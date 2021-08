–

Ha habido manifestaciones pac铆ficas, masacres sangrientas, colapso econ贸mico y una pandemia letal, pero seis meses despu茅s de que el ej茅rcito de Myanmar haya tomado el poder, derrocando a un gobierno electo, una realidad se ha abierto camino: a pesar de toda la indignaci贸n angustiada y del retorcer de manos diplom谩tico, la comunidad internacional no mover谩 un dedo para acudir al rescate. El pueblo de Myanmar est谩 solo frente a sus carceleros militares y afronta una alternativa simple: rendirse o responder. Como indica una campa帽a en todo el pa铆s de atentados con bomba, ejecuciones selectivas y choques armados, protagonizados por Fuerzas de Defensa Popular (FDP) de car谩cter local, buena parte de la juventud del pa铆s opt贸 hace alg煤n tiempo por esta segunda v铆a.

M谩s dif铆cil de calibrar es ad贸nde apunta esta campa帽a de resistencia popular, qu茅 puede lograr siendo realistas y c贸mo puede conseguirlo. Hip茅rbole medi谩tica aparte, Myanmar todav铆a no est谩 al borde de una guerra civil. Sin embargo, ha ca铆do en un estado de anarqu铆a violenta caracterizada por el colapso de la administraci贸n civil y un vac铆o de gobernanza que se ampl铆a d铆a tras d铆a. En buena parte del territorio central del pa铆s, la represi贸n del ej茅rcito ha derivado en incursiones de bandas que matan a soldados, saquean y ocasionalmente incendian aldeas enteras.

Las FDP han tratado de responder, si no en enfrentamientos directos, s铆 con ataques justicieros y brutales, a menudo an贸nimos, que cada vez m谩s enfrentan a civiles con civiles y corren el riesgo de convertirse en ajustes de cuentas personales o entre bandas criminales. Esta anarqu铆a puede intensificarse, pero no es probable que perdure. A lo largo de los pr贸ximos nueve meses, hasta la llegada del monz贸n de 2022 en el mes de mayo, Myanmar se encaminar谩 con casi toda certeza por una de dos trayectorias decisivas.

Una posibilidad es que el ej茅rcito, el llamado Tatmadaw, haga valer sus lados realmente fuertes 鈥揷ohesi贸n, disciplina, recursos y capacidad para ejercer la violencia extrema鈥 y reafirmar el control de su reci茅n creado gobierno de gesti贸n sobre la regi贸n central de Myanmar. Vuelto a imponer inevitablemente con distintos ritmos en las distintas regiones, el poder militar seguir铆a siendo ampliamente odiado y objeto de ocasionales ataques violentos. Con el tiempo, sin embargo, sentar铆a las base de la estabilidad y de una recuperaci贸n econ贸mica gradual con el apoyo de Rusia, China y otros Estados asi谩ticos. Sobre esta base, el Tatmadaw desarrollar铆a entonces una reconfiguraci贸n planificada del sistema electoral, de manera que le garantizara unos resultados acordes con su visi贸n de una democracia tutelada o disciplinada.

La trayectoria alternativa supondr铆a el estallido de una guerra civil, en la que la oposici贸n hoy fragmentada a la dictadura militar en territorio central, de etnia bamar, alcanzara un nivel de organizaci贸n, liderazgo y planificaci贸n estrat茅gica necesario para mantener la resistencia y aprovechar las vulnerabilidades propias del Tatmadaw, conservando la simpat铆a activa de minor铆as 茅tnicas clave.

Ninguno de estos dos rumbos es inevitable: el futuro de Myanmar es una inc贸gnita. Sin embargo, ambas trayectorias depender谩n de una interacci贸n de factores, que en su mayor铆a ya se pueden discernir: lo que el ex secretario de Defensa de EE UU, Donald Rumsfeld, sol铆a llamar las inc贸gnitas conocidas. Sin duda tambi茅n habr谩 algunas pocas inc贸gnitas desconocidas, o sea, acontecimientos y personalidades que todav铆a no han aparecido.

