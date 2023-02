El 3 de junio del 2019 el Ap贸stol Naas贸n nada m谩s aterrizar en su jet privado en el aeropuerto de los 脕ngeles fue arrestado por las autoridades migratorias de EE.UU. Los oficiales lo acusaron de 26 delitos sexuales que cometi贸 en California durante los 煤ltimos 4 a帽os: abuso sexual de menores, violaci贸n, posesi贸n de pornograf铆a infantil y tr谩fico de personas. (mientras en M茅xico y otras partes del mundo todav铆a no se ha investigado lo suficiente) El fiscal general de la Corte Superior de los 脕ngeles le impuso al 鈥渧ar贸n de Dios鈥 una fianza de 25 millones de d贸lares, aunque despu茅s la subi贸 a 90 millones -la m谩s alta en la historia del estado- Seg煤n la fiscal铆a californiana el Ap贸stol de Jesucristo violentaba a sus v铆ctimas y las obligaba a realizar actos sexuales y aberraciones propias de un insaciable monstruo. Dentro de la operaci贸n cayeron tambi茅n parte de su sequito: dos proxenetas o 鈥渄oncellas鈥 que preparaban 鈥渆spiritualmente鈥 a las ni帽as m谩s hermosas para los 鈥渂eat铆ficos encuentros鈥.

Se sospecha que su hijo y sucesor Adoraim Joaqu铆n Zamora habr铆a sido testigo junto a su esposa y sus dos hermanos, los obispos y guardaespaldas de los abusos sexuales y las violaciones cometidas por su padre contra los ni帽os y adolescentes que hac铆an parte de su har茅n. Todos los encubrieron y por lo tanto son coparticipes de estos actos criminales (pero no se encontraron suficientes pruebas para incriminarlos) Adem谩s, bajo su supervisi贸n ejercitaba al precoz predicador Adoraim para que aprendiera a violar con 鈥渄ulzura y con amor鈥 a las v铆ctimas propiciatorias cuando heredara el cargo de Ap贸stol de Jesucristo.

El Ap贸stol Naas贸n adujo durante el juicio que las violaciones eran consentidas por las devotas ya que se sent铆an 鈥渙rgullosas鈥 de haber sido elegidas por el 鈥渉ijo de Jesucristo鈥 para dar rienda suelta a los m谩s bajas pasiones. El Ap贸stol de la lujuria, la fornicaci贸n y los siete pecados capitales dec铆a que si se opon铆an a sus deseos estaban enfrentando a Dios porque 茅l era su Ap贸stol y nadie pod铆a contradecir a su autoridad. Los padres de familia deben cumplir las 贸rdenes de Naas贸n y entregar a su hijo o hija para las m谩s procaces pr谩cticas sexuales, org铆as, sodom铆a, felaciones y perversiones innombrables. Este depredador sexual estaba enviciado con las tentaciones de la carne. El principal mandamiento: honrarlo con dinero y sexo.

Naas贸n justificaba su comportamiento argumentando que los reyes y los profetas del Antiguo Testamento como Abraham, Isaac, David y Salom贸n ten铆an concubinas y practicaban la poligamia. Jacob pose铆a dos esposas; Lea y Raquel y concubinas Bilha y Zilpa.

Para tener un contacto m谩s directo con la comunidad me puse un traje de pa帽o y corbata y me fui un domingo a la Hermosa Provincia, pero cuando quise ingresar a la fastuosa bas铆lica abarrotada de fieles para asistir al servicio dominical inmediatamente fui detectado por un comando de 鈥渙breros de Naas贸n鈥 que vinieron a identificarme -驴Usted pertenece a la Luz del Mundo? 驴por qu茅 est谩 haciendo fotos? Entonces, se dieron cuenta que era un hereje infiltrado que estaba retratando disimuladamente a las mujeres rezando o llorando desconsoladas y a los hermanos rasg谩ndose las vestiduras presas del 茅xtasis m铆stico. Inocentemente no tuve m谩s remedio que retirarme pues la 鈥減olic铆a de Dios鈥 me conduc铆a en direcci贸n a la salida de emergencia.

