando la productividad y las necesidades humanas, racionalizando la experiencia y la producci贸n y, sobre todo, creando una clase especial, el proletariado, cuyos intereses y aflicciones la condujeron inexorablemente hacia la abolici贸n del sistema salarial, el capitalismo y la sociedad de clases como tal. Incluso si fuera razonable suponer que sin conciencia de clase el proletariado no podr铆a convertirse en una 芦clase hegem贸nica禄 m谩s que el campesinado m谩s quietista, los te贸ricos socialistas enfatizaron que los 芦eventos objetivos禄 鈥搚 en opini贸n de Lenin, un partido de revolucionarios conscientes鈥 proporcionar铆an la autorreflexi贸n que podr铆a haber hecho posible una revoluci贸n proletaria exitosa.

El estallido de la Segunda Guerra Mundial proporcion贸 evidencia concluyente del fracaso de este enquistado an谩lisis. Por casi diez a帽os antes de la guerra, el capitalismo mundial hab铆a alcanzado un per铆odo sin precedentes de estancamiento y declive. La econom铆a estaba congelada en crisis que parec铆an cr贸nicas e intratables. El nivel de vida, el empleo, las esperanzas de recuperaci贸n y la creencia en la legitimidad del orden social hab铆a ca铆do a un m铆nimo hist贸rico en comparaci贸n con la era anterior a la Primera Guerra Mundial. Tras el colapso financiero de 1929, el proletariado emergi贸 de manera casi explosiva como fuerza social. Aunque en gran medida a la defensiva, las insurrecciones obreras lideradas por socialistas estallaron en Austria y Espa帽a (1934); las huelgas generales barrieron Francia, marcadas por el izado de banderas rojas sobre las f谩bricas (1935); Las ocupaciones de plantas y las luchas combativas con la polic铆a en los Estados Unidos crearon la ilusi贸n de una crisis casi insurreccional, reforzada por el malestar agrario en el que los agricultores armados cerraron las subastas y obstruyeron el movimiento de productos durante las huelgas de los agricultores con barricadas en las carreteras. A pesar de reveladores fracasos, este movimiento podr铆a reclamar 茅xitos definitivos aunque ilusorios: la elecci贸n del Frente Popular en Francia y Espa帽a; el reconocimiento de los sindicatos industriales en Estados Unidos; y, finalmente, los ef铆meros logros de la Revoluci贸n espa帽ola en 1936-37, que dieron un ejemplo sin precedentes de autogesti贸n obrera y campesina. Rara vez un movimiento de masas insurgente hab铆a logrado tanta perseverancia y militancia. De hecho, el fascismo no s贸lo parec铆a una expresi贸n de una crisis general en el orden social capitalista que exig铆a una vigorosa imposici贸n de controles totalitarios, sino tambi茅n una reacci贸n defensiva de una burgues铆a tradicional ante un creciente y cada vez m谩s amenazador movimiento obrero cuya militancia parec铆a estar al borde de la revoluci贸n social absoluta.

El capitalismo en la d茅cada de 1930 tambi茅n parec铆a ser un ejemplo de libro de texto 鈥渕aterialista hist贸rico鈥 de un orden social que hab铆a sobrevivido a su legitimidad. No solo la d茅cada estuvo estancada econ贸micamente y devastada por el conflicto de clases; tambi茅n estaba tecnol贸gicamente estancada. A juzgar por la literatura de la 茅poca, se podr铆a argumentar de manera convincente la noci贸n de Marx de que 芦las fuerzas materiales de producci贸n禄 hab铆an 芦entrado en conflicto con las relaciones de producci贸n existentes禄. La tecnolog铆a estaba sujeta a fuertes restricciones corporativas y monopol铆sticas que imped铆an la innovaci贸n. El capitalismo, al parecer, ya no pod铆a realizar su funci贸n 芦hist贸ricamente asignada禄 de promover las 芦condiciones previas materiales禄 para la libertad; de hecho, parec铆a bloquear su desarrollo. Presumiblemente, se necesitaba una revoluci贸n socialista para devolver a la sociedad a la historia, es decir, para restaurar el impulso de los avances tecnol贸gicos que el orden social burgu茅s ya no pod铆a sostener.

Finalmente, el estallido de la Segunda Guerra Mundial fue visto como la culminaci贸n de la 鈥渃risis cr贸nica del capitalismo鈥, su cl铆max y literalmente el campo de batalla para una resoluci贸n de la llamada 鈥渃uesti贸n social鈥. La deserci贸n masiva de los liberales de izquierda a la causa militar aliada no provoc贸 desesperaci贸n entre los movimientos radicales ya contra铆dos de los a帽os cuarenta. La Segunda Guerra Mundial, dec铆an los marxistas tradicionales, era simplemente una continuaci贸n de la Primera Guerra Mundial, una aventura imperialista que reabrir铆a todas las heridas que causaron que su predecesora terminara en una revoluci贸n social. De hecho, esta segunda guerra se visualiz贸 ahora como un conflicto de corta duraci贸n. Las masas proletarias de la d茅cada de 1940, presumiblemente m谩s educadas por sus experiencias durante el per铆odo de entreguerras de decadencia capitalista, conflicto social, revoluciones, la dieta habitual de 芦traiciones calculadas [treachery]禄 y 芦traici贸nes [betrayal]禄 servida por la socialdemocracia y el estalinismo, y un sentido ampliado de la solidaridad de clase y el internacionalismo, actuar铆an para cambiar la sociedad con mayor determinaci贸n que la generaci贸n anterior. Dado un per铆odo de tiempo razonable, los bloques imperialistas contendientes en el conflicto mundial revelar铆an su 鈥渂ancarrota鈥 y un movimiento obrero subterr谩neo, incluso en la Alemania fascista (para algunos, especialmente en la Alemania fascista) retomar铆a los hilos colgantes de 1917-18 y pronto terminar谩 la guerra en revoluci贸n social.

Es dif铆cil transmitir cu谩n tenazmente este escenario fue sostenido por la generaci贸n de radicales de entreguerras. Casi toda la teorizaci贸n radical de un siglo aliment贸 estas visiones de cambio social y la secuencia detallada de pron贸sticos que el movimiento socialista revolucionario proyect贸 para el futuro en 1940 y hasta bien entrada la guerra misma. Del mismo modo, las dudas sobre este an谩lisis y su resultado dieron lugar a reacciones igualmente trascendentales. Trotsky, m谩s que cualquiera de los bolcheviques, mantuvo la perspectiva cl谩sica de la 茅poca, de hecho, del propio movimiento obrero tradicional. Poco antes de su muerte, afirm贸 que la guerra planteaba desaf铆os muy convincentes a la tradici贸n radical. Despu茅s de expresar la confianza ritualista habitual en el escenario anterior y las certezas de su resultado, se centr贸 en las implicaciones de un resultado alternativo. Si el capitalismo sal铆a intacto de la guerra, advirti贸, el movimiento revolucionario tendr铆a que reexaminar sus premisas m谩s fundamentales. Su asesinato en 1940 excluy贸 la posibilidad de tal reevaluaci贸n por parte de sus seguidores. Pero sus palabras persiguen obstinadamente todo el proyecto revolucionario tal como se desarroll贸 desde los d铆as de las primeras insurrecciones obreras. La escalofriante confrontaci贸n de Trotsky con el fracaso del proyecto le permiti贸 ver la Segunda Guerra Mundial como una prueba de una visi贸n tradicional marxista y leninista de toda la historia del desarrollo capitalista.

