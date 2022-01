–

Criminal al mando que pretende embarcarnos

en una guerra contra Rusia, en la que, una vez m谩s,

茅l har谩 caja y nosotros/as ata煤des.

“El

capit谩n Ernest Medina, dijo a sus hombres que finalmente tendr铆an

la oportunidad de luchar contra el enemigo que los hab铆a eludido

durante m谩s de un mes, y orden贸 que cualquier persona que se

encontrara en My Lai deber铆a ser tratada como un combatiente o

simpatizante del Viet Cong. Bajo estas reglas de enfrentamiento, los

soldados eran libres de disparar contra cualquier persona o cosa.

Adem谩s, se orden贸 a las tropas de la Compa帽铆a Charlie que

destruyeran tanto cultivos como edificios y que mataran al ganado.







Masacre

en My Lai





Poco

antes de las 7:30 am del 16 de marzo de 1968, la artiller铆a

estadounidense bombarde贸 la aldea de Son My . El bombardeo

preparatorio ten铆a la intenci贸n de despejar un 谩rea de aterrizaje

para los helic贸pteros de la Compa帽铆a Charlie, pero su efecto real

fue forzar el regreso de los civiles que hab铆an comenzado a

abandonar el 谩rea de regreso a My Lai en busca de cobertura.

A

las 7:50 am, la Compa帽铆a Charlie hab铆a aterrizado, y Calley lider贸

el 1er Pelot贸n hacia el este a trav茅s de My Lai. Aunque no

encontraron resistencia, los soldados mataron indiscriminadamente.

Durante la siguiente hora, grupos de mujeres, ni帽os y ancianos

fueron detenidos y fusilados a quemarropa. Los soldados

estadounidenses tambi茅n cometieron numerosas violaciones. El segundo

pelot贸n de la Compa帽铆a Charlie se movi贸 hacia el norte desde la

zona de aterrizaje, matando a docenas, mientras que el tercer pelot贸n

lo sigui贸, destruyendo los edificios restantes de la aldea y

disparando a los sobrevivientes. A las 9:00 am Calley orden贸 la

ejecuci贸n de hasta 150 civiles vietnamitas que hab铆an sido

conducidos a una zanja de riego.

El sargento Ron Haeberle, fot贸grafo del ej茅rcito de los Estados Unidos

adjunto a la Compa帽铆a Charlie, document贸 los acontecimientos del d铆a. Us贸

una c谩mara en blanco y negro para los registros oficiales del

ej茅rcito, pero dispar贸 en color con su c谩mara personal. Muchas de

las im谩genes en blanco y negro mostraban a soldados interrogando a

los prisioneros, registrando posesiones y quemando caba帽as. Las

fotograf铆as en color personales de Haeberle, que no entreg贸 al

ej茅rcito, se publicaron m谩s tarde en el Cleveland Plain Dealer y

Life. Unas mostraban un sendero plagado de cuerpos de mujeres, ni帽os

y beb茅s muertos, otras un grupo de mujeres y ni帽os aterrorizados

momentos antes de que les dispararan. Estas fotograf铆as sirvieron

para galvanizar el movimiento contra la guerra de Vietnam y se

convertir铆an en algunas de las im谩genes m谩s ic贸nicas de la

guerra.

A

las 11:00 de la ma帽ana hab铆an muerto hasta 500 civiles vietnamitas.

Medina orden贸 a la Compa帽铆a Charlie que hiciera una pausa para

almorzar e inform贸 a sus superiores que decenas de Viet Cong hab铆an

muerto en la operaci贸n. La 煤nica baja estadounidense ocurri贸

cuando un soldado se dispar贸 en el pie mientras intentaba despejar

un arma atascada”. (Archivo

de Historia Mundial)

El

saldo de asesinados: “182 mujeres (17 embarazadas), 173 ni帽os

(entre ellos 56 beb茅s menores de cinco meses) y 60 ancianos. La zona

de My Lai fue arrasada por soldados al mando del teniente William

Laws Calley quienes durante cuatro horas violaron a las mujeres y

ni帽as, mataron el ganado y prendieron fuego a las casas”.

(SPUTNIK)