Fuerzas de Defensa Popular

La inc贸gnita conocida m谩s sorprendente tiene que ver con las FDP. Los primeros grupos poco organizados comenzaron a actuar a comienzos de abril, primero en el interior de la regi贸n de Sagaing, en el noroeste, y en la parte occidental del Estado de Chin, donde el 4 de abril anunci贸 su constituci贸n la Fuerza de Defensa de Chinland (FDC). A finales de abril y comienzos de mayo se produjo una intensa proliferaci贸n de grupos de distintos potenciales, de tal modo que a mediados de julio ya eran unos 125 los grupos separados que, tanto en zonas urbanas como en regiones rurales, hab铆an declarado su oposici贸n al Consejo de Gobierno del r茅gimen militar. Algunos, aunque no todos, tambi茅n declararon su lealtad al gobierno en la sombra de la oposici贸n, el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), constituido a mediados de abril.

Entre la poblaci贸n en general, el impacto de las FDP ha sido palpable, pero apenas decisivo. En las 煤ltimas semanas, adem谩s, se ha visto atenuado tanto por los efectos de la pandemia de covid-19 como por las lluvias del monz贸n. Sin embargo, su actividad se mantiene y se han anunciado nuevas alianzas de combate, dado que los grupos han tratado de compartir sus recursos. Basadas en c茅lulas clandestinas, las FDP urbanas han practicado casi exclusivamente dos t谩cticas: atentados con bomba con ayuda de dispositivos explosivos improvisados, todav铆a muy rudimentarios, y asesinatos selectivos. Sus objetivos han sido en su gran mayor铆a blandos: oficinas de la administraci贸n local y otros edificios gubernamentales, as铆 como funcionarios civiles, sospechosos de espiar para los militares y miembros del brazo pol铆tico del Tatmadaw, el Partido Uni贸n Solidaridad y Desarrollo (USDP).

En el interior rural, las FDP se han desarrollado m谩s abiertamente como bandas insurgentes embrionarias, pero todav铆a escasamente armadas. Adem谩s de golpear al mismo tipo de objetivos blandos que se observa en las ciudades, han intentado repetidamente repeler incursiones del Tatmadaw en los poblados preparando emboscadas con voluntarios locales que utilizan escopetas de caza y minas terrestres improvisadas, comunicando a menudo que han infligido bajas significativas en las filas del ej茅rcito.

Las operaciones en medio rural han sido notablemente m谩s efectivas en las regiones de las minor铆as 茅tnicas, donde unas FDP de reciente creaci贸n han sido capaces de actuar o establecer relaciones con grupos insurgentes 茅tnicos preexistentes, como el Ej茅rcito Independiente de Kachin, el Ej茅rcito Nacional de Liberaci贸n de Karen, el Ej茅rcito Karenni y otros. A comienzos de junio surgi贸, en el Estado de Kayah, junto a la frontera oriental de Myanmar, una cooperaci贸n pr谩ctica que permite el acceso de las FDP a armamento moderno, as铆 como en zonas meridionales del Estado de Kachin y la regi贸n adyacente de Sagaing, donde las FDP han combatido junto con unidades del Ej茅rcito Independiente de Kachin. En el Estado de Chin, el peque帽o Ej茅rcito Nacional de Chin ha abierto sus centros de instrucci贸n a miembros de las FDP.

No obstante, la cuesti贸n se saber hasta qu茅 punto los ej茅rcitos 茅tnicos est谩n dispuestos a suministrar armamento moderno 鈥抷 en qu茅 cantidades鈥 a las FDP sigue siendo un aspecto clave. La confiscaci贸n a finales de junio, por parte del Tatmadaw, de un gran cargamento de armas menores y lanzagranadas fabricadas por el Ej茅rcito Independiente de Kachin, destinado a la regi贸n de Mandalay, indica que al menos una v铆a se abastecimiento est谩 abierta. Pero dado que los mercados de armas de Tailandia y Camboya est谩n en gran parte desabastecidos, las compras de fuentes 茅tnicas simpatizantes tendr谩n que complementarse necesariamente con la captura de los arsenales m谩s cercanos a las guerrillas: los del enemigo.

