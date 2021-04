–

De parte de Amor Y Rabia April 9, 2021 94 puntos de vista

Manifestante en Myanmar pidiendo una intervenci贸n militar occidental (FUENTE)

por Brian Berletic

1 de abril de 2021

Cuando los manifestantes comenzaron a agitar en las calles de Myanmar carteles en ingl茅s exigiendo “R2P” o la “responsabilidad de proteger”, la reacci贸n inicial para muchas personas deber铆a haber sido recordar 2011, la 煤ltima vez que invoc贸 occidente la R2P, con respecto a Libia.

El enviado de la ONU en Myanmar ha pedido abiertamente hace unos d铆as en el Consejo de Seguridad de la ONU que intervenga en Myanmar “para detener el ba帽o de sangre” (FUENTE)

La violencia en Libia en 2011 fue parte de la Arab Spring (Primavera 脕rabe) m谩s amplia dise帽ada por EEUU mediante el uso de grupos de oposici贸n, grupos pantalla que se hacen pasar por organizaciones no gubernamentales (ONG) e incluso facciones armadas, todas respaldadas por EEUU y preparadas previamente durante a帽os para llevar a cabo una campa帽a de alcance regional de desestabilizaci贸n, cambio de r茅gimen (es decir, golpes de estado, AyR), intervenci贸n militar y ocupaci贸n.

Por aquel entonces muchos, incluido el senador estadounidense John McCain, prometieron que la “Primavera 脕rabe” se propagar铆a, deliberadamente y como parte del deseo de Washington de rodear, contener y eventualmente derrocar el orden pol铆tico y econ贸mico de Ir谩n, Rusia y China.

Abdelhakim Belhadj, l铆der de Al Qaeda en Libia y responsable de convertir el pa铆s en un centro de tr谩fico de esclavos, armas y drogas, recibe un premio del Senador John McCain (FUENTE)

The Atlantic public贸 en 2011 un art铆culo titulado The Arab Spring: 鈥楢 Virus That Will Attack Moscow and Beijing (La primavera 谩rabe: ‘Un virus que atacar谩 a Mosc煤 y Beijing’), incluso se帽alar铆a:

... McCain dijo algo gordo a la multitud.

Dijo: 鈥淗ace un a帽o, Ben-Ali y Gaddafi no estaban en el poder. Assad no estar谩 en el poder en esta 茅poca del pr贸ximo a帽o. Esta Primavera 脕rabe es un virus que atacar谩 a Mosc煤 y Pek铆n鈥. Y entonces, McCain abandon贸 el escenario.

The Atlantic, 2011: La primavera 谩rabe: ‘Un virus que atacar谩 a Mosc煤 y Pek铆n’ (FUENTE)

A pesar del fracaso final de la Primavera 脕rabe dise帽ada por EEUU para lograr un cambio de r茅gimen radical m谩s all谩 de Libia, a煤n as铆 logr贸 desestabilizar o destruir las regiones del norte de 脕frica y el Medio Oriente, cre贸 un pretexto para una justificar presencia militar estadounidense permanente all铆, incluyendo la ocupaci贸n permanente de la regi贸n oriental de Siria y la creaci贸n de un conflicto en curso que podr铆a describirse f谩cilmente como una guerra indirecta contra Ir谩n, uno de los pa铆ses contra los que se dirigi贸 en 煤ltima instancia la Primavera 脕rabe de 2011.

McCain fue un partidario incondicional de la intervenci贸n militar estadounidense durante las fases iniciales de la Primavera 脕rabe. Se reuni贸 con terroristas armados y respaldados por EEUU tanto en Libia como en Siria hasta su muerte en 2018.

El cerco creciente de Rusia y China por parte de EEUU y sus aliados

Cuando declar贸 que el conflicto dise帽ado por EEUU eventualmente llegar铆a a Mosc煤 y Beijing, estaba claro incluso en ese momento que, por necesidad, primero tendr铆a que llegar y erosionar la estabilidad de los pa铆ses a lo largo de las periferias de Rusia y China.

Y este es un proceso que ha continuado desde entonces, con “revoluciones de colores” respaldadas por EEUU atacando Ucrania en 2013-2014, y m谩s recientemente Bielorrusia, y ha continuado tanto en el interior de China como a lo largo de sus periferias, mediante separatistas asesinos en la regi贸n de Xinjiang (China), disturbios violentos en Hong Kong, grupos de opositores en Tailandia se oponen abiertamente a las estrechas relaciones entre Bangkok y Beijing, y ahora con la crisis en Myanmar.