La Segunda Guerra Mundial no termin贸 temprano. Dur贸 casi seis a帽os. No termin贸 en revoluciones. Los trabajadores alemanes lucharon hasta las puertas del b煤nker de Hitler en Berl铆n sin siquiera un mot铆n significativo. Lejos de exhibir alguna evidencia significativa de solidaridad de clase e internacionalismo, la guerra se libr贸 en t茅rminos mayoritariamente nacionalistas y por ideales que recuerdan al 鈥減atriotismo鈥 del siglo XVIII, a menudo descendiendo a un irredentismo salvaje e incluso al racismo, sin los c谩nones racionalistas y ut贸picos de la Ilustraci贸n.

Lo que es a煤n m谩s notable: el capitalismo emergi贸 de la Segunda Guerra Mundial en una posici贸n m谩s fuerte que en generaciones pasadas. Aunque la guerra devor贸 entre 40 y 60 millones de vidas, el orden social que cobr贸 este n煤mero sin precedentes nunca fue cuestionado seriamente. Con la excepci贸n de Rusia y Espa帽a, pa铆ses cuyo 芦proletariado禄 consist铆a en gran parte en campesinos con overoles, el socialismo y el anarquismo no hab铆an logrado orientar al proletariado europeo hacia la revoluci贸n social. En los 50 a帽os que siguieron al 煤ltimo de los levantamientos obreros, no hay evidencia de que la larga experiencia del socialismo proletario haya fomentado alg煤n avance en la libertad humana. De hecho, en nombre del socialismo, los Estados totalitarios gobiernan hoy una inmensa porci贸n del mundo con una crueldad tan funesta como la de sus antecedentes.

La innovaci贸n tecnol贸gica, a su vez, adquiri贸 un impulso que ha hecho a帽icos todas las limitaciones, tanto morales como econ贸micas, que la sociedad podr铆a plantear contra su elevaci贸n a la preeminencia en la mente humana. Se帽alar una maduraci贸n de las condiciones materiales para el socialismo, el comunismo o el anarquismo como justificaci贸n de este avance raya en el humor negro. Hoy en d铆a se puede presentar un caso s贸lido a favor del ludismo de Adorno en Minima Moralia; de hecho, quiz谩s uno m谩s fuerte que lo que propuso. Nunca antes la innovaci贸n tecnol贸gica ha surgido tanto como una fuerza por derecho propio para detener cualquier tendencia hacia la realizaci贸n de la 芦verdadera sociedad禄. La sofisticaci贸n del armamento actual reduce los modos insurrectos de cambio social al romanticismo, mientras que las esperanzas de hegemon铆a del proletariado son poco m谩s que mera nostalgia. Pero lo que hoy acecha al socialismo proletario incluso m谩s que el final de la barricada como algo m谩s que un s铆mbolo es el declive num茅rico del propio proletariado industrial: el cambio en la personalidad misma de lo que una vez se llam贸 trabajo asalariado. Este proletariado se enfrenta ahora a una casi extinci贸n a causa de la cibernetizaci贸n, una realidad que es quiz谩s un testimonio m谩s persuasivo del car谩cter arcaico del socialismo cl谩sico y el anarcosindicalismo que el mito de que esta clase jugar谩 un papel central en el cambio social. Atr谩s quedaron los d铆as en que la tecnolog铆a pod铆a verse como una fuerza promotora del socialismo. La innovaci贸n tecnol贸gica ha cobrado vida propia y puede aducirse no solo como un medio de regulaci贸n econ贸mica y pol铆tica, sino como un factor causal del colapso ecol贸gico. Est谩 formando una historia que se puede escribir en gran parte de manera aut贸noma: como la historia de una avalancha de dispositivos que hacen impotente al ciudadano, sofocan la expresi贸n individual y sumergen la creatividad personal. El capitalismo claramente se ha estabilizado, asumiendo que alguna vez fue inestable. Y lo ha hecho al establecerse como un dato social que ahora es tan incuestionable como lo era el feudalismo en el siglo XII. Es decir, el capitalismo disfruta ahora de una validez psicol贸gica que hace que sus funciones est茅n tan libres de desaf铆os, de hecho, de la conciencia, como las operaciones del sistema nervioso aut贸nomo. El fracaso del an谩lisis cl谩sico es igualmente completo y perturbador, ya que tambi茅n ha tenido un papel significativo en la legitimaci贸n del capitalismo mediante su propia interpretaci贸n de los or铆genes y la evoluci贸n del capitalismo.

El fracaso de la historiograf铆a cl谩sica

La contribuci贸n del an谩lisis cl谩sico a la legitimaci贸n del capitalismo es m谩s evidente en la forma en que el socialismo ha asumido las formas institucionales del capitalismo reciente. Existe una inquietante similitud entre la centralizaci贸n del Estado bajo el capitalismo y los objetivos socialistas cl谩sicos. Esto se remonta al propio El capital de Marx, que a pesar de su brillante an谩lisis de la mercanc铆a, proyecta el desarrollo capitalista en una fase tan af铆n a la concepci贸n del socialismo de su autor que la obra deja de ser aut茅nticamente cr铆tica en el sentido de proporcionar un punto de partida en favor de la liberaci贸n social. Al contrario: la obra entra en complicidad inconsciente con el desarrollo del capitalismo hacia su 鈥渕aduraci贸n鈥 a煤n desconocida. No es el an谩lisis de Marx lo que pone la mercanc铆a en la mano, sino que la mercanc铆a que toma posesi贸n del an谩lisis y la sutileza de Marx lo lleva a reinos impl铆citos que 茅l nunca podr铆a haber anticipado o considerado deseables.

Pero el verdadero fracaso del 芦materialismo hist贸rico禄 es mucho m谩s profundo. El 芦an谩lisis de clase禄 de Marx, una dimensi贸n todav铆a activa de su corpus te贸rico, plantea problemas que no han sido tratados adecuadamente por la mayor铆a de sus ac贸litos. Su 芦an谩lisis de clase禄 se estructura en torno a la noci贸n fundamental de que la 芦dominaci贸n de la naturaleza禄 no puede lograrse sin la 芦dominaci贸n del hombre por el hombre禄, una visi贸n impl铆cita de la naturaleza cuyas implicaciones pr谩cticas han moldeado profundamente la tradici贸n cl谩sica.