Otra inc贸gnita conocida se refiere al gobierno de unidad nacional de la oposici贸n. Desde su creaci贸n el 16 de abril sobre una plataforma de democracia federal, el balance del GUN es ambivalente. Con una direcci贸n compuesta por diputadas y diputados de la mayor铆a 茅tnica bamar, miembros del gobierno de la proscrita Liga Nacional por la Democracia (NLD) y personalidades reclutadas de comunidades minoritarias, el gobierno en la sombra se ha ganado cierto reconocimiento como posible alternativa a un r茅gimen del Tatmadaw que tiene que lidiar con un d茅ficit paralizante de legitimidad pol铆tica.

El GUN tambi茅n ha logrado presentarse como punto de contacto para gobiernos occidentales que no desean endosar la toma del poder por los militares, si bien en las circunstancias actuales siguen neg谩ndose a otorgar el reconocimiento diplom谩tico formal a un organismo cuyos l铆deres est谩n dispersos geogr谩ficamente y que no controla ninguna parte del territorio. Todav铆a est谩 menos claro si un gobierno en la sombra con una presencia indeterminada sobre el terreno puede consolidarse como 贸rgano central de planificaci贸n y potencial mando central de un caleidoscopio de FDP locales que, a falta de coordinaci贸n y de una estrategia, corren el riesgo de verse aplastadas una tras otra.

Dominado por una generaci贸n de pol铆ticos mayores que medraban a la sombra de la dirigente actualmente detenida de la NLD, Aung San Suu Kyi, el GUN todav铆a no cuenta con figuras din谩micas, por no decir carism谩ticas, capaces de inspirar un movimiento de resistencia impulsado por la juventud. Hasta la fecha tampoco ha sido capaz de ganarse el respeto de poderosos grupos armados 茅tnicos combatientes, de los que depende en gran medida para proporcionarle refugio, medios de instrucci贸n y bases de operaciones.

Potencia de fuego del Tatmadaw

El ej茅rcito birmano y su visi贸n del futuro son en su mayor parte inc贸gnitas conocidas. Sin embargo, pese a sus evidentes ventajas, el Tatmadaw es un gigante un tanto patoso y en muchos aspectos ca贸tico, con vulnerabilidades que la crisis actual ha sacado a la luz. A pesar de las estimaciones optimistas de los medios de un ej茅rcito permanente de 350.000 soldados, la fuerza de combate efectiva del Tatmadaw es sin duda mucho menor. Los c谩lculos de analistas occidentales, basados en la magnitud de los d茅ficit de reclutamiento y la falta cr贸nica de dotaci贸n de las divisiones de infanter铆a ligera, sometidas al mando central, y de los mandos regionales de operaciones militares, indican que es improbable que los batallones de infanter铆a de combate superen la cifra de 120.000 soldados.

En los 煤ltimos a帽os, las divisiones de infanter铆a ligera, en particular, se han visto agobiadas por continuos despliegues y a menudo cuantiosas bajas en los territorios 茅tnicos fronterizos de los Estados de Kachin, Rajine, Karen y Shan. Hoy, un 谩mbito de operaciones muy ampliado, impuesto por el golpe, ha generado un problema perenne. En el espacio de pocas semanas, el ej茅rcito se ha visto forzado a dispersar tropas en apoyo a la polic铆a en poblados de gran parte del territorio central de Myanmar, adem谩s de librar los combates en curso y asegurar las tareas de guarnici贸n en los Estados 茅tnicos propensos a la insurrecci贸n.

Un segundo reto ha sido la presi贸n por desarrollar inteligencia operativa con respecto a una amenaza que hace tan solo unas semanas no exist铆a, incluso cuando elementos de las FDP atacaban a los ojos y orejas del ej茅rcito, o sea, gentes de la administraci贸n civil y personas sospechosas de informar a las fuerzas de seguridad.