El cerco de China por EEUU mediante golpes de estado (“revoluciones de colores”) y el apoyo a grupos de yihadistas y supremacistas/separatistas

MYANMAR, LIBIA Y SIRIA: PARALELISMOS PELIGROSOS

Las protestas en Myanmar, en respuesta al derrocamiento del gobierno respaldado por Estados Unidos de Aung San Suu Kyi y su Liga Nacional para la Democracia (NLD) a principios de este a帽o, comenzaron violentamente. Eran los mismos grupos pol铆ticos que hab铆an asaltado las comunidades rohingya a帽os antes, matando a sus residentes y quemando casas y negocios. Es poco probable que desde entonces hayan adoptado m茅todos “pac铆ficos”.

ARRIBA: Soros condecorado por Poroshenko, jefe del gobierno golpista ucraniano (FUENTE).

ABAJO: Soros junto con la l铆der opositora de Myanmar, Aung San Sus Kyi en 2017.

Para ayudar a camuflar la naturaleza violenta de las protestas, los medios occidentales han dependido en gran medida de falsos grupos de derechos humanos, como la Assistance Association for Political Prisoners (AAPP, Asociaci贸n de Asistencia para Prisioneros Pol铆ticos), que proporciona 鈥渞ecuentos鈥 de muertos y detenidos carentes de la mejor base o prueba. Los medios occidentales nunca mencionan que la AAPP est谩 financiada por el gobierno de EEUU a trav茅s del National Endowment for Democracy (NED) y que el fundador y secretario adjunto de la AAPP, Ko Bo Kyi , tambi茅n es miembro de la NED“.

Occidente utiliz贸 grupos pantalla similares en Libia y Siria, incluida la Liga Libia de Derechos Humanos y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, respectivamente.

“Pac铆ficos manifestantes” en Myanmar, entren谩ndose de manera marcial y perfectamente preparados para la guerrilla urbana, usando iconograf铆a anarquista, a pesar de que en el pa铆s el movimiento anarquista es casi inexistente. En Siria aparecieron supuestos “anarquistas” en apoyo de la “revoluci贸n” yihadista, para desaparecer poco despu茅s (FUENTE)

Los medios de comunicaci贸n occidentales incluso difundieron videos de manifestantes con machetes, espadas, arcos y flechas, c贸cteles molotov y otras armas peleando con la polic铆a y los soldados, y tambi茅n se hizo menci贸n ocasional a polic铆as y soldados que murieron por la violencia. Pero en general, los medios de comunicaci贸n occidentales mantuvieron la narrativa de una “masacre” unilateral de “manifestantes pac铆ficos” por parte de las fuerzas de seguridad de Myanmar.

La supuesta deserci贸n de miembros del aparato represivo de Myanmar, una copia exacta de noticias similares al comienzo de la campa帽a para intentar destruir Siria (FUENTE)

Recordemos narrativas similares contadas sobre las fases iniciales de los conflictos en Libia y Siria en 2011.

Los medios de comunicaci贸n occidentales como la BBC y Reuters intentaron retratar a la oposici贸n en Libia y Siria como “pac铆fica” hasta que e incluso despu茅s de que comenzaron a aparecer im谩genes de grupos de oposici贸n con armas de guerra, incluidos tanques. Una vez que se hizo p煤blico lo fuertemente armada y organizada que estaba la oposici贸n, y cuando lleg贸 el momento de que EEUU y sus aliados la armaran y apoyaran abiertamente, los medios de comunicaci贸n occidentales comenzaron a “explicar” por qu茅 los “manifestantes pac铆ficos” no ten铆an “otra opci贸n” que tomar las armas.

Las redes sociales de EEUU, estrechamente ligadas al aparato golpista de EEUU (las “revoluciones de colores”), apoyan activamente a la oposici贸n pro-EEUU en Myanmar (FUENTE)

Exactamente la misma narrativa se est谩 desarrollando ahora en Myanmar.

Myanmar Now, financiado por el gobierno de EEUU a trav茅s del National Endowment for Democracy (NED), como se revela en un art铆culo de Columbia Journalism Review, titulado As slaughter of civilians continues, some decide it鈥檚 time to take up arms (A medida que contin煤a la matanza de civiles, algunos deciden que es hora de tomar las armas), intenta vender una narrativa similar hoy.

Cuando los medios de comunicaci贸n del capitalismo usan la palabra “revoluci贸n” de forma positiva es siempre para camuflar golpes de estado y campa帽as de desestabilizaci贸n de pa铆ses mediante grupos opositores al servicio de EEUU (FUENTE)

El art铆culo afirma:

Armados solo con hondas, escudos improvisados 鈥嬧媦 c贸cteles Molotov, Ko Saung y sus camaradas pudieron ver que no eran rival para las fuerzas armadas equipadas con armas letales y una licencia para asesinar sin piedad.

Por eso decidieron que era hora de que obtuvieran sus propias armas reales y de que aprendieran a usarlas. Y para hacer eso, sab铆an que tendr铆an que ir a las zonas fronterizas, donde grupos 茅tnicos armados han luchado contra el Tatmadaw durante d茅cadas.

