De parte de Kurdistan America Latina September 22, 2021 42 puntos de vista

Dicle, el hijo del escritor e intelectual kurdo, recuerda a su padre, quien 鈥減as贸 casi 12 a帽os de su vida en las c谩rceles y el exilio鈥. El siguiente art铆culo fue escritor con motivo de 29掳 aniversario del asesinato de Musa Anter, cometido el 20 de septiembre de 1992.

Seg煤n recuerdo, el d铆a 20 de septiembre de 1992 observo el asesinato m谩s hist贸rico cometido por el Estado turco contra los intelectuales. Este art铆culo estar谩 lleno de mis sentimientos, pero creo que tengo derecho a ser emocional. Como saben, soy v铆ctima del incidente m谩s terrible y cruel que ha ocurrido en nuestro pa铆s.

El asesinato de personas que han visto la verdad del pa铆s por parte de quienes han ocultado la verdad, ha profundizado los problemas. Es necesario expresar diferentes puntos de vista. Las opiniones que abren nuevos debates mejorar谩n la sociedad. Nadie tiene derecho a asesinar a otros por sus pensamientos.

Nuestro deber es abrazar de manera sincera y realista las opiniones de nuestros intelectuales, que han iluminado nuestros caminos. Tal abrazo solo puede ser producto del esp铆ritu colectivo, y no del miedo a las fuerzas oscuras.

El escritor kurdo Musa Anter fue uno de los mayores temores de estas fuerzas oscuras. Le ten铆an miedo y, por supuesto, todav铆a lo tienen. Puedes preguntar: 鈥溌縋or qu茅?鈥. Miren a los periodistas en prisi贸n o quienes volaron al extranjero. Cuando la gente dec铆a 鈥渟u pluma no se dejar谩 en el suelo鈥, nadie les crey贸, pero la verdad los sorprendi贸 a todos.

El periodismo es una profesi贸n dif铆cil en este pa铆s, pero ser periodista kurdo lo es a煤n m谩s. Fue dif铆cil en todos los aspectos para un intelectual, para hombres y mujeres sabias, que han estado del lado de lo que es justo.

Musa Anter fue uno de los testigos m谩s importantes de estos tiempos dif铆ciles, y fue un intelectual que vivi贸 todas las dificultades. Fue un escritor que luch贸 por la existencia de una naci贸n oprimida. Podemos resumir la filosof铆a de su vida de la siguiente manera: explicando la existencia de un lenguaje y una sociedad, que fueron negadas, mientras tomaba postura frente a todo tipo de opresi贸n y violencia contra el pueblo.

Un intelectual y un individuo que siempre sinti贸 el fr铆o aliento de la muerte en su espalda todo el tiempo. 隆Y eso no es una tarea f谩cil!

Como periodista, escritor, intelectual y acad茅mico que pas贸 casi 12 a帽os de su vida en las c谩rceles y el exilio, fue el 鈥済uerrillero de los intelectuales鈥.

He escrito sobre Musa Anter. Ahora d茅jame escribir sobre mi padre. En primer lugar, es muy dif铆cil ser hijo de una persona como 茅l. Enfrent茅 este desaf铆o de una forma m谩s f谩cil de lo que pensaba, porque he tenido que enfrentar muchas dificultades en mi vida. Pas贸 su infancia en Kurdist谩n. A pesar de que nos trataba como a un 鈥渟egundo hijo鈥 cuando los j贸venes estudiantes visitaban nuestra casa, yo pod铆a entenderlo. Y con el tiempo lo he entendido mejor. Despu茅s de todo, los que vinieron a nuestra casa eran estudiantes desplazados.

Yo era futbolista en Mardinspor cuando estaba en Mardin (regi贸n kurda del sudeste de Turqu铆a). Aunque era un buen jugador, no pude llegar a ninguna parte (porque no ten铆amos un 鈥渢铆o鈥 en las instituciones).

Despu茅s de todo, yo tambi茅n fui desplazado. Luego de pasar 25 a帽os viviendo en Suecia, he aprendido lo que significa la migraci贸n. Nos llev谩bamos muy bien con mi madre y nos quer铆amos mucho. Lleg贸 a Suecia despu茅s de alg煤n tiempo. Sin embargo, todo lo que tuve en la vida qued贸 incompleto debido a la migraci贸n. F煤tbol, 鈥嬧媏ducaci贸n, amor familiar, y lo m谩s importante: estar lejos de mi padre.

Hay muchos 鈥渄eseos鈥 en mi vida. Cada vez que digo la palabra 鈥渄eseo鈥, algo se atora en mi garganta y me lleva a otro lugar. No importa cu谩ntos lamentos, dolores y tristezas, no importa lo doloroso que sea perder a un ser querido, esta pena es un costo honorable a pagar, especialmente para mi padre. Est谩s en mi vida, est谩s en mi coraz贸n.

FUENTE: Dicle Anter / Yeni Ya艧am / Medya News / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