En tercer lugar, el ej茅rcito no cuenta con tropas aerotransportadas (paracaidistas) o de asalto desde el aire (helitransportadas) que merezcan este nombre y sus medios de transporte a茅reo estrat茅gico son limitados. Todo esto es fundamental para una r谩pida movilidad en una compa帽a de contrainsurgencia. B谩sicamente, sus operaciones dependen de l铆neas vulnerables sobre el terreno y de sistemas de comunicaci贸n y reabastecimiento ribere帽os.

La importancia de los dos primeros retos ha quedado reflejada en el intento desesperado del Tatmadaw de formar y armar nuevas milicias. Desde el mes de mayo, el principal impulso se ha centrado en la llamada Pyu Saw Htee, una fuerza cuyos componentes visten de paisano y desempe帽an tareas de seguridad local, como por ejemplo el registro de veh铆culos, y de vigilancia e identificaci贸n discretas de miembros de las FDP. Nombrada en recuerdo de un pr铆ncipe guerrero de la historia birmana, la Pyu Saw Htee est谩 formada por unidades de 50 a 100 hombres con base en centros comarcales y se nutre de un grupo de veteranos del Tatmadaw y sus familiares, adem谩s de leales del USDP y miembros del sector duro del movimiento budista-nacionalista MaBaTha. Los c谩lculos m谩s precisos indican que se trata de una fuerza en expansi贸n de por lo menos 10.000 hombres y tal vez nada menos que 15.000, supervisados desde la distancia por el Tatmadaw.

Como era de prever, la proliferaci贸n de unidades de la Pyu Saw Htee para contrarrestar la actividad de las FDP ha dado pie a un fuerte incremento de ejecuciones selectivas de sus miembros y sus familias por elementos de las FDP. Los milicianos han respondido con el asesinato de miembros de la NLD y personas sospechosas de pertenecer a las FDP.

Construir la resistencia

Sobre este trasfondo ca贸tico, la construcci贸n de una fuerza capaz de ofrecer una resistencia sostenida y de explotar los puntos d茅biles del Tatmadaw confronta tanto al GUN como a las FDP con una abrumadora serie de retos. Est谩 por ver si resultan insuperables, como han se帽alado varios analistas entrevistados por Asia Times.

Uno de estos retos, y no el menor, es la necesidad de desarrollar una estrategia de guerrilla prolongada, destinada inicialmente a sobrevivir durante el a帽o que viene, impidiendo que el Tatmadaw consolide su golpe y erosionando la moral de su personal sobre el terreno. La resistencia prolongada al golpe y sus inevitables repercusiones transfronterizas impactar谩n asimismo en el entorno internacional. Un objetivo clave ser铆a poner en tela de juicio las previsiones de los principales pa铆ses vecinos 鈥揟ailandia, India y China鈥, que se aferran hoy al supuesto de que, como ya ocurri贸 en el pasado, el Tatmadaw aplastar谩 pronto la oposici贸n popular y lograr谩 imponerse.

La resistencia sostenida proporcionar谩 asimismo a las democracias m谩s proclives argumentos m谩s s贸lidos para justificar el reconocimiento diplom谩tico de la oposici贸n al golpe y prestarle ayuda econ贸mica e incluso material. Sin embargo, un elemento impl铆cito de toda estrategia de lucha prolongada es la necesidad de evitar el talante suicida de la guerra de guerrillas urbana. Recientemente, rumores persistentes se帽alan que en las pr贸ximas semanas puede producirse una ola coordinada de ataques llamados del d铆a D por parte de las FDP en todo el pa铆s, supuestamente organizados por el GUN y su ministerio de Defensa y centrados con casi total seguridad en zonas urbanas.

