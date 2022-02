–

El pasado martes, en el programa radial Patas en la Brea, en Fm La Tribu fue entrevistada la diputada nacional Myriam Bregman. All铆 coment贸 varios de los temas de la coyuntura actual y la postura del bloque de izquierda tanto en las calles como de cara a las pr贸ximas sesiones parlamentarias. Desde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hasta el desastre ambiental en Corrientes, o la falta de vacantes en las escuelas porte帽as. Por Ramiro Giganti (ANRed).

La entrevista comenz贸 con preguntas en relaci贸n a los borradores que se empiezan a conocer del acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario internacional. 芦Lo mas importante como definici贸n es que es un acuerdo cl谩sico de austeridad de los que firma el Fondo Monetario. Todo eso de lo que se supuso, se so帽贸 o se prometi贸 de que iba a tener alguna contemplaci贸n con Argentina, dado que otorgamiento del cr茅dito fue completamente ilegal, violando las propias normas, no solo ya de Argentina, que las viola, sino tambi茅n las propias normas constitutivas del Fondo Monetario. Pero a pesar de eso lo que trascendi贸, que se ve en este borrador es que es un acuerdo cl谩sico de austeridad de los que firma el FMI禄, explic贸.

Ante la pregunta sobre porqu茅 el hermetismo, la falta de informaci贸n, en lugar de hacer publico el acuerdo completo la respuesta de la diputada fue contundente. 芦El gobierno no muestra el acuerdo de una porque el acuerdo es malo. Es malo para el pueblo. Lo contrario hubiese sido, hace dos a帽os cuando asumi贸 el gobierno de Alberto Fern谩ndez, abrir todos los archivos que ten铆a el Estado, mostrar donde se fue la plata que ingres贸, porque si vos calculas la plata que entr贸 entre acreedores privados y el fondo, es mas o menos el mont贸 que se fug贸: 88.000.0000 que se fugaron durante el gobierno de Mauricio Macri. Creo que eso hubiese sido una primera medida, decir 芦bueno: estos son los n煤meros, esto es lo que se hizo, esta es la gente que puso las manos en los acuerdos, en la emisi贸n de bonos, se va a investigar todo, se suspenden los pagos hasta que se sepa cual fue el fraude, la responsabilidad y donde est谩 el dinero禄. Se tom贸 le camino contrario, el camino de decir 芦esta es la herencia recibida, la vamos a administrar禄. Y a partir de ah铆 se empez贸 a negociar con el fondo. El fondo, si negocias con 茅l, es el que te impone condiciones, y eso es lo que pas贸. Pens谩 que cuando empez贸 esto dec铆an que el fondo iba a darnos un plazo de 20 a帽os: no pas贸, que el fondo iba a quitar las sobretasas: no pas贸, que iba a ser sin ajuste: no pas贸 porque todo este tiempo, antes del acuerdo, no solo se le pag贸 sino que ya el gobierno empez贸 a ajustar para que cerraran los n煤meros. Es decir: el fondo impuso todas las condiciones que quiso, y una de ellas es este secretismo芦.

En relaci贸n al anuncio de M谩ximo Kirchner de renunciar a la presidencia del bloque del oficialismo, Myrian coment贸 que 芦las dos grandes coaliciones pol铆ticas estaban detonadas por dentro. Que hay una interna lo dije en la campa帽a y algunos me dec铆an que les parec铆a exagerado. Hoy no me parece exagerado ni un poquito, yo misma vi en el congreso la interna de Juntos por el Cambio, y lo que est谩 pasando en la coalici贸n gobernante, la verdad que me qued茅 corta, no fui exagerada. En ese marco, la actitud de M谩ximo Kirchner ratifica lo que ven铆a diciendo la izquierda: que es un acuerdo t铆pico de ajuste y que va a tener graves consecuencias para el pueblo. Ahora, nosotros no nos quedamos nada mas en el enunciado. La izquierda considera que por ser tan malo y tener tan graves consecuencias a largo plazo, hay que enfrentarlo. Enfrentarlo en la calle y poner toda nuestra energ铆a para que estas consecuencias no vuelvan a ser cargadas una vez mas sobre los sectores populares, los s que trabajan, sobre los sectores medios鈥 porque en cada uno de los temas que est谩n en este acuerdo yo te podr铆a demostrar a los sectores que perjudican. En las tarifas no dicen que va a ser solamente a un sector: habla reducir subsidios, cl谩sico: tarifazo. Lo que hicieron en Ecuador, en distintos lugares donde el Fondo Monetario pas贸 con su guada帽a. En todos lados hubo crisis y levantamientos contra el aumento de las tarifas, sobre todo con las tarifas a la energ铆a. Eso en para empezar segundo: te dice que si vos crec茅s un poquito dem谩s ese crecimiento extra no lo pod茅s reinvertir, o redireccionar en educaci贸n o en saludo sino que tiene que ir a reducir el d茅ficit. Y que si crec茅s un poco mas la econom铆a, eso es perjudicial porque se necesitar铆an mas d贸lares para importar y ah铆 habr铆a que restringir la entrada de d贸lares. Es decir que es inflacionario y recesivo禄.

