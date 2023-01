–

De parte de Kurdistan America Latina January 12, 2023 241 puntos de vista

El co-presidente del PYD, Salih Muslim, critica al CPT en relación a Öcalan: “El comité debe salir de su posición de relator, tomar medidas contra la tortura y hacer las recomendaciones oportunas”.

Hace 22 meses que no hay señales de vida del líder político kurdo Abdullah Öcalan. El régimen del AKP/MHP recurre a la guerra y a la represión en todos los niveles para intentar aferrarse al poder. En una entrevista concedida a ANF, Salih Muslim, co-presidente del Partido de la Unidad Democrática (PYD), activo sobre todo en el Norte y el Este de Siria, ha criticado el papel del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) en lo referente al aislamiento en la isla-prisión de Imrali.

¿Cómo valora la política de aislamiento total en Imrali que se lleva a cabo desde hace 22 meses

Es imposible separar la política de aislamiento de la resistencia del pueblo kurdo. Si nos remontamos al principio, al secuestro de Abdullah Öcalan en 1999, su encarcelamiento en Imrali, la imposición del aislamiento, teniendo en cuenta el papel de la Unión Europea y la presencia de un representante del CPT, está claro que todo esto está relacionado con el proyecto de reestructuración ‘Gran Oriente Próximo’ [una reestructuración de Oriente Próximo dirigida por Estados Unidos]. Se trata de reestructurar Oriente Próximo. No hubo pueblo kurdo hasta el siglo XX. Su existencia, su identidad y su vida no estaban reconocidas. Entonces surge un partido, una estructura organizativa para despertar al pueblo. No se trata sólo del pueblo del Kurdistán Norte, sino de todas las partes del Kurdistán. El pueblo hoy participa en la lucha. Esto no se esperaba. Entonces tuvieron que tomar medidas, ya que esto amenazaba todo el plan del ‘Gran Oriente Próximo’. Las aspiraciones de libertad de los kurdos y de las kurdas eran un obstáculo para este proyecto. Esto se debía a que se trataba de una nueva ideología, filosofía y forma de vida.

Cuando hablamos del pueblo kurdo, hablamos de más de 50 millones de personas. El complot, el encarcelamiento y el aislamiento [del Sr. Öcalan] están relacionados con esto. Todo el mundo dice: “La libertad del líder Apo [Abdullah Öcalan] significa la libertad del Kurdistán”. Es cierto, existe esta estrecha relación. Por eso fue encarcelado y está detenido hasta hoy. Al principio se pensó que así se pondría fin a todo y “nos libraríamos de él”. Pero no ha sido así.

El aislamiento se ha aplicado de diversas maneras desde el principio y se ha convertido en aislamiento absoluto. Porque cuando Öcalan encuentra una oportunidad, se dirige inmediatamente al pueblo. Recordemos que hace dos años, en una breve conversación telefónica, se interesó por la situación del pueblo y ofreció una iniciativa. Por eso no se le permite hacer llamadas telefónicas.

¿Quién está detrás de esta política más allá de Turquía?

Esta política está siendo implementada por las fuerzas que han estado involucradas en la conspiración desde el principio. Estas son Gladio y la OTAN. Turquía es sólo la cuna aquí. Por supuesto, Turquía siempre se pone en primer plano en la guerra, está en el centro de la acción, pero no es libre. Turquía tiene sus propias leyes y reglamentos, pero no los aplica. El sistema de Imrali es un sistema internacional, que incluye a Europa, y sigue bajo el control de la organización Gladio de la OTAN.

El aislamiento total de los dos últimos años es el resultado de esto. El aislamiento es tortura.

El aislamiento total de los dos últimos años es el resultado de esto. El aislamiento es tortura. El prisionero de Imralı no es sólo un prisionero, no está recluido en una celda con la puerta cerrada, es torturado a diario. No conocemos los detalles en Imrali, pero se producen torturas psicológicas. Si no fuera así, podría recibir noticias del exterior y enterarse de que su filosofía se ha extendido hasta Filipinas. Vería que el siglo de ‘Jin Jiyan Azadî’ [Mujer, Vida, Libertad] del que hablaba ha comenzado y que millones de personas exigen libertad en las calles todos los días. Pero para mantener la presión contra él, no se le permite recibir ninguna noticia del exterior y a nosotros no se nos permite recibir ninguna información del interior. Todos los días se producen torturas para afectar negativamente a la moral del pueblo.