鈥淟a Luz del Mundo del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad鈥 es una iglesia fundada en la fe de nuestro salvador Jesucristo. Y su doctrina se basa en toda esta parafernalia mitol贸gica y de fabulas b铆blicas con un hondo sentido mesi谩nico que anuncia el fin de los tiempos. Esta teolog铆a cristiana tan arraigada en nuestra idiosincrasia es la mejor manera para manipular a esas mentes ignorantes y sin esp铆ritu cr铆tico. Vivimos inmersos en una 茅poca de tribulaci贸n y esto lo aprovechan los pastores y los predicadores para embaucar a las mansas ovejitas.

La Luz del Mundo es una organizaci贸n cristiana unicitaria y restauracionista. Realmente es una multinacional espiritual con presencia en 60 pa铆ses, con 15.000 templos y 5 millones de fieles. Seg煤n las estad铆sticas que obran en manos de los ministros el crecimiento exponencial de los fieles es asombroso: hay dos millones de seguidores en M茅xico y otros 3 millones a nivel internacional. Se jactan de ser la segunda iglesia con mayor cantidad de fieles en M茅xico despu茅s de la cat贸lica y de haber realizado 5 millones de bautismos. Naas贸n ha convertido con su poder en un solo d铆a a 300.000 personas. Extendiendo su obra de salvaci贸n hasta los confines m谩s remotos de la tierra. En todo caso en Am茅rica Latina el crecimiento de las sectas evang茅licas y de otras denominaciones es tan espectacular que con toda seguridad en unas cuantas d茅cadas superar谩n a la iglesia cat贸lica.

La Luz del Mundo fue 鈥渇undada鈥 por Jesucristo en el siglo I y restaurada en 1926 por el lun谩tico Eusebio Joaqu铆n Gonz谩lez en Guadalajara, Jalisco, quien recibe una revelaci贸n de Dios que le impone el nombre de 鈥淎aron鈥 y le encomienda la misi贸n de restaurar la antigua iglesia cristiana. Cuando gobernaba Plutarco El铆as Calles, en el contexto de la guerra cristera, quiso fundar oficialmente la Iglesia Cat贸lica Apost贸lica Guadalupana Mexicana, pero fracas贸 en el intento. No obstante, la Luz del Mundo tom贸 su relevo adoptando los lineamientos del gobierno mexicano y la masoner铆a (rito oriental mexicano) para contrarrestar la presencia de la iglesia cat贸lica. la Luz del Mundo fundamentalista y conservadora comparte el lenguaje e ideolog铆a del partido de gobierno PRI y asume el compromiso pol铆tico de votar por sus candidatos (para tener una iglesia sumisa al poder pol铆tico). Luego surgir铆an otros partidos como el PAN, PRD, los Verdes o Morena a nivel municipal estatal o federal que tambi茅n coopt贸.

En 1943 a Samuel Joaqu铆n Flores, ap贸stol y tambi茅n 鈥溍gel del apocalipsis鈥, le comunic贸 Jesucristo este proceso de conversi贸n. 脡l recibi贸 otra revelaci贸n divina que le dijo que se bautizara 茅l con toda su iglesia en el nombre del se帽or Jesucristo. En el 1953 el gobernador de Jalisco del PRI y el general Marcelino Garc铆a Barrag谩n apoy贸 al hermano Eusebio con la donaci贸n de catorce hect谩reas al este de la ciudad de Guadalajara. All铆 se fund贸 la colonia de la Hermosa Provincia donde fijaron su residencia miles de peregrinos ansiosos por renacer en la 鈥渘ueva Jerusal茅n鈥.

