Salih Muslim declaró que la situación entre Ucrania y Rusia afectaría a la política mundial, así como al noreste de Siria, y que “estamos tomando medidas para que nos afecte menos”

El miembro del Consejo de la Copresidencia del Partido de la Unión Democrática (PYD), Salih Muslim, declaró que la administración siria debe demostrar un compromiso serio con la paz, ya que sólo su voluntad de paz es insuficiente. Señaló que no se debe pasar por alto el siguiente hecho: “La solución en Siria no depende sólo del pueblo sirio; también están implicadas otras potencias. Mientras estas potencias luchan en otros lugares, no pueden llegar a un acuerdo aquí, por lo que definitivamente algo sucederá también aquí. Estamos tomando nuestras medidas.

El miembro del Consejo de la Copresidencia del PYD, Salih Muslim, respondió a las preguntas de ANF.

Siria lleva 11 años de guerra y crisis. ¿Cómo evaluaría la etapa actual en el contexto de la agresión del Estado turco y su postura antikurda?

Rojava es una región inestable. Es una zona de conflicto desde el 12 de marzo de 2004. Desde 2011, cuando comenzó tanto el régimen sirio como los acontecimientos en Siria, hemos entrado en una nueva era. Nuestro proyecto como pueblo kurdo ha aprovechado una oportunidad. Por un lado, el régimen del Baaz, y por otro, el fascismo turco, Irán y otros, no pueden tolerar nuestro proyecto. El Estado turco asume la planificación, la dirección y la ejecución de la hostilidad y la agresión contra los kurdos. Esta situación es ahora evidente. El Estado turco o sus agentes se oponen a la administración de Rojava dondequiera que vayan. Desde 1923, esta ha sido la postura y el esfuerzo constante del Estado turco. Es difícil levantarse y luchar contra ello, pero estamos haciendo todo lo posible. En este momento, Turquía tendrá que elegir un camino. Esta guerra también es la culpable del último conflicto múltiple. Durante los últimos siete años, se ha llevado a cabo de diversas maneras.

¿Por qué no se puede encontrar una solución?

Nuestro interlocutor es el régimen sirio, pero la paz no puede alcanzarse sólo con nuestros esfuerzos; la otra parte también debe optar por la paz. Nuestros esfuerzos por sí solos no serán suficientes. Este es el escenario actual en Rojava y sigue en marcha. La situación en Ucrania y Rusia tendrá un impacto no sólo en la política mundial, sino también en nosotros. Nos organizamos y organizamos a nuestra gente para que nos hagan menos daño. Seguramente nos defenderemos si hay un ataque. Este hecho no debe pasarse por alto: la solución en Siria no depende sólo del pueblo sirio; también están implicadas otras potencias. Mientras estas potencias están luchando en otros lugares, no pueden llegar a un acuerdo aquí, por lo tanto, algo sucederá definitivamente aquí también. Estamos tomando nuestras medidas.

El gobierno turco y el KDP se reunieron en el marco del Foro Diplomático de Antalya. Tras las reuniones, el KDP concentró sus fuerzas en la región de Heftanîn. ¿Cómo debemos abordar el planteamiento del KDP?

Consideramos que estas concentraciones son extremadamente inseguras; no deberían producirse, e instamos a la población a tener cuidado. Sería estupendo que el pueblo utilizara medios democráticos para evitar que esto ocurra. Porque los guerrilleros que están allí son también hijos del Kurdistán.

Hay intenciones de poner en peligro el sistema federal y derribarlo. Turquía es la fuerza de ocupación allí; tiene más de 50 cuarteles militares y tiene planes para contrarrestar la existencia kurda.

El Foro de la Diplomacia en Antalya es una parte del plan. La invitación de las fuerzas del Sur a estar allí, así como su presencia en el mismo marco, forma parte de este.

¿Cómo puede alcanzarse una paz a largo plazo en el Kurdistán, especialmente en el noreste de Siria?

Sin el Movimiento por la Libertad y Abdullah Öcalan, no habrá solución. La libertad del líder Abdullah Öcalan es importante y debe ser abordada. En primer lugar, hay que resolver la situación de Öcalan. No me estoy trasladando sólo al fascismo turco; hay fuerzas que los mantienen en el poder allí y estas fuerzas deben pensar ahora. Las fuerzas que encarcelaron al líder Abdullah Öcalan allí deben entender que si quieren resolver la crisis de Oriente Medio, deben empezar por el líder Abdullah Öcalan. Espero que este Newroz sea el comienzo.

Estamos atravesando una coyuntura muy crítica. Hay un incendio masivo en todo el mundo. Cuanto más unidos estemos, menos pérdidas sufriremos.