En la visi贸n social m谩s amplia de Marx, las clases eran indispensables para separar a la humanidad del 芦salvajismo禄, para traerla a la historia y formar las condiciones materiales previas para la liberaci贸n: la liberaci贸n no solo del dominio del hombre por el hombre, sino del dominio de la naturaleza que hizo el dominio humano 芦hist贸ricamente necesario禄. Dentro de esta dial茅ctica enrevesada, el socialismo cl谩sico permaneci贸 ciego a los problemas ecol贸gicos y de g茅nero, los cuales est谩n vinculados no solo con el surgimiento de clases y la explotaci贸n, sino que est谩n arraigados a煤n m谩s fundamentalmente en el surgimiento de la jerarqu铆a y la dominaci贸n. En consecuencia, los intentos de formular una ecolog铆a socialista y un feminismo para seguir el ritmo de los movimientos sociales de nuestros d铆as tienden a ser meras invenciones. Aunque los socialistas sectarios critican estos movimientos por carecer de un an谩lisis de clase, todav铆a estamos inundados de destellos de Marx sobre ecolog铆a y mujeres que rozan la caricatura. El an谩lisis de clase de Marx refleja una noci贸n de mercado muy victoriana, de hecho burguesa, de la naturaleza como un reino de dominaci贸n, ceguera, rivalidad y recursos escasos que alguna vez definieron todas las disciplinas importantes de la 茅poca, desde la econom铆a hasta la psicolog铆a. La imagen ecol贸gica m谩s contempor谩nea de la naturaleza, particularmente de los ecosistemas, como no jer谩rquica, autoformativa, mutualista y fecunda ha eludido la perspectiva marxista con el resultado de que los socialistas estadounidenses de hoy se sienten m谩s c贸modos con el periodismo de Andr茅 Gorz, para quien los problemas 芦ecol贸gico禄 surgen de la 鈥渃a铆da de la tasa de ganancia鈥 que con los trabajos de ecofilosof铆a m谩s incisivos que precedieron a su Ecolog铆a como pol铆tica.

Este problema va mucho m谩s all谩 del peso que las nociones del siglo XIX imponen al an谩lisis socialista cl谩sico. Tampoco puede ser visto s贸lo como el resultado de una remodelaci贸n del marxismo con conceptos que son ajenos a sus ideas centrales. M谩s bien, lo que es m谩s relevante aqu铆 es el da帽o que ha causado el 鈥渁n谩lisis de clase鈥 de Marx al formular una nueva interpretaci贸n del desarrollo capitalista y la pol铆tica necesaria para enfrentarlo. Nos vemos obligados a preguntarnos si la teor铆a radical est谩 bien servida por una imagen del desarrollo social basada principalmente en intereses econ贸micos en conflicto basados 鈥嬧媏n la propiedad o el control de la propiedad. Como alternativa a esto, podr铆amos considerar la posibilidad de que el capitalismo en s铆 mismo represente una excepci贸n a un desarrollo social m谩s generalizado basado en el estatus y las formas en que el proceso de socializaci贸n y la sociedad en su conjunto definen la posici贸n del individuo en la comunidad humana y mantienen el lugar del individuo en 茅l.

驴De hecho, ha revelado el capitalismo realmente el inter茅s personal material que presumiblemente ha guiado a la sociedad bajo la m谩scara de la ideolog铆a durante miles de a帽os, como afirma Marx, o m谩s bien ha creado ese inter茅s en una dispensaci贸n social b谩sicamente diferente que reemplaz贸 los acuerdos de estatus con clases? Como observa Karl Polanyi, el hombre 鈥渘o act煤a para salvaguardar su inter茅s individual en la posesi贸n de bienes materiales; act煤a para salvaguardar su posici贸n social, sus reivindicaciones sociales, sus activos sociales鈥. Por tanto, el n煤cleo del an谩lisis social es el lazo social primordial para el cual las relaciones econ贸micas son simplemente un medio muy variable en lugar de la 芦base禄 de la interacci贸n social. Para ir m谩s all谩 de la observaci贸n de Polanyi, podemos ver que su v铆nculo social puede seguir un camino libertario o autoritario. De hecho, una vez que las primeras sociedades igualitarias comenzaron a derrumbarse, el camino libertario, entrelazado con el autoritario, surge de las profundidades subterr谩neas en per铆odos de agitaci贸n social y luego se sumerge en eras de estabilidad social.

La noci贸n de que la sociedad precapitalista era principalmente una sociedad de 贸rdenes, no simplemente de clases, no es nueva, pero sus implicaciones, as铆 como sus premisas, a煤n no se han explorado completamente. La propia comunidad y el lugar que ocupamos en ella es uno de los atributos m谩s humanos que poseemos. Tambi茅n es la forma en que nos situamos largo de nuestra vida, la forma en la que se proyecta el cuidado familiar m谩s all谩 de la familia en el contexto m谩s amplio de zumbidos una relaci贸n. As铆, casi todas las sociedades precapitalistas proyectaban las relaciones familiares y de parentesco en la vida social. A pesar del crecimiento de un concepto puramente jur铆dico de ciudadan铆a y un concepto racionalista de la pol铆tica, el linaje mantuvo una enorme importancia en las comunidades seculares. Las monarqu铆as trataron los territorios bajo su control m谩s como patrimonios que como naciones o culturas, y fue por estas normas biosociales que la gente 鈥渙rden贸鈥 su vida econ贸mica en 贸rdenes sociales, no de acuerdo con elementos econ贸micos que los habr铆an estructurado como clases.

Debemos tener claramente presente esta distinci贸n entre una sociedad de 贸rdenes y una sociedad de clases, en la medida en que tiene importantes implicaciones pol铆ticas y pr谩cticas. Un an谩lisis de clase basado exclusivamente en intereses econ贸micos confunde la historia y desv铆a la pr谩ctica. Las distorsiones y regresiones sociales ya no pueden explicarse principalmente por las relaciones de propiedad, ni pueden rectificarse 煤nicamente con medidas socioecon贸micas, como la nacionalizaci贸n, la colectivizaci贸n o la 芦democracia en el lugar de trabajo禄. Porque lo que hace estallar todas estas soluciones ofrecidas a la naturaleza contaminada de la sociedad moderna es el legado abultado de las relaciones de mando y obediencia; en una palabra, la jerarqu铆a como el sustrato m谩s b谩sico de todas las relaciones de clase.

Para desarrollar m谩s plenamente el contraste entre sociedades de estatus y sociedades de clases, es necesario rechazar por completo la idea de que el capitalismo como sociedad de clases podr铆a haber surgido org谩nicamente dentro del 鈥溍簍ero鈥 del feudalismo, una sociedad de 贸rdenes. La singularidad del capitalismo debe hacerse clara a la luz de la sociedad tradicional en su totalidad, orientada en torno a la familia y el estatus. Ning煤n mundo precapitalista estaba equipado para hacer frente a la formidable irresponsabilidad social y cultural que fomentar铆a una econom铆a de mercado descontrolada. No es necesario aceptar los c谩nones del laissez-faire para reconocer que un mercado sin restricciones 茅ticas, culturales e institucionales habr铆a horrorizado a la gente incluso en el mundo comercial del Renacimiento, con sus matizados est谩ndares para el comercio. La identificaci贸n del mercado con el capitalismo, de hecho, s贸lo resulta de una reelaboraci贸n sumamente enga帽osa del hecho hist贸rico. Los mercados existieron durante siglos en muchas formas diferentes, pero se integraron cuidadosamente en comunidades m谩s grandes, m谩s exigentes y socialmente m谩s leg铆timas que estructuraban la vida en torno a 贸rdenes, unidos en gran medida por lazos de parentesco y artesan铆a. Estos elementos del tribalismo temprano y de las sociedades aldeanas nunca desaparecieron por completo del mundo precapitalista. Fue precisamente el capitalismo, el mercado descontrolado, el que se convirti贸 en sociedad o, m谩s precisamente, comenz贸 a devorar a la sociedad como un c谩ncer, una malignidad que amenazaba la existencia misma del v铆nculo social. Solo en el siglo XX, especialmente en los Estados Unidos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo emergi贸 de su posici贸n como fuerza predominante en la sociedad para convertirse en un sustituto de la sociedad, corroyendo todos los lazos familiares y de parentesco, y reduciendo a la poblaci贸n en su conjunto a compradores y vendedores en un mercado universal en constante expansi贸n.

