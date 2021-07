–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga July 2, 2021 71 puntos de vista

Gil Guero

Tortuga.

El Grupo de M煤sica (citado en las entregas anteriores) se ha dedicado a una variedad de temas en los que existe una relaci贸n entre m煤sica y conflicto, lo que llaman 鈥榣a banda sonora del conflicto鈥. En septiembre de 2011 organizaron un congreso internacional al que asistieron especialistas de cuatro continentes y acogi贸 a ponentes de una serie de disciplinas como la musicolog铆a, la antropolog铆a social, la historia y el derecho.

Los temas tratados abarcaron desde el papel de la m煤sica en las dictaduras del siglo XX, pasando por la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fr铆a hasta los recientes conflictos en Sierra Leona y Sri Lanka, entre otros. Tambi茅n cont贸 con una conferencia-espect谩culo del grupo de teatro Instituto Internacional del Asesinato Pol铆tico, derivada de su aclamada obra de teatro Radio del Odio鈥.

鈥溌緾贸mo se gesta una masacre como la que vivi贸 Ruanda en 1994? Os lo cuenta el director y autor suizo Milo Rae, creador de una nueva forma de teatro pol铆tico que reconstruye con la m谩xima fidelidad momentos clave de la historia reciente.

En el r茅gimen nazi, preparaban las deportaciones de jud铆os con la misma frialdad y meticulosidad con la que se organiza un transporte de mercanc铆as. Del mismo modo, se puede preparar una matanza como quien pone a punto una campa帽a publicitaria.

Es lo que hac铆an en los estudios de la Radio-T茅l茅vision Libre des Mille Collines (RTML). Esta radio ruandesa lanzaba a las ondas mensajes de odio contra la minor铆a tutsi, convirti茅ndose as铆 en colaboradora activa en la muerte de un mill贸n de personas. Entre m煤sica pop y emisiones deportivas, la reconstrucci贸n fiel de una de las emisiones os mostrar谩 c贸mo se puede pasar de una situaci贸n normal y corriente a la barbarie o, lo que es lo mismo, de una canci贸n de moda a la incitaci贸n al asesinato.鈥

Hate Radio: www.barcelona.cat/grec/arxiugrec/es…

Por otro lado, 鈥渆l grupo de investigaci贸n 鈥楳煤sica, conflicto y Estado鈥 se cre贸 apenas unos meses antes de una decisi贸n hist贸rica en la justicia internacional: en diciembre de 2008 el m煤sico Simon Bikindi fue declarado culpable de cr铆menes relacionados con el genocidio por su participaci贸n en el habido en Ruanda en 1998.鈥

www.internationalcrimesdatabase.org…

Tampoco se ha olvidado de la m煤sica en tiempos de la colonizaci贸n: 鈥淟as pr谩cticas musicales coloniales no son algo que haya ocurrido lejos, entre conquistadores o emigrantes y 鈥榦tros鈥 extraeuropeos. M谩s bien, son componentes fundamentales de una historia musical europea y mundial forjada en el contexto de encuentros pol铆ticos, sociales, militares y misioneros. Situados en la frontera de la m煤sica 鈥榦ccidental鈥, el intercambio intercultural y el expansionismo pol铆tico, la historia de la m煤sica colonial es m谩s que una historia de las composiciones o de los m煤sicos. Se precisa un enfoque sociol贸gico si queremos comprender y analizar este tema en un contexto mundial y en t茅rminos de impactos globales y locales.鈥

Al respecto es preciso traer aqu铆 la “Canci贸n del ColaCao鈥, conocida como 鈥淎quel negrito鈥 y tambi茅n como 鈥淎quel negrito del 脕frica tropical鈥

www.youtube.com/watch?v=TZNaLCfdLNY

y una parodia de la original:

www.youtube.com/watch?v=th7K3eC5ZCs

En franco estilo beligerante y con celebraci贸n de derramamiento de sangre, hay un homenaje a la conquista espa帽ola de Am茅rica titulado 鈥淗imno de los Tercios鈥, del artista Daniel S谩nchez de la Heras:

www.youtube.com/watch?v=7xuA3r6_15Y

Hay otro estilo edulcorado para ni帽os: 鈥淐anci贸n Descubrimiento de Am茅rica. Crist贸bal Col贸n鈥. Los Lunnis – TVE1. La cantante es Lucrecia. El autor ha preferido guardar un prudente anonimato:

www.youtube.com/watch?v=p9g59wrvHTY

La cara B de la m煤sica colonialista la pone la canci贸n popular, de autor desconocido, precisamente para recordar una derrota militar espa帽ola en Melilla: 鈥淓l barranco del Lobo鈥, de 1909 (hay varias versiones).