La palabra de Dios no puede venir por otro conducto sino por la boca del autoproclamado 鈥淪iervo de Dios鈥 Especialmente en temas de interpretaci贸n b铆blica. Todas las doctrinas de la secta fueron teorizadas por 鈥淛oaqu铆n Aar贸n鈥 y su hijo sucesor y que luego la heredar谩 su hijo sucesor y que despu茅s pasar谩 a manos de los nietos y bisnietos que tendr谩n el deber de conservarlas y preservarlas. La organizaci贸n de la Luz del Mundo, mejor dicho, 鈥渓a iglesia de Dios vivo, columna y apoyo de la verdad鈥 es una dinast铆a hereditaria pues el poder espiritual y material se transmite de padres a hijos. El reemplazo del Ap贸stol solamente puede recaer en la familia del fundador. El control que ejercen sobre la comunidad es absoluto. Se exigen estudios diarios (b铆blicos) en sus templos donde prevalece una educaci贸n r铆gida y manipuladora. La c煤pula mafiosa mantiene un inquebrantable poder de coacci贸n sobre sus fieles al afirmar que ellos son los que deciden qui茅n iba al cielo o al infierno. Aquellos que sumisos se sometieran a la voluntad del ap贸stol ser铆an premiados con la vida eterna en el para铆so celestial. Obnubilado por la charlataner铆a barata un pueblo analfabeto y supersticioso cay贸 en manos de esta 鈥渞aza de v铆boras鈥.

Los devotos sumisos a las 贸rdenes del Ap贸stol ofrecen su trabajo voluntario en el que participan obreros, electricistas, alba帽iles, pintores, zapateros, choferes, sirvientas, cocineros, mucamas, sastres, etc. La mayor铆a han sufrido un tenaz lavado cerebral; abducidos, presionados, sobornados, chantajeados y esclavizados 鈥減ongan sus actos en las manos del se帽or y ver谩n c贸mo se realizar谩n鈥 鈥渆ntrega tu diezmo o tu cheque que Dios es el mejor administrador y ver谩n milagros y maravillas鈥 鈥淭u escasez en manos del Ap贸stol se convierte en abundancia鈥 鈥渆l que se da a la codicia arruina su propia casa鈥 Es tal la fe ciega en el Ap贸stol que muchos fieles le donan testamentariamente sus propiedades o sus cuentas bancarias. Son incalculables sumas de dinero las que entran diariamente en concepto de donaciones, el diezmo, los regalos y contribuciones al sant铆simo. Todo en dinero en efectivo que es como se lava el dinero negro para no dejar rastro. Estamos hablando de unas ganancias anuales de millones y millones de d贸lares que se invierten en desarrollos inmobiliarios o se depositan a plazo fijo en para铆sos fiscales. El becerro de oro es el verdadero 铆dolo del Ap贸stol de Jesucristo.

La secta de la Luz del Mundo es unitaria y niega la trinidad porque es un perverso invento de la iglesia cat贸lica romana, ratificado en el primer concilio de Nicea (a帽o 325 de nuestra era) Dios solamente comenz贸 a cobrar personalidad cuando se encarn贸 en Jesucristo. El padre y el esp铆ritu santo no son m谩s que el hijo. Solo los profetas de Dios pueden explicar la biblia. La Biblia es letra muerta y solo la pueden interpretar los enviados de Dios. Tales profetas fueron Mois茅s, Jerem铆as, Juan el Bautista, Jes煤s; y en nuestro tiempo lo han heredado Aaron Joaqu铆n, su hijo Samuel y Naas贸n del cartel de la Luz del Mundo. Ellos son los que tienen la exclusividad de recibir los mensajes de nuestro se帽or Jesucristo y hablar en lenguas. Ser铆a un pecado grav铆simo poner en duda las interpretaciones b铆blicas del Ap贸stol (su infalibilidad es suprema) 鈥淩ecib铆 una revelaci贸n de Dios que me llam贸 y me envi贸 a ti para que dijera cu谩l es su voluntad y los guiar谩 al cielo鈥. El Ap贸stol se encargar谩 de interceder en el juicio final por aquellos fieles que por su comportamiento excepcional (mansedumbre) merezcan compartir la vida eterna con los 谩ngeles y arc谩ngeles en el m谩s all谩. Los incautos caen f谩cilmente en las garras de este tipo de iluminados que los conducen a un abismo abierto.

La Luz del Mundo niega los dogmas fundamentales de la fe y manifiesta un odio total contra la iglesia cat贸lica y el Papa de Roma al que despectivamente llaman de 鈥淏elceb煤鈥.