El capitalismo, siempre un sistema dormido en el contexto m谩s amplio de los 贸rdenes sociales precapitalistas, irrumpi贸 esencialmente en el mundo en un per铆odo de decadencia social radical. El sistema feudal de 贸rdenes que las monarqu铆as absolutistas de Europa aparentemente manten铆an unidas hab铆a ca铆do en completa decadencia. En el siglo XVIII, Europa exist铆a en lo que era poco m谩s que un vac铆o social dentro del cual el capitalismo pod铆a crecer y, en 煤ltima instancia, florecer, un per铆odo en el que hubo una erosi贸n general de todas las costumbres, entre ellas las tradiciones que inhib铆an el crecimiento y la autoridad de los propios estratos burgueses. El capitalismo comenz贸 a emerger como una econom铆a predominante que se alimentaba de los cad谩veres en descomposici贸n de todas las sociedades tradicionales orientadas al estatus. Complaci贸 a los vicios de una nobleza decadente, ante el despilfarro de una corte maligna, ante las indulgentes pretensiones de las nuevas riquezas y sobre la miseria de las masas abandonadas 鈥揷ampesinos, obreros, gremiales y lumpenproletarios鈥 que el feudalismo hab铆a dejado de lado para valerse por s铆 mismos con los decadencia del sistema patronal y su tradicional nexo de derechos y deberes. Los buenos 芦burgueses禄 del mundo feudal en decadencia y la era del absolutismo 鈥搇a llamada 芦burgues铆a naciente禄鈥 no estaban menos orientados hacia el estatus, y posteriormente no menos pro-realeza [royalists], que las 芦clases禄 a las que se supon铆a que deb铆an oponerse y desplazar. No hay nada que demuestre que estos burgueses nacientes fueran capitalistas en un sentido 煤nico que no sea su deseo de acumular capital con miras a comprar t铆tulos que los convertir铆an en parte de la nobleza o adquirir tierras que validar铆an su estatus noble.

Tampoco hay mucha evidencia de que los burgueses nacientes tuvieran aspiraciones pol铆ticas que 鈥渉ist贸ricamente鈥 los enfrentaran a las estructuras de estatus tradicionales del Antiguo R茅gimen. Muy al contrario: su hostilidad se dirigi贸 principalmente contra la arrogancia de la nobleza, contra ella exclusivamente, no contra el principio de ennoblecimiento y oligarqu铆a como tal. Tampoco la burgues铆a mostr贸 inclinaciones republicanas, mucho menos democr谩ticas. Su aborrecimiento por las masas no era menos salvaje, de hecho a menudo m谩s, que el de la nobleza, que a menudo inclu铆a individuos urbanos ilustrados acribillados por un sentimiento de culpa por su riqueza y prerrogativas. Inglaterra, no Estados Unidos, era el ideal pol铆tico de la burgues铆a francesa: una monarqu铆a constitucional estructurada en torno a una aristocracia colaborativa unida a una clase media industrial y comercial socialmente m贸vil. El republicanismo fue considerado casi universalmente por la Ilustraci贸n como la puerta a la licencia pol铆tica y la democracia simplemente se equipar贸 con 芦anarqu铆a禄, una palabra que mote贸 el vocabulario de los pol铆ticos revolucionarios a lo largo de la d茅cada de 1790.

El 茅nfasis de los historiadores radicales en Par铆s durante la Revoluci贸n Francesa hace que sea dif铆cil llevar la revoluci贸n a una perspectiva clara. Par铆s era el centro administrativo de la monarqu铆a y el patio de recreo urbano de la aristocracia francesa, una ciudad que albergaba pr贸speros establecimientos financieros que complac铆an a la corte y empresas familiares dedicadas a la producci贸n de art铆culos de lujo. Los verdaderos centros de la vida burguesa francesa, en particular la industria textil en torno a la cual se desarrollar铆a la revoluci贸n industrial, eran ciudades como Lyon y Amiens, que, junto con los centros comerciales como Burdeos y los principales puertos mar铆timos como Marsella y Toulon, reflejaban con mayor precisi贸n que Par铆s el esp铆ritu burgu茅s del per铆odo revolucionario, un im谩n para los elementos m谩s radicales de la intelectualidad [intelligentsia] y los barrios miserables y los tugurios en decadencia ocupados por una enorme peque帽a burgues铆a compuesta por profesionales, comerciantes, impresores, artesanos y una masa socialmente amorfa de jornaleros y lumpenproletarios, los conocidos sans culottes.

Todas estas ciudades eran amargamente antijacobinas y, a menudo, militantemente pro-realeza. La supresi贸n de los sans-culottes de Lyon en mayo de 1793 fue obra, en palabras de Lefebvre, de 鈥渓a burgues铆a que hab铆a permanecido mon谩rquica鈥 as铆 como de los partidarios del antiguo orden de otros estratos de la poblaci贸n. 鈥淎miens nunca se volvi贸 s贸lidamente republicana鈥, se帽ala Lynn Hart en su libro sobre la cultura pol铆tica de la revoluci贸n. De hecho, a煤n en 1799, cinco a帽os despu茅s de que los termidorianos contrarrevolucionarios hubieran despachado a Robespierre y los jacobinos, la ciudad fue desgarrada por disturbios contra el reclutamiento que resonaron con denuncias como 鈥溌bajo los jacobinos! 隆Larga vida al rey! 隆Viva Luis XVIII! Incluso los est贸lidos burgueses termidorianos encontraron en Amiens una verg眉enza. Los puertos mar铆timos girondinos y las ciudades comerciales de Marsella y Toulon reprimieron a los jacobinos (de ninguna manera la facci贸n m谩s radical de la revoluci贸n) con el mismo vigor con que Par铆s reprimi贸 a los girondinos. De hecho, Toulon se hab铆a vuelto tan pro-realeza en 1793 que esa ciudad se entreg贸 a los ingleses en lugar de someterse a la autoridad del Par铆s revolucionario.

