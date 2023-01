–

De parte de Kurdistan America Latina January 13, 2023 236 puntos de vista

El co-presidente del PYD, Salih Muslim, declaró: “Solo los sirios pueden resolver el problema sirio. Necesitan ser libres para poder hacerlo. Hagamos lo que sea necesario para vivir juntos”.Play

El co-presidente del Partido de la Unión Democrática (PYD), Salih Muslim, declaró que mientras continúa el esfuerzo de Rusia por un “matrimonio forzado” entre Ankara y Damasco, el servicio de inteligencia turco, MIT, recluta “sirios inútiles” en Urfa. Comentó que estos pasos crearían más destrucción en Siria y no producirían resultados.

Muslim respondió a las preguntas de ANF sobre el reciente acercamiento entre Ankara y Damasco y la reunión celebrada en Urfa con las tribus sirias.

Las conversaciones entre Damasco y Ankara son objeto de considerable debate. ¿Cómo evalúa estas reuniones y discusiones? ¿Es posible volver al período anterior a 2011?

Hemos dicho desde el principio que esto es como un matrimonio forzado. Hay enormes problemas entre las dos partes debido a los recientes acontecimientos, traiciones y enemistad. No puedes resolverlos de la noche a la mañana. Sin duda requerirá mucho tiempo. Piensan que sería beneficioso reconciliar a Erdogan con Assad por el bien de las necesidades de Rusia y las elecciones de Turquía. Pero no funciona. Esto está mal.

Por el contrario, puede conducir a resultados muy opuestos. Lo vimos desde el principio. Vimos cómo reaccionaron los grupos controlados por Turquía. Esta es una situación complicada. El pueblo sirio no puede olvidar esto. Antes de 2010, Erdogan estaba muy cerca de Bashar Assad. Todos recuerdan lo que dijo Erdogan en 2011. Todos están familiarizados con lo que sucedió entre ellos. Medio millón de personas murieron en Siria. Turquía es tan culpable como el régimen sirio. Trajo a todos esos grupos de mercenarios. Creó el ISIS para destruir a los kurdos. Lo usó y todavía lo usa como chantaje tanto dentro como fuera del país.

“El mundo entero sabe la verdad”

Los rusos fueron los primeros en revelarlo. Todo el mundo sabe cómo habló, actuó y reveló Putin su relación después de que Turquía derribara un avión ruso en 2015. A pesar de todas estas contradicciones, no es posible juntar a estas dos personas y encubrir el proceso. Esto es lo que llamamos matrimonio forzado. Ya hemos empezado a escuchar cracks.

Yasin Aktay, asesor del presidente del AKP, indicó recientemente que “es absolutamente necesario capturar Alepo para que se lleven a cabo estas conversaciones”. Turquía habla, por un lado, de acercar a Erdogan-Assad y, por otro lado, busca controlar Alepo y asentar allí a los inmigrantes. Europa, Estados Unidos y las potencias internacionales conocen las relaciones de Turquía con el ISIS.

Vimos esto en los ataques del 19 y 20 de noviembre. Junto con la infraestructura en el noreste de Siria, Turquía apuntó a los lugares donde se encuentran los miembros del ISIS. Atacar los campamentos e intentar liberar a los prisioneros de su organización terrorista conmocionó al mundo entero. Todo el mundo ve lo que está pasando. Ocho de nuestros camaradas fueron martirizados en Hol. Turquía atacó a las fuerzas que luchan contra el terrorismo del ISIS en un lugar donde se encuentra la base de la Coalición Internacional. Dos de nuestros compañeros fueron martirizados allí. Es lo mismo en otros lugares. Turquía atacó una prisión, obviamente para liberar a los miembros del grupo terrorista. El mundo entero se opuso.

¿Qué papel juega Rusia en estas conversaciones?

Putin está dominando ambos lados. Erdogan ya está en manos de Putin; tiene que hacer lo que él quiera. Incluso pueden oponerse a la OTAN. Aquí, las sanciones contra Rusia no se aplicaron contra Turquía, que es miembro de la OTAN. El gobierno turco tiene que implementar las decisiones de ella, pero no lo hace. Ahora, escuché que Çavuşoğlu viajará a Washington el 16 de enero. Irá antes de reunirse con el Ministro de Relaciones Exteriores de Siria; allí discutirán y le tirarán de las orejas.

Son los estadounidenses los que más se opusieron a las conversaciones con el régimen. Dicen que están “en contra de esta normalización”. No lo dijeron abiertamente, pero lo dieron a entender. Esto es un completo descuido de la resolución 2254 de la ONU, en la que se basan las fuerzas internacionales allí. Es Turquía quien ha impedido una solución en Siria hasta este momento. Ahora, cree que puede librarse de él mediante un acercamiento a Siria. No creo que funcione. Creará una nueva crisis.

¿Cómo afectan las discusiones sobre las elecciones en Turquía a la situación actual?