Jesucristo dijo en el templo: 鈥淵o soy la luz del mundo, y el que me sigue no andar谩 en tinieblas鈥 (San Juan 8,12) Esa luz divina es exclusiva del Vaticano y el 煤nico y verdadero heredero es san Pedro que es el sumo Pont铆fice de una herej铆a. Los santos o las v铆rgenes en los templos cat贸licos no son m谩s que mu帽ecos de madera o de palo, falsos 铆dolos de Baal y Moloch. Esta es una lucha entre el bien y el mal que amenaza la tierra. Los pecadores de la nueva Sodoma y Gomorra ser谩n horriblemente castigados. Hay que elegir entre la luz o la oscuridad.

Los principios de la Luz del Mundo son fundamentalistas anclados en una mentalidad arcaica que niega el cuerpo y los instintos humanos. Se destaca ante todo su ra铆z heteropatriarcal y un puritanismo extremo: las mujeres solo se salvar谩n usando faldas que les lleguen hasta los tobillos, se cubrir谩n sus cabezas con mantillas y no podr谩n lucir aretes porque significan ser esclavas de satan谩s. La pureza es el valor supremo que las conducir谩 al para铆so.

La extraordinaria bas铆lica de la Luz del Mundo de estructura piramidal de acero y hormig贸n tiene 83 metros de altura -de las m谩s grandes de Latinoam茅rica- con una capacidad de 15.000 personas. Fue dise帽ada por el ap贸stol Samuel Joaqu铆n Flores siguiendo el expreso deseo del supremo hacedor. Construida entre 1983 y 1991 con el dinero de los diezmos de la comunidad en M茅xico y el extranjero cuenta con hospital, escuelas, mercado, comercios, bancos, librer铆a y residencias de los fieles. Todos los miembros colaboraron voluntariamente -igual a lo sucedido en la construcci贸n de las pir谩mides de Egipto. 鈥淗emos nacido para engrandecer el poder de Dios鈥. El divino templo de arquitectura vanguardista parece m谩s un cohete interestelar a punto de despegar desde la explanada de la Hermosa Provincia. En su interior se puede observar los vitrales del pacto entre Dios y No茅 representado por un mosaico arco iris, en la c煤pula giran los planetas y las estrellas proyectan rayos c贸smicos al estilo Star Trek. El altar mayor es imponente por su majestuosidad donde resalta un gran trono celestial (el trono de la Luz del Mundo con su pebetero del que brotan refulgentes llamas) chapado en oro y plata m谩s propio de un Sumo Pont铆fice donde se sienta el ap贸stol a impartir sus sermones y repartir bendiciones a todos sus devotos. A sus espaldas un coro sacrosanto ocupado por querubines vestidos con inmaculadas t煤nicas blancas (no se permite utilizar instrumentos musicales) interpretan salmos aleg贸ricos. Tal escenograf铆a m谩s propia de una pel铆cula de ciencia ficci贸n no hace sentir 铆nfimos y diminutos. Naas贸n es el ungido, el verbo encarnado, y sus incondicionales lloran y lanzan alaridos glorificadores; levantan las manos y le juran eterna fidelidad. Las oraciones hay que hacerlas de rodillas que es la 煤nica manera de que sean atendidas por Dios. El libre albedrio nos indica que sin duda alguna debemos tomar la decisi贸n m谩s trascendental de nuestra existencia que es ingresar en la Luz del Mundo y bautizarnos en el nombre de Jesucristo. Naas贸n con voz impostada predicando el amor universal y la paz, con ese carisma tan propio de los iluminados sentencia: 鈥渓a fe puede curar la pobreza y transformar a un mendigo en un potentado鈥 -previo pago del diezmo, claro.

鈥淓l d铆a de Pentecost茅s los jud铆os le preguntaron a Pedro 驴que hemos de hacer para salvarnos? Y Pedro les contesto: 鈥 y convi茅rtanse, y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo; as铆 se les perdonaran los pecados, y recibir谩n el don del esp铆ritu santo鈥 palabras referidas en el Libro de los Hechos de los Ap贸stoles 2:38. Toda persona que quiera salvarse debe hacer apostas铆a de la religi贸n cat贸lica y no aceptar el anterior bautismo recibido en nombre del Padre, del Hijo y el Esp铆ritu Santo, es decir, la hier谩tica Trinidad. Es imprescindible volver a bautizarse en el nombre de Jes煤s mediante inmersi贸n en el agua bendita. No queda otra alternativa que renunciar a todas las pr谩cticas y costumbres cristianas cat贸licas o de cualquier iglesia o sectas abominables y mentirosas, las cuales representan la sat谩nica Babilonia de la que habla el Apocalipsis. 鈥淣o tengan miedo que la biblia da testimonio que nosotros somos la iglesia del Dios vivo columna y vanguardia de la verdad鈥