La imagen de la revoluci贸n francesa o, para estos efectos, de las revoluciones inglesa o estadounidense como 鈥渂urguesas鈥 es una proyecci贸n simplista de los prejuicios ideol贸gicos actuales sobre el pasado[1]. No es 煤til simplemente notar que la burgues铆a se benefici贸 a largo plazo de estas revoluciones. Esto nos dice muy poco sobre las fuerzas, los motivos y los ideales de la era revolucionaria, una era abierta por los puritanos ingleses en la d茅cada de 1640 y finalizada por los anarcosindicalistas espa帽oles en la d茅cada de 1930. Labradores ingleses, los granjeros estadounidenses y, sobre todo, los campesinos franceses fueron los beneficiarios inmediatos de estas revoluciones, nada menos que la burgues铆a primitiva. Sin duda, la burgues铆a se convirti贸 en 煤ltima instancia en la mayor beneficiaria de las revoluciones, pero la supremac铆a total le lleg贸 de manera muy desigual a lo largo del tiempo y de forma muy mixta. La 芦Revoluci贸n de 1800禄 jeffersoniana fue en gran parte una victoria pol铆tica de los estratos agrarios estadounidenses: los intereses de la burgues铆a estadounidense estaban m谩s directamente vinculados al autodenominado 芦Partido Federalista禄 de Hamilton que al Partido Republicano de Jefferson, y el poder pol铆tico en Estados Unidos como en Inglaterra se mantuvo por la nobleza, ocasionalmente en conflicto directo con los financieros, comerciantes e industriales que no iban a obtener el control completo de la rep煤blica hasta la Era de la Reconstrucci贸n. Decir, como hace Hunt, que 鈥渓a Revoluci贸n Francesa coloc贸 a la burgues铆a en la silla pol铆tica porque los funcionarios revolucionarios鈥 eran comerciantes con capital, profesionales con habilidades, artesanos con sus propias tiendas o, m谩s raramente, campesinos con tierra鈥 es para hacer una bolsa de sorpresas con la palabra 鈥渂urgu茅s鈥 鈥揹e hecho, para usar la palabra m谩s en un sentido feudal como burgueses que en un sentido moderno, como capitalistas. Este tipo de 鈥渂urgues铆a鈥 no fue en ning煤n sentido una clase estable, sino un popurr铆 de estratos muy dispares que se unific贸 m谩s por lo que no era (es decir, nobles y sacerdotes) que lo que parec铆a ser. Era simplemente el Tercer Estado. Agregar, como hace Hunt, que era 鈥渁ntifeudal, antiarist贸crata y antiabsolutista鈥 es plantear la cuesti贸n de qu茅 constituye una aut茅ntica burgues铆a. Es de suponer que no los industriales de Amiens y los comerciantes de Toulon, si Hunt tiene raz贸n. Menos de todos los termidorianos parisinos que tan voluntariamente entregaron el estado franc茅s a Napole贸n, quien, en palabras del propio Lefebvre, 鈥渟e reconcili贸 con la Iglesia, perdon贸 a los emigrados y tom贸 a su servicio a todos ellos, arist贸cratas y burgueses, personas pro-realeza y republicanos, que estaban dispuestos a apoyarlo鈥.

El hecho es que los te贸ricos radicales decidieron calificar las revoluciones de la Ilustraci贸n como burguesas y abordar el absolutismo mon谩rquico como preparatorio para el surgimiento de un capitalismo predeterminado. Perry Anderson deb铆a tratar el absolutismo como un fen贸meno b谩sicamente feudal para apoyar una teor铆a muy infundada de las etapas de la historia. Esta es la teleolog铆a con fuerza, una teleolog铆a que niega cualquier espontaneidad a la historia clav谩ndola en la dura y astillada cruz de la necesidad. Que la historia puede tener sentido y direcci贸n se vulgariza en un concepto de ley natural hist贸rica que opera en los asuntos humanos con la siniestra causalidad que se atribuye a su operaci贸n en im谩genes de la naturaleza socialmente condicionadas. El capitalismo, en efecto, deja de ser el resultado de un proceso social y se convierte en su sustancia misma. El hecho de que el capitalismo sea el sistema m谩s asocial y maligno que ha surgido en la experiencia humana es en gran parte el resultado de la decadencia de la historia y no un producto de la elaboraci贸n de la historia mundial. Es un 芦orden social禄 que florece cancerosamente sobre los cad谩veres de las sociedades tradicionales. Hoy, la interacci贸n entre los centros tradicionales del capitalismo y el mundo no capitalista difiere significativamente de per铆odos anteriores, cuando el contacto entre los dos era m谩s equitativo. Como una c茅lula metast谩sica, la mercanc铆a ha hecho su trabajo y las puertas de las sociedades tradicionales se han abierto de par en par a la explotaci贸n sin restricciones.

Esta larga discusi贸n sobre las llamadas revoluciones burguesas, el desarrollo capitalista y la distinci贸n entre sociedades de estatus y de clases no ha sido guiada por una preocupaci贸n abstracta por el registro hist贸rico, sino por razones expl铆citamente pol铆ticas. Considerar las revoluciones inglesa, estadounidense y francesa como 鈥渂urguesas鈥 ha sido muy da帽ino pol铆ticamente, lo que ha resultado en una exploraci贸n altamente economicista de la era revolucionaria. George Rude, para tomar un ejemplo, ha correlacionado tan estrechamente las fluctuaciones del precio del pan con el comportamiento de la multitud en la Revoluci贸n Francesa que los sans culottes emergen m谩s como est贸magos que como seres humanos vitales y pol铆ticamente preocupados. El tratamiento bien intencionado de Charles Beard de la Revoluci贸n Americana est谩 tan sesgado por la preocupaci贸n por el inter茅s de clase que su perspicaz correcci贸n de relatos hist贸ricos puramente ideol贸gicos adolece de un crudo determinismo econ贸mico. Tales oscilaciones del p茅ndulo pueden ser necesarias para corregir las exageraciones de ambos relatos (un idealismo de ojos estrellados en un extremo y un crudo inter茅s propio en el otro), pero han ido demasiado lejos. El hecho de que hombres como el ingl茅s Leveler, John Lilburne o el terrateniente estadounidense radical Dan Shays se preocuparan por cuestiones sociales m谩s importantes que el costo del pan o las ejecuciones hipotecarias agr铆colas tiende a perderse en una mara帽a de datos estad铆sticos destinados a demostrar el predominio de los intereses materiales sobre los ideol贸gicos y culturales. Shays 鈥楻ebellion, de David P. Szatmar, se帽ala que Shays y los campesinos que lo siguieron a la insurrecci贸n en 1787 se levantaron contra los Estados Unidos reci茅n fundado para preservar una forma de vida compleja, no solo para intimidar a los comerciantes de Boston que amenazaban con despojarlos de sus tierras.

El lado siniestro de la historiograf铆a radical se ha explorado repetidamente. Si la historia usa a la humanidad para cumplir sus propios fines, entonces el sufrimiento, la crueldad y el despotismo pueden justificarse en nombre del progreso y, en 煤ltima instancia, de la libertad. La ideolog铆a, la 茅tica, la cultura, la pol铆tica y, por supuesto, los l铆deres, se sienten movidos a actuar m谩s all谩 de su propia comprensi贸n de los eventos por la 鈥渁stucia de la raz贸n鈥 de Hegel. Lenin, al suponer el partido y su conciencia pol铆tica al movimiento objetivo de la historia 鈥攗na historia que tiene una previsi贸n, una legitimidad y un fin propios鈥 no neg贸 este concepto hegeliano del Esp铆ritu en la historia. Simplemente burocratiz贸 el Esp铆ritu con un aparato de revolucionarios profesionales auto-ungidos que ejecutaron conscientemente los designios de la historia en el inter茅s 煤ltimo de las masas ignorantes. El resultado de esta l贸gica autoritaria fue la usurpaci贸n de la Revoluci贸n Rusa por un partido que profesaba representar los intereses objetivos del proletariado, a menudo en el curso mismo de la represi贸n del proletariado.