Opositores financiados por EEUU apoyando el “ej茅rcito federal”, que en realidad son una serie de milicias armadas supremacistas/etnicistas, que pretenden balcanizar Myanmar (FUENTE)

A continuaci贸n, el art铆culo explica c贸mo, s贸lo dos meses despu茅s de la crisis, ya se ha formado un gobierno paralelo y un “ej茅rcito federal” ya est谩 preparado para luchar contra el ej茅rcito de Myanmar por el control del pa铆s.

El art铆culo explica:

El Committee Representing the Pyidaungsu Hluttaw (CRPH, Comit茅 Representante del Pyidaungsu Hluttaw), formado por parlamentarios del derrocado gobierno civil de Myanmar, ha ofrecido una alternativa: un ej茅rcito federal que incluya a todas las fuerzas opuestas al r茅gimen.

Seg煤n el CRPH, la idea es establecer planes de defensa desde el nivel de barrio / aldea hasta el nivel de municipio. Despu茅s de emitir un comunicado en el que describ铆a la propuesta, se establecieron varios comit茅s de seguridad en varias partes del pa铆s.

Al acabar la guerra civil china posterior a la II Guerra Mundial con la derrota de los grupos nacionalistas apoyados por EEUU, una parte de ellos se refugiaron en el norte de Myanmar (la antigua Birmania) con ayuda de la CIA, y pasaron a dedicarse al tr谩fico de heroina, conoci茅ndose la zona como el “tri谩ngulo dorado”; hoy d铆a, esos territorios est谩n en manos de milicias etnicistas supremacistas apoyadas por EEUU, y que pretenden ahora derribar al gobierno de Myanmar

Estas “fuerzas opuestas al r茅gimen” incluyen grupos 茅tnicos armados que durante d茅cadas han recibido financiaci贸n, equipo y armas de EEUU a trav茅s de grupos pantalla que se hacen pasar por ONGs, muchos de los cuales figuran en el sitio web de la National Endowment for Democracy (NED, Fundaci贸n Nacional para la Democracia) del gobierno estadounidense.

Al igual que en Libia y Siria, los medios occidentales y los medios de propaganda financiados por EEUU, como Myanmar Now, est谩n intentando vendernos la idea de que una fuerza “prodemocr谩tica” de “luchadores por la libertad”, que en realidad est谩 claramente compuesta por diversos grupos de extremistas armados impulsados por un supremacismo basado en identidades 茅tnicas, que han sido utilizados durante d茅cadas por EEUU para dividir Myanmar, y que va a hacer arder hasta los cimientos el pa铆s en un conflicto mortal y prolongado durante su lucha con el gobierno de Myanmar, y si tienen 茅xito, luchar谩n despu茅s entre ellos.

La import芒ncia estrat茅gica de Myanmar para China es enorme, ya permite tener que usar la ruta mar铆tima del estrecho de Malaca, infestado de piratas y en manos de aliados de EEUU (ARRIBA), adem谩s de ser una ruta clave para la infraestructura china de suministro Degas y petr贸leo (ABAJO)

La CRPH, en los d铆as y semanas venideros, sin duda ser谩 reconocida por EEUU y sus aliados como el gobierno “leg铆timo” de Myanmar, lo que har谩 posible que EEUU y otros pa铆ses los armen, financien y les ayuden en su intento de tomar el control total sobre el pa铆s.

Tambi茅n es probable que EEUU proponga una intervenci贸n militar limitada, utilizando como argumento el uso de la fuerza a茅rea de Myanmar contra grupos de oposici贸n armados con armas de guerra, tal como lo hizo en Libia e intent贸 (y parcialmente) en Siria.

ARRIBA: Los opositores pro-EEUU de Myanmar que protestan contra el golpe de estado son tambi茅n contrarios a China: por un lado, diciendo que ser铆a un “asunto interno” atacar los oleoductos y gasoductos chinos que atraviesan el pa铆s (FUENTE).

ABAJO: Aprovechando los enfrentamientos con el gobierno, la oposici贸n pro-EEUU se dedica a quemar f谩bricas de empresas chinas situadas en el pa铆s, como el pasado 15 de marzo, cuando prendieron fuego nada menos que 32 de dichas f谩bricas (FUENTE)

El r茅gimen sustituto podr铆a “invitar” al ej茅rcito estadounidense al territorio de Myanmar, un escenario de ensue帽o para un estadounidense desesperado por rodear a China con su ej茅rcito, especialmente colocando sus tropas en un pa铆s que limita directamente con China como lo hace Myanmar.

EEUU prometi贸 que su Primavera 脕rabe se propagar铆a, como un virus, a las puertas de Mosc煤 y Beijing. Para China, con Myanmar claramente infectado y muriendo lentamente en su frontera, ese d铆a ha llegado.

Myanmar, adem谩s de ser un aliado econ贸mico y socio estrat茅gico de China, es tambi茅n uno de los pa铆ses de Asia que ha participado recientemente en maniobras militares junto con Rusia y China (FUENTE)