Se conoce como Desastre del Barranco del Lobo por la acci贸n militar acaecida en ese lugar, pr贸ximo a Melilla, el 27 de julio de 1909, en la que las tropas espa帽olas fueron derrotadas por los rife帽os. Es considerada una parte de la Guerra de Melilla.

Aqu铆 hay una versi贸n larga con el objetivo de meter de mogoll贸n un poema patri贸tico-purgante de Marcos Rafael Blanco Belmonte, artista: Francisco Curto

www.youtube.com/watch?v=iV6kh9nRwUM

Aqu铆 hay otra versi贸n corta m谩s llevadera, artista: Francisco Curto

www.youtube.com/watch?v=tKKmUx1RDQU

Aqu铆 tambi茅n hay que traer una versi贸n corta, en este caso por cortes铆a de desmemoriados Cantabria, porque a帽ade una explicaci贸n hist贸rica de inter茅s (resumen):

鈥淟a actividad de la Compa帽铆a Espa帽ola de Minas del Rif, del Conde de Romanones, provoc贸 el levantamiento de las cabilas. Maura decreta el 10 de julio la movilizaci贸n de tres brigadas mixtas de Cazadores, reservistas, lo que provoca disturbios en Madrid y en Barcelona, donde se producen los sucesos conocidos como Semana Tr谩gica. Las clases populares consideraban que era una guerra innecesaria y las que eran llevadas al frente, cuando los hijos de los ricos pod铆an pagar para eludir ser reclutados.

El 27 de julio los espa帽oles son sorprendidos en el barranco, situado en el Monte Gurug煤 (Marruecos) a 26 kil贸metros de Melilla. Seg煤n la historiadora Mar铆a Rosa de Madariaga murieron 153 militares (17 jefes y oficiales y 136 hombres de tropa) y 599 resultaron heridos (35 jefes y oficiales y 564 hombres de tropa). Espa帽a concedi贸 la independencia a la franja norte de Marruecos el 7 de abril de 1956. Mientras tanto hay hitos de esta guerra colonial como el Desastre de Annual de 1921 o el Desembarco de Alhucemas de 1925. El 26 de mayo de 1926, Abd el-Krim se rindi贸 a los franceses.鈥

www.youtube.com/watch?v=2osrIMBzemg

El 鈥楬imno de la Divisi贸n Azul鈥 tiene un lugar destacado que ocupar por derecho propio, a pesar de que no pega ni con cola en una selecci贸n de m煤sica colonialista. La raz贸n es que el propio Ram贸n Serrano Su帽er (seis veces ministro de Franco, fascista, pro nazi, que se reuni贸 en varias ocasiones con Heinrich Himmler, l铆der de las SS a quien invit贸 a visitar Espa帽a, lo que 茅ste hizo en 1940) no dijo nada de colonizar. A cambio sentenci贸:

鈥淩usia es culpable de la muerte de Jos茅 Antonio (y) el exterminio de Rusia es exigencia de la historia y del porvenir de Europa鈥:

www.youtube.com/watch?v=a4F6zkxypGw

Fue interpretado por primera vez un 8 de diciembre de 1941 en el Teatro Calder贸n de Madrid, en un Festival鈥揌omenaje a la Divisi贸n Azul. La letra es de Jos茅 Mar铆a Alfaro y Agust铆n.