Hemos pagado este 鈥渕aterialismo鈥 sofocando todas las dimensiones 茅ticas y humanistas de la historia. Hemos contado las estad铆sticas de crecimiento econ贸mico y productividad en 芦sociedades socialistas禄 en yuxtaposici贸n con las estad铆sticas de asesinatos en masa y la formaci贸n de poblaciones enteras de trabajadores esclavos para emitir nuestro veredicto final sobre el 芦茅xito禄 o el 芦fracaso禄 de estas instituciones presuntamente 鈥渟ocialistas鈥. La libertad no juega ning煤n papel en este recuento. M谩s que cualquier otra ideolog铆a moderna que no sea el fascismo, el socialismo ha cambiado la libertad por la 鈥渏usticia distributiva鈥, un intercambio que ha envenenado su propia imagen de todo lo humano , convirtiendo a la sociedad misma en una mera m谩quina de conquista de la naturaleza. Lo que es m谩s desconcertante hoy es la interpretaci贸n y la pol铆tica que se derivan de esta visi贸n desastrosa de la historia. Si las revoluciones inglesa, estadounidense y francesa no son revoluciones burguesas, 驴qu茅 son? Si la era revolucionaria cl谩sica ha llegado a su fin, 驴qu茅 tipo de pol铆tica se sigue de esto? Finalmente, si el proletariado no es una clase revolucionaria, 驴cu谩l es el 鈥渟ujeto hist贸rico鈥 que transformar谩 una sociedad jer谩rquica y explotadora en una igualitaria, sin clases y libre?

Hacia una nueva agenda radical

El capitalismo es un sistema permanentemente contrarrevolucionario, a pesar de las opiniones de Marx en sentido contrario. Ahora bien, aqu铆 rescat贸 o impuls贸 el esp铆ritu de cooperaci贸n humano que exist铆a en las sociedades m谩s desp贸ticas y las comunidades m谩s parroquiales del pasado; en ning煤n momento su sentido de la caridad se extendi贸 m谩s all谩 de una manipulaci贸n utilitaria de las masas. Pocos de sus beneficios materiales, avances t茅cnicos o riqueza se utilizaron para mejorar la condici贸n humana. El capitalismo fue una plaga para la sociedad desde el momento en que comenz贸 a surgir. Casi todos los intentos de detener el desarrollo del capitalismo desde el principio fueron m谩s progresistas que el papel progresista imputado al modo de producci贸n burgu茅s. Los luditas ten铆an esencialmente raz贸n. No fueron reaccionarios cuando intentaron detener el avance rapaz de la Revoluci贸n Industrial. Tambi茅n lo eran los socialistas y comunistas cr铆tico-ut贸picos, los proudhonianos y los fourieristas, sobre los que Marx y Engels colmaron su desprecio en el Manifiesto Comunista. Incluso la aristocracia inglesa que redact贸 la Ley de tierras de Speenham de 1795 ten铆a raz贸n, por m谩s ego铆stas que fueran sus motivos, cuando intentaron evitar que el campesinado se entregara en masa al sistema salarial. Y los populistas rusos ten铆an raz贸n cuando intentaron rescatar la aldea, en particular sus caracter铆sticas mutualistas, de las tribulaciones del industrialismo capitalista.

La lista es casi interminable. En gran parte, consiste en la tendencia libertaria oculta en la historia que trat贸 de proporcionar una alternativa a la tierra de Speenham, as铆 como al sistema salarial, al trabajo manual agotador y al trabajo en las f谩bricas que corroe el alma, al parroquialismo y al mercado mundial. sistema. Pensar que la miseria urbana actual es la 煤nica alternativa a la pobreza rural es caer en una trampa que paraliza tanto el pensamiento creativo y la pr谩ctica que la teor铆a radical ya no puede distinguir lo que es de lo que podr铆a ser. Movimientos hicieron existen de que las sociedades opuestas de estado, as铆 como las sociedades de clases, el feudalismo y el capitalismo, estancamiento tecnol贸gico, as铆 como la innovaci贸n tecnol贸gica sin sentido. En el siglo XX, uno piensa en Rusia y Espa帽a, los populistas y los anarquistas, como ejemplos sorprendentes de movimientos sociales altamente morales que intentaron eludir el desarrollo capitalista sin acceder a las caracter铆sticas opresivas de las sociedades autocr谩ticas y cuasi feudales. La 鈥渢ercera v铆a鈥 que ofrec铆an estos movimientos fue simplemente reprimida, no solo por el estado (estalinista y fascista) sino por los propios historiadores radicales, cuya historia de izquierda fue a menudo muy selectiva y sesgada hacia el socialismo convencional de nuestro tiempo.

En cualquier caso, esto est谩 claro: debemos reconocer la naturaleza permanente y retr贸grada del capitalismo desde sus inicios. Debemos verlo como un sistema saprof铆tico[2] que es por definici贸n asocial, y reconocerlo como un mecanismo que morir谩 por s铆 solo como un c谩ncer que destruye a su hu茅sped. Tenemos que entender que la interpretaci贸n econ贸mica de la historia y la sociedad es la extensi贸n del esp铆ritu burgu茅s en la totalidad del zumbido de una condici贸n. El capitalismo no decaer谩. O destruir谩 la sociedad tal como la conocemos, y posiblemente gran parte de la biosfera junto con ella, o ser谩 corro铆da, debilitada y vaciada por las tradiciones libertarias. Ser铆a dif铆cil explicar por qu茅 el 芦Cuarto Mundo禄 ha ofrecido una resistencia tan masiva a las 芦bendiciones禄 del industrialismo a menos que invoquemos el poder de tradiciones s贸lidas, formas de vida arraigadas, valores, creencias y costumbres profundamente arraigadas. Ser铆a dif铆cil explicar por qu茅 los campesinos proletarios de Barcelona quemaron dinero y despreciaron todos los atractivos de la opulencia despu茅s de que la ciudad cay贸 en sus manos sin invocar el poder moral de sus creencias libertarias, una sensibilidad que a menudo contrastaba con la pragm谩tica mentalidad de sus l铆deres.

La 煤nica era revolucionaria en la que podemos prever un futuro para un cambio radical es la que yace detr谩s de nosotros. Ning煤n ciclo de revoluci贸n socialista o anarquista seguir谩 el llamado ciclo 芦burgu茅s禄 iniciado hace unos tres siglos. El arsenal de nuestro tiempo se ha desarrollado mucho m谩s all谩 de los modelos insurreccionales cl谩sicos en los que se ha fijado la teor铆a radical tradicional que hace impensable la recurrencia de otra Espa帽a o Rusia. De hecho, ninguna discusi贸n creativa sobre una pol铆tica radical puede comenzar sin reconocer el cambio que este simple hecho t茅cnico ha introducido en el 鈥渁rte de la insurrecci贸n鈥, para usar las palabras de Trotsky.

