Algunas piezas de La voz del sueño en 1996 editado por kong Records y Almas peregrinas en 1998 editado por Alameda estudios.

Grabado por el maestro compositor e intérprete valenciano Manolo Solvy, descanse en paz, y Benjamín Lajo.

-Siempre mueren los mismos-

El 3de julio de 1997, nuestros 18 compañeros de los astilleros Unión Naval de Levante perdieron la vida por una explosión atmosférica que se formó por la fuga del gasoil que una brida mal sellada difuminó por el buque en construcción Prof Spirit. Fue un duro revés que tuvimos que asumir rotos por el dolor por la tragedia de perder amigos. Personas que veías a diario, con las que compartiste momentos y de pronto ya no estaban. Vacíos que los llena la impotencia. El trabajo mata y a ver quién me lo discute… Manolo y yo trabajábamos allí y este tema nace de esos momentos.

-El niño de la guerra-

Otro poema de que me Manolo más que no recitar, interpreta. Era un compositor que no terminó siendo productor de cantantes y dirigiendo radio luz de en Valencia. Para acabar con esta muestra una nana que escribí a su hijo cuando cumplió los cinco años.