La Luz del Mundo es la 煤nica y exclusiva iglesia verdadera y sus miembros son los cristianos b铆blicos. Jes煤s fund贸 la iglesia no sobre san Pedro sino sobre san Pablo. Cristo solo reconoce como leg铆tima a la Luz del Mundo, por lo tanto, la humanidad solo se salvar谩 formando parte de esta iglesia. Se dice que quien ha cre铆do en Naas贸n Joaqu铆n para la salvaci贸n de su alma es porque lo abarc贸 su manto sagrado. A 茅l Dios lo llam贸 por su gracia y le encomend贸 el evangelio para la salvaci贸n de la humanidad. Hay demasiado sufrimiento en este valle de l谩grimas y los devotos, fan谩ticos supersticiosos, necesitan un mensaje de esperanza, una promesa de vida eterna que consuele su angustia existencial. Y el Ap贸stol Naas贸n es el 煤nico autorizado por la divinidad para expedir un pasaporte al m谩s all谩. 鈥淎brazan a tu ungido, reconocer en 茅l al elegido鈥

Por el mes de agosto se realiza anualmente en Guadalajara la Santa Cena que es una de las m谩s grandes peregrinaciones conocidas ya que congrega a casi medio mill贸n de fieles. En la Hermosa Provincia peregrinos tanto de M茅xico como de los cinco continentes le rinden pleites铆a y se postran a los pies del Ap贸stol de Jesucristo al que le conceden el estatus de divinidad. 隆Al sonar de la trompeta nuestro coraz贸n despierta! La Santa Cena, que es la fiesta m谩s sagrada, como Dios se lo hab铆a comunicado a Naas贸n, cumple un requisito indispensable para la salvaci贸n espiritual de todo miembro de la Luz del Mundo. 鈥淗aced esto en memoria m铆a鈥︹ La comuni贸n se celebra en medio de c谩nticos y alabanzas donde los devotos vestidos de blanco impoluto comparten el pan y el vino y dejan al finalizar el ritual jugosas donaciones en met谩lico o pagos mediante tarjetas de cr茅dito o chequera. Las ganancias de la Luz del Mundo son casi m谩s productivas que las del narcotr谩fico y encima no pagan impuestos. El consejo de Obispos gestiona las operaciones financieras de la iglesia y hacen parte de un exclusivo grupo de elite, descendientes de los fundadores originales que gestiona las relaciones p煤blicas, la comunicaci贸n y la tesorer铆a.

A Naas贸n ps铆quicamente lo definen los siquiatras como un megal贸mano y eg贸latra que sufre un s铆ndrome de narcisismo maligno, adem谩s, es un sibarita empedernido acostumbrado a deleitar los platillos m谩s exquisitos de la cocina internacional, amante de los lujos m谩s extravagantes pues posee m谩s de 200 trajes hechos a la medida por los sastres m谩s afamados, 400 pares de zapatos de las mejores marcas, le gustan los relojes Rolex de 10.000 d贸lares, las joyas de oro, los diamantes y las piedras preciosas, presume de tesoros quiz谩s m谩s valiosos que los del propio rey Salom贸n. Es due帽o de una amplia flota de limosinas y carros blindados, viajaba por el mundo en jets privados protegido siempre por un cuerpo de guardia integrado por pandilleros, drogadictos o miembros de carteles, matones que velan por la integridad del gu铆a espiritual y maestro supremo de la Luz del Mundo.

