De parte de SAS Madrid May 18, 2022 224 puntos de vista

En dos meses murieron m谩s de 9.000 personas, un 10% de la poblaci贸n madrile帽a residente en centros de mayores.

“隆Asesinos!”, se ha escuchado desde el p煤blico durante la presentaci贸n de Verdad y Justicia, una nueva plataforma que busca investigar las muertes en los centros de mayores de Madrid durante la pandemia. En dos meses murieron m谩s de 9.000 residentes, pero ni los pol铆ticos del Partido Popular o Vox ni los tribunales han querido identificar responsables. En concreto, la plataforma quiere entender por qu茅 la Consejer铆a de Sanidad realiz贸 protocolos que imped铆an los traslados hospitalarios a los m谩s vulnerables, dejando 7.291 fallecidos sin recibir asistencia, de ellos, 5.795 con covid.

“Que en plena pandemia el Gobierno de esta comunidad tomara la decisi贸n divina de negar asistencia sanitaria a quienes m谩s lo necesitaban es algo inaudito y debe tener, por lo menos, una explicaci贸n”, han razonado desde los micr贸fonos. Adem谩s, han se帽alado que no s贸lo quieren saber c贸mo y por qu茅 pas贸, sino tambi茅n averiguar las medidas que hay que tomar para que nunca m谩s se vuelva a denegar a nadie el derecho a ser atendido en un hospital y convertir las residencias “en un lugar de humanidad”.

Madrid es la regi贸n de Europa con mayor exceso de mortalidad, ha recordado el periodista Jes煤s Mara帽a a trav茅s de un v铆deo durante la presentaci贸n, tal y como estableci贸 el bar贸metro anual del Comit茅 Europeo de las Regiones. La epidemi贸loga Ver贸nica Zunzunegui ha explicado que la comunidad gobernada por Ayuso tuvo un 53% de exceso de mortalidad en las residencias con respecto a la media espa帽ola. La siguiente comunidad fue Castilla y Le贸n con un 27%.

Zunzunegui tambi茅n ha se帽alado que en la comunidad hab铆a 50.000 personas en residencias de mayores. En dos meses murieron m谩s de 9.000, lo que supone un 10% de la poblaci贸n total de estos centros. “Madrid, donde est谩n los hospitales m谩s grandes y la mayor concentraci贸n de recursos humanos y de sanidad. 驴C贸mo se explica eso?”, ha denunciado.

Paula resid铆a en un centro de mayores cuando estall贸 la pandemia. “Pasamos mucho miedo. O铆amos gritar a nuestros compa帽eros y no sab铆amos qu茅 pasaba. Nadie nos dec铆a nada”. Sus hijas decidieron cuidar de ella en casa durante los peores meses de la covid-19, pero cuando volvi贸 a la residencia ya no era igual: “Faltaba mucha gente. Lo he pasado muy mal”.

Entre las presentadoras del evento se encontraba Mercedes, quien ya dio su testimonio a P煤blico. Su padre muri贸 el 6 de abril de 2020. “No le sacaron nunca de la habitaci贸n. De haberle derivado a un hospital, mi padre estar铆a vivo o al menos habr铆a tenido la oportunidad de estarlo, pero Ayuso se lo salt贸“, ha lamentado. Adem谩s, ha a帽adido: “No quiero dinero, quiero justicia. Si estos [los mayores] han estorbado, 驴cu谩ntos m谩s pueden estorbar en diferentes 谩mbitos?”.

Derrotar mentiras y hacer justicia

Manuel Rico, periodista de Infolibre ha identificado cuatro tipos de mentiras que se deben combatir para establecer la verdad. La primera es que “lo que ocurri贸 fue un tsunami”, pero Rico defiende que habr铆a que investigar cu谩les eran las condiciones de la sanidad cuando lleg贸 la cat谩strofe. “No es lo mismo un tsunami en Jap贸n o en Hait铆, habr铆a que analizar c贸mo estaban antes nuestras costas”.

La segunda mentira es que los hospitales estaban colapsados. “El problema no es ese, sino por qu茅 no se utilizaron las alternativas. 驴Por qu茅 Ayuso medicaliz贸 hoteles a los que no lleg贸 ning煤n residente? La direcci贸n de los hospitales era de mando 煤nico. 驴Pero por qu茅 no se traslad贸 a nadie a los privados a menos que tuvieran seguro privado?”

Los triajes son la tercera gran mentira. Se trata del proceso por el que los m茅dicos priorizan la atenci贸n de pacientes en virtud de la urgencia. Pero no fue el personal sanitario quien llev贸 a cabo los triajes. La Comunidad de Madrid los estableci贸 por c贸digo postal mediante los mismos protocolos que prohib铆an trasladar a las personas m谩s vulnerables a los hospitales.

Esta es, de hecho, la cuarta mentira: afirmar que no existe relaci贸n entre las muertes y la decisi贸n de no derivar a estos mayores. “Cuando los traslados vuelven a producirse con normalidad entre el 8 y 10 de abril de 2020, el n煤mero de fallecidos se desploma”, ha advertido Rico.

La lucha de los tribunales

Las personas afectadas tratan de presionar a las instituciones tanto por la v铆a pol铆tica como judicial para que se investigue lo ocurrido durante los primeros meses de pandemia en Madrid. La abogada Alicia G贸mez ha se帽alado a los trabajadores de las residencias como “los grandes olvidados”, ya que no recibieron ninguna informaci贸n “de lo que estaba pasando, lo que pod铆a pasar y c贸mo actuar”.

Desde la plataforma Marea de Residencias han logrado juntar a 15 trabajadores para querellarse contra los directores y consejeros de algunos centros. La abogada ha resaltado la dificultad que supone para el personal iniciar tr谩mites judiciales contra su propio empleador y ha criticado el papel de los sindicatos, que no protegieron entonces a los sanitarios ni lo est谩n haciendo ahora.

G贸mez y el tambi茅n abogado Carlos Vila han lamentado la cantidad de querellas que han sido archivadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y por el Tribunal Constitucional, ante el que se denunci贸 la vulneraci贸n del art铆culo 24 de la Constituci贸n espa帽ola, relativo al derecho a la investigaci贸n judicial efectiva, as铆 como la violaci贸n del derecho fundamental a la integridad f铆sica en el desempe帽o del trabajo.

“Nos queda Estrasburgo”, ha recordado G贸mez. Sin embargo, la decisi贸n de elevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se ha tomado todav铆a porque genera muchos gastos. “Conf铆o m谩s en lo que la sociedad civil pueda impulsar la investigaci贸n, que podr铆a llevar a generarse un decreto que repare el da帽o que se ha hecho”.