芦Lo que pasa es que son cr茅ditos pol铆ticos. Es un cr茅dito pol铆tico que se dio en un momento pol铆tico donde se apostaba a la reelecci贸n de Mauricio Macri. Ahora bien, si vos les avalas todo, les dec铆s que les vas a pagar, bueno, ellos avanzan禄, concluy贸.

En relaci贸n a las cuestiones ambientales, 芦la rusa禄 empez贸 relacionando la falta de inversi贸n con las pol铆ticas de ajuste conect谩ndo este problema con la tem谩tica anterior.. 芦Si el plan de manejo del fuego viene desfinanciado desde hace mucho tiempo, imaginate ahora. No creo que sea una de sus prioridades el manejo del fuego o la protecci贸n de humedales禄, coment贸, para luego seguir hablando de las cuestiones ambientales.

芦Hubo un uso por parte del gobierno para crear una falsa dicotom铆a entre el ambientalismo y por otro lado la entrada de d贸lares y el crecimiento, lo que considero que es falso porque tanto en Argentina como en toda Am茅rica Latina, si lo miras en Am茅rica Latina es mas claro, el mapa del extractivismo: a cuanto mas extractivismo y actividades que destruyen el medioambiente ten茅s, mas pobreza hay. Es decir que a veces son debates muy interesantes para entretenerse un rato en twitter, pero cuando vos miras la realidad las provincias mas pobres de Argentina son las que tienen un sistema mas extractivista o que dependen mas del extractivismo. Creo que es un debate para darlo tranquilamente porque entiendo que tocan una fibra sensible con esa discusi贸n que es 芦bueno, queremos generar trabajo, queremos que ingresen divisas禄鈥 que ingresen divisas para pagar la deuda no quiere decir que a la poblaci贸n la beneficie en nada, sino que se las va a llevar el fondo. Eso es lo que est谩 firmando el gobierno de Alberto Fern谩ndez. Y segundo, que son actividades que generan muy pocos puestos de trabajo a cambio de una destrucci贸n socioambiental feroz que por otro lado terminan poniendo en peligro la vida de comunidades enteras como lo que est谩 pasando en Corrientes, que es grav铆simo禄, sentenci贸.

Tambi茅n critic贸 el mezquino uso pol铆tico de ambas fuerzas pol铆ticas que se dedicaron mas a intercambiar cr铆ticas que a tomar medidas concretas. 芦Es grave que entre Valdez y Cabandi茅 se la pasan cruzando culpas mientras se incendiaba. Yo no puedo creer que est茅n esperando la lluvia en lugar de invertir mas, despu茅s e a帽os de privilegiar negocios en contra del ambiente, plantando pinos e introduciendo especies que no son nativas y son altamente inflamables, algo que lo vimos en el sur con los incendios. Esto mismo pasa en Corrientes, pero bueno; estaban muy jugados con el negocio y ahora tienen el 10% de la provincia incendiada. Da pena ver como se maneja esta situaci贸n en argentina sin aviones hidrantes o con avioncitos que son precarios y con trabajadores con bajos salarios haciendo esa tarea tan esencial. El futuro ya lleg贸.禄

Luego, mas cerca del final de la entrevista, adelanto que junto a Nicolas del Ca帽o, Alejandro Vilca y Romina Del Pl谩 van a presentar un proyecto para tratar con urgencia la Ley de Humedales.

Sobre la vuelta de clases, la diputada record贸 el amparo que el Frente de Izquierda hab铆a presentado en 2019 en relaci贸n a la falta de vacantes en CABA. 芦Siguen faltando vacantes. Se calcula que faltan 50.000 vacantes en la Ciudad de Buenos Aires, todo esto se calcula porque se niegan a dar cifras oficiales. Nosotros tenemos presentado un amparo desde hace a帽os que tuvo sentencia firme y el gobierno de Horacio Rodr铆guez Larreta y Soledad Acu帽a se niega a cumplir, pero ellos no consideran que tienen cumplir un fallo donde se confirm贸 que faltan vacantes. Prefieren continuar diciendo que es mentira, que es falso que faltan vacantes y seguir dibujando los n煤meros frente a la poblaci贸n. Pero hay una realidad que a todos los padres nos atraviesa que es que cuando hay un paso de un chico del jard铆n a la primaria o de la primaria a la secundaria, sabemos lo que se sufre para conseguir una vacante, y terminan eligiendo el colegio muchas veces, no por lo que les gustar铆a estudiar o hacer sino por el lugar donde pod茅s conseguir vacante. El gobierno sigue con esta pol铆tica de negar y de no cumplir un fallo judicial. Esto lo digo nuevamente porque son los mismos que despu茅s hablan de la republica y de respeto a las instituciones.禄

Tambi茅n hablo de las 芦practicas禄 que quieren imponer en empresas. 芦Se trata de trabajo no remunerado encubierto, algo que va a ser una gran ayuda a las empresas mandando pibas y pibes capacitados a cumplir tareas gratis. Es una barbaridad. Ayer en Italia hubo movilizaciones masivas rechazando estas pr谩cticas por las que incluso ya hay pibes muertos禄.

En relaci贸n a los protocolos y las declaraciones de la ministra de Educaci贸n porte帽a solo aclar贸 que eso 芦demuestra como Soledad Acu帽a cada vez hace menos. Lo que se est谩 buscando es no asumir las responsabilidades del estado禄.