Del mismo modo, el 煤nico agente sobre el que podemos prever un cambio radical futuro surge de la fusi贸n de los grupos tradicionales en una esfera p煤blica, un cuerpo pol铆tico, una comunidad imbuida de un sentido de continuidad y renovaci贸n cultural y espiritual. Esta comunidad, sin embargo, se constituye s贸lo en el acto siempre presente de un esfuerzo siempre din谩mico de p煤blico y autoafirmaci贸n que produce un agudo sentido de individualidad. As铆 la colectividad se funde con la individualidad para producir seres humanos equilibrados (rounded) en una sociedad equilibrada (rounded). La acci贸n directa asume la forma de democracia directa: las formas participativas de libertad que descansan en asambleas presenciales, rotaci贸n de funciones p煤blicas y, cuando sea posible, consenso.

Dicha comunidad debe suponer que la solidaridad supera el estatus o los intereses de clase, que su forma de vida puede absorber los intereses centr铆fugos que separan al ser humano del ser humano, que una 茅tica compartida imparte la conciencia, la conciencia y la simpat铆a necesarias para anular el sentido de la individualidad, que corre el riesgo de degenerar en ego铆smo y esa ansia por las preocupaciones privadas tan caracter铆stica de la era terap茅utica contempor谩nea. Ning煤n proletariado se ha ajustado jam谩s a estos est谩ndares de propiedad social y pol铆tica como fen贸meno de clase. De hecho, la clase est谩 tan 铆ntegramente ligada al inter茅s que excluye la capacidad de expresar preocupaciones ampliamente humanas. Por lo tanto, nunca existi贸 la posibilidad de que el proletariado, particularmente el hereditario que ten铆a una larga tradici贸n de clases detr谩s, pudiera hablar en nombre del inter茅s general de la sociedad. Es de notar que el individuo, que se conglomera tan f谩cilmente en una existencia de clase mediante la historiograf铆a radical, tiende a comportarse con mayor decencia que la masa. La negaci贸n del papel del individuo en la historia ha tenido el siniestro efecto de negar la integridad moral de la persona en contraste con el papel asignado a las masas como fuerzas en la historia y de demoler el 煤nico brazo que tiene el pueblo contra los efectos degradantes de la 芦civilizaci贸n禄: la 茅tica personal, la etiqueta simple, la singularidad psicol贸gica y la intimidad humana del cuidado y la comprensi贸n que pueden desafiar los excesos monstruosos con la resistencia y la deslegitimaci贸n personal, del d铆a a d铆a.

Esto nos lleva de vuelta a lo que no era burgu茅s en las llamadas revoluciones burguesas: la dimensi贸n ut贸pica de la libertad humana, la igualdad y la fraternidad que aterroriz贸 al burgu茅s real en las conspiraciones pro-realeza de Hamilton en Estados Unidos y, finalmente, la disoluci贸n de la rep煤blica en la Autocracia napole贸nica en Francia. Los campesinos estadounidenses y los parisinos sans culottes no se levantaron contra sus gobernantes porque estuvieran interesados 鈥嬧媏n liberar el comercio o fomentar la acumulaci贸n de capital. Se levantaron para defender su propia concepci贸n de un ideal claramente 茅tico: libertad de la autoridad arbitraria, un mundo intensamente comunitario que fomentaba las relaciones entre su gente, humanidad en el trato con los individuos independientemente de su estatus y riqueza, de hecho, un retorno a la regulaci贸n del comercio (como lo demuestran las demandas de los sans culottes de controles de precios y la creencia de Shays en el derecho de los terratenientes a la tierra independientemente de las implicaciones legales). Seg煤n todos los est谩ndares del materialismo hist贸rico, eran reaccionarios que cre铆an en una econom铆a moral y trataban de aferrarse a los derechos y deberes tradicionales tal como los interpretaban. Rebelarse significaba literalmente restaurar antiguas libertades, formas de vida comunales y responsabilidades. En la medida en que estas revoluciones fueron invariablemente m谩s all谩 de las instituciones privilegiadas del constitucionalismo ingl茅s, no fueron m谩s burguesas de lo que fue proletaria la toma del poder por los bolcheviques. Fueron, ante todo, revoluciones republicanas o democr谩ticas impuestas a la burgues铆a, una clase que resisti贸 vigorosamente sus rasgos libertarios. La burgues铆a no hizo estas revoluciones; carg贸 con ellas hace dos siglos.

La tensi贸n entre la tradici贸n revolucionaria a la que incluso la burgues铆a debe hacer sus reverencias y la realidad corporativa que se opone a ella constituye el mayor obst谩culo para la supremac铆a desenfrenada del capital. Como las haciendas generale que bloquearon la monarqu铆a francesa en 1789, la burgues铆a lleva sobre sus hombros la herencia de sus inicios como un peso de plomo. M谩s importante a煤n, esta herencia ajena es tambi茅n la m铆stica que da legitimidad moral a la realidad de la burgues铆a, por lo dem谩s incolora y prosaica. La aversi贸n de los estadounidenses por el Estado, su mitolog铆a de autosuficiencia, control local e individualismo son a la vez el disfraz de la rapacidad burguesa y la espada de Damocles que pende sobre la burgues铆a. La identificaci贸n de la familia con la granja familiar, de la individualidad con la propiedad, de la autosuficiencia con el trabajo por cuenta propia, de la libertad con el control local y la tiran铆a con el Estado, el servicio militar obligatorio, la vigilancia y la intervenci贸n policial en la pol铆tica: todo limita a la empresa capitalista en Estados Unidos y son tan obstructores como ego铆stas.

As铆, se puede argumentar con fuerza la necesidad de reconocer el contenido libertario oculto del Sue帽o Americano: la posibilidad de democratizar la rep煤blica y radicalizar la democracia. Aqu铆 yace una agenda radical, arraigada en la tensi贸n entre corporativismo y republicanismo, centralismo y democracia, sociedad burguesa y sociedad libertaria, que puede crear desde las fallidas 鈥減erspectivas鈥 del pasado una nueva lectura del futuro. Una nueva pol铆tica libertaria debe surgir de los escombros de la izquierda cl谩sica. La pol铆tica en su sentido original presupon铆a una esfera p煤blica muy distinta 鈥搇a comunidad, ya sea un pueblo, un barrio o una ciudad articulada en barrios鈥 en la que los residentes pasivos podr铆an transformarse en ciudadanos activos en virtud de su acceso directo a las palancas de poder. Por tanto, la pol铆tica no puede separarse de una escala operativa que la fomenta: la comunidad. Al carecer de esta escala operativa, se marchita o, peor a煤n, se transforma en parlamentarismo y delegaci贸n de todo el poder a pol铆ticos profesionales. La pol铆tica, as铆 concebida, es municipalista o no existe en absoluto.