Si se confirman los rumores, el d铆a D podr谩 acaparar brevemente los titulares de los medios, pero probablemente cueste muchas vidas, cause la p茅rdida de apoyo popular y acabe en v铆a muerta. Como revelaron los movimientos revolucionarios del siglo XX en China, Vietnam, Argelia y otros lugares, incluso fuerzas guerrilleras que gozaban de un amplio apoyo popular no ten铆an ninguna posibilidad de sobrevivir en zonas urbanas con guarniciones militares bien dotadas que no tienen ninguna posibilidad de capturar. La derrota infligida por las fuerzas de EE UU y Vietnam del Sur a la ofensiva del Tet, lanzada en enero de 1968 por los comunistas, constituye tal vez la ilustraci贸n m谩s sangrienta de esta verdad. La revuelta del Tet en las ciudades de todo Vietnam del Sur fue una apuesta pol铆ticamente espectacular, pero sumamente costosa de la que el Vietcong nunca se recuper贸 plenamente como fuerza militar.

Igual de relevante para la situaci贸n actual de Myanmar es la eliminaci贸n sistem谩tica, por parte de las fuerzas de seguridad indias, de los grupos insurgentes realmente populares de Cachemira, que en 1990 y 1991 intentaron crear una base permanente en la capital del Estado, Srinagar. Movi茅ndose de un barrio a otro, una campa帽a dirigida por el ej茅rcito indio los expuls贸 mediante una red de informantes coaccionados o pagados, registros casa por casa y una potencia de fuego aplastante cuando los rebeldes acorralados optaron por resistir y combatir.

Si se pueden evitar las aventuras quijotescas urbanas, el retorno en los pr贸ximos meses de un grupo significativo de varios miles de combatientes de los campos de instrucci贸n de las tierras fronterizas controladas por minor铆as 茅tnicas podr铆an reforzar a las FDP en el interior del pa铆s con una inyecci贸n de tropas absolutamente necesaria. Adem谩s de la instrucci贸n b谩sica en el uso de armas, muchos j贸venes que vuelvan traer谩n consigo un conjunto de habilidades t茅cnico-militares como la pericia en demoliciones y sabotajes, comunicaciones e inteligencia. Algunos tendr谩n capacidad de liderazgo y unos pocos el ingrediente vital del carisma personal.

M谩s all谩 de la instrucci贸n, sin embargo, al menos otros cuatro elementos ser铆an cruciales para asegurar cualquier campa帽a de resistencia viable en el interior rural del centro de Myanmar. El primero es la coordinaci贸n efectiva entre los nuevos frentes que surjan, cosa que de forma embrionaria parece haber funcionado en las 煤ltimas semanas. El segundo requiere un hostigamiento continuo y el bloqueo de l铆neas de comunicaci贸n viaria, ferroviaria y fluvial con el fin de crear con el tiempo zonas vedadas, dominadas por la insurgencia, en las que las fuerzas del Tatmadaw solo podr谩n entrar mediante incursiones masivas y con un alto coste. Y el tercero supone que la principal prioridad t谩ctica en todo choque con el enemigo debe ser la captura de municiones.

Finalmente, el 茅xito de la resistencia en el interior rural depender谩 sobre todo del establecimiento de relaciones con los principales grupos armados de las zonas 茅tnicas, que aportan espacios para el refugio, la instrucci贸n y la ayuda log铆stica, sin las que la insurgencia en el centro de Myanmar dif铆cilmente podr铆a sobrevivir. Estas relaciones tendr谩n que tejerse sobre la base de una nueva humildad por parte de las fuerzas de oposici贸n bamares y del GUN, ya que los ej茅rcitos de las minor铆as 茅tnicas birmanas tienen ahora alternativas reales. Una opci贸n consistir铆a en apoyar a la resistencia con vistas a debilitar y desangrar al Tatmadaw o, m谩s ambiciosamente, romper finalmente el control absoluto del ej茅rcito birmano sobre el poder pol铆tico nacional.

Tambi茅n pueden optar por asegurar sus propias regiones mediante nuevos acuerdos de alto el fuego y promesas de autonom铆a que el Tatmadaw les ofrecer谩 con toda seguridad cuando aplique estrategias de divide un vencer谩s perfeccionadas durante d茅cadas. Por primera vez desde la independencia de Myanmar en 1948, la clave del poder parece estar ahora, en gran medida, en manos de sus minor铆as 茅tnicas durante tanto tiempo despose铆das.