No son hombres elegidos por Dios sino psic贸patas de la peor cala帽a, perversos y s谩dicos violadores y ped贸filos cuyos cr铆menes por ahora han quedado impunes en M茅xico donde jam谩s se le ha abierto una carpeta de investigaci贸n. 驴qui茅nes son sus c贸mplices y protectores? pues la justicia, los fiscales, la polic铆a y gobierno federal o estatal. Todos los organismos de inteligencia tanto de M茅xico como de EE.UU. ten铆an conocimiento de sus fechor铆as La interrogante es: 驴por qu茅 no actuaron como corresponde para brindarle protecci贸n de las v铆ctimas inocentes?

La iglesia de la Luz del Mundo cuenta con un impresionante entramado de encubridores como lo demuestra el que el 2019 se le haya cedido el teatro Bellas Artes de M茅xico, el recinto cultural m谩s importantes de M茅xico, para festejar el 50 cumplea帽os del Ap贸stol de Jesucristo (que ha despertado los mejores sentimientos en m谩s de 60 pa铆ses y hasta el senado de Texas le envi贸 un mensaje de felicitaci贸n, Washington decret贸 el d铆a de Naas贸n Joaqu铆n Garc铆a en el calendario oficial) al que asistieron pol铆ticos, empresarios, artistas y reconocidos personajes de la vida del espect谩culo. En la iglesia no se celebra la navidad sino el cumplea帽os del Ap贸stol. Nunca en la historia de este recinto cultural se hab铆a ofrecido un homenaje a un l铆der religioso, una magna gala organizada para honrar su memoria. La orquesta sinf贸nica de la secretar铆a de Marina Armada de M茅xico interpret贸 la m煤sica para la 贸pera teatral el 鈥淕uardi谩n del Espejo鈥

Miembros importantes del partido Morena (incluida la secretaria de cultura Alejandra Frausto) dieron el visto bueno a estos actos de exaltaci贸n a la gloriosa carrera 鈥渉umanitaria, empresarial y su desinteresada contribuci贸n a las fundaciones con fines caritativos 鈥 colocando incluso vistosas pancartas de salutaci贸n: 鈥渆n ti est谩 la luz que el mundo necesita鈥 Al Ap贸stol lo han adulado desde priistas, panistas, movimiento ciudadano, morenistas o partido verde. Y hoy gracias a su 鈥渋nfluencia espiritual鈥 cientos de cargos p煤blicos y pol铆ticos pertenecen a la Luz del Mundo. El Ap贸stol Naas贸n transfiri贸 millones de d贸lares para la campa帽a presidencial mexicana del 2018 reparti茅ndolos equitativamente entre distintos partidos para no quedarse fuera de la jugada. La sumisi贸n que ejerce entre sus feligreses es de tal que si 茅l dec铆a: 100.000 votos por aqu铆 o por all谩, esos iban a las urnas a favor del partido que m谩s les ofreciera prebendas.

La secta de la Luz del Mundo por d茅cadas han sido los due帽os del PRI y ahora es amiga incondicional de la 4T hasta tal punto que L贸pez Obrador cuando se hicieron cr铆ticas a su gobierno por no respetar los principios del estado laico realiz贸 un llamado a la 鈥渢olerancia religiosa鈥. Morena, el partido de gobierno, lisonje贸 a un delincuente violador y a un ped贸filo.

El ap贸stol Naas贸n en sus giras universales se dedicaba de cuerpo y alma en proyectos de construcci贸n de templos, la organizaci贸n de los batallones de misioneros y la firma de acuerdos con organismos de derechos humanos. El crecimiento internacional gracias a esta estrategia ha sido espectacular. En el a帽o 2019 viaj贸 al Salvador para poner la primera piedra en la Ciudad de la Luz del Mundo, bajo el patronazgo del presidente Bukele -quien lo nombr贸 cuatro a帽os antes cuando era alcalde de San Salvador 鈥渉ijo distinguid铆simo鈥. El Santuario tendr谩 una altura de 92 metros, conjunto residencial, albergues, universidad, polideportivo, hospital, supermercado, oficinas, y amplias 谩reas verdes.

El 鈥淎p贸stol de Jesucristo鈥 cometi贸 el imperdonable error (ya estaba apercibido) de viajar a los 脕ngeles, California, a visitar una de las sucursales m谩s exitosas de la Luz del Mundo. Pero el FBI y el DHS ya lo ten铆an fichado desde hace tiempo y al pisar suelo norteamericano lo arrestaron. Al ser detenido en EE.UU. sus testaferros pol铆ticos se deslindan y guardan un silencio c贸mplice.