El municipalismo es una pol铆tica estructurada en torno a la asamblea del cuerpo ciudadano, no en torno a sus representantes. Colectiva e individualmente, debe adquirir un sentido de s铆 mismo, su personalidad social, su forma. Es una pol铆tica que no solo debe involucrar a los ciudadanos en la administraci贸n comunal; tambi茅n debe educarlos en la vida p煤blica.

Pol铆tica, as铆 concebida, es el n煤cleo comunizador [communizing core] de la comunidad, el proceso de formaci贸n-ciudadana, la escuela en la que se desarrolla el car谩cter, as铆 como el arte de la ciudadan铆a. Es el medio para expandir la propia competencia en el sentido plenamente humano del t茅rmino y no solo en el sentido de habilidades en el desempe帽o de responsabilidades.

La recreaci贸n de la polis tiene muchos aspectos. Baste decir que la sensibilidad ecol贸gica se fomenta por la interdependencia de un padre y un hijo, de los ni帽os entre s铆 y con los adultos, por una producci贸n concebida como una relaci贸n simbi贸tica, no dominante, con herramientas que se mueven con la veta de la sustancia y sus variadas posibilidades, no forz谩ndose a s铆 mismos en la 鈥渕ateria prima鈥 y tortur谩ndola sin piedad hasta convertirla en meros objetos de utilidad. Finalmente, una sensibilidad ecol贸gica incluye una pol铆tica de ciudadan铆a creativa que abre una nueva esfera tanto para la educaci贸n como para la administraci贸n, una pol铆tica de autorrealizaci贸n y solidaridad.

En 煤ltima instancia, la democratizaci贸n de la rep煤blica y la radicalizaci贸n de la democracia solo se pueden lograr como un movimiento municipalista unido confederalmente en oposici贸n al Estado-naci贸n centralizado. Por lo tanto, se mover谩 hacia una forma radical de municipalismo libertario o degenerar谩 en otra forma de parlamentarismo liberal que terminar谩 en la pol铆tica corporativa imperante. El contraste entre la pol铆tica y el parlamentarismo, entre la gesti贸n de la polis y el arte de gobernar, no puede delinearse de manera demasiado tajante. En esta distinci贸n, el papel de la conciencia es decisivo. La pol铆tica consiste tanto en el logro de la autorreflexividad de las metas y procesos como en las funciones sociales que desempe帽a y las formas de libertad que institucionaliza.

Con este fin, la polis debe crearse a partir de unidades m谩s peque帽as, grupos de personas para quienes el cultivo de la conciencia es una vocaci贸n por derecho propio. La educaci贸n dentro de este grupo es tanto un esfuerzo por realizar la autorreflexividad que entra en una ciudadan铆a aut茅nticamente creativa como el medio de movilizar a las personas para una nueva praxis. La autoreflexividad no puede ser separada de la autoadministraci贸n sin reducir el grupo a una academia celular en un extremo o un grupo de afinidad en el otro. La formaci贸n de un sujeto colectivo que no est茅 agobiado por el bolchevismo autoritario se logra as铆 en la elaboraci贸n de la subjetividad como emprendimiento participativo. En 煤ltima instancia, esta nueva agenda radical es tan significativa como el campo de fuerza y 鈥嬧媗a confrontaci贸n que crea entre dos poderes: el Estado corporativo centralizado y los municipios descentralizados.

Si la disoluci贸n del Estado no es una posibilidad inminente, la creaci贸n de un contrapoder en la forma de la confederaci贸n municipalista libertaria es una posibilidad razonable en alg煤n momento en el futuro. En cualquier caso, el problema de la discriminaci贸n entre pol铆tica y arte de gobernar, la naturaleza de la participaci贸n de uno en los movimientos de liberaci贸n y, finalmente, la distinci贸n entre el municipio y el Estado mismo, plantean problemas que deben resolverse teniendo debidamente en cuenta la naturaleza del desarrollo capitalista.

El capitalismo no es un orden social en decadencia; es un orden en constante expansi贸n que crece m谩s all谩 de la capacidad de cualquier sociedad para contener sus estragos y hacer frente a sus actividades depredadoras. Si el capitalismo no es abolido de una forma u otra, aniquilar谩 la vida social como tal o, al menos, har谩 un excelente trabajo para socavarla junto con la biosfera de la que depende toda la vida. Las revoluciones que tan f谩cilmente designamos como burguesas, es decir, las revoluciones que crearon suficiente inestabilidad social para eliminar las restricciones tradicionales al crecimiento del capitalismo, no fueron apreciadas por la burgues铆a. M谩s bien, lo cargaron con una herencia que ahora constituye un obst谩culo importante para su dominio completo y sin control.

Lo que atrae a los estadounidenses hoy no es el lado decorativo de su sue帽o, sino su lado aut茅nticamente libertario. La ideolog铆a todav铆a cuenta lo suficiente en los Estados Unidos para unir a una sociedad altamente industrializada y cada vez m谩s centralizada en la camisa de fuerza de una constituci贸n en gran parte agraria, individualista y todav铆a algo federal con todas las tradiciones que apoyan esta imagen. La propiedad nacionalizada o incluso colectivizada puede resultar tan onerosa para la mayor铆a de los estadounidenses como la propiedad corporativizada y monopol铆stica. El control municipal de los recursos econ贸micos, en cambio, es mucho m谩s f谩cil de aceptar. La actual retirada del Estado-naci贸n de la participaci贸n con las localidades, tanto econ贸mica como pol铆ticamente, plantea el tema del control municipal de manera m谩s conmovedora que en cualquier otro momento de la historia estadounidense, y la inquietud p煤blica que acompa帽a al crecimiento del poder estatal es un desider谩tum en un mundo cada vez m谩s totalitario.

Murray Bookchin

Publicado originalmente en Telos, vol. 65, oto帽o de 1985, p谩gs. 59-74, titulado 芦Were we wrong?禄.

Traducci贸n del original por T铆a Akwa.

Fuente: https://www.portaloaca.com

Notas

[1] P茅rez Zagorin desinfla con desd茅n la descripci贸n de Eric Hobsbawm de la Revoluci贸n Inglesa como una 芦revoluci贸n burguesa禄 resultante de una crisis cr贸nica dentro del feudalismo que forma el correlato materialista hist贸rico de la 芦crisis cr贸nica禄 dentro del capitalismo. Lo que est谩 mal con la tesis de Hobsbawn, dice Zagorin, 芦es la ausencia de evidencia que pueda demostrar la actualidad de una crisis general en los t茅rminos descritos禄. Los detalles de la cr铆tica de Zagorin son demasiado numerosos para repetirlos aqu铆. Tampoco es posible abordar aqu铆 las libertades que Hobsbawn toma al tratar con los movimientos precapitalistas, en particular su atroz tratamiento del anarcosindicalismo espa帽ol en Primitive Rebels. Cf. P茅rez Zagorin, Rebels and Rulers, 1500-1660 (Cambridge: Cambridge University Press, 1982) y mi The Spanish Anarchists (Nueva York: Harper and Row, 1977).

[2] Que se alimenta de materia org谩nica muerta. [Nota de la traductora]