El aislamiento no debe verse sólo como una expresión del fascismo de Turquía, sino que debe considerarse en todas sus dimensiones. Hay que encontrar una solución democrática en Turquía. La bandera de la resistencia debe mantenerse en alto. Todo el mundo debe ser consciente del aislamiento, y hay que asegurarse de que el enemigo se retire. El enemigo no sólo lleva a cabo la política de opresión en Imrali, sino que también dirige esta opresión contra todo el conjunto del pueblo kurdo a un tiempo. Todos los días se tortura a gente. La masacre de París ha hecho esto aún más concreto. En el Kurdistán hay una guerra encarnizada que aún continúa. Todo esto es consecuencia del aislamiento. Nos interesa denunciarlo. En el pasado, la gente se avergonzaba de la realidad kurda, pero ahora estamos desempeñando un papel pionero en todo el mundo. El sistema Gladio debe ser destruido mediante la resistencia y la verdad sobre Gladio, debe mostrarse al mundo. Esto tendría sin duda un impacto en las decisiones políticas. Todo el mundo, más allá de la resistencia guerrillera, debe intensificar su lucha, las acciones deben extenderse a muchos lugares. ¿Cree que la resistencia ha sido suficiente frente a la expansión del aislamiento? La resistencia en 2022 ha sido ciertamente enorme. Pero aún nos queda mucho por hacer, porque los objetivos aún no se han alcanzado. La resistencia ha tenido éxito, pero no ha sido suficiente. Para ello, es necesario ampliar la resistencia. Las recientes protestas de los diputados frente al Ministerio de Justicia son muy importantes. Tanto si el enemigo escucha como si no, las acciones continúan. Al menos se está haciendo algo, porque no podemos permanecer en silencio. Todo el mundo, más allá de la resistencia guerrillera, debe intensificar su lucha, las acciones deben extenderse a muchos lugares. El pueblo debe levantarse contra el fascismo día tras día. Puede que le golpee, puede que detengan a algunas personas, pero el pueblo debe defender estas acciones. La resistencia debe fortalecerse contra viento y marea en las metrópolis de Turquía. Debe ser una resistencia democrática. Es importante insistir en esta resistencia. ¿Por qué la CPT no cumple su misión? Sí, también existe el problema del CPT. Es el Comité para la Prevención de la Tortura. Si hay tortura, el comité tiene que oponerse a ella y prevenirla. Desgraciadamente, el CPT sólo ha asumido un papel de observador en la cuestión de Öcalan. Analiza si existe o no tortura y presenta su informe al Consejo de Europa. Sin embargo, el Consejo de Europa dice que no puede publicar el informe sin el consentimiento de Turquía. Si realmente quiere prevenir la tortura, el comité tiene que salir de la posición de relator, tomar medidas contra la tortura y hacer las recomendaciones apropiadas. Hay un gran poder detrás del CPT. Nos referimos al Consejo de Europa y al Parlamento Europeo, a las distintas instituciones y autoridades, pero ni siquiera ellos hacen nada. El CPT va a Imrali pero no dice nada. No hay información sobre la situación de Öcalan. Esto también es una forma de tortura. Hay que impedirlo. Si no se puede impedir, ¿por qué se visita la prisión? La denegación de visitas de abogados y familiares a Öcalan también es una forma de tortura. Según la legislación turca, los presos pueden hablar por teléfono con sus familias. Eso tampoco le está permitido. ¿No es todo esto parte de la tortura? El CPT tiene el poder de impedir esta tortura, pero desgraciadamente no lo ha hecho. Lo hemos dicho desde el principio en nuestras conversaciones con Europa: ustedes hablan de democracia, pero la democracia no se aplica sólo a Europa. Nosotros también necesitamos democracia. Las leyes que no se aceptan en Europa se presentan como discrecionales y se aceptan aquí. ¿Por qué aceptan eso? ¿Por qué permanece en silencio? ¿Es así como quieren extender la democracia por todas partes? Por supuesto que no. Como pueblo kurdo, fuerzas y partidos políticos, podemos desempeñar un papel catalizador. Y esto puede hacerse a través de la resistencia democrática.

¿Qué tipo de lucha debe librarse en 2023 para romper el aislamiento?

Millones de personas se preguntarán por qué hay una resistencia y una protesta tan obstinadas. Si la resistencia y la lucha se intensifican tanto en el Kurdistán como en el extranjero en 2023, se obtendrán más resultados. Tal vez no nos reunamos con los líderes a diario, pero existen estas conversaciones. Y el aislamiento debe estar a la cabeza de estas conversaciones. Al menos debemos hacer que empiecen a dudar a la hora de erosionar la democracia y los derechos humanos. En 2022, la resistencia del pueblo kurdo ha alcanzado un cierto nivel, pero creo que hay que aumentarla y reforzarla hasta que obtengamos resultados.

Fuente: ANF/ Nûjiyan Adar – Mustafa Çoban

<!–

–>