La Polic铆a Judicial, la Unidad de Inteligencia Financiera, el SIN, el CISEN, sab铆an a lo que se dedicaba Naas贸n porque estos organismos tienen los medios tecnol贸gicos para rastrear sus movimientos, las llamadas telef贸nicas y el contenido de sus computadoras. Pero el Ap贸stol de Jesucristo es un ser intocable que pertenece m谩s al cielo que a la tierra 鈥渆ngendrado y no creado de la misma naturaleza que el padre鈥 驴Qui茅n pod铆a poner en duda su dignidad? Ahora ya se sabe que esta es una dinast铆a de pederastas y violadores que abusaban los ni帽os, de los adolescentes, de las mujeres y luego de cometer estos execrables delitos los muy hip贸critas sal铆an del templo en medio del resonar de las trompetas y los v铆tores de sus amados devotos que bland铆an los pa帽uelos al viento: 鈥溌osanna, Hosanna! bendito el que viene en nombre del se帽or鈥︹

El Ap贸stol y sus ministros amenazan a aquellos fieles que piensan desertar: 鈥渓o matar谩s, lo apedrear谩s, hasta que muera, no tendr谩s piedad de 茅l, no lo encubrir谩s, sino que lo delatar谩s鈥 -como reza el Deuteronomio 13:6 Hay que lincharlos p煤blicamente conden谩ndolos a una muerte social por no creer y hay que denunciar al familiar o amigo que se rebele. La Luz del Mundo es una secta desintegradora de familias, promotora del odio, clasista, racista y coercitiva porque hay fieles fan谩ticos decididos a eliminar f铆sicamente a los ap贸statas. Los enemigos de la iglesia la pagar谩n muy caro: hay que lapidar a los disidentes como parte de la violencia instituida por el ap贸stol y sus ministros para mantener la indivisible cohesi贸n de la secta. Se llega al punto de prohibir el visitar las p谩ginas de internet que lo criticara. 鈥淨ue nadie se atreva a sembrar la ciza帽a鈥. Un ap贸stol de Dios no puede ser juzgado por sus acciones; su palabra es infalible porque es un ser celestial clemente y misericordioso. El ap贸stol de la Nueva Era es Naas贸n, el enviado de Jesucristo 隆aleluya! Por algo Dios eligi贸 a sus ap贸stoles Aaron, Samuel, Naas贸n Joaqu铆n. 驴Qui茅n se atreve a discutir el respeto a las leyes heredadas y a la jerarqu铆a (mon谩rquica)?

Todos los domingos los fieles embargados por la emoci贸n asist铆an al serm贸n del 鈥渟anto var贸n鈥 que les promet铆a el para铆so celestial 驴qui茅n les va a sanar sus enfermedades? necesitan urgentemente milagros y consuelo, pero antes los hermanos y hermanas tienen que desembolsar el diezmo, el 10% de las ganancias personales o patrimoniales para patrocinar la mafia de la Luz del Mundo, la inmobiliaria de la Luz del Mundo, el banco de la Luz del Mundo que mueve miles de millones de d贸lares.

El farise铆smo de Naas贸n no tiene parang贸n pues estuvo negando que hubiera abusado de las v铆ctimas, adujo que todo era un invento, una confabulaci贸n de sus enemigos cat贸licos, apost贸licos y romanos. Naas贸n es magn谩nimo e igual que Cristo es inocente, como Pablo es inocente, como Jos茅 cuando estuvo injustamente en prisi贸n, es inocente. Un santo es incapaz de pecar.

Los medios de comunicaci贸n amarillistas dicen que Naas贸n se declar贸 culpable, pero es completamente falso. 脡l se vio obligado a aceptar las exigencias del juez para no alargar el escarnio en el que se mostrar铆an evidencias falsas y testimonios que solo buscaban da帽ar su reputaci贸n, afectar a su familia y minar la fe de m谩s de 5 millones de miembros. Los obispos afirman que sin lugar a dudas Naas贸n fue juzgado por un Poncio Pilatos que igual que Jesucristo lo conden贸 a la crucifixi贸n. 脡l ha aceptado la voluntad de Dios.