El proceso electoral en Turquía lo confunde todo. Cuando se habló por primera vez de elecciones hace dos años, dijimos que sería la primera vez que un dictador perdería el poder a través de una elección ordinaria.

Si el gobierno acordara unas elecciones verdaderamente democráticas y si esto llegara a llevar a la eliminación de la dictadura y el caciquismo, no lo permitiría. Haría cualquier cosa para evitarlo, ya sea la ley marcial o una guerra. Cualquier cosa. Lo vimos en la conspiración de Estambul/Taksim.

¿Podría Erdogan organizar nuevos ataques para lograr la victoria en las elecciones?

Podría organizar otro ataque basado en varias excusas. Nadie puede realmente predecirlo. Podría destruir el mundo entero solo para ganar las elecciones. Las discusiones internas ya se han intensificado. Los próximos 4-5 meses son muy importantes. Pueden pasar cosas inesperadas. Turquía tiene un régimen despótico. Un hombre que piensa que es un sultán también podría crear una situación muy complicada. Los pueblos de Turquía serán los que más sufrirán por esto. Los que están fuera del país como nosotros también podrían verse afectados. Como dije, no creo que el tema Siria-Turquía llegue a una conclusión con esta mentalidad fascista y esta postura pragmática.

En un momento de discusiones sobre un posible ataque contra el norte y el este de Siria, se informó que hace unos días, el MIT de Turquía celebró una reunión con algunas tribus sirias en la ciudad de Urfa. ¿Tienes alguna información sobre el tema?

Algunos grupos se están reuniendo allí. No son tribus sino personas que se beneficiarán de estas situaciones. Nunca representan tribus. Son solo algunos pragmáticos oportunistas. Están para aprovecharse de la sangre de los pueblos y jugarle una mala pasada a Erdogan. Esto ha estado sucediendo durante 4-5 años. Su propósito es provocar un conflicto en la región.

Las tribus allí son parte del sistema establecido, son sus socios. Participan tanto en el gobierno como en la guerra. Esto lo hemos visto prácticamente desde hace 10 años. No tiene sentido reunir allí a unos cuantos náufragos. Este tampoco es su primer esfuerzo. Se trata más de falsas pretensiones. Son personas que han sido separadas de las tribus de allí. No dará ningún resultado. Lo hemos visto durante los últimos 5-6 años. No ha funcionado hasta ahora, y no lo hará en el futuro. Algunos árabes y algunas personalidades en Urfa pueden ser los más engañados por Turquía. Este es el trabajo del MIT (servicio de inteligencia turco). No creo que logre resultados, porque no están en el campo. Nadie los escucharía. Todo el mundo sabe cómo algunos grupos se agotaron. Muchos lo lamentaron. Creo que el resto son inútiles.

¿Los intentos de buscar constantemente una solución fuera de Siria llevarán a una conclusión?

Solo los sirios pueden resolver el problema sirio. Para que lo resuelvan, la gente necesita ser libre. Deben tener su propia voluntad y no aceptar instrucciones de otros. ¿Qué están haciendo las fuerzas como Turquía en Siria? Están engañando a algunos sirios y los hacen chocar entre sí. ¿De qué manera fueron asesinados medio millón de personas? Algunos por el régimen, algunos por los grupos, algunos por las directivas de Turquía. Por lo tanto, el problema sirio no puede resolverse sin sirios libres. Seguimos diciendo que hagamos lo que sea para vivir juntos. Hagamos lo que sea necesario, hagámoslo juntos, no siguiendo las órdenes de Erdogan, Bashar Assad, Estados Unidos y Rusia.

Como PYD y Administración Autónoma tomamos nuestras decisiones y nunca hemos seguido las directivas de nadie. Hacemos lo que sea necesario, pero no pudimos encontrar personas de voluntad fuerte antes que nosotros. Unámonos y pensemos por nuestro país. Hagamos lo que sea necesario, corregir si hay errores.

Es obvio lo que ha provocado el régimen en el poder desde 1963. Necesitamos nuevas prácticas. Sentémonos y hablemos juntos. Pensemos y decidamos juntos qué se supone que debe hacer la administración en Damasco.

“Hagamoslo en paz”

Los pueblos de toda Siria, los kurdos, los árabes y los asirios serán socios en una decisión política que se tomará. De lo contrario, será contraproducente. Hagamos lo que sea de manera pacífica en lugar de luchar. Esto requiere libre albedrío e ideas libres. Sin embargo, no hemos visto esto hasta ahora.

El proceso actual es muy ambiguo para los sirios. No sabemos qué pasará. Podemos obtener un resultado en poco tiempo si somos libres y cuidamos de todo el pueblo sirio y de nosotros mismos. De lo contrario, tomaría mucho tiempo si confiáramos en fuerzas extranjeras. Todos perderíamos.

<!–

–>