En un apartado de la p谩gina www.quedeletras.com est谩n los 鈥榟imnos del mundo鈥 y aparece esta tentadora lista referida a Espa帽a:

El Novio de la Muerte



Marcha Heroica de la Infanter铆a de Marina



Himno Nacional de Espa帽a



Himno de la Guardia Civil Espa帽ola



Cara al Sol



Himno de la Academia de Infanter铆a Espa帽ola



Himno de Artiller铆a



Himno de Caballer铆a



Himno de Ingenieros



Canci贸n del Legionario



Tercios Heroicos



Himno de los extintos Cuerpos de Polic铆a Armada y de Polic铆a Nacional



Soldadito Espa帽ol

Hay alguna que otra canci贸n m谩s que est谩 en la misma lista, por ejemplo:

“Pobrecitos Maridos Infelices”

Advertencia: es suficiente con cantar la primera estrofa para que te manden a donde dice la 煤ltima:

Pobrecitos maridos infelices,



que ten茅is la testuz como un carnero,



vivir茅is contentos y felices,



alistados al Tercio de Extranjeros

y

Como siga as铆 la cosa



con tan poco disimulo



se va a hacer peque帽o el mundo



para ir a tomar por culo.

www.quedeletras.com/letra-pobrecito…

Basta con clicar en el t铆tulo de la canci贸n elegida para que aparezca la letra. Con otro clic en la palabra video empieza la fiesta. Por ejemplo:

www.quedeletras.com/letra-soldadito…

y

www.quedeletras.com/videomusica-613…

respectivamente.

Para certificar el estado de degeneraci贸n de la naci贸n ex imperial, contamos con la canci贸n interpretada por Marujita D铆az, tambi茅n titulada 鈥楽oldadito espa帽ol鈥, que en menos de dos minutos y treinta segundos es capaz de acabar con cualquier residuo de dignidad, sea musical, militar, cultural, religiosa, patri贸tica, etc., adem谩s de lo que quede de estabilidad mental y emocional en la poblaci贸n.

www.youtube.com/watch?v=oT1K9L0hFqM

Letra:

Al sonar de los tambores



Y al comp谩s del tarar铆



No hay un hombre que se precie



Que no sienta un algo aqu铆



Porque llegan esos mozos



Del formado pelot贸n



La esperanza de la patria



De un valiente coraz贸n

Soldadito espa帽ol



Soldadito valiente



El orgullo del sol



Es besarte la frente



La victoria fue tuya



Porque as铆 lo esperaba



Cuando muerta de pena



A la virgen rezaba



Tu novia morena



http://lyricstranslate.com

Con el objetivo de relajar a los lectores y que se olviden por unos minutos de tanta iniquidad y estulticia como se ha visto a lo largo de esta serie, la termino con una canci贸n a dos voces de otras tantas generaciones: la de Giddess Chalamanda y la de Patience Namadingo. Ambos son de Malawi, pa铆s colonizado por Gran Breta帽a en 1891 y que se convirti贸 en rep煤blica en 1966. Se titula Linny Hoo

Parece mentira que Chalamanda, nacido en 1930, tenga tan buen aspecto tras 36 a帽os bajo el gobierno de Su Graciosa Majestad y encima que tenga ganas de cantar con 90, aunque parece ser que se acaba de retirar. Namadingo naci贸 en 1990, un cuarto de siglo despu茅s de que los brit谩nicos se fueron de Malawi y por tanto no est谩 tan tocado.

Linny Hoo es un tema agradable, sencillo, de la vida diaria, sin relaci贸n con el texto de esta entrega. Sin una trama concreta, la pareja va conversando sobre la vida, sus penas y sus alegr铆as, sus problemas y sus deseos: Linny y lo lista que es, sus padres que est谩n contentos, desde luego, pero tambi茅n aparece (s贸lo aparece, no hay reflexi贸n expl铆cita) la guerra, la muerte, el olvido, el temor, la emigraci贸n, la contradicci贸n del colonizado. Una caracter铆stica es que el di谩logo musicado permite improvisar, comentar, bromear, meterse en la historia que cantan, etc.

Hay varias versiones, en la primera se ve a los dos cantando en el patio de una casa:

www.youtube.com/watch?v=lOK_ODvA4Os

En esta otra no se les ve pero a cambio se puede seguir la letra gracias al karaoke y animo a los lectores a cantarla porque no es preciso, ni mucho menos, ser experto en la lengua original (Chichewa)

www.youtube.com/watch?v=5tBNSyg1HAM

En la 煤ltima se lee la letra en ingl茅s:

www.youtube.com/watch?v=0JJBpWzCqgA





Fotograf铆a del art铆culo:

El gobernador general de Guinea, Juan Mar铆a Bonelli (m谩ximo dirigente espa帽ol entre 1943 y 1949), desembarca en la playa de Bata.

M. Hern谩ndez-Sanju谩n / We Are Here! Films

www.abc.es/multimedia/fotos/21883.asp