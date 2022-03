–

Roger Waters, Pete Townshend, Robert Plant, Peter Gabriel y Brian May, m煤sicos de rock de renombre internacional, encabezan una campa帽a para denunciar el injusto encarcelamiento de la cantautora kurda N没dem Durak en Turqu铆a.

En un extenso art铆culo publicado el 18 de febrero en la revista Rolling Stone, se explic贸 que el ex l铆der de Pink Floyd convoc贸 a varios colegas para demandar que Durak tenga un juicio justo.

La cantautora fue acusada por el Estado turco, sin pruebas concretas, de sostener relaciones con integrantes del Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n (PKK), al que Ankara considera una organizaci贸n terrorista. Miles de hombres y mujeres del Kurdist谩n turco (Bakur) en la actualidad atraviesan la misma situaci贸n que Durak.

El abogado de la artista kurda denunci贸 que fue sentenciada sin poder presentar pruebas adecuadas para su defensa.

鈥淣没dem Durak es nuestra hermana 鈥揺xpres贸 Roger Waters-, y tenemos la responsabilidad absoluta de apoyarla a ella y a los cientos de miles de personas que contin煤an sufriendo su destino con encarcelamientos falsos en todo el mundo, sobre todo en los Estados Unidos y el Reino Unido鈥.

Por su parte, Peter Towshend, l铆der de The Who, explic贸 a Rolling Stone que 鈥渆l arte debe ser donde nuestro coraz贸n creativo pueda liberarse, ya sea para la elevaci贸n del esp铆ritu humano o para nuestra necesidad de justicia鈥. El cantante y guitarrista agreg贸: 鈥淣没dem resulta ser kurda. Su voz est谩 conectada a su alma y su alma siempre cantar谩 para su familia, su gente y su naci贸n. Como m煤sicos, no podemos detenernos. Nuestra verdad es qui茅nes somos y qui茅nes nacemos para ser. Sucede que la m煤sica de N没dem es buena m煤sica, y es muy triste que un pa铆s con el inmenso legado art铆stico hist贸rico de Turqu铆a trate a una buena m煤sica de la forma en que han tratado a N没dem, independientemente de lo que sientan sobre el deseo de reconocimiento de los kurdos鈥.

En tanto, Peter Gabriel, ex cantante de Genesis, declar贸: 鈥淢e enter茅 de la persecuci贸n de los m煤sicos kurdos en la d茅cada de 1980, y m谩s recientemente me enter茅 de la dif铆cil situaci贸n de N没dem a trav茅s de mi hija, que estaba trabajando en Voice Project鈥.