Y as铆 observamos al ambicioso y altanero ap贸stol de Dios sentado en el banquillo de los acusados sin que demuestre un 谩pice de arrepentimiento. Ahora el depredador sexual infantil responde con monos铆labos al juez de la Corte de California resignado a su suerte pues las pruebas son contundentes. El Mes铆as de la Luz del Mundo ya no luce sus elegantes trajes de pa帽o de 3.000 d贸lares, sino que vestido con overol naranja de los reos debe asumir resignado las acusaciones de violaci贸n, secuestro y pornograf铆a infantil.

Y lo m谩s indignante es que en M茅xico -donde goza de impunidad y protecci贸n de los pol铆ticos afines a su causa- a煤n estar铆a libre y seguir铆a haciendo de las suyas- Lo cierto es que jam谩s responder谩 por los innumerables casos de pedofilia, violaciones y abusos sexuales. Aunque parezca mentira ninguna autoridad actu贸 en consecuencia, le solaparon todas sus fechor铆as, es decir, lo encubrieron por 贸rdenes de altas instancias que celosamente proteg铆an al ap贸stol de Jesucristo. UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) denunci贸 a la Luz del Mundo por delitos fiscales muchos ligados con el lavado de activos.

Pero hace poco las denuncias en M茅xico contra la Luz del Mundo han sido resueltas favorablemente y los abogados consiguieron el descongelamiento de las cuentas de la iglesia. As铆 se demuestra su gran capacidad de movilizaci贸n pol铆tica y la influencia que ejercen en la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) y la FGR (Fiscal铆a General de la Rep煤blica)

Ahora muchos de sus adeptos que lograron romper las cadenas de la esclavitud desesperados quieren calmar sus sentimientos de ira y sed de venganza. Y es comprensible pues por muchos a帽os fueron abusados sexualmente, enga帽ados, estafados y heridos en lo m谩s profundo de su ser por el Ap贸stol y sus ministros. Las secuelas son terribles y la mayor铆a se encuentran bajo tratamiento psiqui谩trico. Siempre ser谩n vistos como unos traidores a la iglesia y por eso la espada de Damocles pende sobre sus cabezas. Como entender que se toleren estos casos de psic贸patas, de enfermos mentales, oligofr茅nicos manipuladores que en base a los discursos plagados de mentiras han embaucado descaradamente a miles y miles de personas. Se han dejado arrastrar por el miedo y el terror a consumirse en el fuego eterno.

La Luz del Mundo es una iglesia fanatizada por una familia de ap贸statas y maleantes. Como est谩 descrito magistralmente en la obra la Divina Comedia de Dante: las fuerzas del mal son m谩s poderosas que las del bien. Naas贸n predicaba el amor, el perd贸n, la caridad y la bondad. Ahora que se le ha ca铆do la m谩scara han comprobado que adorar una persona de carne y hueso es un anatema.

Sus fieles juran y perjuran que es inocente, que son se帽alamientos infundados, que el Ap贸stol de Jesucristo es v铆ctima de una conspiraci贸n y se dedican de tiempo entero a organizar cadenas de oraci贸n para que el Alt铆simo lo ilumine en este duro trance. Presas de un 茅xtasis m铆stico berrean y recitan vers铆culos compar谩ndolo con los m谩rtires b铆blicos.

Confiesan estar preparados a esperar pacientes hasta que Naas贸n salga en libertad dentro 16 a帽os. Satan谩s le ha tendido una trampa. -la bestia con garras ha despertado- afirman, y por lo tanto como es un santo mesi谩nico seguir谩 ministrando la iglesia desde su celda en la prisi贸n Estatal North Kern, en California.

Muchos analistas creyeron que tras la detenci贸n y condena del ap贸stol Naas贸n la Iglesia caer铆a en un per铆odo de profunda decadencia, pero nada m谩s lejos de la realidad, pues al finalizar el a帽o 2022 nuevamente recupera el aliento y sus intereses empresariales en m谩s de 60 pa铆ses siguen viento en popa rindiendo los mayores beneficios.

Carlos de Urab谩 2023