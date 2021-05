–

Gil Guero

Tortuga.

Querido Juan José:

Eres un pillastre, pero te lo perdono porque desde el día 18 somos amigos.

Sin embargo, no te alegres de momento, no pienso hacer lo que dices porque no está a mi alcance y aunque consiga hacer un apaño, luego me propondrás sacar nuevo oro de otra mina y todavía tengo sin poner la lavadora ni tender la ropa.

Más bien lee lo que dice la famosa enciclopedia sobre la historia de la música y calcula la tarea que tan fácil me pintas: “En la prehistoria aparece la música en los rituales de caza o de guerra y en las fiestas donde, alrededor del fuego, se danzaba hasta el agotamiento. La música está basada principalmente en ritmos y movimientos que imitan a los animales. Las manifestaciones musicales del hombre consisten en la exteriorización de sus sentimientos a través del sonido emanado de su propia voz y con el fin de distinguirlo del habla que utiliza para comunicarse con otros seres.”

http://es.wikipedia.org/wiki/Histor…

La música se ha emparejado con la guerra y la vida desde la prehistoria. Aún sigue hasta hoy con esos matrimonios polígamos desde hace unos 50.000 años y se puede decir que ha añadido otras parejas con actos políticos, solemnes, deportivos, oficios religiosos, espectáculos de entretenimiento, celebraciones…

En cuanto a la ópera, dice la misma fuente, se desarrolló a partir de la primera obra, que apareció en 1597, por tanto “una duración relativamente corta dentro del contexto de la historia de la música en general”. Se trata de Dafne.

http://es.wikipedia.org/wiki/Histor…

Para ser la primera ópera, la cosa empezó muy bien, con ninfas y pastores por todos lados, pero el libretista estropeó lo que pudo ser una bacanal de las buenas porque puso un dragón a perseguirlos y no les dio tiempo a copular. Menos mal que estaba al quite Apolo, que dio muerte al dragón en la primera escena.

En la segunda escena se confirma que el libretista tenía un mal día, ya que lejos de volver a los placeres carnales, Apolo y otros dos dioses, Venus y su hijo Amor (Cupido), se pelean por una gilipollez. Apolo vence y se mofa de él llamándole afeminado. Siempre violencia y agresión.

Aunque no se puede pensar en algo menos libidinoso que perder el tiempo en saltar ojos, derramar sangre y extraer el corazón del pecho, una vez triunfado sobre la bestia, Apolo, por muy divino que era, se notó algo enriscado en la tercera escena y se fue a por Dafne.

¿Exceso de testosterona olímpica? ¿Frenesí erótico tras la borrachera de sangre? El caso es que éste, al verla, quedó encelado gracias a un flechazo de oro disparado por Cupido.

Ésta, también a causa de otro flechazo, pero de plomo, huyó de su pretendiente y preguntó a los pastores por la suerte del dragón, quizás una forma casta de saber de Apolo.

El libretista Ottavio Rinuccini se crió y educó entre la nobleza florentina de la segunda mitad del siglo XVI y el primer cuarto del XVII. Debatió con intelectuales, cantantes y compositores y trabajó con algunos muy famosos como Claudio Monteverdi, por supuesto también con Jacopo Peri, el compositor de la música de Dafne.

Cuando se empieza el bachillerato se aprende -y antes de que se acabe se olvida, aunque se apruebe- que el Renacimiento producía este tipo de personas de clase alta, que a falta de trabajo que hacer, es decir, que como les sobraba tiempo porque no tenían que emplearse para comer, se dedicaba a recrear los ideales y costumbres de la antigüedad clásica.

Pues a pesar del buen gusto y la exquisitez que se le atribuye a la alta sociedad, se empeñó en que Dafne se hiciese la estrecha y que Apolo se quedase sin ella. ¿Para qué entonces tanto ardor, tanta lucha y tanta divinidad?

Parece cine de arte y ensayo o cine de autor y aún queda el desaguisado final:

La escena cuarta presenta a Apolo llorando desconsolado.

La quinta muestra a Dafne convertida en un árbol de laurel.

¿Qué podría hacer un guerrero matador y victorioso, pero con un coitus interruptus además de prematuro ante un árbol de laurel? No hay mucho para elegir:

1: Tener una apetitosa ninfa inmóvil a tiro, aunque transformada en un carminativo natural para amortiguar los gases intestinales. Está bien en caso de necesidad, pero sigue sin levantar la libido.

2: Como no me voy a poner en lo peor, también diré que la puede aprovechar en sopas, guisos y estofados, así como en carnes, pescados, mariscos y vegetales. Ahí por lo menos Apolo disfruta de una dieta mediterránea.

3: Una parafilia inverosímil, aunque quizás apta para minorías selectas.

4: Consagrar una corona de laurel para que se reconozca de inmediato a su portador como victorioso, lo más inútil de todo. Pues va y lo hace. ¿Pero por qué no agarrar al dios Cupido por el cuello hasta que dispare otro flechazo a Dafne, esta vez de oro?

Además de hacer pedazos el amor carnal, divino, soñado y añorado, una absurda corona es la precursora de las medallas militares.

Para más INRI se conoce que éstas tienen desde milenios más sex appeal que una ninfa o un pastor para muchas personas. Pulsiones de vida contra pulsiones de destrucción.

Solamente la corona aparece en la sexta y última escena, en la que Apolo juzgó a Dafne por huir de él con estas románticas palabras: “Ninfa sdegnosa e schiva” (ninfa desdeñosa y esquiva).

¿Debemos culpar y castigar a Apolo por atontao? Rotundamente sí.

¿Hemos de disculpar la ligereza de Dafne? La respuesta no es fácil en unos tiempos en los que ha crecido desordenadamente la mala hierba de la corrección política.

Que se pronuncie la sala si quiere. Para ver la obra:

https://www.youtube.com/watch?v=sxL…





Foto: https://es.wahooart.com/@@/7Z4QHT-N…